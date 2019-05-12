网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 大尺度犯罪剧《破冰行动》，说的居然是这场惊天大案！

藤井树 发布于：

还记得去年《人民的名义》播出的时候，其关于各种现实问题的尺度吓得人合不拢嘴，大呼敢拍。结果，最近刚刚开播的另一部剧集又把小编吓着了。这就是禁毒题材的硬核犯罪剧《破冰行动》


缉毒题材的电视剧其实看过不少，如《黑冰》《猎毒人》都算得上佳作。但看《破冰行动》那种第一集就让你尾骨发凉的感觉真的久违了。




故事改编自真实事件，省公安厅给剧组提供了第一手的详实资料，剧本打磨就花了五年。这种真实的质感，是该剧获得超高口碑的基础。全网好评如潮，很多观众看后发自真心向缉毒警察致敬！




故事好，演员也必须有给力，这部剧的演员阵容清一色实力级，《琅琊榜》中的“言侯爷”王劲松，《人民的名义》里“达康书记”吴刚，香港老戏骨任达华。而男一号，则是近来佳作不断的黄景瑜！


看他们在大银幕上飙戏，简直是一种享受。更别说，这个故事本身就堪称石破天惊！


《破冰行动》

导演：傅东育、刘璋玫

编剧：陈育新、秦悦

主演：黄景瑜、吴刚、王劲松、任达华

类型：剧情/犯罪/悬疑

首播：2019-05-07

集数：48


3

必须是最好的演员


能把剧情带的如此高能，除了案情节奏快，演员的演技绝对是另一个原因，剧中男人们之间的演技battle简直是又燃又好看！


这次“达康书记”吴刚依然当领导，演的是广东省缉毒局副局长李维民。很难想象他居然把感觉抓的这么准，作为警局大佬自有气势，却又透漏着多年老警察的睿智，看似松散，却游刃有余。




另一边，反派大boss林耀东由王劲松出演。坏人有很多，但是坏的儒雅，坏的彬彬有礼可以说是坏人中的top级，而王劲松身上恰好着种深不可测的气质。


看似儒雅风度，但是狠起来确是没人敢惹的角色，光是站在那里，眼神都很有戏！




除了这两位大戏骨，其他角色的选角也相当讲究。


任达华饰演的香港商人赵嘉良当然是游刃有余，上一秒他还是缉毒行动中即将上钩的鱼，在第三集身份却来了惊天反转。那张沉着的面容，藏了无穷真相。



这些戏骨级演员们，丰富了整部戏的骨肉，每一场戏都充满了嚼劲，每一个面部细节都是线索！港真，犯罪剧真的是太挑演员了，而这个堪称奢华的阵容，奠定了全剧的好看。


但还必须大夸特夸的，就是全剧的主角黄景瑜了。




真的很适合李飞，穿上警服的鲸鱼简直就是这个世界上最A的男人！


《红海行动》《飞驰人生》，黄景瑜身上一直少不了男儿血性。但这次的缉毒警察角色，真正让他塑造起了一个极为立体的角色。


在宗族关系盘根错节的东山，李飞是一个外人，也因此遭遇了同事等各种排斥。他是孤独的，也是坚定的。而另一方面，他的热血孤勇，也导致他踏入了恶势力的陷阱。



同时，他也是年轻的，有着年轻人固有的飞扬和自傲，对于上司也丝毫不假辞色。那股子生猛的劲头，黄景瑜拿住了。


全剧里，黄景瑜始终素颜上镜，带出一股糙劲，所有的打戏和飙车戏也都是黄景瑜亲自上阵，没有替身，偷偷说一句鲸鱼不愧是巴西柔术冠军，动作戏超棒。



有这部剧在，再说黄景瑜只是小鲜肉，绝对不同意。




顺便宣传一句，黄景瑜作为主演之一的电影《荞麦疯长》将于今年暑期上映。在这部剧被黄景瑜吸粉的各位，一定要来看看电影里超帅的吴风！



说回来，这部集结了这么多优秀演员的剧，导演不仅仅只是想真实还原缉毒警察们惊醒动魄的缉毒过程，更想让观众思考“为什么会出现吸毒问题”。剧中的缉毒警们很可敬，正因如此我们才希望，他们能少一些危险。




在剧情真实再现的背后，如何面对诱惑作出选择，如何在对与错的边缘取舍，如何面对人性的黑暗，才是这部剧最硬核的呈现。




 

回复 (1) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：谁能拒绝一代萌神皮卡丘！【文末大福利】 >> << 上一篇：今天开幕，教你围观本届戛纳的正确姿势！

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>