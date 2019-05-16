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如果说对于上一代人而言，美剧的青春回忆是《老友记》，那么对于我们这一代人而言，大概就是《生活大爆炸》了吧。















从2007年首播连载至今，12年，279集，每一季的豆瓣评分都没有下过9分。对于我们这代人来说，这是美剧启蒙，也是最长情的陪伴。





也是这一部电视剧，让我们重新认识了一群和印象里不太一样的怪咖。12年间，我们看着这群人恋爱、分手、结婚和生子，几乎见证了他们的每一个重要时刻。渐渐的，《生活大爆炸》已经不是一部简单的情景喜剧那么简单。













而在四位怪咖中，最让小编不舍的，恰恰是最怪的那一个，谢耳朵。











这是一个如果在你身边，你会从第一天开始恨他的人物！在莱纳德之前，他已经气走了七任室友。在学校，这位教授也是学生们的噩梦。





但十二年过去，我们竟然发现，自己居然已经早早爱上了这个怎么看都怪的谢尔顿·库珀博士。









谢耳朵其人完全可以一句话形容：智商超高，但情商真的低到令人怀疑人生！那么，我们又是什么时候爱上谢耳朵的？或许就是这些时刻。











有时候，他令人抓狂

1

第一次见你有点不太顺眼









第一次看到谢尔顿的时候，小编一度怀疑：这个人真的是个天才吗？





是什么样的天才，会拉着同为天才的好朋友去捐精？在高智商精子库的登记处，思考自己的孩子能不能遗传自己的高智商？结果最后还走掉了？





然而随着故事的发展，想必有不少人开始真香了。





没错，虽然说这个Geek没什么情商，但是他却真的让我们感受到了天才的性感，也正是剧中所说：“Smart is the new sexy.”





2

签了这份协议













谢耳朵对于契约精神有着信仰级别的坚持，每段关系的开始都要有协议，包括跟霍华德的室友协议，跟霍华德、拉杰的交友协议，跟佩妮的朋友女友的协议，还有和艾米的女友协议……





后来就是婚前协议了，但人家的婚前协议主要是规定下婚后X生活的频率和定期……





3

霍金的“晕倒粉”









正如我们所知，他是霍金的“晕倒粉”。但除了霍金之外，其他科学家他就没那么上心了。





虽然是天才，但他对自己的聪明程度还是有点自信到自负。对他而言，诺贝尔奖迟早是自己的囊中之物，毕竟得过诺奖的也没几个聪明人（仅代表谢耳朵个人观点！）。





4

他对科学界的态度









比如他曾找到“宇宙胚胎学”之父乔治·斯穆特，表示跟他合作就能让斯穆特拿到第二个诺贝尔奖。斯穆特一脸关爱叛逆少年的表情笑得我啊……





5

谢耳朵的时间表









不但研究科学，他生活中的任何事物都很科学，有着固定的安排。时间表精准到秒，几点起床，几点上厕所，几点看剧，后来还具体到每周哪天和艾米……





6

“谢耳朵专座”









大沙发最左边的“谢耳朵专座”，也是他经过了缜密计算所得出的最为科学的结果。









7

“我没疯”









每次有人质疑他是不是疯了的时候，都会非常认真的告诉对方小时候妈妈带他检查过了……





8

重度洁癖患者













谢耳朵的洁癖达到什么程度？非常讨厌和别人的肢体接触，甚至无法接受脏乱差。





他第一次进佩妮家，把她家的卫生从头到尾打扫了一遍……





9

谢耳朵叠衣服









怪癖如图，不多说了，反正这个叠衣服板不少人都买过了……





10

每次敲门都要三遍









这个大家都不陌生吧，对就是每次都一定要敲三声，喊一次名字，如是重复三次。





11

“Soft KItty”









每次感冒，都非要别人给他唱这首儿歌，不唱就闹……这是他妈妈小时候在他生病时候唱的，一生病就成了大孩子。









12

麻省理工也算学校？









谢耳朵的优越感已经达到，随时随地觉得在座的各位都是垃圾，包括你们考得上的学校。算了，小编的学校都不敢提。





13

谢耳朵学中文









为了和中国餐厅饭馆老板吵架，专门找霍华德学了蹩脚的中文。学了十来年英语的自己哭晕在厕所……









当然，他学的也不怎么滴。









14

Bozinga！









这句话大家应该不陌生吧？每次谢耳朵开玩笑之后的预警专用词！





其实，等他能说Bozinga的时候已经可爱多了~





15

疯狂迷恋《星际迷航》









一帮没救的宅男。





他们一起沉迷龙与地下城，每周固定两次去漫画店淘宝，固定一天玩电子游戏《光晕》，讨论《星际迷航》和《星球大战》。





这个谢耳朵的固定手势，是《星际迷航》里克林贡人打招呼的手势。但这才哪到哪，谢耳朵精通克林贡人的语言！没错，那种现实中X用都没有的、电视剧编出来的语言！能流利交流的那种哦！









16

谢耳朵与质子教授













这是谢尔顿从小喜欢的一档节目。结果因为讨厌的演员威尔·惠顿要出演自己心爱的质子教授，大发脾气，居然梦见质子教授来托梦……





17

谢耳朵和他的天敌们









谢耳朵和威尔·惠顿还可以叫不打不相识，但有些天敌永远不会宽恕，见面就怼的巴里！每次怼输了，脸上的肌肉直抖……





18

谢耳朵也有脑残粉









谢耳朵居然还有脑残粉！学校的研究生诺维斯基疯狂迷恋他的研究，甚至愿意为他剪脚趾甲，引起莱纳德极度不适！





他似乎就是我们想象中的那种天才，科学上无所不知，生活中却宛如zz，或许他的身边，原本也会聚集许多心甘情愿围绕他的人，但那是因为他是天才，而不是谢耳朵。





还好，他找到了三个不离不弃的朋友。















有时候，他超帅

19

高精尖人才没商量













他当然是个天才。拥有187的智商和图像记忆力，15岁获得PH.D并同时拥有BS(理学学士)，MS（理学硕士），MA（文学硕士），PHD（哲学博士）和SCD（理学博士）。









再难的计算，一眼就看得出问题在哪；一群朋友们绞尽脑汁想出来的算法，人家分分钟拿修改方案给你！









20

不要伤害我的朋友













在佩妮和莱纳德闹分手的时候，谢耳朵不忍心看到朋友陷入悲伤中，趁着趁着天黑偷偷跑去找佩妮，让她不要伤害自己的朋友。





那是我们第一次感受到了谢耳朵的温度。





21

薛定谔的猫









他第一次告诉佩妮什么是“薛定谔的猫”，当佩妮流利引用的时候，那个傲娇的小表情哦~





22

第一次穿西装









终于有一次，谢耳朵放弃了他可笑的穿衣品味，被要求穿西装上台致辞。结果，佩妮给他挑的西装也太帅了！





23

喝多就耍酒疯









续上一条，为了壮胆，谢耳朵上台之前喝了两杯，结果当场嗨了！滔滔不绝的范儿，太帅。





嗯，后果也很严重……









24

对霍华德的安慰













在霍华德妈妈去世时，并没有像往常一样嘲讽他，而是以自己的方式表达出对他的关心。





暖哭了！





25

石头剪刀布蜥蜴史波克拳









各种大大小小的漫展自然是必到的，四个怪咖发明了专属宅男的石头剪刀布蜥蜴史波克拳，甚至一起突发奇想去南极。





真正的朋友，是可以一起犯傻的。





26

未来幻想超6













有一次，谢耳朵突发奇想，认为这个肮脏的世界会让他早死，决定从此次让一个机器人代替他出门。







几个朋友肯定是快疯了，但是好酷啊！











有时候，他让人感动

27

再来一局三维跳棋！









有时候不禁感叹，莱纳德、霍华德和拉杰闯入谢耳朵家里打游戏的那一天，给这个巨婴的世界带来了太多的变化。





他看起来依然是一个专注科学、低情商的怪咖，时不时嘲讽其他人的智商。但他却以单纯的内心，对朋友们都抱有最真挚的诚意。也正是因为这样，他才能拥有像莱纳德、霍华德和拉杰这样时刻包容他好朋友。















如果可以，希望能一直看到他们在客厅里，玩一局又一局三维跳棋！





27

给佩妮一个拥抱









正如前文所说，谢耳朵非常讨厌肢体接触。但是在佩妮无比失落的时候，他突然给了佩妮一个拥抱！所有人都惊了！





28

“我永远是你的麻烦”









但所有人中，莱纳德一定是最特殊的那个。他是谢耳朵的室友，也因此成为我们习惯的那个受气包。容忍谢耳朵的坏脾气，每天送他上下班，严格遵守谢耳朵制订的室友管理条例。





我们有时候代入想想，是什么神仙友谊能让一个人留在谢耳朵身边啊！而这个原因，谢耳朵自己知道。





在谢耳朵的婚礼上，当他告诉莱纳德“我永远是你的麻烦”。那一刻莱纳德哭了，我们所有人都哭了。









他一直都知道。他知道自己在家里是个混蛋，知道莱纳德吃尽了苦头。但他只习惯这种生活，从而在心里默默埋着亏欠。





这份温暖，让他最终等到了艾米。





30

最甜蜜的打脸









还记得谢耳朵在霍华德和伯纳黛特的婚礼上致辞说：“或许我自己太有意思，无需他人陪伴。”





现在想想，谢耳朵这样的天才也有打脸的一天，想必那个时候，他还不知道自己可能会遇到艾米这样的女孩吧。





31

能请你喝杯饮料吗











第三季最后一集，艾米出现了。





第一次见面，他们发现彼此很像，一样龟毛，一样洁癖，一样对公共场合不适应。











而渐渐发现，这个女孩可以get到他所说的每一个点，接住他所说的每一个梗。甚至最后，可以陪他一起拍其他人觉得非常无聊的《有趣的旗帜》（谢耳朵的自媒体节目）！













这个生物女科学家仿佛是世界上另外一个性别不同的谢尔顿，也是这个女孩让谢尔顿从一个本来只能靠有丝分裂繁殖的科学宅，走向了婚姻的殿堂。









32

火车上的吻









第七季的火车之旅是谢耳朵和艾米恋爱关系的关键一步，这俩终于来了个法式热吻，不再是小孩子般的亲亲了！





从火车之吻，到生日礼物事件，他们变得越来越像普通的情侣，也让彼此越来越完整。









33

求婚了！











当年的狂粉诺维斯基博士回来，向谢耳朵告白的时候，这个宅男的第一反应是飞越了半个美国，直接找到了艾米门前，在门上照例三连击，然后单膝跪地……











34

你比暗物质更美好











从两人第一次吵架、谢耳朵被迫道歉开始，他的天才分出了十分之一，用来琢磨怎么给艾米说情话，从此一发不可收拾！





他的比喻依然关于物理，逻辑也依然荒诞可笑，但当你听到他将艾米比喻成“比暗物质更美好的存在”，他已经捧出了那颗珍藏的心。





这个科学机器人，变成了理解包容和爱的真实的人类。





35

婚礼















十二年最终，当他和艾米走进婚姻殿堂，所有人都哭了。那些场面，无法用言语描述，就看看谢耳朵自己的话吧。













十二年，我们看着谢耳朵从一个烦人的天才，变成天才的凡人。







谢耳朵的扮演者吉姆·帕森斯在ins上写道：“当我们准备好录制今晚的最后一集，最后一次进出公寓大门时的心情，很难找到语言来表达这种深刻体悟，但是，‘爱’和‘感恩’这两个词浮现在我的脑海中……我想对所有人说的就是爱和感恩，谢谢。”













虽然《生活大爆炸》结束了，但它陪伴我们走过的青春永远都是不可磨灭的回忆，感恩4A所发生的每一个故事，也希望我们最终能看到那个修好的电梯。





最不舍的，是要和谢耳朵道一声再见。你的故事即将完结，但对你的爱永不会停止！













本周五上映的电影中，俄罗斯奇幻冒险电影《最后的勇士》非常值得一看。该片在俄罗斯上映后曾屡创佳绩，讲述一个“废柴”英雄颠覆奇幻世界的神话！





生活在莫斯科的现代青年伊万，经常假装自己会魔法以牟取暴利。结果某一天，他真的到了一个魔法世界贝罗里奥！而且，他慢慢发现自己似乎是最后一位能将世界恢复平衡秩序的勇士……







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