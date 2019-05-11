本周末上映的《一个母亲的复仇》是一部印度电影。如果你此前对于印度电影接触较少，或许很难想象，印度居然会出现如此工整的类型电影。





但正如我们之前盘点过的印度悬疑片，他们在类型叙事上取得的成绩远远超乎我们的想象。









故事其实略显老套。当女儿被性侵，施害者却没有遭到法律制裁的时候，母亲挺身而出完成复仇，看起来会让人想起《飓风营救》或者《为时已晚》，以及颇为类似的日本电影《告白》。





但印度社会现实的残酷展示和演员们极富感染力的演出，让整部电影显得极为不同。这部取材于“德里黑公交案”的电影，成为划破印度社会黑雾的一把极为锋利的匕首。





这把匕首，握在一位母亲的手中。









《一个母亲的复仇》

Mom

导演: 拉维·德耶瓦尔

编剧: 吉里什·科赫利 / 拉维·德耶瓦尔

主演: 希里黛玉 / 阿克夏耶·坎纳 / 萨佳·阿里

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 印度

上映日期: 2019-05-10(中国大陆) / 2017-07-07(印度)

片长: 146分钟





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瑕不掩瑜的现实主义佳作





作为一部犯罪类型片来说，影片本身的完成度说不上很高。虽然母亲的复仇计划颇有闪光之处，但作为主打智斗的电影，确实留下了不少BUG。





人物关系的建立有些薄弱，尤其是关键人物侦探迪克。电影里解释他帮助戴维琪的动机是他也有个女儿，可以理解为一个父亲的共情，但作为不惜陷入危机的情绪动机来说，这未免有点牵强。









另一方面，电影在拍摄中涉及的许多智斗桥段也不令人满意。迪克跟踪的时候大摇大摆不说，戴维琪甚至使用自家的座机打给恶人设局，分分钟让对方定位到自己家在哪。





在悬疑犯罪就讲究个烧脑的当下，《一个母亲的复仇》似乎火势不太够。这种程度的BUG，堪称硬伤。









但从现实主义的角度来说，无论是对社会环境的谴责，还是对女性的表现，该片的表现力都相当惊人。





戴维琪其实是个非常传统的女性，在她的生物课堂上，还出现了颇具性别崇拜意味的肌肉男画像。









然而，当丈夫面对事件陷入失语，取而代之的戴维琪已经具有了某种反性别歧视的斗士意味。她的帮手中无论是变性人还是油腻秃顶中年迪克，都是对男性符号的消解。









而她的报仇手段，则往往是对于四个恶棍男性符号和意识的反击，包括性征和性魅力。她所对抗的，已经不仅是四个恶棍，更是站在他们身后，认为女孩子9点之后不该上街的丑恶男权社会。





能演出这样一位母亲的演员，是今年初刚刚离开我们的印度国宝级演员希里黛玉。









港真，光是看戴维琪得知女儿遭受横祸后崩溃大哭那一场戏，就值得大家为它献上电影票了！绝望的眼睛，颤动的肌肉，无措的肢体动作，完全表现出了一个母亲的崩溃。









对于我们来说，那个如复仇天使一样的女人，或许不是熟悉的母亲形象，显得硬，也过于疏远。然而，当孩子受到伤害，那会是他们最希望的母亲的样子。





愤怒，无畏，以单薄的身躯，含泪对抗整个世界。















