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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】超催泪萌宠电影《一条狗的使命2》免费抢票，现在开始！

藤井树 发布于：


藤井树观影团

《一条狗的使命2》观影活动


放映时间

5月17日（周五）18:30


放映地点

红星电影世界上海越界世博店

（上海市黄浦区半淞园路376号越界世博园B4-1 3F）


主持人

藤井树


嘉宾

程 波


程波：影评人，上海大学上海电影学院教授，博士生导师。



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+淘宝账号（注意不是昵称哦）+理（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止

4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+手机号+淘宝账号+理由


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《一条狗的使命2》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到程波教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~链接请戳：

https://weibo.com/p/100120183391



你养过狗吗？如果养过，你有失去狗的经历吗？


2017年的电影《一条狗的使命》向我们讲述了一个狗轮回多次终于回到主人身边的故事。对于许多人来说，或许这个故事的内涵已经远远超出了宠物电影，它是关于爱、关于守护、关于陪伴的真言。



可能是电影里的狗狗贝利太可爱，让我们不忍说再见。于是这一次在《一条狗的使命2》里，贝利回来了！


依然是根据W. Bruce Cameron的同名小说改编，讲述全新的关于狗与主人的催泪故事。在贝利和女孩CJ的相处和成长中，我们将收获熟悉的感动。


《一条狗的使命2》

A Dog's Journey

导演: 盖尔·曼库索
编剧: W·布鲁斯·卡梅伦 / 玛雅·福布斯 / 凯瑟琳·迈克等
主演: 丹尼斯·奎德 / 凯瑟琳·普雷斯科特 / 刘宪华等
类型: 剧情 / 喜剧 / 家庭
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2019-05-17(美国/中国大陆)


1

它们也有使命


什么是一条狗的使命？


每个人都知道，狗是人类的朋友，也是人类最忠诚的伙伴，许多人和自己的狗狗都会有超乎宠物、近乎朋友和亲人的感情。也正因如此，大家会那么喜欢2017年《一条狗的使命》



片中的狗狗贝利经历了四段“狗”生。最初，它是一只被少年伊森收养的小狗，在伊森从小到大家暴、酗酒成性的家庭里，它是唯一能给伊森带来快乐的来源。它陪伊森长大，帮他撩到喜欢的姑娘。



第二世，它转生为威风凛凛的警犬，为捍卫主人中枪；第三世，它让寂寞的姑娘打开了心扉，收获爱情；直到第四世的时候，它终于回到了已经年老的伊森身边。


一个熟悉的动作，让伊森突然明白，眼前这只不同的狗，正是当年陪伴自己长大的“狗老大”。



四段不同的“狗”生，却以各种视角让我们看到，作为人类的朋友，它们是如何改变了我们的生活，甚至我们的人生。


当我们孤单，当我们沮丧，它们是一直无怨无悔陪伴在我们身边的亲人。


这份笑中带泪、温情治愈的感动，让该片2017年在国内狂揽超6亿票房，并成为无数人心中狗狗电影的经典。那份狗狗与人的情感，让无数人泪洒影院，更拿下高达9.1的淘票票评分！




而在续集《一条狗的使命2》里，贝利有了新的使命。它受伊森所托，要陪伴伊森的孙女CJ慢慢长大。


“这一次，让我守护你最爱的人。”



预告中，贝利与CJ从暖心初遇，到被迫分离，再到奇迹般重逢，无论经过几世轮回，贝利总会用尽全力找到CJ，陪伴她走过人生中最艰难的时刻。


毫无疑问，那份曾经让我们在影院泣不成声的感动，还会在贝利的几次轮回里继续延续。正如有影迷在评论中表示：看了一段预告片，已经哭的不行了！



这部电影，一定值得每个心中有爱的人共同分享，看的时候，记得带上纸巾哦。


2

萌到犯规的狗狗！


这部电影除了感动，当然也有各种可爱的狗狗们，毕竟贝利每轮回一次，都会成为不同品种的狗狗哦。


比如上一部，第一世的贝利是猎犬，被伊森从小慢慢养大；而第二世，他就成了健壮的黑背，威风凛凛；第三世的柯基犬那就超萌了，绝对女生最爱！而第四世，圣伯纳绝对是不少人的心头好。



而这一次，贝利的几段“狗”生也都转世为不同的狗狗。


看看这懵懂的小眼神。



悲伤的小表情。



还有眼睛里突如其来的深情！



是不是很想一把抱进怀里！


更重要的是，他们各有让我们潸然泪下的桥段。


预告片里，我们会看到贝利在几次轮回里分别努力寻找CJ的镜头，当它努力奔跑在公路上追逐一辆车，最终停下眼含悲伤，或许那辆车上，有着CJ的味道？



当CJ和贝利静静坐在沙发上弹着吉他，一个在狗狗的陪伴下，成长为自己最好的样子，一个在几次的轮回里，完成了彼时对伊森的承诺。这种情感，真的看预告片都想哭！



3

他们带着狗狗回来了


《一条狗的使命2》的品质，可以相信应该能达到甚至超过第一部的成色。


如前文提到，电影依然改编自《一条狗的使命》小说作者W. Bruce Cameron的同名小说。此外，扮演老年伊森的丹尼斯·奎德和为贝利配音的乔什·加德，也在本片中携手归来。



大家是否记得，当老伊森发现眼前的狗狗是贝利时，那种惊喜交加的眼神；又是否记得，乔什·加德平静却饱含深情的告白？


熟悉的感动，将在这一次回归。


此外，饰演CJ的凯瑟琳·普雷斯科特，出身于英国的她凭借剧集《皮囊》广受关注。



而和她搭戏的亚洲小帅哥，正是《向往的生活》里的Henry刘宪华，这位音乐才子一出，现场女观众是不是有点星星眼？




不过，他还是夺不走狗狗们的爱~


正如曾经的前作，《一条狗的使命2》能带来的眼泪，或许超越了悲伤。电影里有与狗狗无可奈何的告别，有在生活里不经意错过的珍贵，却还有一次次超越生命的守护，和什么也不能改变的爱。



电影为我们构建的，是一个无比纯粹简单的情感世界。当我们在现实世界感到情感的缺失，却拥有狗狗们无私地陪伴和付出。


它们不能陪我们一生，却能够用一生来陪我们。或许，我们从狗狗电影里收获的感动，不止关于狗狗；但这种情感，却是狗狗们才能提供的珍贵。



5月17日，我们将体验这段狗狗与主人超越生死、跨越时空的情感记忆，那些贝利给予CJ的爱，我们希望可以分享给每一个人。


如果你喜欢狗，这部电影绝对不容错过；如果你还没有喜欢狗，只要你心中有对美好和爱的向往，你都绝对会爱上这部电影。还等什么，赶快报名参加吧！





本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


5月17日，不见不散！




 

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藤井树

藤井树 (上海)

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