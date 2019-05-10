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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 看完这部剧，我真要被甜哭了！

藤井树 发布于：


国产青春剧在告别“车祸堕胎”的狗血伪青春风气后，越来越还原真实青春面目。这两年来的《最好的我们》《你好，旧时光》《致我们单纯的小美好》等都堪称典型的高人气代表作。


除了故事剧情十分接地气，让年轻观众感同身受，更逐渐为青春剧开辟了新方向——甜宠向。



应该说这也是“她经济”时代的产物了，甜蜜的剧情，轻易唤起女性的少女心。毕竟，那些可以无止境对女孩好、对女孩有耐心的男人，真的只能回学校里找……（手动悲伤）


今年4月才开播的《小美好》姊妹篇《致我们暖暖的小时光》，依然延续这个方向，不过却是青出于蓝而胜于蓝！

 

豆瓣至今保持8.0的高分，口碑相当扎实。小编就是抱着好奇心看，没想到一步踩空已成入了深坑的脑残粉。看着校园男女主谈纯情恋爱，真香啊！



《致我们暖暖的小时光》

导演: 祝东宁
编剧: 赵乾乾 / 吴雪莹
主演: 邢菲 / 林一 / 唐晓天 / 郑英辰
类型: 剧情 / 爱情

首播: 2019-04-10(中国大陆)
集数: 24

 

《小时光》开播十天播放量破亿，20集后已经突破12亿。这个数据在今年上半年的网剧中，绝对算是热度和口碑双响的佼佼者了。

 

在艺恩数据的调查显示中，女性当然是主要受众，但令人惊讶的是，30-39岁的观众最多，其次是40-49岁的女性，想不到一部撒糖剧俘获的是大批阿姨粉，果然少女心根本不分年龄啊！




注水泛滥的剧集动辄就7、80集，但真正能讨论的剧情没有多少。《小时光》能脱颖而出，自然有剧作本身的优势，但总共才24集的制作真想给导演加鸡腿！


剧集的精简使得每集的内容更为紧凑和有看点，接下来终于要说说让柠檬精们酸透的男女主角“末未CP”了。



 

《小时光》的人设不算新颖，“学霸校草+元气少女”的组合，在《小美好》《最好的我们》，再往前看的《恶作剧之吻》，甚至韩剧《请回答1988》中都可以找到影子。

 

之前这些剧集的火爆，已经足以说明这一组合屡试不爽。谁学生时代，没有憧憬过与学霸+校草这样的高智商生物谈谈心恋恋爱呢？！




《小时光》成功的秘诀之一就是选角的胜利。饰演男女主的林一和邢菲基本都是新人出道，之前的作品也不多，一张新鲜的生面孔让人更有代入感，而且年龄上也非常符合大学年纪。


而且从现在看，两位主演的平凡感成为最大亮点，简直超吸粉！

 

尤其是少女们的男友幻想对象顾未易，帅气而稚嫩的脸庞写满了学霸的高冷气息，但偏偏追起女孩来是个十足的“沙雕”钢铁直男，反差萌到爆。




元气少女当然也不是简单的傻白甜，平平凡凡但却认真热爱生活。女主司徒末爱吃螺狮粉，爱听相声！这是什么神仙女孩的人设啊，感觉和平凡的自己有点像……




会计专业的学酥却一心只爱广告学，悄悄暗恋花心男二，暧昧不明好多年总以为能等到他浪子回头。

 

这样的女主像极了很多普通的女孩子，真实接地气，没那么优秀却也真心拥抱着生活，让每个姑娘都可以悄然代入自己。




故事设定在大学毕业前夕，男主顾未易是南方大学的学霸校草，这样的精英毫无疑问是要继续进修学术的，而女主司徒末和很多普通女孩一样，忙着写论文找工作。


很少有剧集愿意写实地表现毕业生的样子，面试到挂着羊头卖狗肉的皮包公司，到打印店排队打印论文，备考四六级、复习考研……




这些事其实每个毕业生都在做，琐碎，却缺一不可。但这样的情节，以前的剧绝对没拍过。接地气的校园气息，才是青春剧勾起情怀的真正法宝。




当然，这毕竟是一部撒糖剧，甜才是最大看点！顾未易作为直男学霸，肯定是热爱学习胜过一切，但女主就不一样了。


司徒末暗恋男二傅沛好几年，可惜男二因为家庭缘故，始终不相信爱情，本着“不主动、不拒绝、不负责”的三不原则，与女主暧昧好几年。（情有可原，依然渣男！）




让女主下定决心忘记男二的最大助攻是老妈。要毕业就牵扯到在校外租房住，老妈给司徒末介绍住到朋友家，既方便又安全，你也猜得到，那是顾未易的家，于是两个人开始了“同居”生活。


但你猜不到的是，这两个人会以一种摧枯拉朽的姿态秀恩爱！


在这之前，两个人是“不打不相识”，校园骑车撞到拿错包，一开始是互看不顺眼的。但开始同居之后，两个人的关系悄悄地发生了变化。


一起吃饭、收床单、参加社团活动，两个人接触得多了，心里都慢慢有了改变。



学霸顾未易先动了心，可惜是个钢铁直男。当他决定向心爱的女孩子表白，全剧最搞笑的一幕开始了。


实验室的教授、同窗，一大帮钢铁直男集体助攻，大雪纷飞的晚上，男主有情调地叫女主下楼，拿着写满了薛定谔方程式的表白信给司徒末，满心期待着却换来一句“干嘛把课堂笔记给我”。



拜托男主表白时候，考虑一下对方的知识水平好吗？


其实顾未易真的考虑了，想到司徒末学过高数，那就来个数学表白吧。但他忘记了女主是个学渣啊学渣，表白不仅没有成功还被女主认为是有心刁难。




但是这样的直男表白，却让我们柠檬精酸死了！


“薛定谔的方程式代表着粒子，粒子代表着万物的构成，她是你的万物的构成，而且乘以时间就是完整的波函数。意思就是她和你在一起的时间更完整了。”多么浪漫的直男告白啊！什么“May I love you”都弱爆了。




“先同居后恋爱”的逆向思路带来了不少惊喜。给女主办完生日会后，酒醉的男主不小心亲了女主却不自知，然后女主闹起了小别扭。


为了捕获伊人芳心，钢铁系教授再次助攻，拿出追老婆时候的秘籍《怎样征服美丽少女》，看封面你也知道是什么年代的产物！男主按照书中的提示，闹了不少笑话。




有这样的教授，顾未易你也自求多福吧。


书中说要多赞美女生，于是顾未易在司徒末忍痛大姨妈时，竖起大拇指对她说“你很坚强，衣服也叠得很好！”司徒末：“Excuse me？”




司徒末说道明寺的菠萝头好看，顾未易二话不说马上冲去理发店弄同款。




书中提示，有时候与女生开些性话题玩笑会让她觉得你很有趣，于是他跑到客厅对女主说“你知道锈斑熊蜂为什么会灭绝吗？因为细菌感染太胖会导致无法交配。”这确实不是去幼儿园的车，是去动物园的……




一个堂堂的学霸，在喜欢的人面前这些“沙雕”行为，明明蠢到让女孩生气，但真的是又奶又萌啊！


除了蠢萌，这个理工男也有他靠谱温暖的方式。两个人确定恋爱关系后，刚开始的羞涩到后来男主每天接女主下班，两个人一起约会，请宿舍同学吃饭，一切都是生活最好的样子。




《小时光》固然是甜剧，不过在甜度上火候掌握得很好，因为添加了不少轻喜剧的元素，完美中和了只言情的油腻感。

 

比如在音乐处理上的鼓点击打让整个剧情非常欢快，还有每集开头的前情提要和最后的彩蛋处理都很考虑观众的感受。




最重要的是，这部剧展示了一个让我们能够共情的青春岁月。相比那些完全悬浮的剧集，至少《小时光》给了我们一点熟悉的味道，或许还很小，但情怀足够大。


两个不完美的人在一起撒糖，却有着比寻常俊男美女更治愈的感觉。生活已经如此的艰难，想在剧里找点安慰，那就一定不要错过《小时光》



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