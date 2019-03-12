



权游粉过节啦！上个星期，美国《娱乐周刊》曝出了《权游》终季史诗“Game over”封面海报，奢华古典，热血到天际！啥也别说，先砸出图，快来一起燃烧！













瑟曦太后藐视众生，猎狗挥剑气势十足，夜王静候对手，异鬼大军准备随时开虐！





天啦噜，居然还要再等一个月，已经迫不及待了好吗！别急别急，小编费了九牛二虎之力，搜罗了一大波物料，今天就先给你解解馋！（接受夸奖）





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幕后篇





伴随着这一波物料，还有你们最想知道的幕后消息！









虽然最终季只有6集，剧组却用了十个月的时间拍摄，每集耗费上千万，品质绝对杠杠的！





据雪诺的扮演者基特·哈灵顿透露，这次拍摄十分艰难，五年前用一天时间拍摄的场景现在要用五天来拍摄。







为了史诗级别的临冬城大战，750人在寒冷泥地里连续拍摄了11周的夜戏，拍了一夜又一夜，拍了一遍又一遍，大家都要崩溃了。





再借用基特的话，“最终季简直让每一个人都粉身碎骨了！”









但一切努力都是值得的，在最新一版预告片中，我们能看到最终季让人热血沸腾的质感。









可是解了一大波权游粉的馋~毕竟，距离上一季已经过去了两年的时间！









瑟曦举着酒杯，一脸诡笑，我们早就知道有预言说她最后会死亡，而且是死在弟弟的手中。那最后到底是谁下的手？她又能否存活于世？









雪诺和龙妈带着剩下的两条龙誓死抵抗夜王和异鬼大军，守护家园。

片尾两条马腿出现在临冬城，已然暗示着异鬼大军的来临。史诗级别的临冬城大战，一触即发！







这场大战聚集了史上最强大的联盟，最终季的最后一集也将是自第一季首集以来，再次在一个地方集结几乎所有主演，很有超英电影的范~

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回顾篇









终章开启前，当然要带着大家回顾一下前几季各大经典场景~





前段时间，官方发布了一系列回顾纪念海报，看着这些，小编的血液都到达了沸点！





艾德之殇





血色婚礼





瑟曦游街





阿多之死





小恶魔弑父

龙母浴火重生

这些名场面的重现，让权游粉心中的热爱简直要炸开了！就让时间过得快一些，再快一些吧，我要看最终季！

3

终极篇









距离《权游》最终季的回归只有一个月的时间了，小编的心情可谓既紧张又期待，毕竟原著作者马丁老爷子早就告诉过我们，这部剧是没有啥主角光环的。



换句话说，谁都会死！每个人都会在这一季迎来最终的命运归宿。

究竟谁会最终登上代表至高权威的铁王座，成为真正的王者？

《权游》官方一口气发布了20多张角色海报，龙妈打头阵，各大角色纷纷登上铁王座，这场终极大战，是时候开启了！













这首终极史诗最终如何书写，铁王座的最终归属会是谁？就让我们拭目以待，静候凛冬将至吧！









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