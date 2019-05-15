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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 每个鬼都自带笑点，脑洞大开，这绝对是我看过最好笑的一个鬼片。

藤井树 发布于：

当你知道，今天要讲的这部剧是关于一栋鬼屋，你会想到什么？


第一反应应该是恐怖，而这也是大多数鬼屋相关影视作品所呈现的，《闪灵》《猛鬼屋》《诺斯费拉图：夜晚的幽灵》什么的。



赫尔佐格《诺斯费拉图:夜晚的幽灵》

美美哒伊莎贝尔·阿佳妮！


但你猜错了，这竟然是一部非常搞笑欢乐的“鬼片”——英国BBC推出的《鬼屋欢乐送》！鬼片设置，喜剧基调，怕鬼的人也能get本剧萌点！



《鬼屋欢乐送》

Ghosts

导演: 汤姆·金斯利

编剧: 马修·贝恩顿 / 吉姆·霍威克

主演: 洛利·阿德福普 / 马修·贝恩顿 / 西蒙·法纳比 

类型: 喜剧 / 奇幻

集数: 6

单集片长: 30分钟

 

1

这是我见过最差的一届鬼

 

故事的开头，是一对X丝夫妇麦克和艾莉森，他们始终没有自己的房子，为了买一栋“堡景房”（推开窗能看见一家汉堡店），已经和中介扯了一个月的皮。


结果这时候接到个电话：他们继承了一套房子！



 

不是一室户，也不是小两居，人家直接继承了一个……大庄园！



历史悠久，装修豪华，自带超大花园，视野宽广南北通透，绝对正气好房子！住不住？住不住？分分钟搬家住进来啊！


女主艾莉森就这么冲动了，不但果断拒绝了遗产律师卖掉房子折现的建议，还贷了一大笔款，把年久失修没网没电视的老宅子翻修了一遍。



但他们直到进入这栋房子都没发现，他们不是这栋房子里唯一的住户。


没错，这就是一所鬼屋！居然有活人想跟咱们抢地盘？没说的，这群鬼群起谋划赶走“侵略者”，怎么办？闹鬼吓唬他们！



可是等到要闹鬼的时候……成功逗笑了小编。


这帮鬼其实就是此前死在这里的一代代女主的祖先，天性也很善良，并没有多厉害的能力，只能搞些鬼鬼祟祟的小动作。偏偏艾莉森是个马大哈的性子，根本不当回事！


于是，他们调节灯光忽明忽暗，艾莉森只当是电路问题。



悠悠荡荡的鬼叫声听不清不说，艾莉森打开低音炮，任你鬼喊破喉咙！


逼得唯一能接触实体的鬼，拼尽全力打翻小东西，人家觉得是自己没放好……


挪了那么远，鬼表示我很累……


虽然说的是鬼，但这帮生活规律、品质高洁的鬼一点都不恐怖，而且还有点可爱。


二战英国军官，统领这群鬼对外来者实施“闹鬼”计划，妥妥的智力担当，但当他从电视上看到关于希特勒武器的纪录片，硬汉一秒变“软脚虾”，这么黑英国军队真的好吗……



巴顿夫人，英国风范淑女，但每晚梦游的时候，都会尖叫着从楼上跳下来，第二天还什么都不记得……



还有政客朱利安，全程不穿裤子，坚信自己是有丰功伟绩、令人尊敬的权要议员。



罗宾，来自远古的穴居人，凭服装和造型实力担当搞笑C位。



 

托马斯，一个傻气的文艺男青年，时不时向新入住的女主人艾莉森表达爱意。



 

凯蒂，咋咋呼呼傻大姐形象，关于生孩子的认知，真的是很认真在搞SIAO了。



 

每个鬼都个性鲜明，自带笑点，看他们闹鬼，还真是个延年益寿的事儿。在做鬼方面，这绝对是我见过的最差的一届。

 

2

英式幽默遇上“鬼”

 

除了塑造有趣鲜明的鬼形象，本剧更有英剧的冷幽默特色。

 

接着说说闹鬼吧，政客一次无意之举，却把趴在阳台的艾莉森推了下去，造成艾莉森重伤住院！



 

闹鬼终于有点动静了，然而！所有鬼对政客进行了强烈的谴责！



 

真的是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫，这种反差感绝对是高级幽默。不过别急，还有“闹鬼”第二阶段。


谁能想到，从楼上摔下来的艾莉森，居然能看见并和这群鬼交流了！



但她捂住耳朵，遮住眼睛，拒绝相信这是事实。



 

这群鬼又开始“作妖”，开启轮番上阵“袭击”艾莉森的计划，吓得她惊叫连连。




艾莉森决定搬出古宅，但此时夫妻二人因装修却背负了一大笔贷款，信用破产。搬是不可能搬的，这辈子都不可能搬了。


人很无奈，鬼也很无奈，怎么办呢？谈判吧。

 

鬼开始提要求，二战军官咬了咬牙，要求……一周看一小时坦克节目。




Wwwwwwwhat？这群鬼这么大阵仗，最后要求这么低！在感叹他们善良的同时，这种反差也让剧迷忍俊不禁会心一笑。

 

除了好笑之外，剧中的温情也深深戳中了小编。

 

这群鬼性格各异，都有自己的小脾气，但不妨碍他们一起下记忆象棋，来场故事集会。



  

艾莉森满足这群鬼的简单要求，和鬼下意念象棋，玩在一起，而这群鬼帮助夫妻俩修设备，监督装修公司员工工作。



 

特别是第三集中艾莉森和这群鬼的互助友谊让人印象深刻。


一脸悲伤的帕特身世大曝光，原来他是被绿的那个，而且是被好朋友绿的那种，在他死后两人还成婚了...

 

 

但是每年帕特忌日那天，他的家人们都会来祭奠，艾莉森主动跟帕特家人交流，为帕特获取情报，得知他的亲孙被取名为帕特。


在为帕特和家人阴阳两隔、却又平凡简单的温情感动时，也为艾莉森为帕特的所作所为点赞。

 

 

帕特在见完亲人后说的这句话，很能代表这部剧的宗旨，“你们都算是我的家人，我爱你们”，在这幢古宅相处，即使性格各异，阴阳两隔，但不阻隔他们成为相亲相爱一家人。

 

 

3

“鬼”异的历史

 

值得重点介绍的是，本剧由英式沙雕神作《糟糕历史》的原班人马打造。这档教孩子历史的剧集却让全腐国的观众沉迷其中，连续五季，豆瓣评分最低也是9.3！



延续了《糟糕历史》风格，《鬼屋欢乐送》通过不同时代的“鬼”，以小窥大，以幽默和讽刺的方式，其实说的全都是历史。




比如逐渐显示出同性取向的军官，除了迎合英国军队的“腐国”传说，也是嘲讽二战期间英国军队在正面战场的不作为。看个纪录片都腿软可还行！



比如，揭开巴顿夫人每晚必须跳楼之谜，原来和英国的“腐国文化”有千丝万缕的联系。丈夫搞基被她发现，因而半夜把她从楼上推下，造成她的死亡。




这个深谙“摩洛哥茶会”的议员朱利安也有对应历史事件，讽刺的对象是曾经英国自由党最年轻的领军人物杰瑞米-索普。


他出身贵族，曾经是红极一时的政客，深受人民喜爱，并且有望成为副首相，1979年，却被指控谋杀自己的同性情人诺曼·斯科特，这个事件还被BBC拍了剧集《英国式丑闻》，由休·格兰特和本·卫肖主演。




还有被当成女巫烧死的玛丽，被砍头的无头骑士……都是英国历史文化关键的事件。




令人感慨，对于历史，英剧似乎有着更加开放的态度，不上纲上线，也不刻意抹黑，就是单纯地开开玩笑。或许我们对待历史，就是少了这么一点轻松。


又搞笑，又能学历史，还能开脑洞，这样的神剧，堪称下班回家放松心情的最佳料。感兴趣的朋友，赶紧看起来，绝对笑到头掉！





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藤井树

藤井树 (上海)

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