



2018年最幸福的人大概是影迷吧，全球电影今年迎来大爆发，这是佳片无数的一年！戛纳、威尼斯的片单简直美如画，北美颁奖季的电影也颇有几部可圈可点。





国产电影在不断提升之余屡出爆款。其中《我不是药神》票房口碑双爆，直接跻身经典之列，如《暴裂无声》《无名之辈》等口碑佳作也不在少数。











在这些众多优秀中影片中，每一部都有令人印象深刻的细节，而演员表演的高光时刻，无疑是电影中格外亮眼的存在。甚至有些表演，能抬升整部电影的层次。





那么，以下就为您盘点2018年最值得记忆的表演高光时刻！看看哪些表演惊艳全场，又有哪些桥段能跻身经典之列？





1

《小偷家族》

Shoplifters

表演者：安藤樱

片段：审讯室哭戏感动所有人





导演 / 编剧: 是枝裕和

类型: 剧情 / 家庭 / 犯罪





作为去年戛纳电影节金棕榈大奖的获奖影片，《小偷家族》可能占据了许多人十佳片单榜首。相信许多人会同小编一样，被安藤樱所饰演的母亲在影片最后接受审讯时那段教科书般的哭戏折服。





这个坐在警察局泰然自若、一脸微笑的女贼，当被警官问到孩子们“怎么称呼你”时瞬间被击溃。先是眼泪不争气地流出来，然后用手抹掉，一次又一次，直到再也抹不掉……









短短的三分钟，展现了信代的复杂过往和作为一位母亲的温度，安藤樱这一幕连贯的表演，不仅将观众带入电影，感同身受，也升华了全片，令人难过又心碎。









今年戛纳上，大魔王凯特·布兰切特也对这段戏给出了高度的评价：这是有深度的哭戏，如果我们这些评委（演员）在今后展现了那样的哭戏，不用怀疑，那就是在模仿安藤樱。





2

《三块广告牌》

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

表演者：弗兰西斯·麦克多蒙德

片段：与鹿对话突见柔情





导演 / 编剧: 马丁·麦克唐纳



类型: 剧情 / 家庭 / 犯罪





科恩嫂在《三块广告牌》中的大爆发无比惊艳。当广告牌被烧时，女主米尔德丽德咆哮着向儿子怒吼，那种悲愤与绝望，像是从胸腔里喊出来的，震撼无比。













《三块广告牌》中，科恩嫂以强大的气场和精湛的演技，把一位女儿被奸杀、悲伤暴躁、倔强坚强、绝望中又不放弃希望的母亲的角色演得淋漓尽致，二获影后实至名归。





但电影里最动人的，却是她在院子里和小鹿的对话。暴躁粗鲁的母亲，看着纯净的小鹿，恍然觉得那是自己的女儿，竟开始试图和小鹿对话。









那些母亲的心声，每一句都感人至深。









虽然科恩嫂21年前就已经凭借《冰血暴》问鼎奥斯卡影后，但如今偶见平静的表演更有力量。





3

《特工》

The Spy Gone North

表演者：黄晟珉、李星民

片段：十年后遥遥相望落泪





导演 / 编剧: 尹钟彬

类型: 剧情







韩国每年都会有几部双边关系背景的作品，如去年的《铁雨》，早前的《隐秘而伟大》、《实尾岛》。本以为这类已经拍烂的题材拍不出花来了，没想到还是被《特工》真真实实地感动到。









没有《铁雨》那么惊心动魄，更像是剃刀边缘往复试探的方寸斡旋。但影片剧情推进很快，整体节奏非常紧张，随着故事的发展，观众能直接地感受到人物内心深处的澎湃与热血。









高潮位于片尾处，已经潜逃十年的“黑金星”和李处长时隔多年后相见，那种见到对方安好、十年的石头落地的宽慰，全在一个互相示意信物的动作里，小编真的一秒落泪。









从以为无法相见的踌躇到相见后隐忍的泪水，黄政民将那几分钟的表情转换演绎得丝丝入扣。









而李星民饰演的面瘫朝鲜高官，虽然面无表情，但隐隐颤抖的嘴唇和眼神里的感慨，是藏不住的激动。两位戏骨的超神演技，成就了这个堪称经典的片段。





4

《寂静之地》

A Quiet Place

表演者：艾米莉·布朗特

片段：浴缸中无声产子





导演: 约翰·卡拉辛斯基

类型: 惊悚 / 恐怖







《寂静之地》无疑算得上去年恐怖片里的一匹黑马，在全球的票房和口碑都相当亮眼。









虽然影片设定bug不少，但是胜在氛围渲染、节奏推进和演员表演出色，尤其艾米莉·布朗特浴缸产子那一段表演堪称教科书级别。





因为剧情设定是发出声音就会招来怪兽，所以即便艾米丽饰演的母亲下身已经开始出血，痛苦令她随时都要喊出声来，但怪物就在身侧，也只能含泪忍耐。









随着小儿子点燃烟花声响，终于在撕心裂肺的疼痛中生产了，她被掩盖在烟花声中的一吼，将分娩的疼痛与煎熬宣泄得酣畅淋漓，仅仅这一段表演便已值回票价了。





5

《无名之辈》

表演者：任素汐

片段：轮椅上崩溃大哭





导演: 饶晓志

类型: 剧情 / 喜剧





去年的华语电影里，《无名之辈》算得上极为惊喜的一匹黑马。其中陈建斌、任素汐、章宇和王砚辉的表演都相当可圈可点。天天琢磨怎么拍戏的导演们注意了，一群戏好的宝藏演员真的是口碑的第一步！









任素汐在片中饰演一个高位截瘫的姑娘，性情泼辣嘴不饶人，仅凭一张嘴，竟然把两个笨贼牢牢困在了自己家里，最后还跟被虐出了斯德哥尔摩综合征的眼镜（章宇饰）有了feel。









最被认可的肯定是任素汐的那段哭戏。一直强势的她，却突然在两个笨贼面前大小便失禁，心态瞬间崩溃，当两个人前来照顾她，更是用各种恶毒语言试图阻止他们。









先是歇斯底里地怒骂，然后苦苦哀求，再到无比绝望的双眼空洞，任素汐的表演节奏感和情绪饱满程度简直惊人。这样的宝藏演员，谁能不爱！









6

《幸福的拉扎罗》

Happy as Lazzaro

表演者：安德里阿诺·塔迪奥罗

片段：在树下听着圣歌落泪









导演 / 编剧: 阿莉切·罗尔瓦赫尔

类型: 剧情 / 奇幻





《幸福的拉扎罗》因在戛纳夺得最佳编剧奖而备受关注，该片讲述生活在穷乡僻壤的纯真少年拉扎罗，穿越时光从田园牧歌的乡间走进城市，这个天使般的男孩见证了人间的丑恶与悲哀。











而最令人动容的桥段则是拉扎罗去塔克雷迪家中赴宴不成，见证了他家族的式微之态，坐在树下对着一弯残月黯然落泪。









这一刻，仿佛是天使在为人间落泪，同时感伤于世间所有的纯真和善意往往都会被人利用且不被珍重，无论时间，无论空间。





安德里亚诺·塔迪奥罗那双纯净的让人心悸的眼睛，让一切都显得如此肮脏。不得不说这位真是清澈有气质。真的不知道导演是怎么找到了这个原本做裁缝的小天使！









7

《燃烧》

Burning

表演者：全钟瑞

片段：夕阳中惠美的独舞





导演: 李沧东

类型: 剧情 / 悬疑





李沧东的《燃烧》是去年戛纳场刊评分最高的神作，尤其是在东亚地区获得了如顶礼膜拜的尊崇。这部充满了李沧东诗性气质的作品，是关于韩国圈层社会如同寓言般的悲诉。









女主惠美在夕阳下舞蹈，无疑是全片令人印象最为深刻的点。磕大麻之后陷入幻想的她，沉浸在自己已经成为Great hunger 的想象，却在一番牛叫之后重回现实。











然后她哭了，她所处的世界对于她来说过于空洞，却又过于现实，巨大的孤独感和无助让她只有哭泣。在晚霞之下，绝美的女孩与绝望的心境，形成了极好的对比。





全钟瑞真的是《燃烧》发掘的宝藏演员！虽然韩国三大的最佳新人都只拿到了提名，但是她的美丽和灵气，值得我们的更多期待。





8

《我不是药神》

表演者：王传君

片段：病床上请程勇吃橘子





导演: 文牧野

类型: 剧情 / 喜剧





《我不是药神》以年度神作跻身口碑冠军和票房前三，徐峥、王传君、章宇、谭卓、王砚辉这帮演技派已经把技能树点满了！









其中，作为男配的王传君在整部电影里是非常重要的一环，也是令人惊喜的存在。为了更好的诠释白血病人，本就不胖的他强制瘦身20斤，尽量接近人物的状态。









在拍摄病房桥段，喊徐峥吃橘子这场戏前，王传君更是强迫自己两天两夜不睡觉，最终呈现出不修边幅的病态效果，将观众一秒感受到面对真实白血病患者的实感。









还有当王传君饰演的吕受益准备自杀前的那一幕，最后回眸看着自己的妻子与孩子时，不仅把一个白血病人塑造得好，还将自己与角色情感完全融合，那一刻，他就是吕受益。





9

《罗马》

Roma

表演者：雅利扎·阿巴里西奥

片段：与孩子们海滩相拥





导演 / 编剧: 阿方索·卡隆

类型: 剧情 / 家庭





故事发生在墨西哥城一个中产阶级社区罗马，讲述年轻女佣克莱奥为长期与丈夫分离的索菲亚一家工作，照顾着索菲亚的四个孩子。









克莱奥冲进海浪里救孩子的观影体验实在太深刻了。即使克莱奥不会游泳还是义无反顾向前走，直到海水淹没整个身子，几乎将她卷走。镜头里海浪拍过来汹涌又庞大的声势甚至给人一瞬间的窒息感。









结尾处两位女人公与孩子们在海滩上紧紧相拥，互相依偎，更是将全片推向高潮，此刻沐浴在圣光下的他们就像是建立起纽带的一家人，不分彼此。









难以相信女主的扮演者雅利扎·阿巴里西奥是首次参演电影，但也因此，如同一张未被渲染过的白纸的她，将淳朴善良、温柔坚韧以及无私的品质真实地带给了角色，虽然是本色出演，但奥斯卡影后提名确实值得。







10

《江湖儿女》

表演者：赵涛

片段：喋血街头举枪救男友





导演: 贾樟柯

类型: 爱情 / 犯罪





贾樟柯的《江湖儿女》无疑是去年最具记忆点的电影之一，而饰演从20岁到40岁跨度的赵涛，成就了或许是自己演艺生涯里最好的表演之一。















廖凡的表演是极其到位的，但是那个平静而内心强大的巧巧更加令人难忘。我们会记得她如何敲诈了张译，又如何惩罚了那个想占便宜的摩的司机；当若干年后，街面上人人叫一声“巧姐”，我们才丝毫不会意外。









但一切的开始，是完全不会用枪的她，在那个黑夜的街头举枪冲出汽车，向天放枪惊退了一众小混混。她站在那里的样子宛如京剧里的刀马旦，炯炯的双眼里刚烈气质尽显。









我们都会记得，赵涛是怎样的一位好演员。近20年过去，当年《站台》里灵气十足的尹瑞娟，如今已经可以把握住表演中最细微的分寸感，奉献如此令人惊艳的表演。











以上就是我们选出的2018年最惊人的演技高光了。当然，每个影迷心中都有一份自己的榜单。还有哪部电影表演让你感到惊喜呢？欢迎在留言中补充哦。













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