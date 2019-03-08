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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 观影团史上最高分电影，《绿皮书》是值得拥有的“超级全家桶”【视频】

藤井树 发布于：

时间：2019年3月1日18:30

放映电影：《绿皮书》

地点：普陀大光明影城

主持人：藤井树

嘉宾：毛尖


3月1日晚上，观影团带着团友打卡了《绿皮书》，这部荣获奥斯卡最佳影片的作品，绝对实至名归！


就在当晚的现场，藤井树观影团史上最高的电影评分诞生了，就是全体观众给《绿皮书》打出的9.1分评分！感谢所有观众，你们共同创造了历史；感谢《绿皮书》，你将成为我们永远的爱！


在观影过程中，我们可以听到无数次观众席不约而同的笑声，以及看到一些桥段时愤慨而无奈的叹气。大家真的非常、非常喜欢这部电影！


正如藤井树女士所说，这部影片就像午后一道香醇浓郁的甜品，在每个人的味蕾绽放。相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！


一道香醇美味的午后甜点



毛尖说


这是一个很好的故事，剧情不走极端，恰到好处，点到为止。


非常值得中国编剧学习，包括影片中出现的幸运石的绿色对应绿皮书，以及结尾处司机妻子对于唐·谢利博士的感谢，都是非常有意思的情节。

整体观之，这部电影非常好。几乎所有片段的完成度都在水平线以上，剧情的“均匀”程度赋予影片娓娓道来之感，很值得品味。



藤井树说


这当然是一部极度符合主流价值观的电影，看完会有一种刚吃完甜品的愉悦感，剧作的精彩是教科书级别的流畅与完整。

影片从一个小故事入手，呈现背后的大时代，一切都点到为止，几乎所有的情节都能够被观众猜想，却特别窝心，是一部人人都会爱的电影。

影片中所出现的地名、地标都在提醒观众，这是一个基于真实历史背景的真实故事。但是影片叙事的方法和所站的立场又非常当代化。


从电影的完整度和表演来看，已经无懈可击。影片中饰演唐·谢利博士的马赫沙拉·阿里在今年的奥斯卡上拿下了最佳男配，但是我觉得两个人的表演都是奥斯卡级别。


阿里的眉宇之间，都透着贵族的气息。两位男演员的表演一气呵成，相得益彰。

 

图文完整版请戳：

《绿皮书》创造历史，成为八年来第一部打分破9的电影！【观影报告】

毫无疑问，所有人都会爱上这道香醇美味的午后甜点。


电影《绿皮书》正在热映

请去影院支持！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



 

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