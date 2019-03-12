网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《权力的游戏》新一波物料袭来，让我们共同期待凛冬将至！

藤井树 发布于：


权游粉过节啦！上个星期，美国《娱乐周刊》曝出了《权游》终季史诗“Game over”封面海报，奢华古典，热血到天际！啥也别说，先砸出图，快来一起燃烧！




瑟曦太后藐视众生，猎狗挥剑气势十足，夜王静候对手，异鬼大军准备随时开虐！


天啦噜，居然还要再等一个月，已经迫不及待了好吗！别急别急，小编费了九牛二虎之力，搜罗了一大波物料，今天就先给你解解馋！（接受夸奖）


1

幕后篇


伴随着这一波物料，还有你们最想知道的幕后消息！



虽然最终季只有6集，剧组却用了十个月的时间拍摄，每集耗费上千万，品质绝对杠杠的！


据雪诺的扮演者基特·哈灵顿透露，这次拍摄十分艰难，五年前用一天时间拍摄的场景现在要用五天来拍摄。



为了史诗级别的临冬城大战，750人在寒冷泥地里连续拍摄了11周的夜戏，拍了一夜又一夜，拍了一遍又一遍，大家都要崩溃了。

再借用基特的话，“最终季简直让每一个人都粉身碎骨了！



但一切努力都是值得的，在最新一版预告片中，我们能看到最终季让人热血沸腾的质感。



可是解了一大波权游粉的馋~毕竟，距离上一季已经过去了两年的时间！



瑟曦举着酒杯，一脸诡笑，我们早就知道有预言说她最后会死亡，而且是死在弟弟的手中。那最后到底是谁下的手？她又能否存活于世？



雪诺和龙妈带着剩下的两条龙誓死抵抗夜王和异鬼大军，守护家园。

 

片尾两条马腿出现在临冬城，已然暗示着异鬼大军的来临。史诗级别的临冬城大战，一触即发！



这场大战聚集了史上最强大的联盟，最终季的最后一集也将是自第一季首集以来，再次在一个地方集结几乎所有主演，很有超英电影的范~

 

2

回顾篇



终章开启前，当然要带着大家回顾一下前几季各大经典场景~


前段时间，官方发布了一系列回顾纪念海报，看着这些，小编的血液都到达了沸点！


艾德之殇


血色婚礼


瑟曦游街

 阿多之死

小恶魔弑父

 

龙母浴火重生

 

这些名场面的重现，让权游粉心中的热爱简直要炸开了！就让时间过得快一些，再快一些吧，我要看最终季！

 

3

终极篇



距离《权游》最终季的回归只有一个月的时间了，小编的心情可谓既紧张又期待，毕竟原著作者马丁老爷子早就告诉过我们，这部剧是没有啥主角光环的。

换句话说，谁都会死！每个人都会在这一季迎来最终的命运归宿。

 

究竟谁会最终登上代表至高权威的铁王座，成为真正的王者？

 

《权游》官方一口气发布了20多张角色海报，龙妈打头阵，各大角色纷纷登上铁王座，这场终极大战，是时候开启了！





这首终极史诗最终如何书写，铁王座的最终归属会是谁？就让我们拭目以待，静候凛冬将至吧！


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《动物园长的夫人》：丢掉人性，不如动物。 >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>