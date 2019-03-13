去年颁奖季的诸多遗珠中，这部《本回家了》的实力不容小觑。从近年来备受关注的问题青少年题材，到茱莉亚·罗伯茨、卢卡斯·赫奇斯“老+新”搭配的实力演员阵容，这部电影理应进入更多人视野。





影片关注挣扎于戒毒边缘的青少年群体，视角又从母亲所代表的家庭切入，带出了更多延伸问题，甚至道德探讨。



不仅有吸毒、戒毒的根源问题，更有从悲剧过后，当事人、当事人的家庭之后该怎么共同生活的挣扎。通过巧妙的故事结构，在影片所展现的48小时中，一系列真实而复杂的感情得以体现。

《本回家了》



Ben is Back

导演/编剧: 彼得·赫奇斯

主演: 朱莉娅·罗伯茨 / 卢卡斯·赫奇斯 / 考特尼·万斯 / 凯瑟琳·纽顿

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2018-12-07(美国)

片长: 103分钟





并非“爱与亲情战胜一切”的老套剧情，《本回家了》成功塑造了一个在非常爱自己儿子的同时，力量却往往无处释放的母亲；以及一个真心想要从泥沼中脱身，却受到诸多内外阻力而不能的问题少年。

圣诞节前夜，卢卡斯·赫奇斯饰演的本瞒着家人，私自从戒毒所归来。从妹妹、继父等人对他的防备、抵制态度来看，他过去势必为家人惹了无数麻烦，带来很多伤害。





但茱莉亚·罗伯茨饰演的母亲霍莉，出于本能地立刻拥抱了大儿子。





尽管她凭借理智，在最快的时间内藏好了家里的药物、珠宝，但另一方面她的母性使然，让她不得不因儿子的归来欢喜雀跃。







两种情绪的共存，让霍莉的母亲形象显得非常真实——她在拥有光辉母性的同时，也护短，也包庇。





而其他家庭成员的不同态度，则反映了吸毒者让身边人产生的真实情绪：恐惧、抵抗、防备。







现任丈夫对本的防备，显示了他作为一家之主的立场，毕竟家中还有三个小孩，不能让他们沦陷到失足的本带来的麻烦中；





妹妹对本的惧怕，则是一种本能反应——当家中年长男性可能做出伤害自己、伤害家庭的事情时，想要与之保持距离，是最正常的心理。







剩下两个牙牙学语的孩子，还没有是非观，也不懂家里发生了什么。但他们的存在平衡了前半段家庭戏中，对节日气氛、家庭氛围的需要。使隐隐的不安一直延伸至后半段。



家中除了母亲，就只有爱犬对本的态度始终不变，甚至还曾经救过他的命。剧情高潮也正是因为狗的丢失而开启的。





如果说之前展示的是，每个青少年都对父母保有秘密，那么后半段就更加残酷地说明：孩子长大后选择进入的人生之路，是一个身为父母不懂、也永远无法介入的世界。







而因为本过去常年与之打交道的是犯罪群体，霍莉在试图找回儿子的过程中，经历了更多心惊胆战，更多心智崩溃。但对任何一个经历过寻找离家出走的子女的父母，那份心情是共通的。





“告诉我，你希望我把死去的你埋在哪里！？”当霍莉发现本带着毒品后，她把儿子硬拽到墓地，歇斯底里地问出这个问题的时候，说出了做父母的在子女犯下无可挽回的错误时，最痛心疾首的心情。



为母之人，最怕你痛苦，最怕你死去，最怕你魂不归家。





电影中的另一个家庭，因为女儿吸毒身亡而支离破碎，霍莉每每看到那家的母亲，就仿佛看到了未来的自己——为本的行为悔不当初，为自己没能救下本而痛苦终生。



这就是毒品的罪恶。圣诞前夜的团聚、平安无事的爱犬、有效的过期针剂，在看似没有大事发生的48小时家庭生活中，却有着太多命悬一线的事情。这次圆满解决了，那么下次呢？





《本回家了》在乍看下的温情、感动之外，无时无刻不在铺垫着惊悚。交谈中带出的过去、别的家庭的悲剧、漆黑的遍布威胁的雪夜，这些就已足够摧毁一个普通母亲的心智，足够使一个平常家庭破碎。







本的幸运如履薄冰，也很难复制，因此电影要表达的终究还是那句话：珍爱生命，远离毒品。



只是电影采用了一种不俗的结构来展现这点——在48小时的正序中，通过对话和情绪带出过去的冰山一角，虽然没有直接展示，观众却是可以想象的。





主题类似的《漂亮男孩》则是采用正序中穿插回忆的叙事手法，才表现相同的内容：父亲和挣扎着戒毒的儿子。



这两部电影同年推出，分别由一线实力派，搭配好莱坞当下最火小鲜肉：史蒂夫·卡瑞尔和甜茶、茱莉亚·罗伯茨和卢卡斯·赫奇斯。两者对比，《本回家了》的质量明显更优。





茱莉亚·罗伯茨“美国甜姐儿”出身，意欲转型后，近年来饰演的母亲形象——《本回家了》和《奇迹男孩》——都很成功。



卢卡斯·赫奇斯则不用说了，目前好莱坞最前途无量的青年男演员之一，他接的角色的复杂性和深刻度，也远超甜茶等仰赖颜值的同生代。









从《海边的曼切斯特》开始，到《三块广告牌》《伯德小姐》，再到今年的《本回家了》《被抹去的男孩》，提名在手，获奖也指日可待。

同样是问题青少年题材，让人不由想起两部即将上映的华语电影，分别是《过春天》和《阳台上》。





这类以往国内被统称为“青春片”的电影，实质上其实更接近国外像《本回家了》这样的“问题青少年题材”剧情电影，只是数量较少，难成一体。





类比之下我们会发现，但凡成功的案例，故事中都有必不可少的家庭视角。或许是问题的救赎，或许是问题的成因，总之青少年无法孤立于家庭而存在。





家庭环境的刻画，此种更具深度、广度的视角，从去年的《狗十三》开始，让我们看到了国产片在这方面的典范。







在此之上，《本回家了》敢于在单个人物身上，呈现出一种更复杂、更挣扎的人性，并非二元对立，或者由A到B的转变。





霍莉的无力和拼命，本的善良与堕落，正因为他们有着复杂的行为，才使人性无法被盖棺定论。





这也是曲终人散之后，影片最独特、最打动人心的地方。







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