网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 男主渣，剧情虐，《东宫》的爱情你要不要来

藤井树 发布于：



要说最近影视圈最惨的电视剧女主，《东宫》女主称第二，就没人敢称第一，这部改编自“悲情天后”匪我思存的小说《东宫》在影视化后也贡献出史上最虐女主，和第一部全体观众骂男主渣男的电视剧。



这部剧有多火，逢播必上热搜，豆瓣7.3分都是小CASE，互联网为它聚集起一波追剧新势力：东宫女孩！




这部剧有多虐？别的电视剧男主谈恋爱都是鲜花，气球，游乐场，《东宫》男主的恋爱是灭你全族……



这部剧有多与众不同？每集弹幕都贡献出男主几百种死法，女主跳忘川全网狂欢，全体观众祈求悲剧结局！




小编怀着被虐的准备踏入《东宫》，本以为会被虐到中途弃剧，却发现此剧虽虐，却能让你在痛并快乐中大呼过瘾！



《东宫》

导演: 李木戈
编剧: 钱珏 / 王乙涵 / 胡蓉
主演: 陈星旭 / 彭小苒 / 魏千翔 / 斯琴高娃
类型: 爱情 / 古装
首播: 2019-02-14(中国大陆)
集数: 52

 

1

甜虐结合，又虐又爽


都说爱情剧中最重要的，就是爱情吸引观众，可《东宫》这虐到渣里找糖的爱情，凭什么让观众爱不释手？首先不得不说的就是勾起无数东宫女孩保护欲的女主。



剧中的女主小枫是西洲国九公主，姑娘不仅长得好看，家世也是一流。




这个从小爹娘宠，爷爷爱的九公主，不但不傲娇蛮横，反而性格大大咧咧，活泼可爱，一脸至纯。




如此美好的女孩本以为会迎来一段甜蜜的爱情，偏偏遇人不淑，遇到一心只想登上太子之位的豊朝五皇子：李承鄞。




男主的渣男属性也没有隐藏太久，剧情刚开始观众就都知道，男主登上太子之位的第一步，就是灭了游牧族丹嗤，以此立功。


丹嗤首领铁达尔王成为成败关键，问题在于如何找到他的王帐。而恰巧，小枫就是他的孙女。




这种开始就看透男主属性不良的设定，让观众有着异乎寻常的追剧代入感，每当有男主的出现的镜头，观众的弹幕分分钟都希望他分分钟狗带。



但是渣归渣，骂归骂，男女主甜起来的时候也成为东宫女孩的真香现场。看看这张嘴求喂的撒娇现场。




两人为躲避追兵跳进水里，李承鄞在水中为小枫渡气时必不可少的亲亲。




为了小枫抓一百只萤火虫也是《东宫》最甜的名场面！




两人在草原结为夫妻的画面，也让不少观众表示可以原谅男主一秒。




但是没过多久观众就从甜蜜中醒来，拥有一个加强连战斗力的渣男李承鄞，利用小枫找到王帐所在，并亲自手刃了小枫的外公，灭族丹嗤！




爱情中最残忍的真相，随着阿翁死去展露无遗，观众也终于迎来女主跳忘川的名场面。




足够的剧情铺垫出两人曾经甜蜜的日常，然而所有甜蜜都是阴谋掩盖下的泡沫，当时有多甜，知道真相后就有多虐！可谓是把甜虐做到了极致，而观众就在这甜虐的极致中一边享受，一边流泪

 

2

人设复杂，虐也好看


固然虐恋是《东宫》的立足根基，但是李承鄞为何如此渣，也事出有因。在剧情开始，他也是一个有情有义的翩翩少年。




从小被皇后抚养长大的他，成年后才得知，原来自己认贼作母！当年是皇后杀了自己的母亲，而他要想复仇，就必须成为东宫太子。




另一边，丹嗤不断的冒犯豊朝，攻打丹嗤不过是早晚的问题，身在丹嗤的他看到豊朝子民成为奴隶备受折磨，命如草芥。




一边是自己所爱之人的至亲，一边是豊朝人民的生活安定，不能否认，对于小枫，他的渣男身份无法洗白，但褪去爱人的身份，对于自己的臣民，他确实没有做错什么。




所以，李承鄞的渣不是渣在劈腿出轨，三心二意，而是当家国大义和爱情产生不可调节的矛盾时的身不由己。


在和小枫结成夫妻后，他也曾想要如此安稳幸福的过下去。




面对失去亲人崩溃至极的小枫，他也怀疑自己做错了选择。




一个极致单纯的女主，一个极致复杂的男主，两人的相遇注定了爱情悲剧的环境，这种对于宿命的无力感，和渴望的得到真挚感情的矛盾，比起流水账的甜剧更加过瘾。

 

3

制作良心，内容为王


“东宫女孩被剧情虐的体无完肤，但是架不住导演宠粉，不得不说这部剧的剧组可谓是良心制作了。


不少观众追剧后觉得男女主跳忘川的bgm配不上如此这般的名场面希望重改，没想到导演第二天就提上日程，引来不少观众重刷！你们剧组是不是太任性了？这种骚操作也能玩出来？




除了配乐外，观众吐槽的字幕大小，一些场景的滤镜出戏，《东宫》也跟着观众意见进行实时调整，这样不断优化的观剧体验，妥妥留住大批观众，而且纷纷二刷！




同时，相比起不少电视剧的图省事抠图，《东宫》中的西州部分全是实景拍摄，大漠风光一览无遗，美得令人心醉！




丹嗤和豊族战争场景，也让人看得热血沸腾。




除此之外，剧中人物的服装也设计精妙，配合着人物性格。


小枫在异域的衣服热情奔放，天真浪漫，有着草原儿女的洒脱不羁。




和亲来到豊朝后的服装端庄大方，温柔娴静，，体现着中原女子性格中的婉约风情。




而作为新人的男女主演陈星旭、彭小苒也没有让人失望，除了超高的颜值，演技也是全程在线！


女主知道自己所爱之人杀死阿翁时的后知后觉，到崩溃大哭。




男主面对所爱之人，眼神里简直在发光。



面对其他女子告白时的眼神，嗯，爱谁可谓是一目了然。




权利斗争的剧情发展更是吸引人的另一大亮点，从二皇子的弑兄阴谋，到和李承鄞争夺太子之位的暗中较量，弥补了原著中权利斗争不足的遗憾。




从内容拍摄到后期宣传，精良的制作和如此宠观众的剧组，让不少东宫女孩大呼：东宫必须火！




相比起前段时间《延禧攻略》这样的爽剧当道，《东宫》成功解锁了追剧新姿势：话梅剧！凭借着曲折的感情设计，这种发糖、虐心两不误的观剧感受，实在是酸爽过瘾。




不同于甜宠剧中，观众只能在屏幕外羡慕电视剧中女主的好命，有人宠，话梅剧带给观众的是更强的参与感，从《东宫》开播到现在，每集开播都在引发新的吃瓜狂欢。




男主的背叛成为观众讨论的焦点，从“希望男主孤独终老”到“史上最惨女主”，《东宫》先后发起了十几个过亿的话题！


这种全网追剧，抱团吐槽，一起扎心，是《东宫》带给观众的独有的观剧感受。这届观众的口味，真的很迷离呢。小编在这里跟各位打赌，如果男主真死了，必须上热搜！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《权力的游戏》新一波物料袭来，让我们共同... >> << 上一篇：要家庭，还是要儿子，这位母亲只能选一个！

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>