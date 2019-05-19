时间：2019年5月17日18:30



放映电影：《一条狗的使命2》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树



嘉宾：程波





《一条狗的使命2》现场打分



平均分：8.6

最高分：10分 最低分：6分







［ ▲全场大合影］











什么是一条狗的使命？







可以说《一条狗的使命2》，也包括它曾经感动无数人的前作，以一种超现实的方式，为我们描述了一种人与狗之间最理想化的关系：既有宠物对人的忠诚，又有双方在情感关系上的倚赖。超乎友情，类似亲情，在彼此的依偎与陪伴中无限升华。









在这个层面上，其实电影里的情感或许已经超越了人与宠物，在第一部里建立了牢不可破友谊的伊森和狗狗贝利，这一部经历了一次类似“托孤”的情节。





无论在何种语境下，无论你此前是否养狗，这种情感你都会有所感触。









这是一部非常奇妙的电影，看得人特别想养狗！重要的是，电影以一种戏剧夸张的方式，表现了狗狗对人的影响。不只是它为我们打开了与他人交往的通道，更让我们变成了更好的自己。





轮回三世，此生为你守护，狗狗与人的故事，由我们每个人一起续写。





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“狗眼”看世界





狗狗与人，从古埃及到如今长达五千年的漫长交集，有过无数感人的故事。但是，或许我们不曾从一条狗的角度，来审视自己的生活。











而乔什·加德配音的贝利，成为观察我们生活的一双眼睛。狗狗的智商相当于一个三岁的孩子，电影里伊森一家人二十多年的悲欢离合，却被他以一种懵懂的方式加以解读。





电影构建了一个狗狗对世界的观察体系，具象的表现就是“气味”，人的不同气味，醉酒的气味，健康的气味，甚至是孤独的气味。









它知道什么时候要跳进CJ的怀里，也知道什么时候她最需要它。它能感知到癌症患者的气味，会趴在癌症患者面前，虽然对他而言这只是一个“闻到这种气味就有奖励”的游戏，不明白这背后是怎样的个人和家庭悲剧。









它的世界是非此即彼的，他喜欢伊森和汉娜，并把这种情感延续到了他们的孙女CJ，当然还有和CJ青梅竹马的华人男孩特伦特。





为了回到CJ身边，也为了保护CJ，它也会对其他人不假辞色甚至咬人，连CJ都说自己狗狗脾气不好。









这种简单的视角，制造了电影里的许多笑点。格洛丽亚在农场的不快，被他解读为“一定有人抢她食物”。当CJ的渣男友尚恩放言“一定要宰了这条蠢狗”，狗狗会跳到他面前叫两声，配音是“我也不喜欢你”，让现场一片笑声。





但也正因如此，狗狗看穿了许多复杂的事。它一直知道CJ和特伦特相互喜欢，每一次他们的对视，它都会在旁边吐槽“我知道你们都想舔对方的脸”。可是直到两个人经历世事变迁，最终才彼此相守。









狗狗不能理解人类生活的复杂。但换个角度想想，人类是否也在把自己的生活变得复杂？想唱歌的人不敢上台，爱子女的人却以伤害的方式把子女推远，明明相爱却因为各种原因不愿开口。但爱与恨，真的有那么难吗？





狗狗眼中的世界对比我们的现实，其实值得我们给予自己一些审视。





2

我们需要狗狗





从第一部到《一条狗的使命2》，为我们描述了狗狗与人相处的全景图，人类为什么需要狗狗，人类如何与狗狗相处，各种方式都在电影里有所表现。









从CJ母女对狗狗的态度，我们可以对人类和狗狗的关系有某种观察。





CJ其实一直是渴望关怀的。还没出生，她的父亲已经逝世，幼儿时代在农场和爷爷奶奶的相处，或许是她前半生最幸福的时候。但当被母亲强行带走，她经历了太多独自一人在夜里被撇在家的时刻。









她是那么渴望别人的关怀，甚至在坏小子尚恩表现出亲近的时候，都无可挽回地陷入温柔陷阱。这种对陪伴和关爱的渴望，成为她亲近小狗莫莉的动力。









而母亲格洛丽亚则一直表现出对情感的抗拒。其实这是个非常不幸的女人，爱人在孩子出生前死亡，她太知道失去的滋味，甚至开始害怕得到。所以，她在和伊森、汉娜的相处中无比敏感，并害怕他们夺走自己唯一的孩子。





或许她后来多次的情感挫折甚至酗酒，也是因为她的敏感和猜疑，她不能体会陪伴和拥有的价值，所以也在推开狗狗的爱。





其实CJ和格洛丽亚都是孤独的，不同的是，她们面对情感分别是开放和闭塞的。而狗狗的陪伴，需要的只是你张开的怀抱。投我以木桃，报之以琼瑶。









也因此，CJ获得了这段感情的回馈。在她的人生中，始终不是孤身一人，也因此收获了属于自己的事业和幸福。其实不是狗狗改变了她的人生，而是她对狗狗的态度，让她自己变得从此不同。





3

一部很美的电影





我们常说，狗是人类最好的朋友。他们的守护和陪伴，在电影里被以一种极为诗化和超现实的方式表达。





这是一部很美的电影，每次轮回，狗狗都有一个奔跑的过程。电影把这个奔跑的空间，概化为一片阳光灿烂、麦浪翻滚的田野。最终，老主人伊森和最初的贝利在这里翻滚打闹，那是他们最好的时代。









整部电影的色彩是非常舒服的，带着一种清新和明快。因为这是狗狗看到的世界，没有那么复杂，反而有着自然的味道。但狗狗对于不同空间的直觉，也被处理为不同的质感。









事实上，除了那片田野，电影在城市里的大部分场景并没有那么好的布光，甚至在CJ少年时的家和纽约租住的房子里，带着几分清冷的色彩。相反，在伊森的农场，有了非常接近轮回空间的质感，明亮、饱满。





这其实不仅是狗狗的视野，更是我们的生活。电影并不是有意做某种逆城市化的导向，但对于观者来说，对生活的选择其实影响了许多事。









爱CJ的特伦特，成为带她回到密歇根州农场的那个人。在这里，狗狗可以纵情奔跑，而不是只能窝在CJ的怀里，或需要躲避串流的车辆。它应该是属于自然的，而我们，应该属于哪里？









CJ最幸福的时刻，是从农场回到家里，她制作了自己的唱片，也和特伦特孕育着自己的下一代。而她的勇敢和自信，来自她在农场那次直面自己的选择。





或许我们身在何处并不重要，重要的是，我们还是站在最初地方的自己。





电影里，有最美的农场，最美的狗狗，还有最美的我们。生活还在继续，我们与狗狗的故事还在续写。他们的陪伴与守护，始终明确着我们的身份和情感。

















［ ▲藤井树和程波教授］





5月17日晚上，观影团和团友们一起打卡了温情宠物电影《一条狗的使命2》。这部电影是2017年大热电影《一条狗的使命》的续集，熟悉的感动和欢笑，再一次回到了我们身边！









这场活动我们更改了以往的取票方式，通过淘票票平台发起“小聚场”模式，直接发票到观众们的APP，大家可以到影院自行取票。那么，有人想念放票的小姐姐吗？













正如我们所预料，这部感人的狗狗电影，收获了现场观众极为热烈的回应！可爱的狗狗，不时引起现场的一波波欢笑，但过程中，也不时有观众擦拭眼角。





那些宠物与人的情感互动，轻松打动了每一位观众，尤其是那些养过宠物的观众更是感同身受。连没有宠物的小编，都开始觉得遗憾了~













影片的更多内涵，我们来听听藤井树老师和嘉宾程波教授怎么说吧！









1

嘉宾程波说





【温暖而感伤】





这种片子看起来很轻松，有离别有死亡，但是你会感觉挺暖的，电影有所谓“伤暖”，这个其实是“暖伤”，主要还是暖的感觉。









第一部和第二部基本设定是一致的，后者在前者的基础上有传承又有发展，狗狗的目的已经离开了一般意义上的陪伴，为人类的某种团圆做出努力，说他实际上有一个介入感，一个境界上的提升。





不仅是陪伴一个家人亲情的感觉，他已经可以让离别的人、产生误解的人，甚至是产生怨恨的人，能够消除怨恨回到家庭的和睦和团圆，其实是升华了主题和价值，汪星人换代升级了。





【“童言无忌”的宠物电影】





狗狗的智商相当于三到四岁的孩子，你也可以把它理解成一个儿童片，让我们去体会狗狗的想法。





这种方式一方面是为了便于叙事，我们说人的内心如果过多的外化，这种电影我们其实不太爱看，太过于直抒胸臆了，还是想通过动作或情节来表现。但是宠物狗呢，就像是“童言无忌”。









他的这种直抒胸臆是合理的，不仅仅是在与主人沟通，其实也是跨越银幕，狗狗与观众的沟通方式，通过这种方式我们好像都成了这个狗的主人，迅速的让观众进入情景。





【轮回与生死】





理性上其实我不认为有轮回，就像电影里有模糊地提到，男孩问：这是真的吗？女孩理清楚了告诉男孩的时候，似乎发现了一个真相，但是她回答的是：这可能不是真的，但我相信它是真的。





轮回也好，冥冥中的很多东西也好，我们就是这种态度吧。有可能不是真的，但是有时候我们会相信他是真的。









或许我们不养宠物，但我们一直是别人的孩子或父母。我们常说父母挡在我们和死亡之间，但实际上，宠物时常向我们搬演，向我们预示死亡和告别。





所以他不仅仅是一个陪伴的问题，他也在向我们呈现亲密的个体之间如何离别。为什么人类对宠物有这样强烈的情感，我觉得既是对动物本身的感情也是对亲人、朋友情感的一种代偿和折射。





2

藤井树说





【拟人化的视角】





很厉害的一个地方是他的视角，宠物电影大部分都是站在人类的立场上来讲，但是他是把宠物拟人化，而且他完全是狗的视角，连镜头的水平线都低到了狗的高度。他完全是把狗做成视觉的主体。









而且它把狗拟人化了，把狗的心理活动完全配音出来，所以它制造了很多的笑点，让我们看到了狗狗的想法。这也是电影很特别的地方。













【生命的历程】





宠物电影有时候会特别煽情，煽情的点就很容易让人哭。以前有一个宠物电影叫《灵犬莱西》，想到那个剧情都很难受。





但是这部电影他不是刻意卖惨的，他一直在告别，一直是在告别的状态中，但是整体基调还是合家欢的。









我经常不知道怎么告诉我的孩子死亡是怎么回事。我的孩子曾特别认真地问过我，人死后会去哪里。当时不知道怎么去解释，但我觉得他可以养一只宠物来感受生命的旅程，如果他不过敏的话。









3

现场评分





让我们来看一下本场电影的现场平均分，8.6分！观众们对于可爱的狗狗，可是没什么抵抗力哦~













狗狗的忠诚陪伴与守护，经历了几次轮回依然不变，这种无比朴实却动人的情感，真的太令人羡慕和向往。





感谢程波教授的精彩分享，也感谢各位团友的参与！





如果你喜欢这部电影，《一条狗的使命2》正在影院上映，千万不要错过！无论你是不是狗狗的铲屎官，这份珍贵的情感，都会戳中你最温柔的内心。









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！









P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！









电影《一条狗的使命2》

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