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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 8.4分，黑白影像下宏大而私密的墨西哥往事。

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《罗马》是一部太值得回味的电影！导演独特的叙事手法，浑然天成的真实质感，仿佛将回忆里的童年直接搬到了我们眼前。


冷静克制的画面却饱含着对于旧日时光的怀念，又带着对残酷现实的刻意规避和淡化。我们像进入了导演的冥想盆，完全浸入式地感受着这个家庭的每一次悲欢离合。


电影里的两个女性，身份各异，却在情感上相互依靠和扶持。她们孤身一人面对着外来的恶意打量，最终以放下和独立，拥抱属于自己的生活。


观众们对于故事，也都有着自己不同的解读。他们都有什么观点，我们不妨一起来听一听吧~



采访人：涂洁

职业：金融从业


我打了8分。


对于我作为一个女性来说，这部电影是可以打高分的。它没有那么浩大的场面或者技术，但它用故事征服了我，在平淡中有很多深意。


主母邀请佣人去海滩度假的时候，佣人一开始是拒绝的，对一个女性来说她处于很难跨越的障碍。她们像是患难与共的两个人，两个深渊中的女人能相互扶持走出来，很令人动容。


平淡但不平凡的电影，一定会推荐。


采访人：林萌

职业：学生


我打了8.5分。


这部电影我已经看了十几遍了。一开始会觉得有点枯燥。但看到后来会觉得非常感动，甚至看哭了，细节非常多，越来越理解导演的用心。她失去孩子的时候，还有海浪中救孩子都哭了。


在电影院看发现它的声音非常丰富。虽然没有配乐，但是声音还是很满，都是生活中的声音。


我很喜欢它的结尾，一切都回归了平静，靠她们自我的力量完成了修复。真正的勇士是知道了生活的真相，依然热爱生活。


采访人：胡玉清

职业：学生


我打了10分满分。


我真心地推荐这部电影。它和我们经常在电影院看到的类型片不同，是一种全新的观影体验。阿方索·卡隆拍出这样的电影非常令人敬佩。


这其实是一部私历史，对生活细腻的描摹和对保姆的爱非常动人。有一个细节是保姆哄孩子睡着之后去关灯，但你会发现她是如此流畅而熟练，她爱着每个孩子和房子里的每个细节。


推荐这部电影，每个人都会收获不同的感动。


采访人：陈莉

职业：员工培训


我打8分。


还不错的电影，一开始看到两个女仆的交流，包括女主人那种居高临下的语气，我有点不太喜欢的，但女主发现丈夫变心之后，他们在心灵上又达到了一个共同点，真正交心了。


一开始以为只有一个渣男，没想到有那么多渣男。本来以为是个悲剧，但最后还是给了我们希望。


采访人：陈石毓

职业：酒店员工


非常平平淡淡的故事，其实入戏比较慢，但一点一点看下来了，海浪的地方突然特别感动。女主人带她看医生的一段非常暖。


可能不是所有人都会喜欢的类型，会有点慢，但非常值得推荐。


采访人：肉包

职业：互联网运营


从听觉、视觉、画面啊都是非常好，故事很悲伤却克制，叙事风格很像散文，看起来需要一点耐心，是有观影门槛的。


里面细节特别多，可能需要再看一次。会推荐喜欢这类电影的朋友来看。


采访人：李文文

职业：会计


我打的是8分。


我觉得电影还是很好看的，黑白色调，讲了一个女性一起面对生活中变化的故事，能感受到女性的坚强。


孩子溺水之后的那个拥抱真的是值得截图保存下来的，非常感动。高潮之后回到家，继续平淡的生活。


这部电影非常像《莫斯科不相信眼泪》，讲述如何面对苦难，从阴影中走出来，如果你喜欢那部电影，这部也一定要看。



采访人：李清

职业：新媒体运营


一开始入戏会比较慢，但回头去看的时候，你会发现非常多有意思的地方。比如一开始带佣人做产检，地震就突然发生，生和死就是如此之快。还有天台上，佣人说“死了的感觉也挺好的”，那时候你会突然很有共鸣。


这不是一部可能看一遍就能去评判的电影，需要多次去看、多次去揣摩。而且镜头真的特别美！很多镜头里真的是有故事的，镜头里就有千人千眼，而且不同的人被打动的点会各有不同，会发现电影精彩的地方。



电影《罗马》

部分观众真实反馈







接下来看看问卷情况吧~


影片真实反映了导演年轻的70年代墨西哥生活，回忆中这一切都是爱。


艺术性强。


平淡岁月，浓情罗马。


非常生活化，真实。


平淡而有意义。


缓慢但有力量，让人印象深刻。


真实！


温情且治愈。


得到金狮奖当之无愧！


比较真实的一个故事。


黑白影像极富人文气息、展现女性温柔而坚定地力量。


小人物的命运与大时代的背景，生活终究会回到正常的轨道。


有意义，女人靠自己也可以生活的更好。


完美，深入人心！


冷静细腻。


内容很多，很值得回味。


生活很苦，但仍要继续，选择坚强。


于看似平淡中见悲情与真情。


非好莱坞的自由叙事。


震撼人心的人间真情。


献给母亲的七十年代墨西哥风情画！


一部反映女性题材的片子，很吸引我。


平淡而真挚。



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藤井树

藤井树 (上海)

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