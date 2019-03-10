



对于不少二次元迷妹而言，三月份能在大银幕上看到理想型温柔男友夏目贵志，和外表激萌实际大叔的娘口三三，可以说是人生补完计划的历史性时刻！





哪一个“夏目”的粉丝会甘心错过这一大银幕首秀？上映第一天，该片已经拿下近2000万票房，目前豆瓣评分高达8.3，虽然有粉丝光环加成，但电影本身也必然颇有可取之处。













影院归来的小编还没来得及抹干眼泪，就立马向大家安利这部治愈系大片《夏目友人帐》剧场版，一句话总结：“夏目我可以！！！”











导演: 大森贵弘 / 伊藤秀树

编剧: 绿川幸 / 村井贞之

主演: 神谷浩史 / 井上和彦 / 高良健吾

类型: 剧情 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 日本

上映日期: 2019-03-07(中国大陆) / 2018-09-29(日本)

片长: 104分钟





从2008年《夏目友人帐》第一季上映至今，已经过去了十年，作为一部典型的日本治愈型动漫，虽然带有奇幻的设定，但并未大肆卖弄特效和各种剧情反转。





这是一部走心的作品，用一个个看起来很简单的故事打动着观众的心。温暖的故事在赚足观众眼泪的同时，同时也治愈着无数人。这次的电影版，有着同样的魔法。













1

依然温柔的夏目贵志







熟悉《夏目友人帐》的朋友们，大概都对故事的背景有所了解。





年幼的夏目贵志从外祖母夏目玲子的遗物中，得到了所谓由妖怪们的契约书所做成的友人帐。这部友人帐是夏目玲子通过和妖怪们决斗签订的，所有挑战失败的妖怪都必须留下名字，等待夏目玲子的召唤。













我们温柔的少年夏目贵志在拿到这本友人帐之后，决定将友人帐中妖怪们的名字一一归还给这些妖怪（港真夏目施咒的时候，总觉得是男版小樱orz）。





应该说，归还名字的设定着实让人眼前一亮，维系着个人身份和情感羁绊的名字，是一个非常好的关于记忆的展开方式。





就此，夏目开始邂逅各种各样的妖怪。而每一次归还名字，他都会获得外祖母一段记忆，让他对外祖母有了更深的感情，也因这些独一无二的情感经历获得一次次成长。













在这段神奇的旅途中，夏目目睹了一次次妖怪的喜怒哀乐、爱恨生死，见证了无数相聚、相爱，也有别离、感伤。





我们也目睹了一次次夏目如何不惜伤痛，也要奋不顾身地拯救那些陷入悲剧的妖怪。他的善良和温暖，无数次让粉丝们的少女心雀跃，简直暖得令人泪目。









偶然一次被妖怪追赶时，无意间打破了一只妖怪“斑”的封印，也就是大家都熟悉的猫咪老师！因为被封印在招财猫里，他只能保持这个圆滚滚的猫样，承包了整部动漫的最大萌点！







他最初是因为想盗取友人帐而接近夏目，却最终成为夏目的最好伙伴，逐渐学会与人类和妖怪友好相处，也渐渐被这个世界温柔以待。













《夏目友人帐》剧场版延续了原版番剧的风格，以夏目与外祖母旧识津村母子的交往为主线。深陷过往记忆无法自拔的夏目，在他们身边获得了难得的平和心境。





虽然这是个关于鬼怪的故事，但其实却是关于人的一次极好观察。日本情感类动漫对于那些情感的羁绊是如此手到擒来，一片温和恬淡之间，却生出情感的浩大波澜。





夏目依然是那么暖，那么令人心疼。记忆依然那么厚重，那么五味杂陈。观影时，请大家一定要记得带上足够的纸巾哦。













2

孤独和陪伴







作为《夏目友人帐》系列的第一部大银幕之作，影片依然延续着对孤独的思考。





夏目贵志因父母双亡，常年辗转于各个亲戚之间，经常受到同龄人的欺负，同时因为其能力的影响从来未曾和任何人深交。













但夏目贵志依然保持着温柔的本心，对自身的不幸丝毫没有半句抱怨，被和善的藤原夫妇收养之后，他踏入了高中，逐渐也有了自己亲近的朋友。





和善而宽厚的夏目桑是学校女生公认的大暖男，俊秀如女性的外表，在女孩纸这里更是超加分！可惜，这家伙在这方面就是个木头……





但是，对自己温暖如春，对其他妖艳贱货就是根木头，这好像更吸女粉吧！













夏目贵志最为亲近的猫咪老师原身是一个高级妖怪，因为夏目在躲避妖怪的时候跑进它所在的神社，不小心破坏了结界将猫咪老师放了出来。





起初和夏目贵志相处只是为了得到友人帐，却被这个家伙的人格魅力感动，以招财猫的形象作为夏目的保镖天天和他待在一起，逐渐成为生活上相依的伙伴。













而在剧场版中，娘口三三这个爱喝酒又贪吃的肥猫，因为贪吃居然直接分裂成了三个！三只小奶猫体型的猫咪老师，简直萌出血！





原本神通广大的它，分裂之后也失去了能力，为了让它重新变回原来的模样，夏目到底做出了怎样的努力，还是大家自己去电影院看看吧~













3

相遇与分离







乍一看，《夏目友人帐》剧场版的故事线似乎显得有点繁杂，但实际上每一个故事内核所讲的，都是该如何温柔地告别。





这些离别的故事之中，椋雄和容莉枝的相遇和别离想必戳中了不少观众的泪点。













作为一只受到神罚的妖怪，椋雄和人类的每次相处，都会被认作对方熟悉的人，这个人或许存在又或许不存在，一旦他从人群中离开，立即会被彻底忘却。





正如这部动漫中的许多隐喻，椋雄的设定也颇有讽喻意味。我们是否也会有这样的朋友？以为会念念不忘的人，一旦消失很久，终究在时间和空间的隔绝中渐渐忘却。













对于始终孤单一人的椋雄而言，从小把他当作“运转神大人”的容莉枝，就是在相遇告别这个循环中独特的存在。





正如椋雄对夏目所描述：“与其说我改变了那些人的记忆，不如说那段时间，世界因为我而变得不同。”将自身的悲剧这样诗化，除了美感，我们不难感到那一丝丝苦涩。













面对失去儿子的容莉枝，椋雄为了抚平她的伤痛，扮演了整整八年容莉枝的儿子，在意外影响到猫咪老师之后，椋雄为了完成自己的惩罚最终选择离开。





告别的瞬间并没有想象中的泪流满面，椋雄简单的一句：“妈妈，再见，我出门了。”就将一切都结束掉，普通却又充满仪式感，平淡却情感汹涌。













《夏目友人帐》剧场版有个诗意的副片名，可以译为“缘结空蝉”，其中的“空蝉”在佛家的含义是“人除了灵魂其余的部分”，因为蝉生命的短暂，因此很多时候人们会用空蝉表达人短暂无长的一生。





故事发展只为告诉我们，人生不过一场孤独的旅行，成长所遇到形形色色的角色，最终都要做出告别，如何平静地与所爱离别，正是我们所必须经历的成长之旅。













正如宣传曲的名字一般“只要有想见的人，就不是孤身一人”，那么只要能够温柔地告别，那么这段缘分就谈不上遗憾。





套用一句粉圈的话：“此生无悔入夏目，来世愿做帐中妖。” 友人帐还没有撕完，故事还在继续发生。









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