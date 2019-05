《生活大爆炸》的片头曲,相信每个美剧迷都相当熟悉,很多人都曾一帧一帧想看清楚《生活大爆炸》的片头到底都有什么,也不止一个人曾经试图跟上这首歌的语速。









在我们还没学会这首歌之前,《生活大爆炸》在北美当地时间5月16日晚,和所有人说再见了。









最后一集,电梯终于修好了!所有人的开心,已经让他们完全忽略了关于质量和容积的相关知识,玩命挤!













谢耳朵终于得诺贝尔奖了!他和艾米站在台上,台下是五个最好的朋友,每个人,都热泪盈眶。









不是小编想剧透,因为只是看到这几张剧照的时候,小编已经哭到不行了。





我们都知道,那个坏了的电梯怎样成为所有人的执念,也知道谢耳朵对于诺贝尔奖有怎样的执念。





一切都是最好的安排。









5月1日,在拍摄这部最终集,也就是《生活大爆炸》第279集的时候,霍华德的饰演者西蒙·赫尔伯格就说:估计我们要在片场哭个没完。





他说对了,所有人都哭了。潘小花那张哭照,惹哭了不知道多少人。









他们在片场拥抱,合影,一次又一次相拥,发呆。













今天早上,还有一批最新的片场照放出,都是催泪弹啊……









杀青那天,最后一个走的是约翰尼·盖尔克奇,第一季的时候,他演的莱纳德还是原定的男一号,生生被吉姆·帕森斯的戏压成了男二号,结果他们私下居然也成了最好的朋友。









约翰尼也走了,公寓里,工人们正在拆除。









门板上面的房间号是“4A”,我们都知道,它的对面是“4B”,两个面对面的房门,记忆着“最好的朋友就在身边,最爱的人就在对面”。









十二年,很难想象居然会有一部剧陪我们十二年。连身边的朋友,或许都不曾有这么多年的交情。而《生活大爆炸》和里面的七个老友,竟然就此成了一份沉甸甸的惦记。





在这个说再见的时候,我们都有各自关于《生活大爆炸》的记忆想要分享。在此,我们为大家梳理了生活大爆炸最值得记住的时刻。





捐J二人组











我们和谢耳朵、莱纳德的第一次见面,居然是在这个尴尬的地方。起个标题就是“震惊!加州理工教授为了高速宽带居然做这种事!”





但记忆里,这一幕无比美好。





第一次打招呼











谢耳朵和莱纳德从**库跑回来,居然发现对面的异装癖已经搬走了,住进来的是一个美丽的金发少女。莱纳德当时就傻了,光“Hi!”说了三四次,把一边不知所措的谢耳朵搞蒙了:这是什么新礼仪。





霍华德的中文











第一集的经典梗太多了,包括会说十几种语言的霍华德。





因为淋浴坏掉的佩妮,借谢耳朵家浴室冲澡,霍华德第一次见到那叫一个兴奋!“洗个痛快澡”这句蹩脚中文,就此风行一时。





谢耳朵的座位论













谢耳朵从一出场就奠定了“事儿多”的基调,第一次请佩妮来家里做客,就一本正经地告诉人家“你坐在我的位置上了。”他永远在保卫自己的固定座位。







谢耳朵和莱纳德吵架











谢耳朵的奇葩举动,当他和莱纳德吵架的时候,试图用《星际迷航》里外星人的超能力炸掉莱纳德的头。在以后的日子,这样的情境将反复出现。





结果莱纳德没什么事儿,潘小花学坏了……









为潘小花打扫房间













谢耳朵第一次进佩妮家,把她家的卫生从头到尾打扫了一遍……





这种严重的洁癖,让他后来的每一次肢体接触都显得非常难得。





死宅四人组的化妆舞会











四位宅男收到佩妮的万圣节派对邀请,为了赴约,四人居然很有默契的都打扮成了闪电侠模样。面面相觑下,四个人协商决定,谁都不准再穿闪电侠服饰。





谢耳朵于是乎换上了一套黑白条服装,谢耳朵演绎的是声波的多普勒效应,并用嘴和身体演示这一效应。





明显你个XX





《Soft Kitty》











谢耳朵生病时必听的“摇篮曲”。这首之后成为许多网友铃声的晚安曲,推荐谢耳朵和潘小花合唱的版本。









第一次出现是谢耳朵感冒,疑似将病菌带给他的佩妮来照顾他。谢耳朵向佩妮提出唱“Soft Kitty”哄他入睡的要求,并且示范演唱。







但后来,佩妮生病的时候,谢耳朵给她唱了一次。









他们怎样成为朋友











佩妮和谢耳朵的对话,第一次让我们了解这两个人如何成为好朋友。谢耳朵这个“怪胎”,一样有朋友们陪伴。





谢耳朵学中文











一定记得,第一季最后一集,每次看都要笑疯!就是为了和中餐馆老板吵架,居然还学了中文。











最后中文也不怎样,毕竟和霍华德学的。你看看人家昆汀,跟姜文学的多6!









但是,“梅毒驴子”、“蛮牛在我床上,很多很多蛮牛”,连回忆起来都是自带音轨啊。





最经典的一次Bazinga















谢耳朵最经典的一次Bazinga。谢耳朵遇到了科学研究的瓶颈,一宿一宿不睡觉让他的脑上丘活跃起来;答案没找到,谢耳朵却崩溃了,大半夜闯进游乐场的海洋球场地。





他在海洋球里游起了泳,偶尔探出头来淘气地说一句:“Bazinga。”然后莱纳德也抓狂了。





为什么谢耳朵敲三次门













正如我们所知,谢耳朵敲门永远敲三遍,那么,他的理由你也应该记得~











他们真的不是恋人











霍华德和拉杰这对好基友,一直不承认彼此是爱人,毕竟都娶妻生子了。但他们的日常互动真的是基情满满,又感人得厉害。









克林贡语拼字游戏











科技宅男玩起拼字游戏也是一点都不走寻常路,第二季第七集,谢耳朵、莱纳德等四好友用《星际迷航》的克林贡语来玩拼字游戏。但随后佩妮走进来借电视看《全美超模大赛》,让除了谢耳朵以外的三位好友都走了神。





宅男们对《星际迷航》的情怀,那是刚刚的。这个动图请惠存。









老版《星际迷航》里饰演史波克的伦纳德·尼莫伊,也曾在第五季第20集客串,为谢耳朵梦中的史波克配音。















给佩妮的拥抱











这个圣诞节,谢耳朵第一次学着送礼物,他给佩妮准备了从小到大各种款型的洗发水套装。结果,佩妮送给谢耳朵的圣诞礼物是一条有着伦纳德·尼莫伊签名的餐巾。





谢耳朵当场疯了!以至于搬出了自己准备的所有礼物,问佩妮够不够,然后竟然主动抱住了佩妮,然后其他人都疯了!













谢耳朵穿西装!











终于有一次,谢耳朵放弃了他可笑的穿衣品味,被要求穿西装上台致辞。结果,佩妮给他挑的西装也太帅了!





要知道,此前谢耳朵的经典套装是长T+短T……









元素周期表之歌









谢耳朵获得了年度校长科学奖,为了缓解上台致颁奖词的紧张,谢耳朵坐在台下狂喝酒。结果他喝嗨了,说:“下面我们正经点。宇宙有是由什么组成的呢?”然后,谢耳朵唱起了元素周期表之歌。













18

孤单的拉杰











全程求脱单的拉杰,可以说是我们这些陪他同求十二年的观众的好伙伴当你孤单你会想起谁?拉杰。





佩妮和莱纳德闹分手











佩妮和莱纳德,这对看起来最悬殊的恋人,经历了多次分手和复合。在他们第一次分手的时候,莱纳德伤心欲绝,那天晚上,对莱纳德冷嘲热讽了一夜的谢耳朵,掉头去警告了佩妮。





他们的友谊,平凡,却动人到极致。





佩妮和谢耳朵











其实一开始,编剧还是有意炒一波谢耳朵和佩妮的粉红线,表现方式非常有趣。





佩妮和莱纳德分手了,但是谢耳朵还是想和佩妮做朋友,结果就瞒着莱纳德偷偷找佩妮出去玩,还一起去迪士尼,有一种爸妈离婚后孩子的既视感。





谢耳朵初遇艾米











第三季最后一集,记得特别清楚,霍华德按大数据找到了一个女“谢耳朵”,发现两个人竟然如此相似。谢耳朵本来打算见一面就走,居然主动请艾米喝了饮料。









他们的爱情长跑也足足走了八季,但在这段路上,谢耳朵找到了自己。









霍华德的表白











不知道你是否记得,霍华德和Bernadette结婚之前,因为小肚鸡肠的猜疑把准新娘惹毛了。当两个人眼看要吹的时候,霍华德有这么一次表白。





他们后来结婚了,霍华德依然油腻且猥琐,但他从此以后只爱一个人。





被所有人看到的婚礼











霍华德是四个人里最口花花的一个,看似花心,却没想到竟然第一个结婚了。看看这婚礼上的告白,甜炸了。从这个婚礼开始,开启了四人组疯狂飚情话的新浪潮!









由于霍华德即将前往太空执行任务,婚礼仓促选择在屋顶举办。但他们策划了一场被全世界人“看到”的婚礼,特意挑选Google卫星经过公寓上方时举办仪式。这样,他们结婚的场景将会留在谷歌街景里!









谢耳朵的婚礼祝福











在霍华德的婚礼上,谢耳朵给他们送出了一段祝福,被认为是独身主义者最好的祝福。





但是打脸来得可快了,他的吻戏没几集了。





X丝和女神的婚礼











莱纳德和佩妮的婚礼,是整部剧的一个高潮。这对经历了漫长的爱情马拉松的恋人,终于走到了一起。





笨嘴拙舌、一紧张就结巴的莱纳德,讲了一段关于“penny粒子”理论,新娘哭了,所有人都哭了。









莱纳德回高中演讲









一个在高中被霸凌的矮个子男孩,获奖后被邀请回母校演讲。莱纳德的心理障碍好不容易才克服,但他所说的话真的超鸡汤。





27

第九季里,谢尔顿被耳虫效应困扰许久,脑海里反复循环一首想不起来的歌。





后来他终于记起,这首歌是The Beach Boys的《Darlin'》,而他之所以被洗脑,是因为艾米就像歌词里唱的那样,温柔了他的岁月。





斯坦·李客串











客串达人斯坦·李已经多次客串《生活大爆炸》,而且从四人组的聊天来看,他已经向法院申请成功了对谢耳朵的隔离令,这是被骚扰成什么样啊……









29

盖茨一直在为贫困地区提供疫苗做慈善,所以剧中盖茨本色出演,与佩妮所在的制药公司有合作关系,佩妮负责接待他。





几位宅男科学家们都激动坏了,但是又要故作淡定。闷骚直男的内心真的很难懂。先是霍华德淡定地问佩妮能帮忙要个签名吗,佩妮说“好啊,签哪?”霍华德:“我的手臂、胸脯随他选择。”





30

霍金一共七次客串这一剧集,包括其中一集他和“晕倒粉”谢耳朵通电话,那真的是霍金的声音!





去年当霍金离开我们,剧迷们都会想到:谢耳朵得多难过啊……









谢耳朵安慰霍华德











霍华德母亲去世了,这个妈宝男伤心欲绝,但谢耳朵的一席话,突然暖的让人想拥抱他!





32

结婚之后,佩妮和莱纳德开始考虑买房的问题,他们一开始瞒着谢耳朵,但耳朵发现之后的反应还是超乎想象。





以上那些话,会不会让你突然想起某个人?曾经无比亲密的朋友,却不知怎么的渐行渐远,这样的事一定尽量避免。





火车上的吻











艾米和谢耳朵接吻了!还是谢耳朵主动的!他先是抓起酒杯喝了一小口。“好烧的葡萄汁!现在让我们凝视对方的眼睛。”结果两个人就吻了。





此前两个人吻的一次,是艾米喝多了强吻谢耳朵,结果谢耳朵还吐了。 但后来就越吻越多了。









艾米和谢耳朵闹分手















每人知道为什么艾米受得了谢耳朵,他们也确实分手了。但当艾米义无反顾地离开了谢耳朵后,谢耳朵拿出了一个戒指。瞬间泪崩!





If I Didn't Have You













伯纳黛特因为感染病毒被隔离的时候,霍华德给她唱了原创歌曲《If I Didn't Have You》,而且请来了所有朋友一起合唱。这段,看一次哭一次。









在谢耳朵的新办公室











一位死掉的老教授空出来一个办公室,成为谢耳朵和巴里疯狂争抢的目标。莱纳德帮谢耳朵搬东西的时候,突然有了这么一段思考。





莱纳德不是谢耳朵这样的天才,甚至从小自卑,显得有些平庸。一个平庸者的自我剖析,突然把屏幕前的我们给解剖得支离破碎。





谢耳朵求婚了











看着谢耳朵从第一集那个不解风情毫无情商的理工男,转变为愿意打着飞的跪在Amy门前求婚的极致浪漫的男人,十二年,我们见证了所有美好。





在帕萨迪纳市政厅











谢耳朵和艾米登记结婚的时候,他的这段情话又一次把我们弄哭了。“你比暗物质更美好”,真的有点控制不住这个情话哥了!





我永远都是你的麻烦











婚礼之前,莱纳德和谢耳朵的对话。





这对朋友的十二年,恩恩怨怨,打打闹闹,但他们彼此都知道,对方是自己最可靠的背靠背。









谢耳朵的婚礼











新娘穿了一套风格老派所有人都说难看的礼服,但是谢耳朵第一眼看到就说“妈呀美炸了”。





这对奇葩在自己婚礼的时候,突然想到了一个足以得到诺贝尔奖的定理,然后在婚礼的化妆间镜子上疯狂演算了起来,直到被朋友拽出来。





再后来,他们俩真的拿了诺贝尔奖,也不需要按照此前的合同谁向谁恭喜。









就在杀青后的第二天,《生活大爆炸》的七名主演在中国剧院门口留下了手印和签名,一部电视剧有此殊荣,史无前例。











十二年里,他们靠着这部剧家喻户晓,成为美剧明星收入榜的前列,也有了各自的精彩。









吉姆·帕森斯拿了四个艾美奖,和同性爱人陶德已经成婚,无比幸福。









约翰尼·盖尔克奇和潘小花2012年前后因戏生情又分离,但还是最好的朋友。









剧中一直为脱单奋斗的“拉杰”昆瑙·内亚,后来娶了印度小姐冠军。





“霍华德”西蒙·赫尔伯格确实是结婚最早的一个,而且已经成了父亲。









一切,在今天画上了一个句号。演员们已经各有自己精彩的生活,而我们的生活,也在继续。





或许在某个平行宇宙,四人组还会定期聚会,谢耳朵夫妇和莱纳德夫妇还会住在对门,没事互怼。他们还会有无数的故事,而且每一个,都是最精彩的。





Live long and prosper!





