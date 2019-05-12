还记得去年《人民的名义》播出的时候，其关于各种现实问题的尺度吓得人合不拢嘴，大呼敢拍。结果，最近刚刚开播的另一部剧集又把小编吓着了。这就是禁毒题材的硬核犯罪剧《破冰行动》！





缉毒题材的电视剧其实看过不少，如《黑冰》《猎毒人》都算得上佳作。但看《破冰行动》那种第一集就让你尾骨发凉的感觉真的久违了。













故事改编自真实事件，省公安厅给剧组提供了第一手的详实资料，剧本打磨就花了五年。这种真实的质感，是该剧获得超高口碑的基础。全网好评如潮，很多观众看后发自真心向缉毒警察致敬！













故事好，演员也必须有给力，这部剧的演员阵容清一色实力级，《琅琊榜》中的“言侯爷”王劲松，《人民的名义》里“达康书记”吴刚，香港老戏骨任达华。而男一号，则是近来佳作不断的黄景瑜！





看他们在大银幕上飙戏，简直是一种享受。更别说，这个故事本身就堪称石破天惊！





《破冰行动》



导演：傅东育、刘璋玫

编剧：陈育新、秦悦

主演：黄景瑜、吴刚、王劲松、任达华

类型：剧情/犯罪/悬疑

首播：2019-05-07

集数：48





3

必须是最好的演员







能把剧情带的如此高能，除了案情节奏快，演员的演技绝对是另一个原因，剧中男人们之间的演技battle简直是又燃又好看！







这次“达康书记”吴刚依然当领导，演的是广东省缉毒局副局长李维民。很难想象他居然把感觉抓的这么准，作为警局大佬自有气势，却又透漏着多年老警察的睿智，看似松散，却游刃有余。













另一边，反派大boss林耀东由王劲松出演。坏人有很多，但是坏的儒雅，坏的彬彬有礼可以说是坏人中的top级，而王劲松身上恰好着种深不可测的气质。





看似儒雅风度，但是狠起来确是没人敢惹的角色，光是站在那里，眼神都很有戏！















除了这两位大戏骨，其他角色的选角也相当讲究。





任达华饰演的香港商人赵嘉良当然是游刃有余，上一秒他还是缉毒行动中即将上钩的鱼，在第三集身份却来了惊天反转。那张沉着的面容，藏了无穷真相。









这些戏骨级演员们，丰富了整部戏的骨肉，每一场戏都充满了嚼劲，每一个面部细节都是线索！港真，犯罪剧真的是太挑演员了，而这个堪称奢华的阵容，奠定了全剧的好看。





但还必须大夸特夸的，就是全剧的主角黄景瑜了。















真的很适合李飞，穿上警服的鲸鱼简直就是这个世界上最A的男人！





从《红海行动》到《飞驰人生》，黄景瑜身上一直少不了男儿血性。但这次的缉毒警察角色，真正让他塑造起了一个极为立体的角色。





在宗族关系盘根错节的东山，李飞是一个外人，也因此遭遇了同事等各种排斥。他是孤独的，也是坚定的。而另一方面，他的热血孤勇，也导致他踏入了恶势力的陷阱。









同时，他也是年轻的，有着年轻人固有的飞扬和自傲，对于上司也丝毫不假辞色。那股子生猛的劲头，黄景瑜拿住了。





全剧里，黄景瑜始终素颜上镜，带出一股糙劲，所有的打戏和飙车戏也都是黄景瑜亲自上阵，没有替身，偷偷说一句鲸鱼不愧是巴西柔术冠军，动作戏超棒。









有这部剧在，再说黄景瑜只是小鲜肉，绝对不同意。













顺便宣传一句，黄景瑜作为主演之一的电影《荞麦疯长》将于今年暑期上映。在这部剧被黄景瑜吸粉的各位，一定要来看看电影里超帅的吴风！









说回来，这部集结了这么多优秀演员的剧，导演不仅仅只是想真实还原缉毒警察们惊醒动魄的缉毒过程，更想让观众思考“为什么会出现吸毒问题”。剧中的缉毒警们很可敬，正因如此我们才希望，他们能少一些危险。















在剧情真实再现的背后，如何面对诱惑作出选择，如何在对与错的边缘取舍，如何面对人性的黑暗，才是这部剧最硬核的呈现。











