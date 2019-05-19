网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 丧失理性打满分，真的好想养条狗。

藤井树 发布于：

 

［ ▲映后直播采访大合影］

《一条狗的使命2》并不是一部多么深刻的电影，但那种纯粹质朴的情感，却是我们所能想象的最美。


什么样的人需要狗狗，我们为什么需要狗狗？看完这部电影，养狗的人或许会重新看待自己和狗狗的关系；没有狗狗的我们，或许也不会再拒绝从此多一个动物朋友。


观众们在这部电影里，找到了太多感动的点。他们的笑点和泪点，我们不妨一起来听一听吧~



采访人：涂洁

职业：金融从业


我打了9分。


有了宝宝以后超级喜欢这种温馨的电影，这个主题非常讨喜，有小孩有宠物，更重要的是有爱的延续，是我们做父母最喜欢的。我们有时候会向宝宝回避这种死亡的问题，因为我们不知道怎么解释，自己也很难面对。


但是通过这个电影，我就可以很平淡地跟他说我知道我要走了但是我不害怕，因为我知道我还是会回来的。


狗狗第一次走的时候我就看哭了。非常喜欢这个系列，第一集刷了6、7遍，以后会带着家人朋友来看这部电影。


采访人：王大龙

职业：移民行业


我打了 10分，因为我自己养了两只狗，我的感受更加强烈。


我的泪点就是在他们回到那个地方的时候，尤其是外婆白发苍苍，让人非常的不忍。


我看第一部也哭了，狗狗在一世一世的轮回，但还是充满温情。我抱着我家的狗一起看的，它真的通人性，它懂我在说什么，只是我们不懂它在说什么。


以狗的视角拍摄，这样更加新奇，更能抓住观众的泪点，这部电影我带入了更深的感情，我也会推荐给我的朋友们看。


采访人：童瑾瑾

职业：设备制造


我打了10分满分。


我不养狗，但我以前养过猫。之前我看过第一部，哭惨了，但第二部跟第一部比起来没有那么煽情，第一部更加温馨更加生活化，我刷了2、3遍，有第二部出来还是很惊喜的，没有失望，看到了幸福的模样。


很平淡很生活，但会心一笑，生活就是这样。


采访人：邓婵娟

职业：学生


我打了9分。


我看到狗狗帮助女主选择了最重要的东西，其实很早就出现了，但是被主角忽视了，那个狗狗帮她寻找到了她最本真最应该做的选择，这跟我现在处的时期非常相同。


我20多岁，人生中有很多选择需要我现在去做，就会迷失了自己，忽视了本来最想要的东西，看到这个故事，就觉得迷茫的时候应该真正问一问自己心里想要的究竟是什么，根据自己的内心去做选择，这才最没有遗憾。


采访人：

职业：银行职员


我打了10分。


非常好的电影，我觉得这是一种延续，第一部说的是友情，然后第二部是家庭升华到爱。好多点我都哭了，我还想再来看一下。


采访人：包包

职业：物流从业


我打了8.5分。


第一部基本上还是讲主人和狗的友情，第二部我觉得是一个家的延续，先是爷爷后是孙女，狗狗完成了一个家的使命，最后就陪着爷爷一起去天堂。


我很感动的地方是最终见到爷爷奶奶那一刻，眼泪就在眼眶里打转。我感觉这一部比第一部更好，更轻松愉快一些，非常合家欢。


采访人：肉包

职业：互联网从业


我也打了10分满分。


我有两只狗，所以特别能理解这部电影。这个系列的第一部使命感更强，第二部整体氛围轻松很多，狗狗是作为家族成员的形象出现的。人类失去狗狗就不会幸福了。


现在在一些事上有时候身不由己，但是狗狗的一个眼神会让我回到孩童时候的感觉。狗狗是永远不会变的，特别温馨。太可爱了，我一定会推荐的。



采访人：张盟

职业：导演


我打8.5分。


看第一部的时候觉得形式很新奇很感动，到了第二部就有一些笑点，感觉很不错。我以前养过狗，非常有趣也很投入。


可能觉得这部电影适合有狗的人去看，，会更能体会这种感情。会推荐给朋友看。




 藤井树有话说 


大家好，我们刚刚做完《一条狗的使命2》，非常惊喜地看到全场90％的给出了很高的分数，给出了8.6分的平均分，足以说明这个电影是多么受人欢迎。刚才我们的映后访谈，4个人打了10分


第一部《一条狗的使命》非常的催泪，很煽情，但第二部整体的基调很轻松，没有那么的惨和刻意渲染情感，它显得很幽默，很多狗的拟人的神情，包括台词把狗的心理活动用念白的方式表达出来，是会有很多笑点的。但是当看到最后的时候我还是忍不住哭了，它有很强的情感力量。



所以不管你有没有养狗，《一条狗的使命2》是一部老少皆宜、非常值得带孩子来看的电影，因为他可以看到生老病死，可以看到离别，看到生命的本真。最主要的其实是孩子可以在这部电影当中感受到一种爱，一种陪伴，一种长情。


非常高兴观影团又介绍了一部非常值得看的电影，我们下一场再见。



电影《一条狗的使命2》

部分观众真实反馈






接下来看看问卷情况吧~


一部温馨的电影，很有爱。


这部电影让人相信生命中那些最难忘的美好，已经在一开始就为你备好。


陪伴与爱的意义。


人狗之情，治愈心灵。


温情电影。


温情，想养只狗了。


狗狗的使命寓意责任感。


温情，感人。


老少皆宜的温馨电影，狗狗总是无私爱主人的。


狗狗是人类最好的朋友，陪伴人类是狗狗的使命。


温馨感人的电影却不做作，代入感强。


感人，治愈。


泪点很多，笑点也多，令人感动。


非常美的温情故事，喜欢！


我看到幸福的样子。伊森和汉娜，贝利，CJ和特伦特，莫莉，大狗……


穿越万里，只为重逢与守护。


感人至深。


直击泪点，让人心里温暖。


我很喜欢，希望出3。


温暖，从另一个角度描述人与狗的关系，不煽情但感人。


我们都需要温暖的陪伴。


喜欢狗狗为主人奉献的精神。


这样子的狗狗请给我来一打！



泪点很多，被人狗之间的温情感动。


以上就是各位团友的问卷评论了，你喜欢他们的观点吗？欢迎你随时来到现场加入我们，不过为了填问卷，下次还请记得带一支笔哦~







回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：明明一直在笑，却又泪点无数。《一条狗的使... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>