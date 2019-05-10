明天，《罗马》即将在内地上映。这部在今年奥斯卡颁奖礼上捧获最佳导演、最佳外语片和最佳摄影三座小金人的西班牙语影片，终于可以在电影院看到了！









由流媒体巨头Netflix打造的文艺片杰作《罗马》，在2018年可谓是风头出尽。戛纳苦苦挽留，威尼斯拿下金狮，年底更在各种年度片单TOP10名列榜首。





该片是墨西哥导演阿方索·卡隆根据自己的儿时经历，将一段上世纪70年代墨西哥城罗马区的往事呈现在大银幕之上。









这也是第一次他自己全包了电影的制片、编剧、导演、摄影甚至剪辑，以完全唤醒那些早已尘封在岁月里的关于家乡、关于那些人的故事。





相比于电影里令人惊叹的镜头语言，墨西哥中产之家的故事成为电影里最动人的篇章。





老话说艺术来源于生活而高于生活，电影创作者们最熟悉的生活，当然是他们自己的亲身经历。尤其是在成长过程中，那些对大导演们一生产生过重要影响的人或事，许多后来都通过他们的电影，成为银幕上的经典记忆。





《罗马》中父亲离开家的情景





甚至这些作品，都成为他们作品列表中最重要的部分。毕竟，还有什么情感能比自己的回忆更强烈？





今天，我们将给大家介绍十部由不同导演拍摄的、关于各自青春记忆的电影。对于想要探访导演作品或生平的朋友们来说，这些作品绝对不能错过。

1

《罗马》（2018）

Roma

导演：阿方索·卡隆

关键词：墨西哥 温情 保姆













对于阿方索·卡隆来说，《罗马》是他电影生涯至今最私人的一部作品。卡隆亲自掌镜，重现自己在墨西哥城罗马区度过的童年，以他保姆Libo为原型的保姆视角，纪录墨西哥70年代初一段动荡岁月。





阿方索·卡隆与Libo





父亲的离去，母亲的迷茫，保姆怀孕之后的纠结和痛苦，孩子们对于一切的懵懂和恐慌……电影仿佛是从阿方索·卡隆的记忆里直接移植出来的，冷静克制的画面却饱含着对于旧日时光的怀念和伤感，又带着对残酷现实的刻意规避和淡化。









电影最令人震惊的，还是画面。卡隆在平凡中捕捉到无比丰沛的生活质感，出神入化的运镜和调度，把整部电影变成了一件艺术品。黑白画面的背后，是导演洗尽铅华的创作质感。









卡隆将《罗马》视作自己的激情项目，是自己这辈子必须要拍成的电影，“哪怕没人看我也要拍！”无特效、无明星的项目策划开始曾被华纳拒绝，幸好有Netflix出资，让我们看到了这部堪称伟大的作品。

2

《童年往事》（1985）

导演：侯孝贤

关键词：台湾 父亲 叛逆









谈侯孝贤，就不得不谈他自传性质的电影作品，包括《风柜来的人》、《冬冬的假期》、以及《童年往事》、《恋恋风尘》等，当然最重要的还是这部《童年往事》。













影片的一开始，导演侯孝贤就用旁白的形式引出整个故事，“这部电影是我童年的一些记忆，尤其是对父亲的印象。”





父亲有肺病，和家里人碗筷分用，平时也有气无力。面对调皮的孩子，他很难出声呵斥，更因为早逝造成了家中的父权失位，孩子叛逆不羁。然而，阿孝对母亲和祖母的孝顺又正是来自父亲的影响。他身上永远有父亲的影子。





1947年4月8日，侯孝贤出生于广东省梅州，4个月后，他们全家迁往台湾。家人原想客居几年，不料最终也无法重归故土。

而这个只在他人生之初停留了4个月的出生地，往后都转化为这个家庭的离愁别绪，渗透在他的童年里。









3

《穷街陋巷》（1973）

Mean Streets

导演：马丁·斯科塞斯

关键词：小意大利 犯罪 新好莱坞









马丁·斯科塞斯1973年的作品《穷街陋巷》被认为是其个人美学成熟的一部作品，在当年的戛纳导演双周单元大放异彩。这个关于纽约意裔年轻人的故事，是老马丁对自己童年的回忆。





中年时期的老马丁





马丁·斯科塞斯本人是意大利裔，从小的床边故事就是各种黑手党传奇。他成长于纽约皇后区，距离不远就是曼哈顿下东区著名的“小意大利”，大量意大利后裔聚居于此，黑手党帮派层出不穷。









正因如此，老马对于意大利和附近爱尔兰人聚居区的生活非常熟悉。而他最早写出的剧本，就是根据他与朋友经历写出的《穷街陋巷》，却多次遭拒，直到1973年终于拿到了投资。









两个“小意大利”的混混强尼和查理，因为欠了麦克的债而麻烦缠身。最后二人被麦克枪击的高潮正是马丁本人的遭遇。他在这部电影里有太多的个人寄托，如果想读懂马丁，除了《出租车司机》，《穷街陋巷》不能不看。

4

《碧海蓝天》（1988）

Le grand bleu

导演：吕克·贝松

关键词：地中海 潜水 梦想













吕克·贝松从小就跟随做潜水员的父母在南欧生活。三岁就学会了潜水的贝松，在童年的记忆中深深地印刻着大海。这份热爱，让他在1988年拍摄了自己的第三部长片《碧海蓝天》。





因此，他从小就幻想成为一名潜水运动员或是航海家。然而17岁那年遇到的潜水事故让梦想不能实现，但什么都不能使他和海洋的缘分中断。





所以《碧海蓝天》也被认为是他融入了最多个人情感的一部自传性影片，算完成了吕克·贝松心中未实现的海洋之梦。受伤的孩子重新跳入大海，但吕克·贝松不再有在大海驰骋的机会。









5

《阳光灿烂的日子》（1995）

导演：姜文

关键词：大院 北京 青春冲动













25年前姜文还只是个演员，他拉着剧组在全北京转悠，开拍自己的导演处女作《阳光灿烂的日子》。他用的演员是第一次拍戏的夏雨，以及第二次拍戏的耿乐，加上自己也是个菜鸟，没人看好这部片子的前景。





后来的事，大家都知道了。它成了中国最好的青春片，还把首次触电的夏雨，供奉上了威尼斯影帝宝座。那一年，他才18岁，是威尼斯历史上，年龄最小的最佳男主角。





谈起被姜文选中拍摄《阳光灿烂的日子》，夏雨现在依旧觉得很幸运。当时父亲把照片寄到剧组，他去跟姜文打了个照面，就被选中了。“当时不明白自己为何被选中，后来才知道，是因为我长得跟年轻时候的他很像”。

电影虽然改编自王朔的小说，但《阳光灿烂的日子》依然有姜文自己强烈的半自传性质。片尾姜文亲自出演中年马小军，而且全片的独白，都是他一手包办。姜文本人也表示：一开始便在王朔的字里行间闻到了青春的味道。





6

《天堂电影院》（1988）

Cinema Paradiso

导演：朱塞佩·托纳多雷

关键词：西西里 电影院 情怀













在地中海中心，人口稠密的西西里岛杂居着不同种族的人，这里的火山、地震和黑手党同样活跃。1956年，托纳多雷出生在这片土地。









20多岁后托纳多雷离开家乡。并参与了一些与戏剧相关的工作，之后，他正式涉足电影行业。32岁时拍摄的第二部影片《天堂电影院》，让他真正开始扬名。





该片讲述一个成长在西西里岛詹卡多村庄中小孩子的故事，从小在电影院里长大，目睹电影带给人们的喜怒哀乐，自己最终也成为一位导演。









或许托纳多雷的童年也有一个领路人叫艾佛特，或许没有，但就是机缘巧合的，让他产生了对电影的热爱，并以这种情怀感动了无数人。





7

《野战排》（1986）

Platoon

导演：奥利弗·斯通

关键词：越战 残酷青春













奥利·弗斯通的成名作《野战排》的故事，来源于斯通本人参加越南战争的亲身经历，片中的克里斯·泰勒就是奥立弗·斯通的自己的化身。





奥利弗·斯通越南服役时的真实照片





奥利弗·斯通出生在纽约的一个中产阶级家庭，高中毕业后他考入耶鲁大学。1967年，越南战争爆发了，奥立弗·斯通投笔从戎奔赴越南战场，接受了战火的洗礼。





这段经历也成为斯通生命中最重要的内容之一，直接影响了斯通今后的人生道路。





《野战排》剧本斯通早在1968年就开始构思了，当时斯通观看了约翰·韦恩和美国军方合作的美化越战的影片《绿色贝雷帽》，该片对越南战争的歪曲使得斯通大受刺激，他决心写出一部真实反映越战情形的剧本，历经8年的打磨，终于成型而出。





片中泰勒经历的震惊、麻木到异变，真实反映了当年越南战场上士兵们的心路历程。斯通的“越战三部曲”都堪称经典。









8

《我在伊朗长大》（2007）

Persepolis

导演：玛嘉·莎塔碧

关键词：伊朗 动荡 童年





莎塔碧出生于伊朗，母亲是伊朗前国王的曾孙女，但父母都是社会主义者。在童年，莎塔碧经历了伊朗政局的变化和两伊战争。









14岁时，她父母为了让莎塔碧能够脱离伊朗的环境，将她送到国外学习。玛嘉因此得以在德黑兰的法语公立学校学习，因此培养出了批判的思想和独立的性格。

而这部《我在伊朗长大》正是根据莎塔碧的同名自传式漫画改编，由莎塔碧和文森特·帕兰德联合执导。





这部动画豆瓣评分8.7的动画，当年一连提名了包括奥斯卡金像奖、戛纳电影节金棕榈奖、金球奖在内诸多奖项。

简单线条形成的画面风格既不同于日本、也不同于好莱坞现在的动画电影，加上讲述一个小女孩的成长，不得不承认它带有天然的亲和力，很容易获取观众的好感 ——没准你也会喜欢。





9

《信笺故事》

The Tale

导演：詹妮弗·福克斯

关键词：真相 性侵 伤痛









《信笺故事》是美国纪录片导演詹妮弗·福克斯，自编自导的第一部剧情长片，她将自己童年时的亲身经历，13岁未成年少女被成年人诱惑性侵的尘封往事搬上银幕。





詹妮弗在片场

电影里，48岁的詹妮弗·福克斯是一位成功的纪录片导演，有一个订婚3年的关系稳定的男友，生活独立、充实而丰富多彩，而这一切被她妈妈的一个电话打乱了。





妈妈偶然间发现了一封女儿40年前所写的信，信里揭露了一段三角关系，不以为意的詹妮弗却渐渐发现当年的事似乎另有玄机，诸多秘密就此被揭开。





电影刚开头就声明：本电影改编自詹妮弗·福克斯的个人经历，内含敏感题材，敬告观众，谨慎观看。

福克斯在接受记者采访时曾表示，“我的目的并不是为了探究这些事是否真实发生过，因为我一直都铭记在心。重点应该是它是如何或为何发生的，以及我又是如何将他视为对自己的正向故事”。





10

《不良教育》（2004）

Bad Education

导演：佩德罗·阿莫多瓦

关键词：西班牙 性侵 人生













《不良教育》是阿莫多瓦少数讲述男性的电影，确切地说是讲述四个男同性恋的故事，据他本人说是根据他童年真实经历改编的带有自传色彩的电影。





阿莫多瓦的童年过得十分贫苦，童年期间在教会学校学习，糟糕且专制的教育制度和被神父性侵害的经历，使得少年时代的阿莫多瓦就对宗教产生疑惑并最终丧失信仰。





也正是在这个时候，他开始迷恋电影，同时电影也给了他最大的安慰。这段经历，被他拍成了《不良教育》。









恩里克和伊格莱西奥是教会学校里的一对同性爱人，然而受到神父的诱惑，陷入复杂的情感关系。恩里克后来离开了学校，成为一名成功的导演，然而他不知道的是，伊格莱西奥经历了怎样的幻灭……





《不良教育》在现实、回忆、剧本、电影中来回穿插，来回衔接，直到最后才在观众面前铺陈清晰。









以上十部作品，都是大导演们根据个人青春时代的经历拍摄，而这些作品几乎都是堪称经典的佳作。以个人情感写就的故事，触及了每位导演最动情的深处。





那么在这十部作品里，每一部最能打动你？欢迎在投票和留言中告诉我们哦！



