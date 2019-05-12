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对于全球IP价值首屈一指的宝可梦系列，其实小编之前并没有太多了解，所以在《大侦探皮卡丘》上映前，就发现自己已经被同龄人孤立了……





当然，虽然没怎么看过宝可梦，但是也早已接受了这个系列的辐射。毕竟，没有多少人会没听过皮卡丘，也都或多或少了解几个有名的宝可梦。









小时候吃麦当劳，还拿过一个玩偶赠品，直到这次看完电影才知道原来叫耿鬼~（手动狗头）





所以这篇影评，就从完全路人向的角度为大家介绍下这部刚刚上映的《大侦探皮卡丘》吧。





三个字：已圈粉！





《大侦探皮卡丘》

Pokémon Detective Pikachu

导演: 罗伯·莱特曼

编剧: 尼科尔·帕尔曼 / 亚历克斯·赫什 / 田尻智

主演: 瑞恩·雷诺兹 / 贾斯蒂斯·史密斯 / 凯瑟琳·纽顿

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 日本

上映日期: 2019-05-10(美国/中国大陆)

片长: 104分钟





终于明白了那些入坑宝可梦的朋友们到底遭遇了什么，没有人能拒绝一代萌神皮卡丘！哪怕电影里还有许多问题，但是只要有皮卡丘在，电影简直魅力无限啊！







电影目前在粉丝群体有些遇冷，说是对里面的一些设计感觉无法接受：可达鸭能秒掉三只忍蛙？会心灵控制的超梦居然被人类控制？莫不是在逗我。









但是，作为一个系列路人，小编倒是感觉这是一部相当友好的作品。无论是世界观的建构，还是故事推进，都没有太硬的原作设定插入，嵌套的犯罪片模板倒也有模有样。





最重要的是，真人版的皮卡丘，让人移不开眼！





3

依然关于成长和陪伴





虽然把故事做了许多修改，但不难看到，原作中成长和陪伴的主题在这部电影里依然得到了延续，让这部电影颇具合家欢质感。





男主角蒂姆和父亲其实一直有情感问题，这个没有母亲的家庭里，因为工作的原因，父亲并不能给予蒂姆足够的关注。蒂姆也因此被外婆养大。









其实我们会看到，在蒂姆回到莱姆市，发现父亲留给他的那个房间，贴满了他童年最喜欢的各种宝可梦；却不知道，曾经想做宝可梦训练师的儿子，已经被重重打击放弃了梦想。





令人想起《飓风营救》里给女儿送卡拉OK机的父亲，他们都没有想过，孩子已经长大，喜欢的东西会不一样。这样迟钝的父亲，令人心疼，也令人温暖。









蒂姆和父亲的疏离从他回到莱姆市的开始就在表现，拒绝吉田警督和他谈父亲，对父亲的秘密不感兴趣。但是，当皮卡丘告诉他父亲可能活着的时候，他小心翼翼地开始探索。









甚至在皮卡丘心灰意冷想放弃的时候，蒂姆却成了鼓励他继续下去的那个。他自己或许都不曾发现，对于父亲这个存在，内心有多渴望。





而他与皮卡丘，则是在一路跌跌撞撞走过来的过程中，有了对于彼此的依赖和信任。毕竟，全世界只有你听得懂我，这是什么神仙友谊！









这是两个很别扭的人物，不是说设计，而是他们的内心。他们其实都是温暖的，却因为种种原因，表现出拒绝和冰冷的姿态。





然而，露西之于蒂姆，可达鸭之于皮卡丘，或是朦胧的爱情，或是慢慢建立的友情，一旦走进他们的内心，立刻就是割舍不下的惦记。











最终，蒂姆成了在寻找真相路上最坚定的那个，皮卡丘从一开始忘了怎么放电，到成为释放十万伏特的主战力，他们都有自己的珍贵需要守护。









如果你曾经喜欢宝可梦，这部电影其实会有许多元素唤起你的回忆。如果你此前不曾接触，不妨通过这部电影来了解宝可梦，绝对让你始于颜值，陷于情感！





虽然在故事设计上不乏硬伤，但作为一方让宝可梦们闪亮登场的舞台，《大侦探皮卡丘》值得肯定。另外，真人版皮卡丘，另加一星，不，加满！













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