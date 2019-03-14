曾经凭借着少年时健壮的体魄，以肉眼为摄像机打卡各地风景的小编，如今已成了困在办公室里的一根废柴。可是那颗澎湃着想出去浪的心啊，究竟如何安放~







所幸，2017年初，一部《航拍中国》以上帝视角，带我们领略了全新的中国，那些原本习以为常、却因视角转变而倍感反差新奇的大美风光！









《航拍中国》在央视纪录频道甫一开播，便收获了大批和小编一样的真爱粉。





高空俯瞰的拍摄手法、生动幽默的解说和澎湃悠长的主体音乐，让我们在360°的美景遨游中，感受辽阔国土的富饶多姿，体会到了在自然哺育下茁壮成长的“中华儿女”字面以外的真实含义。

痴痴等待两年，第二季《航拍中国》终于开播！当熟悉的旋律再度响起，相同的视角鸟瞰大地，跟随云霄下的连绵山脉不断推进，相似的情绪在心中升腾，简直要瞬间泪奔了！





《航拍中国》第二季

导演: 郭滢 / 樊志远 / 桂平等

配音: 李龙滨

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国大陆

首播: 2019-03-03(中国大陆)

集数: 7





1

匠心耕耘，能否延续经典？

第一季《航拍中国》的总导演余乐曾形容这个项目是“命题作文”。如何在有限的时间内，条理清晰地呈现辽阔丰饶的中华大地，是个十分费脑的大工程。













参考了《看见台湾》《俯瞰美国》等多部优秀航拍纪录片后，团队最终敲定了“50分钟空中畅游，每集游遍一个省”的概念。







前后300余人参与创作，动用16架载人直升机、57架无人机摄录，“航拍中国”系列也成了目前中国航拍规模最大、单集投资金额最高的大型航拍纪录片。













至今，第一季《航拍中国》已累计电视播出五百多次！观众规模达3亿人次，央视纪录频道收视率相较该时段全年均值提升45%；豆瓣评分曾一度和第一季《舌尖上的中国》一样高达9.4分。













凭借着第一季的口碑和央视一贯的高水准，第二季的《航拍中国》也堪称未播先火。





延续第一季“东、西、南、北、中”的方位布局，第二季选取了浙江、四川、内蒙古、甘肃、广东、福建和江苏七个省区，坚守航拍准则不动摇。













除了采用4K超高清拍摄、动用12架载人直升机、70多架无人机外，第二季还首次利用卫星采集数据、首次使用VR摄影机在平面影像上进行特效呈现。





一句话，就是为了赶超第一季来的。而从视觉效果上来看，新的一季无疑依然是惊艳的。









执行总导演樊志远说，他们是“用写情书的方式”来看待手中的任务：喜欢一个人的时候，往往不会很直接说我喜欢你，你或许会说“今天下雨了，在雨里我听到什么声音”，描摹的是一种状态。





而《航拍中国》的解说，如果你把它想象成一封给中国的情书的话，其实它的写作方式以及剪辑呈现出来的效果，就是这样轻声细语的一种讲述。”













从目前刚刚完播的记录来看，第二季的豆瓣评分为8.5，虽不及第一季，仍属高分行列。不过，相较超神的前作，这一季到底差在哪了？













2

情书or观光指南？

落雪的西湖





在“每一次俯瞰，都是另一种抵达”的解说中，我们得以展开了一幅绝美的祖国山水画卷。





领略初雪后静谧唯美的杭州古城。













如上帝打翻了调色盘般的九寨沟。













内蒙古杜鹃花深处，那如世外桃源般的达尔滨湖畔。













甘肃碌曲，如花一般绽放的锅庄舞大赛。





深圳市炫彩夺目的灯光秀。













福建美如画的霞浦滩涂。













江苏那传承千年的夜泊枫桥……













除了人间天堂、盛世美景的惊艳，对于不同省份多重自然、地貌、气候、人文的展现，也相当涨姿势！





比如甘肃省。印象中的黄天厚土、重工业老国企的古丝绸之路一带，其实囊括了已被绿植覆盖的高原、被当地人时代改造成型的庄浪梯田、还有一片藏族聚居的青青草原……













不过，不少网友在倒数着自己家乡啥时候入镜的同时，也对现阶段播出的内容有一些吐槽。比如，你们咋越来越炫技了！

简直要被镜头晃晕了。大量的快速俯冲、急速上升、鱼眼镜头、360°旋转镜头、甚至飞速降落水中又升起的镜头……





或许可以理解这个360°旋转镜头，是为了体现深圳活力，特别模拟轮滑来彰显年轻人和这座年轻城市的风采。













那利用GoPro潜入浑浊的浙江荻港鱼塘，平视淡水鱼由此产生的惊慌游散，其后飞入空中……眼晕。

虽然第二季更换了全新的团队，精心制作，不过这封“情书”要达到100分的水准还是有些进步空间的，比如下面列出的两季同一集的结束语就是鲜明的对比。





第一季第二集《陕西》： 势不可挡的黄河,成为这个东方民族的精神象征。没有什么能阻挡一条长河奔流入海,万川归一的大海就在前方。





第二季第二集《四川》： 其中最高峰仙乃日，海拔6032米；洁白无瑕的央迈勇，形似利剑；宽大的下诺多吉，拥有锯齿般的峰脊。三座雪山就在这儿，静静守护着举世无双的世外桃源，而四川，也因众多高山与人间仙境的并存，成了令人难忘的独特之境。









港真，比起前者，后者似乎少了些源于土地的踏实和深情。或许赶超第一季的压力，确实让第二季有些操之过急。





情书，之所以读起这两个字便能令人柔软起来，最重要的便是它承载着书写者最真挚的情感。这种情感，我们通过装备升级、制作人认真的态度领会到了，但要延续经典，《航拍中国》还需要加把劲。

3

一大波吃货正在赶来！









面对屏幕上的绝美中国，网友们已经掀起了集体狂欢，自动给你弹幕补充文案之外的小知识也是有乐趣。





比如到了科尔沁，但网友会告诉你这是传奇人物大玉儿的故乡；到了赤峰，弹幕会提示这是王珞丹的老家，以弥补“情书”中没能提及的遗憾。





最鬼畜的是，当你在镜头前眼花缭乱时，还有弹幕不停提示你——这个地方真“好吃”！不然，你看这“千层饼”本饼的花岗岩！













再看看这冬季结冰的火山天池，这碗“双皮奶”要原味还是加蜂蜜的？













而广袤的土地上，居然被人闻到了抹茶和巧克力脏脏包的香气……

















被时间雕刻的丹霞地貌，也逃不过被“五花肉”的命运。













广东珠海大剧院，竟然是被“马卡龙”附身？













必须说一句，你们是小编见过最专业的一届吃货。





内蒙古章节里，冬天的牛群本来在温泉自在饮水，这一用来赞赏人类充分利用自然资源，与自然共生的案例，小编被网友一句“好大一锅牛肉汤”瞬间破功。











到了甘肃省，健壮的草原牦牛被冠以“我的牛肉干在奔跑”，面对如此硬核的网友，小编只能在内心呼唤“小牛，快跑！”













可以说，这届观众是最挑剔的一届，也是最宽容的一届。想要在鸟瞰镜头中发现不一样的闪光点时，会从专业的角度指出剪辑、文案的功力待提升，也有当地人从自身的角度出发去质疑选景中存在的不完美。





但最终，我们还是会在观看中，去发现一些另类视角，在自得其乐中去重构吃货眼中的幸福“航拍”。





一大波僵尸正在靠近





文火慢炖才能熬出好味道。《地球脉动》第二季上映间隔10年，《蓝色星球 2》时隔了16年，而全五季的《航拍中国》前两季播出仅仅间隔了2年。





习惯拼命奔跑的我们，习惯了面对不同新事物的我们，不妨将第三季的期待交给时间吧。













余乐曾说对《航拍中国》的定位是：“每个镜头、每句旁白、每段音乐，我们都希望传递出诚意和对中国这片土地的自信与热爱。”为了这份热爱，我们可以等待。





因为我们看过，最好的你，也因为对比其它影片，《航拍中国》要雕刻的不止时间，还有岁月长河里，这片土地所滋养出的文明传承和民族气质。









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