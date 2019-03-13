网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 要家庭，还是要儿子，这位母亲只能选一个！

藤井树 发布于：

去年颁奖季的诸多遗珠中，这部《本回家了》的实力不容小觑。从近年来备受关注的问题青少年题材，到茱莉亚·罗伯茨、卢卡斯·赫奇斯“老+新”搭配的实力演员阵容，这部电影理应进入更多人视野。

 


影片关注挣扎于戒毒边缘的青少年群体，视角又从母亲所代表的家庭切入，带出了更多延伸问题，甚至道德探讨。

 

不仅有吸毒、戒毒的根源问题，更有从悲剧过后，当事人、当事人的家庭之后该怎么共同生活的挣扎。通过巧妙的故事结构，在影片所展现的48小时中，一系列真实而复杂的感情得以体现。

 

 《本回家了》

Ben is Back

导演/编剧彼得·赫奇斯
主演朱莉娅·罗伯茨 / 卢卡斯·赫奇斯 / 考特尼·万斯 / 凯瑟琳·纽顿
类型: 剧情
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2018-12-07(美国)
片长: 103分钟


并非“爱与亲情战胜一切”的老套剧情，《本回家了》成功塑造了一个在非常爱自己儿子的同时，力量却往往无处释放的母亲；以及一个真心想要从泥沼中脱身，却受到诸多内外阻力而不能的问题少年。

 

圣诞节前夜，卢卡斯·赫奇斯饰演的本瞒着家人，私自从戒毒所归来。从妹妹、继父等人对他的防备、抵制态度来看，他过去势必为家人惹了无数麻烦，带来很多伤害。

 


但茱莉亚·罗伯茨饰演的母亲霍莉，出于本能地立刻拥抱了大儿子。


尽管她凭借理智，在最快的时间内藏好了家里的药物、珠宝，但另一方面她的母性使然，让她不得不因儿子的归来欢喜雀跃。

 


两种情绪的共存，让霍莉的母亲形象显得非常真实——她在拥有光辉母性的同时，也护短，也包庇。


而其他家庭成员的不同态度，则反映了吸毒者让身边人产生的真实情绪：恐惧、抵抗、防备。

 


现任丈夫对本的防备，显示了他作为一家之主的立场，毕竟家中还有三个小孩，不能让他们沦陷到失足的本带来的麻烦中；


妹妹对本的惧怕，则是一种本能反应——当家中年长男性可能做出伤害自己、伤害家庭的事情时，想要与之保持距离，是最正常的心理。

 


剩下两个牙牙学语的孩子，还没有是非观，也不懂家里发生了什么。但他们的存在平衡了前半段家庭戏中，对节日气氛、家庭氛围的需要。使隐隐的不安一直延伸至后半段。

 

家中除了母亲，就只有爱犬对本的态度始终不变，甚至还曾经救过他的命。剧情高潮也正是因为狗的丢失而开启的。

 


如果说之前展示的是，每个青少年都对父母保有秘密，那么后半段就更加残酷地说明：孩子长大后选择进入的人生之路，是一个身为父母不懂、也永远无法介入的世界。


而因为本过去常年与之打交道的是犯罪群体，霍莉在试图找回儿子的过程中，经历了更多心惊胆战，更多心智崩溃。但对任何一个经历过寻找离家出走的子女的父母，那份心情是共通的。

 


“告诉我，你希望我把死去的你埋在哪里！？”当霍莉发现本带着毒品后，她把儿子硬拽到墓地，歇斯底里地问出这个问题的时候，说出了做父母的在子女犯下无可挽回的错误时，最痛心疾首的心情。

 

为母之人，最怕你痛苦，最怕你死去，最怕你魂不归家。

 


电影中的另一个家庭，因为女儿吸毒身亡而支离破碎，霍莉每每看到那家的母亲，就仿佛看到了未来的自己——为本的行为悔不当初，为自己没能救下本而痛苦终生。

 

这就是毒品的罪恶。圣诞前夜的团聚、平安无事的爱犬、有效的过期针剂，在看似没有大事发生的48小时家庭生活中，却有着太多命悬一线的事情。这次圆满解决了，那么下次呢？

 


《本回家了》在乍看下的温情、感动之外，无时无刻不在铺垫着惊悚。交谈中带出的过去、别的家庭的悲剧、漆黑的遍布威胁的雪夜，这些就已足够摧毁一个普通母亲的心智，足够使一个平常家庭破碎。

 


本的幸运如履薄冰，也很难复制，因此电影要表达的终究还是那句话：珍爱生命，远离毒品。

 

只是电影采用了一种不俗的结构来展现这点——在48小时的正序中，通过对话和情绪带出过去的冰山一角，虽然没有直接展示，观众却是可以想象的。

 


主题类似的《漂亮男孩》则是采用正序中穿插回忆的叙事手法，才表现相同的内容：父亲和挣扎着戒毒的儿子。

 

这两部电影同年推出，分别由一线实力派，搭配好莱坞当下最火小鲜肉：史蒂夫·卡瑞尔和甜茶、茱莉亚·罗伯茨和卢卡斯·赫奇斯。两者对比，《本回家了》的质量明显更优。

 


茱莉亚·罗伯茨“美国甜姐儿”出身，意欲转型后，近年来饰演的母亲形象——《本回家了》《奇迹男孩》——都很成功。

 

卢卡斯·赫奇斯则不用说了，目前好莱坞最前途无量的青年男演员之一，他接的角色的复杂性和深刻度，也远超甜茶等仰赖颜值的同生代。



《海边的曼切斯特》开始，到《三块广告牌》《伯德小姐》，再到今年的《本回家了》《被抹去的男孩》，提名在手，获奖也指日可待。

 

同样是问题青少年题材，让人不由想起两部即将上映的华语电影，分别是《过春天》《阳台上》


这类以往国内被统称为“青春片”的电影，实质上其实更接近国外像《本回家了》这样的“问题青少年题材”剧情电影，只是数量较少，难成一体。

 


类比之下我们会发现，但凡成功的案例，故事中都有必不可少的家庭视角。或许是问题的救赎，或许是问题的成因，总之青少年无法孤立于家庭而存在。


家庭环境的刻画，此种更具深度、广度的视角，从去年的《狗十三》开始，让我们看到了国产片在这方面的典范。

 


在此之上，《本回家了》敢于在单个人物身上，呈现出一种更复杂、更挣扎的人性，并非二元对立，或者由A到B的转变。


霍莉的无力和拼命，本的善良与堕落，正因为他们有着复杂的行为，才使人性无法被盖棺定论。


这也是曲终人散之后，影片最独特、最打动人心的地方。

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：男主渣，剧情虐，《东宫》的爱情你要不要来... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>