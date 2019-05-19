［ ▲映后直播采访大合影］





《一条狗的使命2》并不是一部多么深刻的电影，但那种纯粹质朴的情感，却是我们所能想象的最美。





什么样的人需要狗狗，我们为什么需要狗狗？看完这部电影，养狗的人或许会重新看待自己和狗狗的关系；没有狗狗的我们，或许也不会再拒绝从此多一个动物朋友。





观众们在这部电影里，找到了太多感动的点。他们的笑点和泪点，我们不妨一起来听一听吧~









采访人：涂洁

职业：金融从业





我打了9分。





有了宝宝以后超级喜欢这种温馨的电影，这个主题非常讨喜，有小孩有宠物，更重要的是有爱的延续，是我们做父母最喜欢的。我们有时候会向宝宝回避这种死亡的问题，因为我们不知道怎么解释，自己也很难面对。





但是通过这个电影，我就可以很平淡地跟他说我知道我要走了但是我不害怕，因为我知道我还是会回来的。





狗狗第一次走的时候我就看哭了。非常喜欢这个系列，第一集刷了6、7遍，以后会带着家人朋友来看这部电影。





采访人：王大龙

职业：移民行业





我打了 10分，因为我自己养了两只狗，我的感受更加强烈。





我的泪点就是在他们回到那个地方的时候，尤其是外婆白发苍苍，让人非常的不忍。





我看第一部也哭了，狗狗在一世一世的轮回，但还是充满温情。我抱着我家的狗一起看的，它真的通人性，它懂我在说什么，只是我们不懂它在说什么。





以狗的视角拍摄，这样更加新奇，更能抓住观众的泪点，这部电影我带入了更深的感情，我也会推荐给我的朋友们看。





采访人：童瑾瑾

职业：设备制造





我打了10分满分。





我不养狗，但我以前养过猫。之前我看过第一部，哭惨了，但第二部跟第一部比起来没有那么煽情，第一部更加温馨更加生活化，我刷了2、3遍，有第二部出来还是很惊喜的，没有失望，看到了幸福的模样。





很平淡很生活，但会心一笑，生活就是这样。





采访人：邓婵娟

职业：学生





我打了9分。





我看到狗狗帮助女主选择了最重要的东西，其实很早就出现了，但是被主角忽视了，那个狗狗帮她寻找到了她最本真最应该做的选择，这跟我现在处的时期非常相同。





我20多岁，人生中有很多选择需要我现在去做，就会迷失了自己，忽视了本来最想要的东西，看到这个故事，就觉得迷茫的时候应该真正问一问自己心里想要的究竟是什么，根据自己的内心去做选择，这才最没有遗憾。





采访人：薇

职业：银行职员





我打了10分。





非常好的电影，我觉得这是一种延续，第一部说的是友情，然后第二部是家庭升华到爱。好多点我都哭了，我还想再来看一下。





采访人：包包

职业：物流从业





我打了8.5分。





第一部基本上还是讲主人和狗的友情，第二部我觉得是一个家的延续，先是爷爷后是孙女，狗狗完成了一个家的使命，最后就陪着爷爷一起去天堂。





我很感动的地方是最终见到爷爷奶奶那一刻，眼泪就在眼眶里打转。我感觉这一部比第一部更好，更轻松愉快一些，非常合家欢。





采访人：肉包

职业：互联网从业





我也打了10分满分。





我有两只狗，所以特别能理解这部电影。这个系列的第一部使命感更强，第二部整体氛围轻松很多，狗狗是作为家族成员的形象出现的。人类失去狗狗就不会幸福了。





现在在一些事上有时候会身不由己，但是狗狗的一个眼神会让我回到孩童时候的感觉。狗狗是永远不会变的，特别温馨。太可爱了，我一定会推荐的。









采访人：张盟

职业：导演





我打8.5分。





看第一部的时候觉得形式很新奇很感动，到了第二部就有一些笑点，感觉很不错。我以前养过狗，非常有趣也很投入。





可能觉得这部电影适合有狗的人去看，，会更能体会这种感情。会推荐给朋友看。













藤井树有话说





大家好，我们刚刚做完《一条狗的使命2》，非常惊喜地看到全场90％的给出了很高的分数，给出了8.6分的平均分，足以说明这个电影是多么受人欢迎。刚才我们的映后访谈，4个人打了10分。





第一部《一条狗的使命》非常的催泪，很煽情，但第二部整体的基调很轻松，没有那么的惨和刻意渲染情感，它显得很幽默，很多狗的拟人的神情，包括台词把狗的心理活动用念白的方式表达出来，是会有很多笑点的。但是当看到最后的时候我还是忍不住哭了，它有很强的情感力量。









所以不管你有没有养狗，《一条狗的使命2》是一部老少皆宜、非常值得带孩子来看的电影，因为他可以看到生老病死，可以看到离别，看到生命的本真。最主要的其实是孩子可以在这部电影当中感受到一种爱，一种陪伴，一种长情。





非常高兴观影团又介绍了一部非常值得看的电影，我们下一场再见。









电影《一条狗的使命2》

部分观众真实反馈





















接下来看看问卷情况吧~





一部温馨的电影，很有爱。





这部电影让人相信生命中那些最难忘的美好，已经在一开始就为你备好。





陪伴与爱的意义。





人狗之情，治愈心灵。





温情电影。





温情，想养只狗了。





狗狗的使命寓意责任感。





温情，感人。





老少皆宜的温馨电影，狗狗总是无私爱主人的。





狗狗是人类最好的朋友，陪伴人类是狗狗的使命。





温馨感人的电影却不做作，代入感强。





感人，治愈。





泪点很多，笑点也多，令人感动。





非常美的温情故事，喜欢！





我看到幸福的样子。伊森和汉娜，贝利，CJ和特伦特，莫莉，大狗……





穿越万里，只为重逢与守护。





感人至深。





直击泪点，让人心里温暖。





我很喜欢，希望出3。





温暖，从另一个角度描述人与狗的关系，不煽情但感人。





我们都需要温暖的陪伴。





喜欢狗狗为主人奉献的精神。





这样子的狗狗请给我来一打！









泪点很多，被人狗之间的温情感动。





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