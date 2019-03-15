



1997年托马斯·卡特曾根据德国的真实事件，拍摄了电影《Swing Kids》，讲述在纳粹的文化独裁之下，三个疯狂痴迷爵士乐和踢踏舞的男孩，决定用一次公演反抗独裁者对于黑人文化的打击。





有没有认出鲜嫩嫩的克里斯蒂安·贝尔？





20年后，韩国导演罗炯哲将这个故事搬到了本土，用一段美军集中营里的时光，重新诠释了踢踏舞、艺术甚至自由的价值。

片名，和曾经的《Swing Kids》一样，译作《摇摆狂潮》。





《摇摆狂潮》

Swing Kids

导演 / 编剧: 姜炯哲

主演: 都暻秀 / 朴慧秀 / 吴政世 / 金民浩

类型: 剧情 / 歌舞 / 战争

制片国家/地区: 韩国

上映日期: 2018-12-19(韩国)

片长: 133分钟

去年底韩国电影一片万马齐喑时，这部看似小众的歌舞题材电影堪称异军突起！豆瓣评分一度高达8.9分（目前稳定在8.3分），在去年仅次于观影团此前推荐过的《特工》。









电影的核心主题其实非常简单，战争中的疯狂与人性。而片中人性的象征，就是踢踏舞。











面对战争这头人类释放出的最凶狠的野兽，有许多相关题材电影选择用艺术来加以消解。





最著名的比如《钢琴家》，对于钢琴的热爱支撑着史标曼活到了最后；又如《天堂之路》，日军战俘营的女子合唱团，用圣歌甚至感动了铁石心肠的日本营长。





《钢琴家》剧照

在这些电影中，是人们首先遭遇苦难，而后通过艺术消解了所有的阴暗，是“无心插柳柳成荫”。

但在《摇滚狂潮》里，是一群人试图用踢踏舞来逃避战争的伤痛，最终却“有心栽花花不发”。

故事开始于1950年的朝鲜半岛，美军建立了当时世界上最大的战俘营“巨济岛战俘收容所”，这里，关押着足足14万人。





他们被按照来源进行关押，彼此隔离。喊口号的，喊冤的，寻衅滋事的，整个战俘营被搅和得混乱不堪。最可怕的是，暗流涌动的战俘营，可能酝酿着一次大的危机。









老奸巨猾的战俘营营长，决定采取怀柔政策，在战俘营里进行一些艺术活动，来平息越来越严重的战俘情绪。









更关键的是，圣诞节将有一批观察团带着媒体到监狱来，他希望让这些官员们看到他们想看的，为自己争取更好的机会。





他找来了营地里看大礼堂的黑人中士杰克逊，后者曾是百老汇的资深舞者；营长希望他在战俘中组织一个踢踏舞团，在圣诞节做一次表演。如果杰克逊做到，他就把杰克逊调到冲绳，那里有他的日本妻子和孩子。









杰克逊无法拒绝这个条件，但是战俘营里，真的有人能跳出正宗的踢踏舞吗？





他找来了看似木讷、但一听音乐立刻妖娆起舞的小胖。









传承了经典民族艺术“跳大神”的姜炳三。









还有一开始给杰克逊做翻译的邻村少女杨板莱。









这些来跳舞的家伙其实没有一个动机单纯的。小胖是为了能在这吃饱饭，杨板莱是为了赚钱养活家里的弟弟妹妹，而姜炳三是为了得到在整个半岛巡演的机会，去寻找在战乱中失散的妻子。





也确实有人是冲着舞蹈本身来的，而且也是杰克逊最希望得到的舞者；但偏偏是他，不能真的成为舞团的一员。









他叫陆基秀，在朝鲜接受了多年的舞蹈教育，本来差点获得在金将军面前跳舞的机会。而他的哥哥，是朝鲜著名的战斗英雄陆基真，这让他从进入战俘营开始就备受尊重。





但他骨子里只是个舞者，从偷偷看到杰克逊自己跳舞开始，学习踢踏舞的念头已经如野草般在心里蔓延疯长。









他也确实有着卓越的天赋和身体条件，只看了一次踢踏舞就跳得像模像样。从他和杰克逊的第一次交心开始，杰克逊就告诉他：你天生就应该是在卡耐基音乐厅跳舞的。









正如我们预料的，陆基秀终究穿上了鞋跟钉着金属板的踢踏舞鞋。当四个人站成一排舞动起来，清脆的踢踏声顿时如激昂的鼓点，简直能让人的心跳出来！





无论他们一开始是为了什么在跳踢踏舞，在他们开始学习之后，都真真切切地爱上了这一切。









在对立越来越严重的战俘营，他们仿佛找到了一个逃避一切的小天地，这里没有纷争，没有战乱，没有饥饿，只有舞蹈！





可能吗？





电影的前半段为我们描述了一个美好的情境，在最不可能有艺术诞生的地方，艺术帮助几个年轻人绽放了人性之花。但现实终究让他们再也无力继续理想。









在朝鲜战俘营的陆基秀首先就做不到，每当他回去，强烈的斗争气氛都在隐隐逼迫着他做出非此即彼的选择。





甚至偷看他练舞的小孩学了几下，都会招致别人“吃了美帝的巧克力跳舞越来越油”的嘲讽。









越来越多的战俘聚集于此，包括一些逼迫大家偷偷在战俘营搞破坏、杀看守。随着战俘营空气的变化，圣诞节的表演本身也变得越来越复杂。在战火燃烧的朝鲜半岛，哪里有空间给一块单纯的舞台？









最终的表演上发生了什么，暂不剧透。但从以上的介绍中，我们已经能看到太多复杂的内涵。





这无疑是非常优秀的一部反战电影，通过一个战俘营里的生活，淋漓尽致的展现了战争撕碎了怎样美好的事物，艺术、亲情、爱情，及取而代之的巨大灾难，饥饿、残疾、谋杀……









在陆基秀身边，一直表现出强烈信仰的朋友，最后被发现是向营长通风报信的叛徒，他那段愤怒的独白，或许是每个只想在战火中活下来的人的心声。而为了活下来，他们中的许多人也渐渐失去了人性。











战争的丑恶就在于此，它不会给你选择的机会，你只有选择加入，或者死亡。







而舞团里的这几位，其实都是置身于分歧中心的人物。





杰克逊的肤色注定了他在美军中的地位。哪怕是职位低于他的白人，也可以不干不净地冷嘲热讽。









陆基秀自不必说，他的出身决定了他的立场，而他自己甚至没有选择的权力。当他试图违背这种划分，招致了一顿毒打。









杨板莱是天真与纯朴的，但她本来其实是进入美军军营陪大兵们跳舞的“洋公主”，只为了帮家里挣钱。









他们的共同身份，是被战争不断侵犯和压迫的弱者。而这种压迫甚至无从反抗，因为他们的对手是战争整体。





而电影最美好之处，是通过艺术，留住了几个人的人性光芒。他们乐于交流，彼此亲近，甚至用舞蹈的肢体动作编了一套能远程沟通的语言。









最令人印象深刻的，是当舞团中间被查封，被迫离开舞蹈的陆基秀和杨板莱，分别在操场和村庄纵情地舞蹈。那段交叉剪辑是如此美好，又是那么悲伤。阳光下的年轻人，是青春。









当然，也包括那个在最后表演时，稍纵即逝的吻。









在所有韩国南北题材的电影里，《摇摆狂潮》是太过奇妙的一部。虽然主题在于朝鲜的民族意识，却又纠缠了太多复杂的情绪，政治、主义、种族、贫富。而舞蹈本身，其实成为弱者的一次自救。





而当你看完全片，真诚地期待分歧被消除、期待人性光辉的时候，有一个无比实在的、美好的象征在这里——踢踏舞。









曾经执导《阳光姐妹淘》的罗炯哲一如既往地具有感染力，灰绿色的战俘营日常中，每到了踢踏舞的部分，就开始具有配色丰满的暖光。那些动人的舞蹈，仿佛每一段都倾注了生命。





而这种美好，会是战争中每个人的期盼。













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



