［ ▲映后直播采访大合影］
《一条狗的使命2》并不是一部多么深刻的电影，但那种纯粹质朴的情感，却是我们所能想象的最美。
什么样的人需要狗狗，我们为什么需要狗狗？看完这部电影，养狗的人或许会重新看待自己和狗狗的关系；没有狗狗的我们，或许也不会再拒绝从此多一个动物朋友。
观众们在这部电影里，找到了太多感动的点。他们的笑点和泪点，我们不妨一起来听一听吧~
采访人：涂洁
职业：金融从业
我打了9分。
有了宝宝以后超级喜欢这种温馨的电影，这个主题非常讨喜，有小孩有宠物，更重要的是有爱的延续，是我们做父母最喜欢的。我们有时候会向宝宝回避这种死亡的问题，因为我们不知道怎么解释，自己也很难面对。
但是通过这个电影，我就可以很平淡地跟他说我知道我要走了但是我不害怕，因为我知道我还是会回来的。
狗狗第一次走的时候我就看哭了。非常喜欢这个系列，第一集刷了6、7遍，以后会带着家人朋友来看这部电影。
采访人：王大龙
职业：移民行业
我打了 10分，因为我自己养了两只狗，我的感受更加强烈。
我的泪点就是在他们回到那个地方的时候，尤其是外婆白发苍苍，让人非常的不忍。
我看第一部也哭了，狗狗在一世一世的轮回，但还是充满温情。我抱着我家的狗一起看的，它真的通人性，它懂我在说什么，只是我们不懂它在说什么。
以狗的视角拍摄，这样更加新奇，更能抓住观众的泪点，这部电影我带入了更深的感情，我也会推荐给我的朋友们看。
采访人：童瑾瑾
职业：设备制造
我打了10分满分。
我不养狗，但我以前养过猫。之前我看过第一部，哭惨了，但第二部跟第一部比起来没有那么煽情，第一部更加温馨更加生活化，我刷了2、3遍，有第二部出来还是很惊喜的，没有失望，看到了幸福的模样。
很平淡很生活，但会心一笑，生活就是这样。
采访人：邓婵娟
职业：学生
我打了9分。
我看到狗狗帮助女主选择了最重要的东西，其实很早就出现了，但是被主角忽视了，那个狗狗帮她寻找到了她最本真最应该做的选择，这跟我现在处的时期非常相同。
我20多岁，人生中有很多选择需要我现在去做，就会迷失了自己，忽视了本来最想要的东西，看到这个故事，就觉得迷茫的时候应该真正问一问自己心里想要的究竟是什么，根据自己的内心去做选择，这才最没有遗憾。
采访人：薇
职业：银行职员
我打了10分。
非常好的电影，我觉得这是一种延续，第一部说的是友情，然后第二部是家庭升华到爱。好多点我都哭了，我还想再来看一下。
采访人：包包
职业：物流从业
我打了8.5分。
第一部基本上还是讲主人和狗的友情，第二部我觉得是一个家的延续，先是爷爷后是孙女，狗狗完成了一个家的使命，最后就陪着爷爷一起去天堂。
我很感动的地方是最终见到爷爷奶奶那一刻，眼泪就在眼眶里打转。我感觉这一部比第一部更好，更轻松愉快一些，非常合家欢。
采访人：肉包
职业：互联网从业
我也打了10分满分。
我有两只狗，所以特别能理解这部电影。这个系列的第一部使命感更强，第二部整体氛围轻松很多，狗狗是作为家族成员的形象出现的。人类失去狗狗就不会幸福了。
现在在一些事上有时候会身不由己，但是狗狗的一个眼神会让我回到孩童时候的感觉。狗狗是永远不会变的，特别温馨。太可爱了，我一定会推荐的。
采访人：张盟
职业：导演
我打8.5分。
看第一部的时候觉得形式很新奇很感动，到了第二部就有一些笑点，感觉很不错。我以前养过狗，非常有趣也很投入。
可能觉得这部电影适合有狗的人去看，，会更能体会这种感情。会推荐给朋友看。
藤井树有话说
大家好，我们刚刚做完《一条狗的使命2》，非常惊喜地看到全场90％的给出了很高的分数，给出了8.6分的平均分，足以说明这个电影是多么受人欢迎。刚才我们的映后访谈，4个人打了10分。
第一部《一条狗的使命》非常的催泪，很煽情，但第二部整体的基调很轻松，没有那么的惨和刻意渲染情感，它显得很幽默，很多狗的拟人的神情，包括台词把狗的心理活动用念白的方式表达出来，是会有很多笑点的。但是当看到最后的时候我还是忍不住哭了，它有很强的情感力量。
所以不管你有没有养狗，《一条狗的使命2》是一部老少皆宜、非常值得带孩子来看的电影，因为他可以看到生老病死，可以看到离别，看到生命的本真。最主要的其实是孩子可以在这部电影当中感受到一种爱，一种陪伴，一种长情。
非常高兴观影团又介绍了一部非常值得看的电影，我们下一场再见。
电影《一条狗的使命2》
部分观众真实反馈
接下来看看问卷情况吧~
一部温馨的电影，很有爱。
这部电影让人相信生命中那些最难忘的美好，已经在一开始就为你备好。
陪伴与爱的意义。
人狗之情，治愈心灵。
温情电影。
温情，想养只狗了。
狗狗的使命寓意责任感。
温情，感人。
老少皆宜的温馨电影，狗狗总是无私爱主人的。
狗狗是人类最好的朋友，陪伴人类是狗狗的使命。
温馨感人的电影却不做作，代入感强。
感人，治愈。
泪点很多，笑点也多，令人感动。
非常美的温情故事，喜欢！
我看到幸福的样子。伊森和汉娜，贝利，CJ和特伦特，莫莉，大狗……
穿越万里，只为重逢与守护。
感人至深。
直击泪点，让人心里温暖。
我很喜欢，希望出3。
温暖，从另一个角度描述人与狗的关系，不煽情但感人。
我们都需要温暖的陪伴。
喜欢狗狗为主人奉献的精神。
这样子的狗狗请给我来一打！
泪点很多，被人狗之间的温情感动。
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