今天，第72届戛纳国际电影节即将在法国拉开帷幕，全球的影迷们又要过节了！









当代各大电影节首推戛纳，几十年的口碑积累，而今的戛纳已经成为世界电影爱好者的一处圣地，从而吸引了这个星球上顶级的电影人们。





最高荣誉金棕榈奖





贾樟柯曾经借用一位法国作家的话，探讨为什么要参加戛纳：“我愿意在一个尊敬电影的地方失败，也不想在其他任何地方成功。”这种电影人的情怀，让戛纳变得与众不同。





戛纳主场馆卢米埃尔大厅





可以发现，近年来在内地戛纳电影节的影响力确实是不断扩大的，这当然得益于内地影迷群体的不断成熟。从定位到具体电影，再到周边的各种八卦，都获得了越来越多的关注。





著名的沙滩电影院





今年入围戛纳的各种电影，我们此前在第一波片单放出的时候给大家盘点了一波（回顾戳链接哦）。而围绕着这些电影包括电影之外，戛纳还有哪些看点值得关注？





这就为您盘点一波今年戛纳的看点，如果有您感兴趣的，随后可以继续关注哦~





3

阿莫多瓦的金棕榈梦









西班牙电影大师佩德罗·阿莫多瓦凭新片《痛苦与荣耀》第六次入围戛纳主竞赛单元。这位当代最重要的电影创作者之一，虽然在1999年凭《关于我母亲的一切》拿下最佳导演，但从来没有拿到过金棕榈大奖。











正因如此，这次阿莫多瓦拿金棕榈的呼声是最高的。今年3月，《痛苦与荣耀》已经在西班牙上映，也已经有口碑出炉。





《痛苦与荣耀》的主人公是一位男性，这在阿莫多瓦的作品中可谓少见了。从预告来看，仍然关于男与女，仍然关于爱与死亡、性与伤痕。据说和《不良教育》一样，都有导演的自传性质。









这位风格荒诞而内涵悲凉的导演，这次的作品却被认为极其温柔。那么今年，戛纳会对他温柔以待吗？





和阿莫多瓦长期合作的安东尼奥·班德拉斯与佩内洛普·克鲁茨，共同出演了这部作品。看阵容也值得期待。





6

泰伦斯·马力克









泰伦斯·马力克，这个名字就是看点！每当看到这个名字，都有一种有生之年的感慨。《隐秘的生活》是一部战争片，跳票了足足四年的二战史诗，原本片名是《拉黛贡德》。





从三年前开始，这部电影每年都传要进当年的戛纳片单，结果我们在今年终于等到了，据说马力克也是为了赶上自己导演生涯50周年加了班。





《隐秘的生活》剧照





他是少见的能把电影拍得像诗的导演，2013年曾凭借《生命之树》拿下金棕榈大奖，但口碑也不意外地遭遇两极分化。









《生命之树》





这是马老师第二次拍摄二战电影，之前一部是《细细的红线》，看过他拍战争的水准，这部电影还是值得期待的。





故事取材自真实历史事件，讲述二战时奥地利士兵弗兰茨·杰格斯泰德拒绝为纳粹德国而战，最终被判死刑的故事。









对了，今年初刚刚去世的布鲁诺·冈茨，也在该片出演，这或许是我们对他最好的告别。









9

阿兰·德龙





今年戛纳的荣誉金棕榈已经确定，将颁发给法国男演员阿兰·德龙。对于许多年轻影迷来说，这个名字或许陌生；但对于中年以上的影迷，阿兰·德龙绝对是情怀杀！











在我国早期引进国内的电影中，就包括上海电影译制厂制作的《佐罗》和《黑郁金香》两部法国动作片，他们的主演，全部都是阿兰·德龙，而且都可以说是一人分饰两角。





《佐罗》剧照





那个时候，高大俊朗的阿兰·德龙一夜之间成为无数少女的梦中情人，甚至成为了英俊的代名词。





而在法国，他不但出演了以上两部包括《独行杀手》这些经典商业电影，也有维斯康蒂的《豹》、安东尼奥尼的《蚀》等作品傍身。虽然因为长相英俊，并不是各大奖项的宠儿，但不妨碍他是妥妥的一代巨星。





《独行杀手》





跨越半个世纪的时光，再次看到阿兰·德龙的名字，希望老爷子永远健康啊。





10

华语电影在戛纳









最后，必须强烈安利今年进入戛纳的几部华语电影！







刁亦男的《南方车站的聚会》是进入主竞赛单元的唯一一部华语电影，说被寄予厚望绝对不夸张。依然有廖凡和桂纶镁，依然是脱胎于犯罪故事，刁亦男的经典手笔再现江湖，绝对值得期待。









虽然现在没看到电影，奖项的事儿不好说，但万一……！





“一种关注”单元入围了两部电影，分别是祖峰的导演处女作《六欲天》和台湾新锐导演赵德胤的《灼人秘密》，此前我们也在梳理时做过介绍。





此外，其他青年导演的作品也非常值得关注。顾晓刚执导的剧情长片《春江水暖》宣布成为影评人周的闭幕影片，而马楠执导的《活着唱着》则入围了导演双周单元长片竞赛。











此前于2017年凭短片《小城二月》获得短片金棕榈的邱阳，今年带着短片《南方少女》再度入围短片竞赛单元。





诸多华语影人入围本届戛纳，他们将有何斩获，绝对值得我们继续关注！









以上就是我们梳理的今年戛纳看点，为你提供观察戛纳最快捷、最标准的姿势，如果以上内容有你感兴趣的，随后不妨多多关注，也可以读一读我们的持续更新哦~























