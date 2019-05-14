今年的戛纳电影节，今天就要开幕了！





每年这个时候，各大媒体头条都被国内外明星的红毯照霸占，导演、演员，还有入围的电影作品，纷纷亮相。





卢米埃尔大厅前有名的红毯





在赫赫有名的欧洲三大当中，戛纳相对来说是最具影响力的一个，尤其近年来柏林和威尼斯始终面临着发展滞后的问题。也因此，戛纳每年都能吸引相当分量的作品和明星到来。





要论红毯的深厚程度，戛纳甚至可以号称全球第一；虽然好莱坞颁奖季尤其是奥斯卡也绝对星光熠熠，但要论聚集全球顶级明星，戛纳依然有着先天优势。





2018年戛纳评审团，你看到张震了吗？





那么，今年会有哪些明星出席戛纳，他们又将带来哪些看点？这就为您做一前瞻。





到来的明星大致可以分为三部分：评审团成员，有作品参展的剧组成员，以及受品牌邀约而来的明星代言人们。





1

评审团成员

按照惯例，每年的开幕式红毯会由评审团成员首先登场。今年的评审团成员也是一如既往的重磅。主席大家都不陌生，亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图。











此外，评审团成员包括艾丽·范宁、Maimouna N’Diaye、凯莉·雷查德、阿莉切·罗尔瓦赫尔、恩基·比拉、罗宾·坎皮略、欧格斯·兰斯莫斯、帕维乌·帕夫利科夫斯基。





一共八位评审成员，正好四男四女，来自七个不同国家，可以说相当平均了。





出生于1998年的艾丽·范宁已经成了戛纳评委，堪称今年评委们的颜值担当了。这位灵气十足的演员，未来值得期待。





2017年艾丽·范宁在戛纳红毯





2

参展电影明星云集

戛纳最重要的活动之一，就是竞赛单元和展映单元的电影都会在此举办首映。所以无论是开幕式还是随后的各家首映，都有许多明星好看~





今年入围作品也都很能打，首先要提到的必须是昆汀·塔伦迪诺的新作《好莱坞往事》！港真，这部电影首映式的红毯如果卖票都能卖出天价。





影片是小李子首次与皮特合作，他们二人携手走红毯，本身就是经典场面了。













但除了这两位和女主角玛歌特·罗比必到，号称囊括“半个好莱坞”神仙阵容的电影还会带哪些明星到来？开玩笑地说，如果把参演明星都带来，红毯分量就破纪录了。





25年前，昆汀凭借《低俗小说》获得金棕榈奖，如今，他重返法国南部将成为戛纳电影节的一大亮点。





1994年《低俗小说》剧组在戛纳

吉姆·贾木许的“僵尸喜剧片”《丧尸未逝》作为本次电影节的开幕片，也拥有令人震惊的豪华阵容， 科洛·塞维尼、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿、史蒂夫·布西密、奥斯汀·巴特勒等人悉数出演。





其中不得不提的，就是红毯女王级人物蒂尔达·斯文顿了，从衣品到气场，历年来稳稳hold住。





阿莫多瓦凭借新片《痛苦与荣耀》再度入围，这位西班牙大师曾五次参与金棕榈的角逐。在这部新片中，阿莫多瓦再次联手安东尼奥·班德拉斯(第八次)和佩内洛普·克鲁兹(第六次)，三人合体走红毯，情怀杀啊！





2009年阿莫多瓦和克鲁茨在戛纳

而由艾拉·萨克斯执导的新片《弗兰琪》，由伊莎贝尔·于佩尔、玛丽莎·托梅、格雷戈·金尼尔、杰瑞米·雷乃等主演。于女士如此高产却又让人一点也不担心质量，红毯上相信她的发挥也会一如既往的稳！





2018年伊莎贝尔·于佩尔的戛纳红毯秀

此外蛋蛋也会带着Elton John传记片《火箭人》，在戛纳走一波红毯，据悉电影在欧洲于五月底上映，戛纳果然也是很好的首映宣传地。

亚洲地区，韩国导演奉俊昊携新作《寄生虫》亮相，这一次依然是观众熟悉的奉俊昊+宋康昊的组合。继《玉子》之后导演回归戛纳，还是备受期待的。而奉俊昊和宋康昊第四次联手，但戛纳走红毯可是头一遭。













最后，还要说说华语电影。



一直以来，华语电影都是戛纳电影节不可忽视的重要元素。今年，华语片《南方车站的聚会》成功入围主竞赛单元，剧组由导演刁亦男带领主演胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜共同出征戛纳红毯。





在戛纳电影节其他官方竞赛单元中，由祖峰执导并主演的现实主义题材电影《六欲天》，入围了在关注国际新锐导演作品的“一种关注”单元，他将与主演黄璐、陈明昊一同出现在戛纳红毯。





与此同时，赵德胤导演的《灼人秘密》也入围了该单元，这部聚焦“女性奋斗”的电影，由吴可熙、宋芸桦、夏于乔联合出演。





3

这可不是蹭红毯





除了带作品现身红毯的明星，还有不少明星会受品牌邀请走上戛纳的红毯、出席各类晚宴。所以，一定区分下，人家可不是来蹭红毯，也是开幕式红毯很重要的一部分哦。

目前，戴安·克鲁格、凯特·布兰切特、玛丽昂·歌迪亚、朱利安·摩尔、杰西卡·查斯坦等已确认出席。看看这些名字，是不是已经预感到争奇斗艳的现场？





必须提到的就是大魔王凯特·布兰切特了。这位去年的评审团主席，无论是气场还是穿搭，都永远不会出错！









而巩俐、章子怡、李宇春、吴彦祖、马思纯、刘涛、景甜、朱一龙、娜扎、关晓彤等华语明星，也受官方赞助商邀请出席本届戛纳电影节。





看到巩俐和戛纳两个关键词，直接想到的就是当年戛纳海滩上那张惊艳的照片！这些年无数内地明星在这里cos经典，但谁也没做到巩俐的风情。









此外，2019中国最美偶像前10名也将出席今年的戛纳电影节，目前投票还在进行中。





以上这些，都是收到了官方邀请的。既然说到这了，咱们也科普下蹭红毯是怎么回事。每年戛纳的红毯上都不乏博流量的网红，我们也听说了各种多少钱能买到红毯资格的说法。









说法有真有假。但悄悄告诉你，无成本蹭红毯也不难做到，因为开幕式开始之后，红毯就开放了，也就是说，谁都可以上去走一圈，拍拍照，周围人也不少……





历年来发回国内的戛纳报道，老是被这些花边新闻占据。但其实，作为最高标准的国际电影节，戛纳的红毯还是有很多经典的瞬间留下。

今年戛纳已经72年，文章的最后，不如我们一起重温一下那些很经典的红毯瞬间！











戛纳红毯十大经典时刻

1

梁朝伟&张曼玉&刘嘉玲

时间：2000年









2000年戛纳电影节上，梁朝伟凭《花样年华》斩获影帝，他牵手张曼玉、刘嘉玲亮相红毯。





梁朝伟和刘嘉玲、张曼玉，外人看不清的情感关系据传纠葛多年，而当时三人手牵手连体走红毯，历史性同框如今仍是人们津津乐道的话题。



2

戴安娜王妃

时间：1987年









1987年5月15日，英国查尔斯王子与戴安娜王妃携手现身戛纳电影节红地毯。戴妃的到来将红毯推向高潮，她的风头盖过了在场的所有明星。





时至今日，人们仍难忘她淡蓝色的礼服，而戴安娜王妃的最终命运也令人唏嘘。













3

迈克尔·杰克逊

时间：1997年













1997年，第50届戛纳电影节，迈克尔·杰克逊的音乐录影带《鬼怪》举行首映式，MJ身着一身黑色军礼服出现在首映式，至今传为经典造型。





这部伟大的狂想音乐录影带是拍摄于1996年，由好莱坞特效之王斯坦·温斯顿执导，MJ再一次使用制作MV宣传歌曲的方法，震撼了全世界。





4

弗朗西斯·科波拉&索菲亚·科波拉

时间：1979年













1979年，第32届戛纳电影节上，大导演弗兰西斯·福特·科波拉肩扛只有8岁的小女儿索菲亚·科波拉，参加自己执导影片《现代启示录》的全球首映。





没人能想到，27年后，肩头上的女孩会成为电影界最亮眼新晋导演，并带着《绝代艳后》闯进第59届戛纳电影主竞赛单元，又在2017年凭借《牡丹花下》摘得最佳导演桂冠！





5

伊莎贝尔·阿佳妮

时间：1983年













这位最美的法兰西玫瑰曾在戛纳遭遇了极为尴尬的一幕。1983年，作为《杀人的夏天》女主角，伊莎贝尔·阿佳妮不知为何拒绝和剧组其他人一起合照。





戛纳现场所有摄影师对此非常不满，决定在她本人走红毯时集体抵制她，纷纷放下摄影机，不给她拍照，以示抗议。









6

皮特&安妮斯顿+开花&克鲁格

时间：2004年









2004年，第57届戛纳电影节。电影《特洛伊》首映。布拉德·皮特和妻子珍妮弗·安妮斯顿、奥兰多·布鲁姆和女友戴安·克鲁格亮相红毯，绝对的一代名场面。





之后两年，这两对眷侣各自分手……





7

苏菲·玛索&莫妮卡贝鲁奇

时间：2000年













2009年，两大美女莫妮卡·贝鲁奇和苏菲·玛索手牵手出现在戛纳红毯，这一年她俩主演的电影《不要回头》在此首映。





她们都选了红色礼服，以表示两人在电影里一体两面的关系。当年这张图也是刷了屏。





8

范冰冰

时间：2010年









虽然近来负面消息缠身，但要说戛纳红毯，还是要提下范冰冰。甚至许多人对戛纳红毯的了解，是从范冰冰开始的。





2010年5月12日，第63届戛纳电影节开幕。范冰冰身穿带有金龙和祥云刺绣图案的金色曳地礼服亮相，这身衣服后来被戏称为“龙袍”。后被外媒列为穿衣女星Top3。





那年之后，许多华人女星在红毯上都会被记者喊“范冰冰”，包括现场主持人都摆过乌龙。





9

茱莉亚·罗伯茨

时间：2016年









2015年第68届戛纳电影节上发生了“高跟鞋事件”。当时有几个50多岁的女士受邀参加电影《卡罗尔》的首映式，但却因为穿着平底鞋而被工作人员拒绝入场。

但这件事引起了很大的反弹，到了69届戛纳电影节时，很多女星都选择了平底鞋，最可爱的要数茱莉亚·罗伯茨了，她干脆打着赤脚来走红毯！遇到不合理的要求，就是要用行动抗议~





10

巩俐

时间：1988年









上文已经提及过，1993年巩俐一件白衬衫，成为那一年让华语影迷印象深刻的白月光。









但实际上，巩俐第一次出现在戛纳，是1988年宣传电影《孩子王》。





当时的她只有23岁，身穿一件卡其色的长袖衬衫搭配藏蓝色的长裤。可能是因为第一次参加电影节，显得略有拘谨，打扮也十分朴素。





但1990年带着《菊豆》再度到戛纳，巩俐已经换上了一身蓝色长裙。一次又一次，一年又一年，成就了如今每年在戛纳光芒万丈的“巩皇”。













除了以上这十个造型，还有谁的戛纳红毯造型让你印象深刻？欢迎在留言里和我们分享哦。









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