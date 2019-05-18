光怪陆离的好莱坞不仅制造着千奇百怪的影片，也盛产着鲜活有趣的名人百态。如果说要在其中寻找一个异数，首先在我脑海中浮现的便是：昆汀·塔伦蒂诺。













本月初，第72届戛纳电影节主竞赛单元增补了两部影片，分别是《好莱坞往事》和《宿命，吾爱2:间奏》。最兴奋的莫过于影迷了，本以为《好莱坞往事》会赶不上这趟颁奖列车，没想到昆汀还是相当靠谱。





5月21日，该片将在戛纳举行全球首映，继《低俗小说》之后，他开始追逐自己的第二座金棕榈。













小李、布拉德·皮特、玛格特·罗比、达科塔·范宁、戴米恩·路易斯、阿尔·帕西诺、库尔特·拉塞尔、蒂姆·罗斯……号称聚齐半个好莱坞的神仙剧组，大多都是和昆汀有过合作的老朋友，而其他人也都坚信，昆汀的作品，肯定靠谱。







了解昆汀的都知道，他的产量少，但质量高啊！过去他曾“口出狂言”，一生只拍十部电影，算上今年要上映的《好莱坞往事》，已经是第九部了。





眼看着马上就要到他划定的界限了，我们当然希望日后他能啪啪打脸。毕竟，像这种人间少见的鬼才导演，当然是他能拍一部是一部。





这位好莱坞鬼才，更是极富娱乐精神的大拿，他的所有信息和梗，绝对是所有影迷必须了解的入门级知识。如何假装自己了解昆汀？以下这些梗你必须掌握~











好莱坞异数

1

哪所大学毕业的？









没上过，哈哈哈。





昆汀是好莱坞名副其实的异数，绝不是夸夸其谈。他没上过正经科班，处女作便拍出了惊艳好莱坞的《落水狗》。





他从来不是按部就班的好好学生，也不需大众的花式舔狗，一句“我直接进入电影”，便将他放置到了了电影天才的阶梯上。





饭制图，昆汀自己打造了自己





2

电影之家



虽然未经过系统的学院学习，但天才也不是凭空产生的。像每一个明星成功后的模版台词，昆汀对电影的热爱也是受家人影响。





他两岁时随家迁居洛杉矶，在这座电影气息浓厚的城市长大，童年起就爱上了电影。

父母虽然早年离婚，但都是电影发烧友。老妈后来改嫁的继父是一个作曲家，在这样艺术环境熏陶下的孩子，想不懂艺术都难。昆汀理所当然地涉猎了大量不同的文化知识，更是对艺术和电影有所了解。





3

录像带店小员工









18岁中学毕业后，昆汀在曼哈顿海滩一家名为“录像档案馆”的录像租赁店工作。在这里他看了大量电影，据说达到了20000部！对电影如饥似渴的观摩揣度，是其日后影片花样创新的滥觞。





理论知识丰富了，总得实践一下。就像每一个拥有梦想的明星一样，接下来就是逐梦好莱坞的故事了。





4

第一部电影钱从哪来？









昆汀的电影之路，是靠当编剧赚钱开始的。此前，他还在《黄金女郎》等美剧里演一些小角色，并攒钱拍自己的短片。





他的第一部实验长片《我最好朋友的生日》刚诞生不久，就非常荒诞的被一场大火消灭了，被抢救的拷贝只剩下34分钟。遗留下的剧本经验，让他继而创作出《致命浪漫》和《天生杀人狂》。





正是靠《致命浪漫》卖出的5万美元，昆汀拍摄了自己的第一部剧情长片《落水狗》。





低价出售给奥利弗·斯通的《天生杀人狂》，大概是他最后悔的事，剧本和电影被改得失却原意，在一次采访中谈到这件事，他简直是集合了所有的脏话……始终不看这部影片，大概是他最后的倔强了。





5

鬼才的风格









《落水狗》的出世，赢得了所有cult片迷的青睐。黑帮和暴力，经过碎片式剪辑的包装，剧情通过黑色幽默式的对话推进，种种杂糅形成了独特的视听风格。让人忍不住说一句电影中出现最多的词（FXXK）！

他影像中充斥着暴力犯罪，血腥场面，但奇怪的是在喜剧元素的调和下，这种暴力的严肃可怕被消解掉了，血流如注的场面是挺重口却不恶俗。自此也奠定了昆汀式的暴力美学。





6

环形叙事









这也是昆汀的一大风格，概念不懂没关系，举个例子告诉你。





闭合的环形叙事结构玩到极致，大概就是《低俗小说》了。三个篇章的人物互为因果，在最后形成了一条完整的故事线，非线性叙事被玩出了花。





这部影片的伟大我就不一一列举了，更让当时已经过气的约翰·特拉沃尔塔打了个漂亮的翻身仗。





多扯一句，可见机遇多么重要。同理，小罗伯特·唐尼，要是没有钢铁侠一角，很难说他会有现在的名气地位。





7

看电影+听相声





从《落水狗》到《低俗小说》，除了形式结构上玩花，昆汀的幽默台词也是一大特色。人物台词对话密集，感觉就算不看画面，也能感受到是一出有意思的相声。









8

一直想拍动作片









昆汀对于动作片的执念，来源于他曾经对香港电影的狂热。在几部犯罪片之后，他要玩点情怀。





《杀死比尔》，是昆汀在跳出犯罪类型后的，进一步进行的动作片尝试。这次，他又帮助乌玛·瑟曼再度翻红。彼时乌玛正经历生子、婚变的负面风波，和昆汀的合作，让她……卷入更多风波……





9

致敬？我这是抄袭！





说到这些，影迷们常常讨论他影片中的致敬，比如《低俗小说》中乌玛和约翰在舞池中的尬舞，灵感来源于费里尼《八部半》中的经典场景。





《杀死比尔》中乌玛一身的黄色运动服，便是对他喜欢的李小龙在《死亡游戏》中的致敬。













但结果在昆汀看来，“根本没有什么他妈的致敬，我就是抄袭桥段的”。并且这位天才并不觉得抄袭有什么不好，“伟大的艺术家总要偷桥段”，这种话除了他，也没几个人敢说。





10

为什么说《无耻混蛋》是杰作？





接下来的《无耻混蛋》在结构上依然承袭他擅长的环形叙事，最大的惊喜就是昆汀的脑洞了，用重构历史，烧毁影史的思路，戏剧化改写了二战历史。





希特勒、戈培尔，这些臭名昭著的历史人物就这么在他的电影里被玩了个遍，最后一场大火全干死，姜文都要喊硬。





11

两部西部片









意大利通心粉西部片也是昆汀的情怀。这个一拍就是两部。





《被解放的姜戈》是昆汀对意大利通心粉西部片的致敬，这也是他少有玩结构，而注重完整讲述“王子救公主复仇记”故事的一部电影。在他所有的影片中，本片是他票房最好的一部电影。





2015年的《八恶人》上映时口碑不一，但复古的1:3.15比例和胶片拍摄，绝对的发烧友作品。









12

昆汀奖？









也正是靠着《被解放的姜戈》，昆汀拿了第二个奥斯卡原创剧本。他的理想是能够拿到三个奥斯卡原创剧本奖，然后该奖项从此改名昆汀奖。天才真的可以很性感。











昆汀的中国情结

13

“牛X”









说到昆汀，必然要说到他的中国情怀。





前段时间，昆汀的一段采访火了。怎么火的呢，昆汀说他跟姜文学了几句中文，比如“cool”的中国翻译就是“牛X”！字正腔圆还带点北京味儿，文文你要过来解释下吗？





看一次笑一次







14

昆汀与姜文







还别说，仔细体会一下，虽然简单粗暴了一点，但像是姜文会讲出来的话。





两人确实是老铁，夸起自己的好基友，昆汀从来不吝啬，“姜文是中国最好的导演”，他来中国行时，还不忘去《秦颂》片场，探班文文。













14

昆汀的港片情结









除了交中国好基友，昆汀的中国情结，早在影像店打工时阅览港片无数就种下了。他的最爱只有两个，一个是意大利通心粉西部片，另一个就是香港邵氏武侠片了。





从吴宇森、林岭东到王家卫，他都如数家珍，影像风格更是模仿的不要不要的。最突出的，当然是吴宇森、林岭东的“暴力美学”。





最重要的是，这些让他对类型电影有了极深的理解和把握，在《落水狗》中有不少情节依稀可以循见林岭东《龙虎风云》中的影子，不难看出港片对他创作影响之深。









甚至在《杀死比尔》的片头，就出现了邵氏公司的标识以此致敬。





15

华语片“制片人”









这还不算，昆汀更成了港片在欧美发行的推广大使，《重庆森林》还有《英雄》，都以“塔伦蒂诺制片”的名义在美国发行。当然，这是他的老朋友哈维·韦恩斯坦玩的花招，不过昆汀还是愿意的。





16

“中国制造”的《杀死比尔》









还有和中国渊源的一件事，就是《杀死比尔》的拍摄地在中国北京。袁和平带领的袁家班是武指，北影厂是承制，活脱脱一出中国制造。想来，昆汀前世大概有颗中国魂吧。











感情故事多

17

绯闻女友一箩筐





哈哈哈别害怕，这张图是乱来的，昆汀和沃叔只是好基友而已。





向来我们都热衷于才子佳人的童话。作为好莱坞有名的另类鬼才，他的绯闻女友不在少数，像米拉·索维诺、凯西·格里芬、朱莉·德赖弗斯、阿利森·安德斯还有乌玛·瑟曼和索菲娅·科波拉等。而且，大多昆汀都承认过。





18

给前女友颁奖





2004年的戛纳电影节上，索菲娅和昆汀高调走红毯，状态暧昧。后来两人坦诚是在交往，不过不到1年这段恋情就结束了。分手原因无从知晓，只是5年后的威尼斯电影节上，评委会主席昆汀亲手把金狮奖颁给了前女友。





虽然意外爆冷，但昆汀显然戏精上身，比前女友还激动，面对媒体的问责，大爆粗口“如果非要我解释，我他X的就是喜欢这个电影，这就是我的理由”。













19

昆汀和乌玛













在昆汀影片中，最大放异彩的绝对是乌玛·瑟曼了。他俩的暧昧关系，向来也是八卦狗仔的热衷追逐。不过，昆汀是这么定义二者关系的，“瑟曼是我的女主角，就像巩俐之于张艺谋或让-娜·莫罗之于戈达尔。”









事实好像显然没有说的这么简单。《低俗小说》的女主从一开始，昆汀就心属乌玛，可惜郎有情妾无意。是昆汀守在电话前，执意让后者看完剧本，等待了心中的女主角。









《杀死比尔2》的剧本，昆汀更是说大部分是在乌玛家里完成的，与乌玛的相处给他带来了创造角色的灵感。





不过两人的关系，却对当时乌玛·瑟曼的婚姻造成了威胁。伊桑·霍克在婚变后认为昆汀与前妻的暧昧关系是他婚姻失败的重要原因。





这对电影伴侣曾一度反目成仇。在《杀死比尔2》中，昆汀强迫她亲身驾驶变速箱重新配置过的车子，导致她出了严重车祸，脖子和脑袋都留下了严重后遗症。昆汀不承认这一事实，两人吵了10多年。













也有说，两人分分合合很多次，但有个事实是昆汀爱了乌玛很多年。





20

恋足癖









还有昆汀所谓的“恋足癖”也是由乌玛呈现，《低俗小说》中光脚跳舞的米娅，《杀死比尔》中赤足大开杀戒的新娘。





这个说法几乎已经成了昆汀的官方标配，不管真假，他自己后来还自黑了一把，在《无耻混蛋》宣传时和女主角戴安·克鲁格有一张合影……粉丝们笑疯了。





以至于知道昆汀婚讯的时候，大家的第一反应是，新娘的脚美吗？









去年11月，昆汀终于变成人夫了！这个说着终生不婚的男人，最终还是娶了小自己20岁的以色列嫩模。据说昆汀和小女友，是在以色列宣传《无耻混蛋》时认识的，这些年一直分手复合，终于2017年订婚，去年结婚，曾经的缪斯也出席了婚礼。













也许是一本正经的导演太多了，碰到像昆汀这么假正经却又真诚的导演实在难能可贵。在他有限的导演生涯里，他确实做到了让人永远期待他的下一部作品，我想这是对一个导演最高的礼赞吧。









他曾经说，会在60岁前不婚不育，努力拍电影。如今婚姻已成，或许孩子也将不久到来，但他的电影生涯，永远值得继续期待。











昆汀生涯作品全是经典！

1

《低俗小说》（1994）

Pulp Fiction





主演: 约翰·特拉沃尔塔 / 乌玛·瑟曼 / 阿曼达·普拉莫等

类型: 剧情 / 喜剧 / 犯罪





由“文森特和马沙的妻子”、“金表”、“邦妮的处境”三个故事，以及影片首尾的序幕和尾声五个部分组成。看似独立的小故事却又有环环相扣的人和事，绝对经典的黑色电影。





2

《杀死比尔》（2003）

Kill Bill: Vol. 1





主演: 乌玛·瑟曼 / 刘玉玲 / 薇薇卡·福克斯

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪





令人眼花缭乱、充满感官刺激的动作电影。新娘在自己的婚礼上遭到了暗杀，在四年后苏醒过来，踏上了血腥的复仇之路。B级片的极致。





3

《被解放的姜戈》（2013）

Django Unchained

主演: 杰米·福克斯 / 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 克里斯托弗·沃尔兹

类型: 剧情 / 动作 / 西部 / 冒险





美国南北战争前两年，一个德国赏金猎人买下黑奴姜戈，要把姜戈培养成下一代无法无天的赏金猎人。昆汀向1966年由塞吉奥·考布西执导的经典意大利西部片《迪亚戈》的致敬之作。





4

《无耻混蛋》（2009）

Inglourious Basterds





主演: 布拉德·皮特 / 梅拉尼·罗兰 / 克里斯托弗·沃尔兹等

类型: 剧情 / 犯罪





二战中德占法国，德军上校汉斯号称“犹太猎人”；八名美国犹太士兵在中尉奥尔多的带领下潜入德占法国刺杀德国军人，被称为“杂种”。在一次希特勒出席的活动现场，双方展开终极对决。





5

《杀死比尔2》（2004）

Kill Bill: Vol. 2





主演: 乌玛·瑟曼 / 大卫·卡拉丁 / 刘家辉

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪





新娘继续上一集未完的复仇之旅，血腥的杀戮一如前作，绝对不让人失望的续集制作。向邵氏武侠致敬的桥段相当多。





6

《八恶人》（2015）

The Hateful Eight





主演: 塞缪尔·杰克逊 / 库尔特·拉塞尔 / 詹妮弗·杰森·李等

类型: 剧情 / 犯罪 / 西部





美国西部的漫天风雪中，八个各怀鬼胎的恶人在一栋小木屋里相遇，谁都不知道彼此将站在谁一边，死亡似乎就在一瞬间降临……





7

《落水狗》（1992）

Reservoir Dogs





主演: 哈威·凯特尔 / 蒂姆·罗斯 / 迈克尔·马德森

类型: 惊悚 / 犯罪





昆汀的处女作，黑帮老大召集了六名强盗准备抢钻石。这六个人彼此各不相识，分别以颜色作为代号，竞遭遇警察埋伏，究竟是谁向警察告密？本就互不了解的几个人互相猜忌，事情的发展完全偏离了预设的轨道。





8

《危险关系》（1997）

Jackie Brown





主演: 帕姆·格里尔 / 塞缪尔·杰克逊 / 罗伯特·福斯特

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪





在昆汀的电影里不算非常出色，整体也有些冗长，但故事还是非常有料。空姐一直暗中帮军火商运送赃款，不料东窗事发，军火商拍出杀手解决麻烦，结果没想到杀手爱上了空姐……





9

《刑房：金刚不坏》(2007)

Death Proof





主演: 库尔特·拉塞尔 / 佐伊·贝尔 / 罗莎里奥·道森

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪





原本是和罗伯特·罗德里格兹合拍的作品《刑房》的下半部分，后来被昆汀剪了一个长片版发行，一个连环杀手被几个猎物耍得团团转。





10

《四个房间》（1995）

Four Rooms





导演: 阿利森·安德斯 / 亚历山大·洛克威尔 / 罗伯特·罗德里格兹 / 昆汀·塔伦蒂诺

主演: 安东尼奥·班德拉斯 / 萨尔玛·海耶克 / 麦当娜

类型: 喜剧





四位导演联合执导的喜剧片，算是美国的贺岁片，整个故事相当荒诞而夸张，昆汀还亲自出演，表现相当惊喜。





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