







要说最近影视圈最惨的电视剧女主，《东宫》女主称第二，就没人敢称第一，这部改编自“悲情天后”匪我思存的小说《东宫》在影视化后也贡献出史上最虐女主，和第一部全体观众骂男主渣男的电视剧。











这部剧有多火，逢播必上热搜，豆瓣7.3分都是小CASE，互联网为它聚集起一波追剧新势力：东宫女孩！













这部剧有多虐？别的电视剧男主谈恋爱都是鲜花，气球，游乐场，《东宫》男主的恋爱是灭你全族……









这部剧有多与众不同？每集弹幕都贡献出男主几百种死法，女主跳忘川全网狂欢，全体观众祈求悲剧结局！













小编怀着被虐的准备踏入《东宫》，本以为会被虐到中途弃剧，却发现此剧虽虐，却能让你在痛并快乐中大呼过瘾！









《东宫》

导演: 李木戈

编剧: 钱珏 / 王乙涵 / 胡蓉

主演: 陈星旭 / 彭小苒 / 魏千翔 / 斯琴高娃

类型: 爱情 / 古装

首播: 2019-02-14(中国大陆)

集数: 52

1

甜虐结合，又虐又爽







都说爱情剧中最重要的，就是爱情吸引观众，可《东宫》这虐到渣里找糖的爱情，凭什么让观众爱不释手？首先不得不说的就是勾起无数东宫女孩保护欲的女主。









剧中的女主小枫是西洲国九公主，姑娘不仅长得好看，家世也是一流。













这个从小爹娘宠，爷爷爱的九公主，不但不傲娇蛮横，反而性格大大咧咧，活泼可爱，一脸至纯。













如此美好的女孩本以为会迎来一段甜蜜的爱情，偏偏遇人不淑，遇到一心只想登上太子之位的豊朝五皇子：李承鄞。













男主的渣男属性也没有隐藏太久，剧情刚开始观众就都知道，男主登上太子之位的第一步，就是灭了游牧族丹嗤，以此立功。





丹嗤首领铁达尔王成为成败关键，问题在于如何找到他的王帐。而恰巧，小枫就是他的孙女。













这种开始就看透男主属性不良的设定，让观众有着异乎寻常的追剧代入感，每当有男主的出现的镜头，观众的弹幕分分钟都希望他分分钟狗带。









但是渣归渣，骂归骂，男女主甜起来的时候也成为东宫女孩的真香现场。看看这张嘴求喂的撒娇现场。













两人为躲避追兵跳进水里，李承鄞在水中为小枫渡气时必不可少的亲亲。













为了小枫抓一百只萤火虫也是《东宫》最甜的名场面！













两人在草原结为夫妻的画面，也让不少观众表示可以原谅男主一秒。













但是没过多久观众就从甜蜜中醒来，拥有一个加强连战斗力的渣男李承鄞，利用小枫找到王帐所在，并亲自手刃了小枫的外公，灭族丹嗤！













爱情中最残忍的真相，随着阿翁死去展露无遗，观众也终于迎来女主跳忘川的名场面。













足够的剧情铺垫出两人曾经甜蜜的日常，然而所有甜蜜都是阴谋掩盖下的泡沫，当时有多甜，知道真相后就有多虐！可谓是把甜虐做到了极致，而观众就在这甜虐的极致中一边享受，一边流泪

2

人设复杂，虐也好看







固然虐恋是《东宫》的立足根基，但是李承鄞为何如此渣，也事出有因。在剧情开始，他也是一个有情有义的翩翩少年。













从小被皇后抚养长大的他，成年后才得知，原来自己认贼作母！当年是皇后杀了自己的母亲，而他要想复仇，就必须成为东宫太子。













另一边，丹嗤不断的冒犯豊朝，攻打丹嗤不过是早晚的问题，身在丹嗤的他看到豊朝子民成为奴隶备受折磨，命如草芥。













一边是自己所爱之人的至亲，一边是豊朝人民的生活安定，不能否认，对于小枫，他的渣男身份无法洗白，但褪去爱人的身份，对于自己的臣民，他确实没有做错什么。













所以，李承鄞的渣不是渣在劈腿出轨，三心二意，而是当家国大义和爱情产生不可调节的矛盾时的身不由己。





在和小枫结成夫妻后，他也曾想要如此安稳幸福的过下去。













面对失去亲人崩溃至极的小枫，他也怀疑自己做错了选择。













一个极致单纯的女主，一个极致复杂的男主，两人的相遇注定了爱情悲剧的环境，这种对于宿命的无力感，和渴望的得到真挚感情的矛盾，比起流水账的甜剧更加过瘾。

3

制作良心，内容为王







“东宫女孩”被剧情虐的体无完肤，但是架不住导演宠粉，不得不说这部剧的剧组可谓是良心制作了。





不少观众追剧后觉得男女主跳忘川的bgm配不上如此这般的名场面希望重改，没想到导演第二天就提上日程，引来不少观众重刷！你们剧组是不是太任性了？这种骚操作也能玩出来？













除了配乐外，观众吐槽的字幕大小，一些场景的滤镜出戏，《东宫》也跟着观众意见进行实时调整，这样不断优化的观剧体验，妥妥留住大批观众，而且纷纷二刷！













同时，相比起不少电视剧的图省事抠图，《东宫》中的西州部分全是实景拍摄，大漠风光一览无遗，美得令人心醉！













丹嗤和豊族战争场景，也让人看得热血沸腾。













除此之外，剧中人物的服装也设计精妙，配合着人物性格。





小枫在异域的衣服热情奔放，天真浪漫，有着草原儿女的洒脱不羁。













和亲来到豊朝后的服装端庄大方，温柔娴静，，体现着中原女子性格中的婉约风情。













而作为新人的男女主演陈星旭、彭小苒也没有让人失望，除了超高的颜值，演技也是全程在线！





女主知道自己所爱之人杀死阿翁时的后知后觉，到崩溃大哭。













男主面对所爱之人，眼神里简直在发光。









面对其他女子告白时的眼神，嗯，爱谁可谓是一目了然。













权利斗争的剧情发展更是吸引人的另一大亮点，从二皇子的弑兄阴谋，到和李承鄞争夺太子之位的暗中较量，弥补了原著中权利斗争不足的遗憾。













从内容拍摄到后期宣传，精良的制作和如此宠观众的剧组，让不少东宫女孩大呼：东宫必须火！













相比起前段时间《延禧攻略》这样的爽剧当道，《东宫》成功解锁了追剧新姿势：话梅剧！凭借着曲折的感情设计，这种发糖、虐心两不误的观剧感受，实在是酸爽过瘾。













不同于甜宠剧中，观众只能在屏幕外羡慕电视剧中女主的好命，有人宠，话梅剧带给观众的是更强的参与感，从《东宫》开播到现在，每集开播都在引发新的吃瓜狂欢。













男主的背叛成为观众讨论的焦点，从“希望男主孤独终老”到“史上最惨女主”，《东宫》先后发起了十几个过亿的话题！





这种全网追剧，抱团吐槽，一起扎心，是《东宫》带给观众的独有的观剧感受。这届观众的口味，真的很迷离呢。小编在这里跟各位打赌，如果男主真死了，必须上热搜！









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