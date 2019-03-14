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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《惊奇队长》之后，漫威宇宙还有这些电影等你来看！

藤井树 发布于：


上周末全球开画的《惊奇队长》，表现出了“漫威全村的希望”应有的实力。北美开画三天1.55亿美元，内地票房6亿元，全球首周票房已经高达4.55亿美元！



这部口碑平平的电影居然能有如此惊艳的开局，只能说，漫威宇宙真的养了一个太肥太肥的市场。对于影迷来说，看漫威电影，除了那些司空见惯的大场面，真的是在看情怀了。


烂番茄网口碑不佳


因此，当我们知道在《复联4》之后，钢铁侠、美队、雷神可能都要说再见，某种伤感真的挥之不去。但我们更关心的是，漫威再往后还有哪些电影值得关注？


漫威总裁凯文·费奇已经放话，在《复联4》上映之前，不会再透露关于公司项目的相关信息，但是根据一些蛛丝马迹，我们不难对即将看到的漫威宇宙第四阶段做一下期待！



以下就为你介绍《惊奇队长》之后。所有漫威宇宙有可能上映的电影，如果有你感兴趣的，不妨从现在就关注起来吧！~


1

复仇者联盟4：终局之战

Avengers: Endgame

导演: 安东尼·罗素 / 乔·罗素
编剧: 克里斯托弗·马库斯 / 斯蒂芬·麦克菲利 / 斯坦·李
主演: 小罗伯特·唐尼 / 乔什·布洛林 / 克里斯·埃文斯

上映日期: 2019-04-26(美国)


光看海报就知道，绝对的大场面！


所有漫威影迷应该都在期待吧，灰飞烟灭的一半人口要怎么复活，蚁人要怎么从量子空间逃出来，惊奇队长准备怎么怼灭霸？有前作打底，《复联4》的票房怎么也不会差。


预告片里每一个镜头都超揪心


这将成为漫威里程碑式的一部电影，深耕十年之后，钢铁侠、美队、雷神等老一波英雄人物已确定与观众作别，而惊奇队长、蜘蛛侠等新一辈即将上位成为挑大梁的主角。


阵容变动后，观众认可度会如何？这就需要在《复联4》里留足铺垫。


关于这部电影的信息，大家也都再熟悉不过了，我们就把它当个引子，接下来就一起看看“后复联时代”的电影吧！


2

《蜘蛛侠：英雄远征》

Spider-Man: Far From Home

 

导演: 乔·沃茨
编剧: 克里斯·麦克纳 / 埃里克·萨默斯
主演: 汤姆·赫兰德 / 赞达亚 / 玛丽莎·托梅
上映日期: 2019-07-05(美国)


凯文·费奇是这么形容《蜘蛛侠2》的：“彼得·帕克将牵着你的手，带领你进入MCU的下个阶段。”在“后复联时代”，显然蜘蛛侠将成为新一代领军人物。



从目前的介绍来看，《蜘蛛侠2》的剧情线，将紧跟着《复联4》后的几分钟之内！真想吐个槽，漫威现在拍电影都跟连续剧似的……


经历了灭天毁地的灭霸之战，越来越成熟的小蜘蛛也将从如同父亲的钢铁侠身边离开，进入下一段成长故事。这一次，他将“远离家乡”，去遥远的欧洲浪起来，这里会有什么妖魔鬼怪等着他？



电影主创基本回归，大帅哥杰克·吉伦哈尔将饰演本片的大反派神秘客，而梅小姨、赞达亚也将继续出演。


看看之前海报上两个人的经典kiss，这一部小蜘蛛的感情生活要有进展咯~



3

《黑寡妇》

Black Widow

 

导演: 凯特·休特兰
编剧: 大卫·海特 / 唐·赫克 / 尼科尔·帕尔曼
主演: 斯嘉丽·约翰逊
上映日期: 2020(美国)


给一帮千奇百怪的男人们当了十年配角，黑寡妇终于媳妇儿熬成婆，有了自己的单人电影。而澳洲女导演凯特·休特兰过五关斩六将，赢得了和女超英并肩作战的机会。


不出意外，该片将为我们揭示黑寡妇的英雄起源故事，对于这个传奇女子的一生，我们从《钢铁侠2》就开始好奇，但最好奇的可能还是她的年龄吧……


《钢铁侠2》剧照


据猜测，这将是一部冷战气质的电影。而最新消息称，艾玛·沃森已经加盟该片出演女二号！太令人兴奋了有木有！她出演的角色，据说会是一个“女版邦德”？看来是妥妥的冷战戏了。



原本定于2月28日开拍的《黑寡妇》，据说又聘请新的编剧开始草拟剧本，看来目前确定的2020年档期还不太稳。但是费奇已经保证，这部电影不会跳票，那我们等等又何妨？


4

《永恒族》

The Eternals

 

导演: 赵婷
编剧: 马修·弗雷波 / 瑞恩·弗雷波 / 杰克·科比
上映日期: 2020(美国)


对于不熟悉漫威漫画的影迷们来说，该片最值得关注的是：2017年凭借《骑士》获奖无数的华人女导演赵婷！虽然许多人最津津乐道的还是她与宋丹丹的关系，但已经在北美创出一篇天地的赵婷，未来绝对值得期待。


华人女导演赵婷


按照漫威漫画，永恒族是几百万年前天神组进行人体基因实验后，诞生的超能力种群。而该片极有可能展示漫威宇宙的神话时代，大大拓宽系列的时间跨度。


据传说，灭霸可就是永恒族后裔呢！



最有趣的是，外媒称这部电影的男主角，可能会是一位同性恋角色！这可是漫威史上头一遭啊，当该片的制片人被记者询问时，回答：全世界已经准备好了！


今年上半年，电影将于克罗地亚开机，预计明年底，我们可能就要在大银幕上见证漫威的神话时代，小伙伴们会期待吗？


5

《黑豹2》

Black Panther 2

 

导演: 瑞恩·库格勒
编剧: 瑞恩·库格勒 / 斯坦·李
主演: 查德维克·博斯曼

上映时间：待定


《黑豹》的票房和颁奖季的逆天表现，不拍续集根本不可能！漫威方面在首部上映后不久已经和导演瑞恩·库格勒签约，后者确定会回归执导并担纲编剧。


虽然档期还没说定，但是已经确定会在今年底开拍。此前的演员工会奖现场，几位主演也已经确认回归。



连第一部“死掉”的迈克尔·B·乔丹都表示：有机会的话，我会很高兴回归。奎迪你回来干啥，好好打拳击去啊！


经历了《复联3》在瓦坎达那场惊世之战，与世隔绝的状态已经彻底打破，这群黑人英雄们还将面临怎样的挑战？拭目以待。



6

《奇异博士2》

Doctor Strange 2

 

导演: 斯科特·德瑞克森
编剧: 斯坦·李 / 史蒂夫·迪特寇 / 斯科特·德瑞克森
主演: 本尼迪克特·康伯巴奇
上映日期: 2021-05(美国)


其实漫威真的是竭尽全力在防止《复联》系列剧透，连筹备中的电影都不敢承认，毕竟会后续有电影的不用问，肯定都是最后一战活下来的！


小心翼翼的凯文·费奇可能也是被逼急了，本来没开口的他向记者确认，《奇异博士2》确实正在筹备中！连导演都已经确认回归了，没准今年6月就要开拍了呢！



英国的《镜报》透露，这部里本尼的片酬可能高达750万英镑，比上一部翻了三倍！各位演员多看看啊，想出名，演超英啊……


另外，另一个本尼“老王”也确认回归，两位老兄弟重聚首，看看这一次，异世界又要出什么大事吧。



7

《上气》

Shang-Chi

 

编剧: 戴夫·卡拉汉姆

类型: 动作

制片国家/地区: 美国
语言: 英语


去年年底，外媒爆料称《神奇女侠1984》的编剧戴夫·卡拉汉姆被漫威招至麾下，主笔一部最新的电影，而片名就叫《上气》



漫威现在的电影倾向越来越偏爱弱势群体，比如黑人、女性和同性恋等，而《上气》的男主角，则是漫威旗下的一位华裔超级英雄。


“上气”是一位中国功夫大师，祖籍中国湖南（或者河南？音译你懂得），1973年李小龙电影《龙争虎斗》正当红的时候，两位漫威的作者以此为灵感创作了这个角色。也就是说，人物原型可是李小龙呢！



据说漫威已经考察了多位亚洲和美籍亚裔的导演，包括已确定执导《永恒族》的赵婷，而影迷们更加关注的，是到底谁将成为该片的主演！


8

《银河护卫队3》

Guardians of the Galaxy Vol 3


编剧: 丹·阿布内特 / 安迪·兰宁
主演: 伊丽莎白·德比茨基 / 庞·克莱门捷夫
上映时间：待定


说起来满满的都是泪啊，滚导确定被迪士尼赶出门庭之后，已经迅速被DC招致麾下开始打造跳票多年的《自杀小队2》



本来已经确定了要拍摄续集的亲儿子《银河护卫队3》，就此没了下文。


虽然凯文·费奇曾宣布将继续制作该片，并继续使用滚导留下的剧本，但一众主演纷纷召唤滚导归来，也只能长叹人心散了队伍不好带了……



目前该片已经被正式宣布暂缓拍摄，连导演的筛选都没有任何消息。泪流满面的银护粉们，只能听着摇滚老歌不断翻前两部了。不过，万一《复联4》之后有准信儿了呢？~



除了这些“漫威宇宙”的嫡系电影作品，还有许多同样根据漫威作品改编的影视剧值得关注。


漫威目前还有多部剧集已经敲定，即将上线迪士尼的流媒体平台“Disney+”，包括《洛基》《冬兵与猎鹰》《幻视与红女巫》这三部作品，而其他英雄是否会通过剧集形式回归，也值得期待。


《洛基》剧集概念图


而即将于本月完成的对福斯的收购后，“X战警”和“神奇四侠”系列也将回归漫威系统，而这些超级英雄是进入漫威宇宙，还是继续单独发展，还要看后续的消息放出。


此前已经完成的《X战警：黑凤凰》《新变种人》目前也敲定了上映时间；但许多筹备许久的项目，如《牌皇》《毁灭博士》《银影侠》《幻影猫》应该是看不上了。


《X战警：黑凤凰》剧照


而索尼的“蜘蛛侠宇宙”在《毒液》《蜘蛛侠：平行宇宙》之后也算成了气候，目前已经确定制作的包括《银貂》《黑猫》这两位女英雄的单人电影，当然《毒液2》也必须早早排上日程咯~


《毒液》剧照


怎么样，看完本文，是不是开始对之后的漫威电影更加期待了？更多英雄，更多精彩的故事，值得我们继续发掘。


虽然超英电影目前因为各种套路有点走进死胡同，但漫改电影本身的卖点，就是观众的爽感和视觉快感。我们当然希望这些电影中能出一部让我们惊为天人，可要是没有，过个眼瘾、吃点爆米花也是极好的嘛。


那么，你对《复联4》之后的漫威宇宙有哪些想象？这些作品中，你对哪部最有期待？不妨跟我们交流一番吧~




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



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藤井树 (上海)

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