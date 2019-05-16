当地时间5月14日晚，第72届戛纳国际电影节开幕了。









每年，戛纳电影节除了吸引全球最顶级电影人在此汇聚，开幕式红毯和传说中的“24级荣誉台阶”，更成为全球影星、超模们争相朝圣的时尚殿堂。这段并不长的直道和台阶，位于戛纳卢米埃尔电影宫前，被誉为是全球最短也是影响力最大的红毯。









当然需要指出的是，除了昨晚的开幕式，随后在电影宫将举办多达上百场电影的首映式，也都有各自的红毯仪式。但要论时尚界的参与度和争奇斗艳程度，开幕式还是首屈一指。





这些年来，戛纳艺术总监福茂也在不断完善红毯规则，保持“应有的优雅”。比如，走红毯的一律不许自拍，就别说带自拍杆了；所有男明星则必须着正装打领结，如果没带也没关系，旁边小店15欧一个有售……





2017年被拉着自拍的伍迪·艾伦，脸上写满了乐意





这个电影界的盛会，如今也成了时尚界的狂欢。





没想到的是，今年的戛纳红毯在国内居然火了，今天早上起床一扒，居然在热搜榜上占据了五六个！当然，这也离不开某位宠妻狂魔周先生的巨大影响力咯~













接下来，咱们一起扒一扒今年红毯，值得关注的十个看点。





1

巩皇驾到！















毫无疑问，最大的看点当然是巩俐！从1988年第一次出席戛纳到现在，30年的时光让她在红毯上越来越游刃有余，霸气外露。









作为巴黎欧莱雅的代言人，巩俐已经成为戛纳红毯的常客。对于这位中国影星，戛纳官方给予了“红毯清场”的礼遇，殊为难得。





红毯上，巩俐身着Ralph&Russo2017秋冬款高定礼服，镂空镶嵌的复杂工艺显得极为尊贵。





来个动图看看，什么叫气场两米八~









举手投足都是气势啊！再来张她抵达尼斯的机场照看看~









2

宠妻狂魔周先生













今天早上到中午的热搜头条，叫作#周杰伦看昆凌走红毯#。这是怎么回事？





原来，今年戛纳的电影市场上有王学圻、昆凌主演的《天火》，所以二人也一起来走了红毯。问题是，天王周杰伦跟来就跟来，他……









没错，带着墨镜蒙着脸的那个神秘人，就是我们的天王啊！





照片一出，网友们的少女心都已经炸了，这也太甜了！忍不住想问昆凌，上辈子难道拯救了银河系……













3

评审团集体亮相









按照惯例，红毯首先亮相的是今年的评审团。由亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图领衔，九位电影人都鼎鼎有名（点击戳此前介绍）。







不出意外，评委里最为惊艳的，是出生于98年的美国女演员艾丽·范宁！









身着一袭Gucci定制绸缎披风礼服裙，在红毯上绝对是仙女本仙！









这位出生于98年的她如今已经成为戛纳的评审，想想自己也是一把年纪……





而且她和今年的评审团主席伊纳里图交情匪浅，2007年就曾一起合作过《通天塔》，想来主席先生也会有我家有女初长成的感慨吧~













4

《丧尸未逝》剧组群星













戛纳的开幕式，其实也就是开幕片的首映式，今年的开幕电影是吉姆·贾木许的“僵尸喜剧片”《丧尸未逝》。





该片的阵容也豪华到令人震惊， 科洛·塞维尼、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿、史蒂夫·布西密、奥斯汀·巴特勒等人悉数出演。













其中不得不提的，就是红毯女王级人物蒂尔达·斯文顿了，从衣品到气场，历年来稳稳hold住，今年的Haider Ackermann 银色亮片礼服裙亮相红毯，冷艳又高级。









同样作为《丧尸未逝》主演之一的赛琳娜·戈麦斯，身穿Louis Vuitton白色开叉礼服裙，性感而不失庄重，圆脸也可以很可爱鸭~







不过，根据目前首映之后的口碑来看，《丧尸未逝》似乎表现平平，故事上的薄弱被认为是减分项，所以继去年的《人尽皆知》之后，今年开幕片又折了？





5

这里流传着胡歌的传说













胡歌主演的刁亦男导演电影《南方车站的聚会》入围了今年戛纳主竞赛单元，粉丝们那是各种欢天喜地啊！虽然今天胡歌没有到场，但是直播画面出现了有一位场边粉丝，一直举着胡歌的美照……





我胡可以的，虽然不在红毯，但依然流传着你的传说~









据刘涛说，她在国内试装的时候遇到了胡歌，一身西服可帅了。不过，胡歌要等到18日才会到戛纳，参加《南方车站的聚会》首映式，大家继续关注哦！





6

刘涛美爆了！









既然提到了刘涛，那就隆重表扬一下：今天红毯美爆了！





作为萧邦珠宝的品牌大使，刘涛今年首战戛纳红毯，身着ETRO定制的白色深V高开衩礼服，佩戴萧邦深海蓝高级珠宝，优雅精致不失妩媚，状态满分。





搞得记者们都有点失落：想看霓凰郡主和梅长苏走红毯啊！另外，今年的红毯造型，怎么都有斗篷呢？













7

郑秀妍小公举









郑秀妍Jessica在“少女时代”退队之后，近年来主要在时尚圈发展。这次在戛纳亮相也是受品牌合作方邀请。





她身穿Rami Kadi定制曳地礼服，白色的羽毛裙灵动优雅，仿若“冰雪公主”，#郑秀妍 羽毛裙#也在今天的微博顺利霸屏。









不过这身羽毛裙真的很重，郑秀妍走24级台阶的时候，旁边需要两名壮汉帮她抬着裙子……









8

红毯数星星







除了以上这些被广泛关注的明星，许多演员今年没有项目，也作为各大品牌的合作方出现在红毯上，必须重点推出的，就是拿遍四大（欧洲三大加奥斯卡）的大满贯影后朱丽安·摩尔！





她身穿Christian Dior 绿宝石抹胸礼服裙，高贵庄重，又颇为飘逸，这才是真的美！









除了摩尔，其他出现的演员也不少，让红毯分外亮眼。





虽然作为托尼·帕克的前妻广为人知，但伊娃·朗格利亚的演员之路走得也很顺。身着Alberta Ferretti粉色斜肩亮片长裙，走得也相当稳。。









被誉为“天使面孔”的伊朗女演员格什菲·法拉哈尼，身着纪梵希黑色礼服裙，卡地亚的珠宝格外抢眼。









法国女演员夏洛特·甘斯布和西班牙男神哈维尔·巴登一起走上红毯，巴登那双鞋真是吸睛无数。













另外，还有中国的女歌唱家谭晶，美到了！









9

名模走一波





亚历桑德拉·安布罗休长腿镇楼





说了这么多时尚圈的事儿，理所当然的，会出现和各大时尚品牌建立了合作的国际超模咯！她们也成为红毯上格外靓丽的风景。







不多说，一波美照！









安布罗休继续美美哒





巴尔巴拉·梅耶





卡洛琳·德·麦格雷





罗梅·埃利斯









弗雷德里克·贝尔





10

首个华语电影剧组亮相





吴可熙







在本届入围戛纳的所有华语电影中，入围一种关注单元的《灼人秘密》剧组也出现在昨晚的红毯上，编剧兼女主演吴可熙身着Dior 2019春夏高定彩色变幻礼服，珠宝来自De Beers。





跟她一起走红毯的导演赵德胤则没有出现在官图里，人家在走以前就很淡定地表示：随便走走，绝不抢演员风头。哈哈哈导演太可爱，也祝他们有所斩获哦~













接下来的十多天，在法国海滨小城戛纳，就是全球影迷的狂欢了。无数佳片即将袭来，更多消息还请继续关注我们的更新哦~











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