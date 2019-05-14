网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 全球明星大集结，戛纳红毯提前看。

藤井树 发布于：

今年的戛纳电影节，今天就要开幕了！


每年这个时候，各大媒体头条都被国内外明星的红毯照霸占，导演、演员，还有入围的电影作品，纷纷亮相。


卢米埃尔大厅前有名的红毯


在赫赫有名的欧洲三大当中，戛纳相对来说是最具影响力的一个，尤其近年来柏林和威尼斯始终面临着发展滞后的问题。也因此，戛纳每年都能吸引相当分量的作品和明星到来。


要论红毯的深厚程度，戛纳甚至可以号称全球第一；虽然好莱坞颁奖季尤其是奥斯卡也绝对星光熠熠，但要论聚集全球顶级明星，戛纳依然有着先天优势。


2018年戛纳评审团，你看到张震了吗？


那么，今年会有哪些明星出席戛纳，他们又将带来哪些看点？这就为您做一前瞻。


到来的明星大致可以分为三部分：评审团成员，有作品参展的剧组成员，以及受品牌邀约而来的明星代言人们。


1

评审团成员

 

按照惯例，每年的开幕式红毯会由评审团成员首先登场。今年的评审团成员也是一如既往的重磅。主席大家都不陌生，亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图。



此外，评审团成员包括艾丽·范宁、Maimouna N’Diaye、凯莉·雷查德、阿莉切·罗尔瓦赫尔、恩基·比拉、罗宾·坎皮略、欧格斯·兰斯莫斯、帕维乌·帕夫利科夫斯基。


一共八位评审成员，正好四男四女，来自七个不同国家，可以说相当平均了。


出生于1998年的艾丽·范宁已经成了戛纳评委，堪称今年评委们的颜值担当了。这位灵气十足的演员，未来值得期待。


2017年艾丽·范宁在戛纳红毯


2

参展电影明星云集

  

戛纳最重要的活动之一，就是竞赛单元和展映单元的电影都会在此举办首映。所以无论是开幕式还是随后的各家首映，都有许多明星好看~


今年入围作品也都很能打，首先要提到的必须是昆汀·塔伦迪诺的新作《好莱坞往事》！港真，这部电影首映式的红毯如果卖票都能卖出天价。


影片是小李子首次与皮特合作，他们二人携手走红毯，本身就是经典场面了。




但除了这两位和女主角玛歌特·罗比必到，号称囊括“半个好莱坞”神仙阵容的电影还会带哪些明星到来？开玩笑地说，如果把参演明星都带来，红毯分量就破纪录了。


25年前，昆汀凭借《低俗小说》获得金棕榈奖，如今，他重返法国南部将成为戛纳电影节的一大亮点。 


1994年《低俗小说》剧组在戛纳

 

吉姆·贾木许的“僵尸喜剧片”《丧尸未逝》作为本次电影节的开幕片，也拥有令人震惊的豪华阵容， 科洛·塞维尼、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿、史蒂夫·布西密、奥斯汀·巴特勒等人悉数出演。


其中不得不提的，就是红毯女王级人物蒂尔达·斯文顿了，从衣品到气场，历年来稳稳hold住。


 

阿莫多瓦凭借新片《痛苦与荣耀》再度入围，这位西班牙大师曾五次参与金棕榈的角逐。在这部新片中，阿莫多瓦再次联手安东尼奥·班德拉斯(第八次)和佩内洛普·克鲁兹(第六次)，三人合体走红毯，情怀杀啊！


2009年阿莫多瓦和克鲁茨在戛纳

 

而由艾拉·萨克斯执导的新片《弗兰琪》，由伊莎贝尔·于佩尔、玛丽莎·托梅、格雷戈·金尼尔、杰瑞米·雷乃等主演。于女士如此高产却又让人一点也不担心质量，红毯上相信她的发挥也会一如既往的稳！


2018年伊莎贝尔·于佩尔的戛纳红毯秀

 

此外蛋蛋也会带着Elton John传记片《火箭人》，在戛纳走一波红毯，据悉电影在欧洲于五月底上映，戛纳果然也是很好的首映宣传地。

 

亚洲地区，韩国导演奉俊昊携新作《寄生虫》亮相，这一次依然是观众熟悉的奉俊昊+宋康昊的组合。继《玉子》之后导演回归戛纳，还是备受期待的。而奉俊昊和宋康昊第四次联手，但戛纳走红毯可是头一遭。




最后，还要说说华语电影。

 

一直以来，华语电影都是戛纳电影节不可忽视的重要元素。今年，华语片《南方车站的聚会》成功入围主竞赛单元，剧组由导演刁亦男带领主演胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜共同出征戛纳红毯。


 

在戛纳电影节其他官方竞赛单元中，由祖峰执导并主演的现实主义题材电影《六欲天》，入围了在关注国际新锐导演作品的“一种关注”单元，他将与主演黄璐、陈明昊一同出现在戛纳红毯。


 

与此同时，赵德胤导演的《灼人秘密》也入围了该单元，这部聚焦“女性奋斗”的电影，由吴可熙、宋芸桦、夏于乔联合出演。


 

3

这可不是蹭红毯


除了带作品现身红毯的明星，还有不少明星会受品牌邀请走上戛纳的红毯、出席各类晚宴。所以，一定区分下，人家可不是来蹭红毯，也是开幕式红毯很重要的一部分哦。

 

目前，戴安·克鲁格、凯特·布兰切特、玛丽昂·歌迪亚、朱利安·摩尔、杰西卡·查斯坦等已确认出席。看看这些名字，是不是已经预感到争奇斗艳的现场？


必须提到的就是大魔王凯特·布兰切特了。这位去年的评审团主席，无论是气场还是穿搭，都永远不会出错！



而巩俐、章子怡、李宇春、吴彦祖、马思纯、刘涛、景甜、朱一龙、娜扎、关晓彤等华语明星，也受官方赞助商邀请出席本届戛纳电影节。


看到巩俐和戛纳两个关键词，直接想到的就是当年戛纳海滩上那张惊艳的照片！这些年无数内地明星在这里cos经典，但谁也没做到巩俐的风情。


 

此外，2019中国最美偶像前10名也将出席今年的戛纳电影节，目前投票还在进行中。


以上这些，都是收到了官方邀请的。既然说到这了，咱们也科普下蹭红毯是怎么回事。每年戛纳的红毯上都不乏博流量的网红，我们也听说了各种多少钱能买到红毯资格的说法。



说法有真有假。但悄悄告诉你，无成本蹭红毯也不难做到，因为开幕式开始之后，红毯就开放了，也就是说，谁都可以上去走一圈，拍拍照，周围人也不少……


历年来发回国内的戛纳报道，老是被这些花边新闻占据。但其实，作为最高标准的国际电影节，戛纳的红毯还是有很多经典的瞬间留下。

 

今年戛纳已经72年，文章的最后，不如我们一起重温一下那些很经典的红毯瞬间！




戛纳红毯十大经典时刻

1

梁朝伟&张曼玉&刘嘉玲

 时间：2000年 



2000年戛纳电影节上，梁朝伟凭《花样年华》斩获影帝，他牵手张曼玉、刘嘉玲亮相红毯。


梁朝伟和刘嘉玲、张曼玉，外人看不清的情感关系据传纠葛多年，而当时三人手牵手连体走红毯，历史性同框如今仍是人们津津乐道的话题。

 

2

戴安娜王妃

 时间：1987年 



1987年5月15日，英国查尔斯王子与戴安娜王妃携手现身戛纳电影节红地毯。戴妃的到来将红毯推向高潮，她的风头盖过了在场的所有明星。


时至今日，人们仍难忘她淡蓝色的礼服，而戴安娜王妃的最终命运也令人唏嘘。



 

3

迈克尔·杰克逊

 时间：1997年 




1997年，第50届戛纳电影节，迈克尔·杰克逊的音乐录影带《鬼怪》举行首映式，MJ身着一身黑色军礼服出现在首映式，至今传为经典造型。


这部伟大的狂想音乐录影带是拍摄于1996年，由好莱坞特效之王斯坦·温斯顿执导，MJ再一次使用制作MV宣传歌曲的方法，震撼了全世界。


4

弗朗西斯·科波拉&索菲亚·科波拉

 时间：1979年 




1979年，第32届戛纳电影节上，大导演弗兰西斯·福特·科波拉肩扛只有8岁的小女儿索菲亚·科波拉，参加自己执导影片《现代启示录》的全球首映。


没人能想到，27年后，肩头上的女孩会成为电影界最亮眼新晋导演，并带着《绝代艳后》闯进第59届戛纳电影主竞赛单元，又在2017年凭借《牡丹花下》摘得最佳导演桂冠！


5

伊莎贝尔·阿佳妮

 时间：1983年 




这位最美的法兰西玫瑰曾在戛纳遭遇了极为尴尬的一幕。1983年，作为《杀人的夏天》女主角，伊莎贝尔·阿佳妮不知为何拒绝和剧组其他人一起合照。


戛纳现场所有摄影师对此非常不满，决定在她本人走红毯时集体抵制她，纷纷放下摄影机，不给她拍照，以示抗议。



6

皮特&安妮斯顿+开花&克鲁格

 时间：2004年 



2004年，第57届戛纳电影节。电影《特洛伊》首映。布拉德·皮特和妻子珍妮弗·安妮斯顿、奥兰多·布鲁姆和女友戴安·克鲁格亮相红毯，绝对的一代名场面。


之后两年，这两对眷侣各自分手……


7

苏菲·玛索&莫妮卡贝鲁奇

 时间：2000年 




2009年，两大美女莫妮卡·贝鲁奇和苏菲·玛索手牵手出现在戛纳红毯，这一年她俩主演的电影《不要回头》在此首映。


她们都选了红色礼服，以表示两人在电影里一体两面的关系。当年这张图也是刷了屏。


8

范冰冰

 时间：2010年 



虽然近来负面消息缠身，但要说戛纳红毯，还是要提下范冰冰。甚至许多人对戛纳红毯的了解，是从范冰冰开始的。


2010年5月12日，第63届戛纳电影节开幕。范冰冰身穿带有金龙和祥云刺绣图案的金色曳地礼服亮相，这身衣服后来被戏称为“龙袍”。后被外媒列为穿衣女星Top3。


那年之后，许多华人女星在红毯上都会被记者喊“范冰冰”，包括现场主持人都摆过乌龙。


9

茱莉亚·罗伯茨

 时间：2016年 



2015年第68届戛纳电影节上发生了“高跟鞋事件”。当时有几个50多岁的女士受邀参加电影《卡罗尔》的首映式，但却因为穿着平底鞋而被工作人员拒绝入场。

 

但这件事引起了很大的反弹，到了69届戛纳电影节时，很多女星都选择了平底鞋，最可爱的要数茱莉亚·罗伯茨了，她干脆打着赤脚来走红毯！遇到不合理的要求，就是要用行动抗议~


10

巩俐

 时间：1988年 



 

上文已经提及过，1993年巩俐一件白衬衫，成为那一年让华语影迷印象深刻的白月光。



但实际上，巩俐第一次出现在戛纳，是1988年宣传电影《孩子王》


当时的她只有23岁，身穿一件卡其色的长袖衬衫搭配藏蓝色的长裤。可能是因为第一次参加电影节，显得略有拘谨，打扮也十分朴素。


但1990年带着《菊豆》再度到戛纳，巩俐已经换上了一身蓝色长裙。一次又一次，一年又一年，成就了如今每年在戛纳光芒万丈的“巩皇”。




除了以上这十个造型，还有谁的戛纳红毯造型让你印象深刻？欢迎在留言里和我们分享哦。



回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：今天开幕，教你围观本届戛纳的正确姿势！ >> << 上一篇：全球明星大集结，戛纳红毯提前看。

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>