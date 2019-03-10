



起初一开始看到这个片名，加上色彩明丽的主海报，还以为这会是一部小清新电影。没想到，居然就此看到了一部非常出色的二战电影。





国内的，国外的，我们看了太多关于二战的作品。在那些电影里，悲惨和杀戮是二战的主旋律。透过战争，我们见证了一次次悲欢离合。





但战争，也恰恰是人性最闪光的时刻。我们会记得辛德勒在一千多名犹太人面前痛哭失声，记得钢琴家在空荡荡的房间里弹琴。那些美好的瞬间，让我们相信，人类永远都不会失去希望。





而这一次，同样是人性闪光主题，小编今天想给大家推荐的则是一部以女性视角入手的捷克电影——《动物园长的夫人》。











《动物园长的夫人》

The Zookeeper's Wife

导演: 妮琪·卡罗



编剧: 黛安·艾克曼 / 安吉拉·沃克曼

主演: 杰西卡·查斯坦 / 约翰·海尔登贝格 / 丹尼尔·布鲁尔

类型: 剧情 / 传记 / 历史

制片国家/地区: 捷克 / 英国 / 美国

片长: 127分钟





这部由女性导演妮琪·卡罗执导的《动物园长的夫人》，改编自戴安娜·阿克曼的同名小说，讲述了二战时期的华沙一所动物园中发生的故事。





这位才华出众的导演，一向以把握女性题材见长，《鲸骑士》《决不让步》中的女性形象，一如本片中的安东尼娜，隐忍、温柔，却有着极强大的内心，完成根本不可能的奇迹。









电影全片采用了一种极为复古且明丽的色调，瞬间让你梦回二战期间的华沙。而这种光感，也时刻提醒着我们，这个故事背后的悲剧色彩。





而女主“劳模姐”杰西卡·查斯坦，贡献了极为动人的一次演出。就冲“劳模姐”的神仙演技，这部电影也值得一看！













影片开始几分钟，有着极为轻快明亮的色调和节奏，一度令人觉得这部影片和二战没有一丁点关系！





“劳模姐”所饰演的女主安东尼娜，每天清晨会骑着自行车在动物园间穿梭，亲切地和园中的动物打着招呼，有那么一瞬间甚至会觉得，这是一部讲述人与动物和谐相处的故事。













但电影套路告诉你不要开心得太早，这样的美好，注定会在战争的铁蹄下被摧残殆尽。





随着纳粹的炮弹直接落入毫无防备的动物园，扬和安东尼娜精心呵护的动物顷刻间死伤无数！断壁残垣中，惨死或哀鸣的动物，几乎让这对付出全部心力的夫妻瞬间崩溃。









然而即便承受着痛苦，安东尼娜依然在丈夫提出逃离华沙的想法之后毅然决然地拒绝了他。作为母亲的安东尼娜告诉丈夫，她不想让儿子有遇到问题就逃避的毛病。





女性骨子里的刚强和勇敢这时候发挥了作用。作为一名伟大的母亲，我们可以相信，安东尼娜可以做到更多意想不到的事情。从这一刻起，安东尼娜即将书写自己的传奇。









巨大的悲剧在华沙上演。因为华沙受到了轰炸袭击，火车无法正常行驶，数以万计的人留在了华沙，而在华沙的犹太人却因此面临巨大的威胁。





这一幕我们曾在《钢琴家》里见证。大规模的种族迫害不断加剧，大多数犹太人都被囚禁在特定的生活区，过着惨无人道的被囚禁生活。













而善良的扬和安东尼娜，希望能帮助这些人。





历史总是在关键时刻充满不确定性。如果没有找到合适的机会，夫妻二人的想法或许只是想法。但当机会降临，他们做出了普通人做不到的奇迹。





他们联系到聚会相识自称是“动物学家”的德国军官卢茨，假借帮他们养猪的理由，将荒废已久的动物园变成了犹太人的“诺亚方舟”。













因为养猪的饲料需要到犹太人聚集区去收集，夫妻两人借此机会偷偷将犹太人通过货车接到自己家中的地下室，这个曾经用来饲养动物的地方，如今对于这些犹太人而言则成了天堂。









但危险随时都在，每天德国军人都会来到动物园巡视。看似粗豪的军官卢茨，也未必如想象的那么简单。他们需要一个暗号，告知犹太人们风险如何。





安东尼娜想到了办法，弹钢琴。









她借助自己弹钢琴的技能，向藏匿在家中的犹太人提供讯号。白天弹琴意味着有危险，夜晚弹琴则表示是安全的，在没有危险的时刻，这些犹太人便会从地下室走出，在客厅中饮一杯红酒，开一场小小的派对。





巨大的生存压力之下，这样的相聚是何其奢侈。虽然这一幕缓解了紧张的剧情节奏，但巨大的悲凉感却随之而来。









唯一的问题是，一旦被德军发现，扬和安东尼娜所面临的下场几乎是可以预知的。





每次卢茨来到动物园时，安东尼娜必须绞尽脑汁，通过各种方式避免他发现“动物园的秘密”，甚至不得不忍受各种下流的暗示和侵犯。









如果说安东尼娜主要负责藏匿家中的秘密，那么她的丈夫扬则是站在与纳粹斗争的前线。而这种冒险，将这个家庭引入了更加不可知的危险。









在影片的后半段，整部影片的色调越来越低沉，故事也更加紧张。





扬直接加入了与纳粹斗争的起义军，却在脖子中枪之后被纳粹囚禁，生死未卜。面对丈夫的失踪，安东尼娜为了追寻丈夫的下落，在自己头上扎上白色发带，将自己献给觊觎自己已久的卢茨。













一切都瞒不住了。在卢茨的逼问之下，安东尼娜的犹豫让卢茨嗅到了隐瞒的气息，遂带领士兵来到动物园进行包抄，然而安东尼娜早在之前就将藏匿的犹太人撤离，独自面对着盛怒的卢茨。













但人，救下来了。





一年之后，德国战败撤退，安东尼娜带着儿子重新回到动物园，当年芳草萋萋的动物园如今已经恢复了之前的模样，受尽折磨的犹太人也同样取得新生。





历尽劫波，华沙动物园的院长和夫人，重新上岗开门了。













影片开始不久有一段令小编印象深刻，在动物园举办的派对上，一对所谓“上流社会”的夫妇阴阳怪气地讽刺安东尼娜动物园长夫人的身份，安东尼娜面对嘲讽依然优雅地在众人面前弹奏钢琴曲。





而当听到动物园小象生命垂危的消息时，安东尼娜全然不顾客厅中还有宾客的存在，冒着被大象攻击的危险对小象实施抢救。





动物或许比人类更加单纯。在后来的日子里，这个道理在一次次被印证。













在华沙的德占岁月里，有近300犹太人藏在华沙动物园，有些人住了几年，有些人只住了几个晚上，除了两名犹太人被杀，其他人都活过了战争。





20年后，安东尼娜和扎宾斯基被以色列大屠杀纪念馆认定为国际义人，这是所能给予的最高荣誉。华沙只有不到6%的人口幸存，但他们夫妇还是重建了动物园。





华沙动物园至今仍然开放。













在他们夫妻两人的眼中，无论你是犹太人抑或只是在其他人眼中不值一提的动物，都是造物主所创造的珍贵的生灵。对于这个不怎么平和的世界而言，生命并没有什么贵贱之分，





更何况，当人类残忍可怕起来，远远超过最凶猛的动物，而战争，就是在放出人类内心最狂野的野兽；希望这个笼子，永远不要被打开。











战争中的人性闪光

1

《辛德勒的名单》（1993）

Schindler's List





导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

类型: 剧情 / 历史 / 战争





关于二战期间犹太人遭遇最知名、最震撼的电影，根据辛德勒拯救一千名犹太人的真人真事改编，影迷必看系列。





2

《钢琴家》（2002）

The Pianist





导演: 罗曼·波兰斯基

类型: 剧情 / 音乐 / 传记 / 历史 / 战争





波兰犹太裔钢琴家史标曼在二战期间的真实经历，从聚居区到逃亡，他目睹了一幕幕人性的光辉与丑恶，写就一部悲欢离合的史诗。





3

《美丽人生》（1997）

Life Is Beautiful







导演: 罗伯托·贝尼尼

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情 / 战争





犹太父亲奎多一家三口被关进了集中营，害怕给幼小的儿子造成心理创伤，他假装这一切都只是一场游戏和比赛，直至盟军到来，儿子坐在盟军的坦克上，还在等着永远不会归来的父亲……





4

《天堂之路》（1999）

Paradise Road





导演: 布鲁斯·贝尔斯福德

类型: 剧情 / 历史 / 战争





在二战东南亚的日军集中营里，诸多盟军战俘的家眷组成了一个女子合唱团，用音乐给自己寻找力量。他们的光明，一度感动了铁血无情的日本军曹。





5

《紫日》（2001）





导演: 冯小宁

类型: 剧情 / 战争



华语战争片中绝对不可错过的佳作，一个中国老百姓，一个苏军女军医，一个满脑子军国主义思想的日本少女，家国的仇恨，人性的纠葛，都在这段短暂的相处中爆发。









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