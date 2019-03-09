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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《八佰》、《雪暴》是否都值得期待？不如从预告片来看看吧！

藤井树 发布于：


最近影迷们应该很开心吧？3月刚到，一大波电影和剧集纷纷发布了定档信息，许多电影还放出了预告片，让我们瞬间对未来的生活充满希望！


总有像小编这样热爱电影的机灵鬼，总想从一部预告片看出电影的庐山真面，不断展开和预告片的斗智斗勇。于是，各种梗越埋越深，制作方也开始在电影边角放一些等你挖出来的小细节。


而最近这些预告片，每一部都超带感！看过之后，绝对让你对这些今年要上映的电影满怀期待。


那么，最近有哪些预告片值得注意？而这些预告片中，又有哪些你或许会忽略的信息？话不多说，这就带你解锁看预告片的种种门道，原来每一部的信息量都特别足！




国内篇

1

《八佰》

预告片：首支预告

上映时间：未定

 

导演: 管虎
类型: 剧情 / 历史 / 战争


在今年即将上映的所有电影中，《八佰》或许是最值得期待的之一。导演管虎酝酿十年，为我们呈现了抗日战争时代非常值得记住的一段往事。



管虎导演发微之后，瞬间炸出无数片中演员呼应，齐刷刷一片番号报出，铁血气质扑面而来！（这是什么神仙阵容！）


这只是一部分！


“八·一三”淞沪抗战中，88师524团一营奉命驻守苏州河北岸的四行仓库，为全军断后，以四百余人号为八百之众，阻击日军数十倍兵力围攻长达四天四夜。这就是抗战史上大名鼎鼎的“八百壮士”。



与四行仓库一河之隔，南岸就是当时的公共租界，无数逃入租界的百姓就在南岸看着北岸这片血肉长城，振臂高呼、热血沸腾，甚至有见杀虏而燃放爆竹者。


也通过租界，这场战斗在全球主要媒体的视野中被“直播”。



如今，注重画面写实、文艺商业气质并重的管虎导演，居然要将这段历史搬上银幕，绝对令人期待！而发布的首支预告，不夸张地说，简直看到起鸡皮疙瘩。



这绝对是一部值得一帧一帧细看的预告片精品。第一个镜头，就相当带感，田野间一只老鼠来回顾盼之后，在远处隐隐的炮声中一头钻回了耗子洞。


蝼蚁尚且贪生，在战争的巨大威胁下，老鼠也要求一个生。正如预告片中，闸北的大批难民正在涌向灯火辉煌的租界。



有人求生，有人却在赴死。


上海郊外的田野中，一群军人正在艰难地行军，操着湖北口音问离上海还有多远。这个细节很带感，因为该团其实之前已经打残，一半士兵是从湖北保安团补充的。


而远处的上海城，已经在连番战斗之后遍地烽烟、残垣断壁。



一座仓库，四百多人，四天四夜，淞沪战场的血肉磨盘，已经将整个城市化为废墟。当谢晋元站在楼顶远望南岸，那一片灯红酒绿的繁华气象，越发衬托得北岸宛如地狱。



预告片有一点非常有趣，至今没有出现任何一位主演的正脸，但这或许就是电影的本意：没有个人命运，只有家国；没有个人生死，只有八佰。



电影的历史考据也做得很好。因为怕重武器打到对岸的租界引起国际冲突，当时的日军也只能用轻型坦克和步枪攻击四行仓库，双方大多数时候都是短兵相接，而预告片里短兵相接的镜头，可以说是惊心动魄。


包括后面，几名战士在楼顶牢牢抓住一杆千疮百孔的战旗，这应该就是四行仓库战斗著名的护旗之战。电影中将如何呈现，非常值得期待。



从预告片来看，管虎导演一贯的手持写实画风和快节奏叙事依然得以延续，电影可看性极强。那种血火之间的残酷与忠诚，得以一览无余地表达。



对应片头的偷生老鼠，预告片结尾也是动物，一匹雄壮的白马从残破的战场中一跃而起，飒沓飞驰，其中的隐喻意味令人无比亢奋。



没说的，《八佰》，必看！


 

2

《雪暴》

预告片：定档预告

上映时间：2019-04-26(中国大陆) 

 

导演 : 崔斯韦
类型: 动作 / 悬疑 / 犯罪


去年在釜山电影节拿下“新浪潮奖”之后，《雪暴》已经引起无数关注，张震、倪妮、廖凡、黄觉还有李光洁？这样的神仙阵容，加上曾给《无人区》《一出好戏》编剧的导演崔斯韦，又是妥妥的必看级别啊！



东北林地，莽莽雪原。预告片第一个镜头就告诉你，电影气质稳了。




电影讲述了一次“青年湖特大金矿失窃案”的前后纠葛。预告片里，运钞车后就写着“青年湖金矿押运护卫”等字样。阴冷的雪地里酝酿着不安。




开车护送的王康浩（张震饰），副驾驶位上放着两盒礼物，面带笑容，他是准备送给孙妍（倪妮饰）吗？




但这列运钞车已经被盯上了。廖凡和黄觉饰演的劫匪，从山上放下巨木撞击运钞车，玩了一把高科技犯罪。雪峰之上，背身而立的大贼，格外有派。




王康浩为了给战友报仇，和两名悍匪在一场巨大的雪暴中展开正面对决。有一个细节值得注意，他与廖凡穿着同样的白色羽绒服和毛线帽，显然他们其中一个人打算玩一手浑水摸鱼，是谁呢？




两人拿着同样的双管猎枪，而其中一杆枪，顶在了黄觉脑门上，是王康浩得手，还是另一名劫匪打算黑吃黑？




无论是气势十足的劫匪，还是眼中怀恨的张震，抑或他与倪妮那个热烈十足的吻戏镜头，都带着十足的生猛气质。在这片冰天雪地里，我们不难感受到生存和欲望的存在，太带感了！




近年来华语片有几部这样的黑色电影，质量都相当高，而《雪暴》也绝对是其中不可忽视的一部，值得期待！


3

《最好的我们》

预告片：先导预告

上映时间：2019-07(中国大陆)

 

导演: 章笛沙
类型: 剧情 / 爱情


《最好的我们》注定是一部面对争议的作品，毕竟有电视剧版珠玉在前，粉丝们还有“没有刘昊然、谭松韵不看”的声音。


但预告片一出，真的要让粉丝们松一口气，陈飞宇和何蓝逗可以说没让人失望。




与其说这是一版预告片，不如说是一个小片段。毕竟故事大家都已经知道，重要的是电影质感对不对，主演的状态对不对。


从高中时代开始，少年耿耿和余淮因名字结缘相识，经过了十年彼此分分合合的纠缠。而预告片里，一开始那个时光倒流的字幕都勾动了我们的心思。




在渡轮上，少女想偷偷吻一下熟睡的少年，却被汽笛吓住，而装睡的少年趁少女不注意，露出一丝窃笑。




一切都是少年时代最好的样子。所有从那个时候过来的你们，应该都会回忆起某一次心动。


从片段来看，有胶片质感的画面仿佛充满了阳光，又像是那些泛黄的回忆。那一句“谢谢你出现，在我不完美的青春里”，足以令人对其充满期待。






海外篇

1

《权力的游戏》第八季

Game of Thrones Season 8

预告片：中文预告

开播时间：2019-04-14(美国)

 

导演: 米格尔·萨普什尼克 / 大卫·努特尔
类型: 剧情 / 奇幻 / 冒险


不管什么电影，都先给我们大权游让个路！全世界权游粉盼星星盼月亮，终于要在今年四月，看到这部神剧的终章了！



从预告片来看，第八季的走向基本在剧迷此前预测的射程之内。各方势力汇聚临冬城，即将了结此前的所有恩怨。雪诺和龙妈对异鬼的战争即将打响，与瑟曦的矛盾也正面爆发。


第一个镜头，是二丫的solo。她立了个flag：“死神有千张面孔，我很期待见见这一张。”二丫啊，你不知道这种话不能乱说吗？



果然，下一个镜头，是二丫惊惶、满脸是汗的样子。她头上有血，受了伤！美人都伤不了的她，居然在流血！



“凛冬至，白雪生；孤狼死，群狼生。”


狼家的崽子们，终于在临冬城团聚了，而且都还拖家带口的。雪诺带着龙妈，还有两条龙归来了。而见到龙的几个人，反应各不相同，至少三傻和二丫的表情，都写着“盘他！”两个字。



而布兰和山姆在进行着某种密谋，他们会把雪诺的身世告诉他吗？而雪诺坐在地窖里，满面沉重的样子，似乎预示着什么。



随后他和龙妈一起走向两条龙的时候！真的要雀跃了！这是要有两位龙骑士了吗？我们雪诺，终于要找回自己坦格利安的姓氏吗？



那些我们期待的人物也悉数归来，洋葱骑士、美人、猎狗、贝里爵士……还有加入了临冬城的詹姆，他和狼家将如何相处？



灰虫子和弥桑黛这个临别长吻，有没有让你惊叫！



另一边，大批黄金团的战船加入了瑟曦的阵营，露出胜利在握微笑的瑟曦，会不会在临冬城背后狠狠插上一刀？



而一切的终了，是骤然安静的空气，以及面对远处城池，落下的异鬼马的前蹄。


我们知道，这注定是悲剧性的一季，那些我们爱过恨过的人物，究竟会有多少在这一季马革裹尸，我们不知道也不愿知道。但如这样的传奇，配得上任何传奇的结尾。



2

《大侦探皮卡丘》

Pokémon Detective Pikachu

预告片：中字预告

上映时间：2019-05-10(北美)

 

导演: 罗伯·莱特曼
类型: 喜剧 / 动画 / 冒险


此前发布过一次预告片的《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》，当时还引起了不少争议。粉丝们都疯了，我家皮卡丘为什么全身都是毛，而且，还操着满口死侍的骚话！（瑞恩·雷诺兹配音）



上一次，我们还没机会看到其他宝可梦，而在最新一版预告中，宝宝们真的要欢呼起来了，好多皮卡丘亮相了！


其中，跟皮卡丘在竞技场狭路相逢的，正是大名鼎鼎的喷火龙。



而一见到喷火龙就往地上躺的皮卡丘，真的是毫无节操，又贱又……好想让人抱在怀里！



当然不用担心，自带主角光环的皮卡丘，一定会反杀成功的！



此外，街头指挥交通的，是拥有四条手臂的怪力，旁边坐着出了名爱睡觉的卡比兽。



在酒吧里做招待的，是乐天河童。



还有被粉丝们戏称为“蒜头王八”的妙蛙种子。



除了他们，出现在预告片里的还有可达鸭、胖丁、大舌头、吼爆弹……等等足足28只宝可梦！当然，最让粉丝们兴奋的，当然还是天空中一声炸响出现的反派大boss 超梦！



这绝对是宝可梦系列的经典角色了，目前来看质感相当过硬，就看能不能复制漫画里的魅力吧。


整体来看，无论是电影里的宝可梦都市，还是各个宝可梦呈现的质感，都绝对不让人失望。即使抓住粉丝市场，这部电影的成绩应该也稳了，你知道有多少人跟我说：这就是我的童年啊！


3

《名侦探柯南·绀青之拳》

The Fist of Blue Sapphire

预告片：首款预告

上映时间：2019-04-12(日本)

 

导演: 永冈智佳
类型: 动画 / 悬疑


继去年的柯南剧场版《零的执行人》大爆之后，今年《名侦探柯南：绀青之拳》自然引来了更多关注。大家都在期待，该片会不会延续此前两部的势头，进一步刷新系列在日本的战绩？


预告片中，我们看到了名侦探系列近来最时兴的火爆打斗和大场面，显然做好了扩大市场的准备。再说，怪盗基德出马，哪一部不是尖叫一片！




“绀青之拳”是一颗蓝宝石的名字，本集显然将围绕这颗宝石的丢失和找回展开故事，但这背后的盗贼集团似乎没那么简单，因为预告片一开始，可就死人了！（柯南再次发威）



预告片里，柯南从里面缓缓拉开了行李袋，露出惊慌的眼神，这一次，他将面对谁？



染血的基德卡，挡住了一位名侦探的脸，目前还不好判断是谁，但他显然准备抓住怪盗基德。从京极真和基德的大战场面分析，这位名侦探恐怕和京极真颇有渊源。



而引起最多争议的，就是新一和小兰在酒店顶楼泳池的戏份：那是新一，还是基德？虽然有日本网友认为看瞳色应该是新一本人，但这种事儿……等着看实锤！



至于柯南向京极真踢出足球，难道这一次，他又要救基德？



不管怎么说，柯南的粉丝们，一定不要错过这部基德有可能陷入危险的大戏哦。虽然《绀青之拳》这个名字，有点召唤起当年被《绀碧之棺》气到的恐惧……

 

4

《昨天》

Yesterday

预告片：中字预告

上映时间：2019-06-28(英国)

 

导演: 丹尼·博伊尔
类型: 喜剧 / 音乐 / 奇幻


预告片分很多种，有些是犹抱琵琶半遮面，有些是掏心掏肺感动你。这部预告片属于后者，电影虽然不是什么大热IP，但是看预告片都能让你笑疯掉，还真让人莫名期待这部“英国版《夏洛特烦恼》”！



从海报的画风，还有“Yesterday”的片名，你能想到谁？没错，妥妥的是一部关于“披头士”的电影。而故事，是一个带有奇幻色彩的重生故事。


男主在一次车祸之后醒来，发现在“今天”的平行世界，居然是没有披头士的！于是，男主就开始各种翻版披头士的歌，成为轰动一时的创作奇才。



该片算是把英国人对披头士的热爱玩到了极致。《Yesterday》《Let it be》这些名曲一一亮相，而且都是一开嗓就被惊为天人。英国人玩起来，也真是没别人什么事儿，完全让人笑到不行。



最搞笑的是，黄老板在电影里客串，听了男主的《Hey Jude》之后，建议他把歌名改成《Hey Dude》（嘿，哥们），看男主怀疑人生的表情，这个梗真的能玩一年。




许多预告片其实本身就交代了一个很庞大的故事前史，就像《昨天》这部两分半的预告，已经有一个很完整的故事，也留下了许多悬念。


在预告片末尾，已经开始有记者询问，有人说这些歌是别人写的，是真的吗？而面对听众纷涌而至的热情，心中有鬼的男主，又将如何面对？这样的故事，绝对是丹尼·博伊尔的拿手好戏。 




5

《X战警：黑凤凰》

Dark Phoenix

预告片：超长预告

上映时间：2019-07(中国大陆)

 

导演: 西蒙·金伯格
类型: 动作 / 科幻 / 冒险

 

许多人其实都预测《X战警：黑凤凰》可能要崩盘。毕竟《X战警》前传拍到现在，真的有点后继乏力。而且，该片已经三次调档，这种情况至少说明，该片在制作方面至少不顺利。


从目前的预告片质感来看，电影还是值得期待的。



第一个镜头就充满了悲剧色彩，琴·葛蕾在雨中独坐墙角瑟瑟发抖哭泣：为什么逼我这么做？



从后面野兽等人参加葬礼的场景来看，琴葛蕾应该是失手杀死了某位X战警。而且旁白也有琴的声音说：她曾是我的朋友。



以X教授为首的团队来到小镇，试图说服逐渐失控的琴。从警车上的文字来看，小镇叫“Red Hook”，应该是琴的老家。而这里或许也是琴能力失控、引起她父母去世的车祸的地方。



而魔形女质问教授：你在隐瞒什么？或许意味着，教授通过能力屏蔽了琴的这段记忆。现在，他失去了对琴的控制，后者回忆起了惨痛的一切。



魔形女作为琴的老师，非常动情地试图说服琴：我是不会放弃你的。但是同一场景的爆炸场面，是否意味着，琴杀死的X战警就是魔形女？



更何况，预告片里还确实有琴凤凰之力爆发炸飞了魔形女的镜头！



目前看来，虽然魔形女被琴误杀，X教授仍在努力挽救琴，他的能力已经无法封印逐渐成长的凤凰女。大宅里，X教授表情扭曲：她会把我们全杀光的。



另一边，魔形女的长期搭档万磁王绝对没有原谅魔形女的打算，而与他站同一立场的，或许还有野兽汉克！这些一路走来的老战友肝肠寸断，真的会放过凤凰女吗？



但目前看来，连万磁王都不是凤凰女的对手，头盔快被捏爆了！能力超凡的琴·葛蕾，究竟能否被阻止？这么狗血的大戏，真的还有点让人期待啊！



看了以上这些预告片，是不是更期待这些电影的上映了？如果你有别的电影还在期待中，不妨用这种分析法解剖一下预告片，说不定，你会收获不少惊喜哦！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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