如果说对于上一代人而言,美剧的青春回忆是《老友记》,那么对于我们这一代人而言,大概就是《生活大爆炸》了吧。















从2007年首播连载至今,12年,279集,每一季的豆瓣评分都没有下过9分。对于我们这代人来说,这是美剧启蒙,也是最长情的陪伴。





也是这一部电视剧,让我们重新认识了一群和印象里不太一样的怪咖。12年间,我们看着这群人恋爱、分手、结婚和生子,几乎见证了他们的每一个重要时刻。渐渐的,《生活大爆炸》已经不是一部简单的情景喜剧那么简单。













而在四位怪咖中,最让小编不舍的,恰恰是最怪的那一个,谢耳朵。











这是一个如果在你身边,你会从第一天开始恨他的人物!在莱纳德之前,他已经气走了七任室友。在学校,这位教授也是学生们的噩梦。





但十二年过去,我们竟然发现,自己居然已经早早爱上了这个怎么看都怪的谢尔顿·库珀博士。









谢耳朵其人完全可以一句话形容:智商超高,但情商真的低到令人怀疑人生!那么,我们又是什么时候爱上谢耳朵的?或许就是这些时刻。











有时候,他令人抓狂

1

第一次见你有点不太顺眼









第一次看到谢尔顿的时候,小编一度怀疑:这个人真的是个天才吗?





是什么样的天才,会拉着同为天才的好朋友去捐精?在高智商精子库的登记处,思考自己的孩子能不能遗传自己的高智商?结果最后还走掉了?





然而随着故事的发展,想必有不少人开始真香了。





没错,虽然说这个Geek没什么情商,但是他却真的让我们感受到了天才的性感,也正是剧中所说:“Smart is the new sexy.”





2

签了这份协议













谢耳朵对于契约精神有着信仰级别的坚持,每段关系的开始都要有协议,包括跟霍华德的室友协议,跟霍华德、拉杰的交友协议,跟佩妮的朋友女友的协议,还有和艾米的女友协议……





后来就是婚前协议了,但人家的婚前协议主要是规定下婚后X生活的频率和定期……





3

霍金的“晕倒粉”









正如我们所知,他是霍金的“晕倒粉”。但除了霍金之外,其他科学家他就没那么上心了。





虽然是天才,但他对自己的聪明程度还是有点自信到自负。对他而言,诺贝尔奖迟早是自己的囊中之物,毕竟得过诺奖的也没几个聪明人(仅代表谢耳朵个人观点!)。





4

他对科学界的态度









比如他曾找到“宇宙胚胎学”之父乔治·斯穆特,表示跟他合作就能让斯穆特拿到第二个诺贝尔奖。斯穆特一脸关爱叛逆少年的表情笑得我啊……





5

谢耳朵的时间表









不但研究科学,他生活中的任何事物都很科学,有着固定的安排。时间表精准到秒,几点起床,几点上厕所,几点看剧,后来还具体到每周哪天和艾米……





6

“谢耳朵专座”









大沙发最左边的“谢耳朵专座”,也是他经过了缜密计算所得出的最为科学的结果。









7

“我没疯”









每次有人质疑他是不是疯了的时候,都会非常认真的告诉对方小时候妈妈带他检查过了……





8

重度洁癖患者













谢耳朵的洁癖达到什么程度?非常讨厌和别人的肢体接触,甚至无法接受脏乱差。





他第一次进佩妮家,把她家的卫生从头到尾打扫了一遍……





9

谢耳朵叠衣服









怪癖如图,不多说了,反正这个叠衣服板不少人都买过了……





10

每次敲门都要三遍









这个大家都不陌生吧,对就是每次都一定要敲三声,喊一次名字,如是重复三次。





11

“Soft KItty”









每次感冒,都非要别人给他唱这首儿歌,不唱就闹……这是他妈妈小时候在他生病时候唱的,一生病就成了大孩子。









12

麻省理工也算学校?









谢耳朵的优越感已经达到,随时随地觉得在座的各位都是垃圾,包括你们考得上的学校。算了,小编的学校都不敢提。





13

谢耳朵学中文









为了和中国餐厅饭馆老板吵架,专门找霍华德学了蹩脚的中文。学了十来年英语的自己哭晕在厕所……









当然,他学的也不怎么滴。









14

Bozinga!









这句话大家应该不陌生吧?每次谢耳朵开玩笑之后的预警专用词!





其实,等他能说Bozinga的时候已经可爱多了~





15

疯狂迷恋《星际迷航》









一帮没救的宅男。





他们一起沉迷龙与地下城,每周固定两次去漫画店淘宝,固定一天玩电子游戏《光晕》,讨论《星际迷航》和《星球大战》。





这个谢耳朵的固定手势,是《星际迷航》里克林贡人打招呼的手势。但这才哪到哪,谢耳朵精通克林贡人的语言!没错,那种现实中X用都没有的、电视剧编出来的语言!能流利交流的那种哦!









16

谢耳朵与质子教授













这是谢尔顿从小喜欢的一档节目。结果因为讨厌的演员威尔·惠顿要出演自己心爱的质子教授,大发脾气,居然梦见质子教授来托梦……





17

谢耳朵和他的天敌们









谢耳朵和威尔·惠顿还可以叫不打不相识,但有些天敌永远不会宽恕,见面就怼的巴里!每次怼输了,脸上的肌肉直抖……





18

谢耳朵也有脑残粉









谢耳朵居然还有脑残粉!学校的研究生诺维斯基疯狂迷恋他的研究,甚至愿意为他剪脚趾甲,引起莱纳德极度不适!





他似乎就是我们想象中的那种天才,科学上无所不知,生活中却宛如zz,或许他的身边,原本也会聚集许多心甘情愿围绕他的人,但那是因为他是天才,而不是谢耳朵。





还好,他找到了三个不离不弃的朋友。















有时候,他超帅

19

高精尖人才没商量













他当然是个天才。拥有187的智商和图像记忆力,15岁获得PH.D并同时拥有BS(理学学士),MS(理学硕士),MA(文学硕士),PHD(哲学博士)和SCD(理学博士)。









再难的计算,一眼就看得出问题在哪;一群朋友们绞尽脑汁想出来的算法,人家分分钟拿修改方案给你!









20

不要伤害我的朋友













在佩妮和莱纳德闹分手的时候,谢耳朵不忍心看到朋友陷入悲伤中,趁着趁着天黑偷偷跑去找佩妮,让她不要伤害自己的朋友。





那是我们第一次感受到了谢耳朵的温度。





21

薛定谔的猫









他第一次告诉佩妮什么是“薛定谔的猫”,当佩妮流利引用的时候,那个傲娇的小表情哦~





22

第一次穿西装









终于有一次,谢耳朵放弃了他可笑的穿衣品味,被要求穿西装上台致辞。结果,佩妮给他挑的西装也太帅了!





23

喝多就耍酒疯









续上一条,为了壮胆,谢耳朵上台之前喝了两杯,结果当场嗨了!滔滔不绝的范儿,太帅。





嗯,后果也很严重……









24

对霍华德的安慰













在霍华德妈妈去世时,并没有像往常一样嘲讽他,而是以自己的方式表达出对他的关心。





暖哭了!





25

石头剪刀布蜥蜴史波克拳









各种大大小小的漫展自然是必到的,四个怪咖发明了专属宅男的石头剪刀布蜥蜴史波克拳,甚至一起突发奇想去南极。





真正的朋友,是可以一起犯傻的。





26

未来幻想超6













有一次,谢耳朵突发奇想,认为这个肮脏的世界会让他早死,决定从此次让一个机器人代替他出门。







几个朋友肯定是快疯了,但是好酷啊!











有时候,他让人感动

27

再来一局三维跳棋!









有时候不禁感叹,莱纳德、霍华德和拉杰闯入谢耳朵家里打游戏的那一天,给这个巨婴的世界带来了太多的变化。





他看起来依然是一个专注科学、低情商的怪咖,时不时嘲讽其他人的智商。但他却以单纯的内心,对朋友们都抱有最真挚的诚意。也正是因为这样,他才能拥有像莱纳德、霍华德和拉杰这样时刻包容他好朋友。















如果可以,希望能一直看到他们在客厅里,玩一局又一局三维跳棋!





27

给佩妮一个拥抱









正如前文所说,谢耳朵非常讨厌肢体接触。但是在佩妮无比失落的时候,他突然给了佩妮一个拥抱!所有人都惊了!





28

“我永远是你的麻烦”









但所有人中,莱纳德一定是最特殊的那个。他是谢耳朵的室友,也因此成为我们习惯的那个受气包。容忍谢耳朵的坏脾气,每天送他上下班,严格遵守谢耳朵制订的室友管理条例。





我们有时候代入想想,是什么神仙友谊能让一个人留在谢耳朵身边啊!而这个原因,谢耳朵自己知道。





在谢耳朵的婚礼上,当他告诉莱纳德“我永远是你的麻烦”。那一刻莱纳德哭了,我们所有人都哭了。









他一直都知道。他知道自己在家里是个混蛋,知道莱纳德吃尽了苦头。但他只习惯这种生活,从而在心里默默埋着亏欠。





这份温暖,让他最终等到了艾米。





30

最甜蜜的打脸









还记得谢耳朵在霍华德和伯纳黛特的婚礼上致辞说:“或许我自己太有意思,无需他人陪伴。”





现在想想,谢耳朵这样的天才也有打脸的一天,想必那个时候,他还不知道自己可能会遇到艾米这样的女孩吧。





31

能请你喝杯饮料吗











第三季最后一集,艾米出现了。





第一次见面,他们发现彼此很像,一样龟毛,一样洁癖,一样对公共场合不适应。











而渐渐发现,这个女孩可以get到他所说的每一个点,接住他所说的每一个梗。甚至最后,可以陪他一起拍其他人觉得非常无聊的《有趣的旗帜》(谢耳朵的自媒体节目)!













这个生物女科学家仿佛是世界上另外一个性别不同的谢尔顿,也是这个女孩让谢尔顿从一个本来只能靠有丝分裂繁殖的科学宅,走向了婚姻的殿堂。









32

火车上的吻









第七季的火车之旅是谢耳朵和艾米恋爱关系的关键一步,这俩终于来了个法式热吻,不再是小孩子般的亲亲了!





从火车之吻,到生日礼物事件,他们变得越来越像普通的情侣,也让彼此越来越完整。









33

求婚了!











当年的狂粉诺维斯基博士回来,向谢耳朵告白的时候,这个宅男的第一反应是飞越了半个美国,直接找到了艾米门前,在门上照例三连击,然后单膝跪地……











34

你比暗物质更美好











从两人第一次吵架、谢耳朵被迫道歉开始,他的天才分出了十分之一,用来琢磨怎么给艾米说情话,从此一发不可收拾!





他的比喻依然关于物理,逻辑也依然荒诞可笑,但当你听到他将艾米比喻成“比暗物质更美好的存在”,他已经捧出了那颗珍藏的心。





这个科学机器人,变成了理解包容和爱的真实的人类。





35

婚礼















十二年最终,当他和艾米走进婚姻殿堂,所有人都哭了。那些场面,无法用言语描述,就看看谢耳朵自己的话吧。













十二年,我们看着谢耳朵从一个烦人的天才,变成天才的凡人。







谢耳朵的扮演者吉姆·帕森斯在ins上写道:“当我们准备好录制今晚的最后一集,最后一次进出公寓大门时的心情,很难找到语言来表达这种深刻体悟,但是,‘爱’和‘感恩’这两个词浮现在我的脑海中……我想对所有人说的就是爱和感恩,谢谢。”













虽然《生活大爆炸》结束了,但它陪伴我们走过的青春永远都是不可磨灭的回忆,感恩4A所发生的每一个故事,也希望我们最终能看到那个修好的电梯。





最不舍的,是要和谢耳朵道一声再见。你的故事即将完结,但对你的爱永不会停止!













