北京时间明天上午九点，我们将看到最后一集《权力的游戏》。虽然许多人表示，已经弃剧了……









谁也没有想到，这部靠着过硬口碑砸下全球几亿粉丝的神剧，居然就这样晚节不保，再一次应验了大热美剧必烂尾的诅咒。









谁都看得出，从第五季开始，也就是剧情开始慢慢超过《冰与火之歌》小说进度之后，整部剧的调性已经下降了一个档次。虽然如此，但还是没想到，第八季居然已经开始完全不要逻辑地硬收。





从神剧到“神剧”，《权游》这风骚的走位也真不怕拉了胯。









剧迷已经愤怒了！在Change.org网站开始发起一个投票：要求更换编剧重新拍摄《权游》第八季，我们不承认这是最终季！





没几天，这个数字已经暴增到10万人，而消息上了新闻之后，截至今天，投票人数已经破了百万！









连演员们都在各种场合或明或暗地表达了自己的不满。“小恶魔”的扮演者彼特·丁拉基在接受采访时选择了商业互吹，但最后那句“你们观众要倒霉了”意味深长……









“雪诺”基特·哈灵顿就很real了，直接说出了他的观感：令人失望。不知道采访的时候他是不是又喝大了……









而“龙妈”艾米莉亚·克拉克，真的是用眉毛在围笑……









连小编都忍不住反思，对于《冰与火之歌》这种必然要载入史册的奇幻史诗，真的是两个编剧赶工能做出来的吗？他们要续的，可是“坑神”乔治·啊啊啊啊·马丁，咳咳，是乔治·R·R·马丁的作品啊！











从第一季到现在，留下的线索太多了。指望用七、八两个短季给一切划上句号，本来就不现实。但是，既然第八季自称是最终季，前面的那么多线索真的不收一收吗？





到目前许多挖出来的坑算是被填了，但填的真是千奇百怪！比如已经被打造为宇宙强者的夜王，在一场看得人X疼的决战之后，被二丫左手右手慢动作就给收了！









明天早上，我们将看到最后一集，不知道这些坑会不会被填上，但还是为大家梳理一波，就看编剧的良心了……（虽然看起来他们没有）





1

光之子的预言











关于夜王最后的失败，梅丽珊卓带来了一个预言，提到了一位杀死夜王的“王子”：长夏之后，星辰泣血，寒冷笼罩大地，亚梭尔·亚亥将从烟与盐之地重生，手持燃烧之剑光明使者，与拉赫洛的敌人异鬼作战，拯救全世界。





亚梭尔·亚亥铸造“光明使者”





这是整个冰火世界最重要的预言，最终战胜寒神的仆人夜王的，将是光之神选中的光之子，是传奇英雄亚索尔·亚亥转世。而这个最终完成使命的救世主，也会是维斯特洛大陆新的主人。





龙妈此前因为这个预言犹豫过是否出兵北境，毕竟预言里说的是一位“王子”。还是弥桑黛解释，瓦雷西亚语中“王子”没有明确性别，才让龙妈下定了决心。









而第三集我们已经知道，这个人选是二丫……





一个并非生于烟与盐之地，也不是光之神拉赫洛的信徒的人。那把小指头留下的瓦雷西亚钢匕首，更不可能是“光明使者”。









那么，“光之子”的预言最后会如何收尾？看起来，下一集二丫要对龙妈下手了，她难道会是坐上铁王座的那个人？从目前来看，这是一个注定要废掉的坑，但希望编剧多少给个交代吧……









2

龙妈遭遇三次背叛











龙妈在魁尔斯的不朽神殿中，曾经听到过不朽者关于自己的几个重要预言：“命中注定你将燃起三团火焰，一团为生，一团为死，一团为爱；命中注定你将骑乘三匹坐骑，一匹床笫，一匹恐怖，一匹为爱；命中注定你将经历三次背叛，一次为血，一次为财，一次为爱。”









这其中，三次背叛最为人所关注，一次为血，是多斯拉克女巫的黑魔法治死了卓戈卡奥；一次为财，是弥林贵族为了保住财产与她为敌。那么，究竟是谁为爱（to love）背叛了龙妈？









就目前来看，雪诺当然是可能性最大的。虽然此前他反复强调自己对龙妈的忠心，但经历了君临屠城之后，他所受到的心理冲击，很可能让他和龙妈分道扬镳，让龙妈失去最有力的支持者。





真·啥也不懂





事实上，此前关于“光之子”的预言，很多人觉得是应验在雪诺身上。龙妈疯了之后，或许他会是那个在情人的血里铸就光明使者的英雄。









不管由谁动手，众叛亲离的龙妈下一集恐怕是难逃一死。就目前这帮编剧的逻辑，不知道会不会搞出来个团灭。









3

瑟曦死于兄弟之手











密林中的巫婆对于瑟曦的死是这样预言的：将来有一天，当你被泪水淹没时，valonqar将扼住你苍白的脖子，夺走你的生命。





鉴于预言前半部分说她的三个孩子都将死于非命，“生前黄金加冠，死后黄金裹尸”，这条预言的可信度还是相当高了。而预言中的“valonqar”，就是瓦雷西亚语里兄弟的意思。









但是！第五集最后，跟詹姆一起淹没在倒塌的宫殿里，这死法是不是不太对？难道，瑟曦其实没死？









当然，这个兄弟未必是詹姆，也有可能是小恶魔。事实上，此前正是因为这个预言，瑟曦对于小恶魔一直试图除之而后快。虽然近来小恶魔的脑子好像被驴踢了，但说不定，这是他给瑟后布的一个局……想多了想多了。







4

小恶魔的身世











对于上一条预言，其实有一条线索也必须纳入参考，那就是小恶魔很可能不是瑟曦的兄弟，他也是一个坦格利安！













虽然在剧集里没有提及，但瓦里斯当年曾经偷偷将伊耿的一个儿子送出了红堡。而在小恶魔杀死泰温·兰尼斯特的时候，他那句意味深长的“你不是我儿子”，真的只是一句气话吗？









要知道，小恶魔从小就对龙有极大的兴趣，在第一季就提到他想看龙。而当龙妈从弥林飞走之后，当他去地下看龙，并没有因为接近龙而被吐息烧死，一个陌生人居然平安无事出来了。









而且，众所周知坦格利安家族世代乱伦，基因极其不稳定，出现畸形并不奇怪，而小恶魔成为侏儒未必与此无关。





这个梗当然是剧情里埋得很深的了，与其指望编剧填这个坑，还不如指望他们填上小恶魔脑子突然坏掉的坑。









5

绿先知到底来干嘛的











接下来，就说说布兰吧。这位新一任绿先知从塞外归来之后，基本扮演了一个搅X棍子的角色。先是坐在城门口用看谁谁怀孕的眼神坐了一集，然后在死活大战又坐了一集……





要知道，不管是森林之子还是绿先知，都是身负着破解异鬼势力的使命的。如果布兰的使命只是散布雪诺身世的话，那可就真成神棍了。









大家最不解的是，死活大战时候，席恩站在他面前打了老半天，他老人家白眼一翻也不知道去哪了。这位绿先知当时到底干嘛去了？对这场大战有什么影响？或者后面埋了什么伏笔？









不排除一种可能，编剧们觉得他一直坐着太尴尬，给他加了个戏……





6

狼家几人的命运











老马丁不碰剧本之后，狼家幸存的四个孩子终于顺顺当当活到了第八季。但是按照剧中的设定，这其实并不正常。









别忘了第一季第一集，他们收养的六只小狼。狼家的孩子一人一只，而雪诺则是在巢穴外找到了一只白狼，象征着他的身份。他们的命运，则与狼保持一致。









罗伯和他的狼“灰风”死于血色婚礼，而瑞肯和狼“毛毛狗”死于小恶魔和安柏之手。二丫把她的狼“娜梅莉亚”放到了野外，而且第六季还有过一次邂逅，这个Nobody也经历了自我放逐。而布兰的“夏天”，永远留在了塞外。





接下来，三傻的狼“淑女”第一季就死于权力斗争，她会经历同样的命运吗？









而雪诺把他的狼“白灵”放去塞外，或许经历了各种权力争斗之后，心灰意冷的他也会去塞外做野人？









如果这个梗编剧也不圆，第八季真的不值得作为结尾啊……









7

山姆和他的大宝剑











山姆这个角色的定位越来越迷了，所有人都知道，他老人家在这部剧里就是负责最后写书的，一路疯狂开挂，杀异鬼娶媳妇生孩子什么都没耽误，还在学城放言将来要给这段历史写书。









可是他对剧情推动起的作用越来越小，从学城归来之后，他根本没有提供什么对杀异鬼有用的信息，反而用一个伊耿和莱安娜是合法夫妻的信息炸得所有人就此不得安宁。









而且，他从塔利家带出来的大宝剑“碎心剑”，在死活大战的时候不知道为什么就给了大熊，大熊死了之后这把剑也没说去哪了。许多人还预言，这把宝剑或许就是“光明使者”，现在看也是无稽之谈。









所以，山姆这个人物是就这么匿了，最后出来写写书？总不能真的像大家开玩笑的，他坐铁王座吧？









8

美人与弑君者









虽然这个坑基本算是废了，但还是想说几句。





在我们的记忆里，美人和弑君者确实算是非常有意思的一对CP，整个维斯特洛最英俊的男子，和可能是最丑的女子。但他们却是惺惺相惜的，因为彼此都因为对方而成为了真正的骑士。









第一次见面，两个人还都冷嘲热讽的，但是当詹姆跳进熊坑救出美人，他们彼此都有对对方的敬佩和好感。





第八季第二集里，詹姆为美人授骑士衔的时候，真的看哭了！那种惺惺相惜的情谊，让我们看到了整部书里最具骑士风范的两个人。









然后……他们滚了床单！









结果睡了人家之后，詹姆居然又跑了！洗白了七季之后，这哥们一头扎进了烂泥塘子不出来自暴自弃了，还自诩不是什么好人，这是什么神仙人设？你要是真这么想，当初睡人家又是怎么个意思？









我们只能保留一种想象，就是詹姆和瑟后都没死……唉编剧你们怎么挖了这么大的坑啊……





9

波隆的下场











《权游》里，有魅力的人物太多了，但当我们发现自己喜欢上那个流氓雇佣兵波隆的时候，还是有点吃惊自己的没底线。





这是个怎样的人？他在艾林谷挺身而出，代替小恶魔参加审判决斗，穿着个夹克杀死了顶盔掼甲的骑士；在黑水河，他负责前线指挥，一只火箭烧掉了贝坦尼斯的全部希望；跟随詹姆闯多恩，打高庭，用屠龙弩第一次射中了卓耿……









怎么看，这都是位英雄。但他的所作所为，根本和英雄不沾边，也从来不把自己当英雄。他是个坦荡的真小人，爱财、贪色，像雇佣兵一样，每次出手之后都要立刻见回头钱。反而是这样，让人觉得颇为可爱。









在此前，他刚刚接下了瑟后的委托，要杀掉詹姆和小恶魔。可是转头找到小恶魔，说瑟后已经答应把奔流城给他，如果小恶魔想活命，要在战后把高庭封给他。









这个剧情也是相当扯，两头下注虽然是波隆的拿手好戏，但想等着天上掉馅饼是不是想的太美？这根本不符合权力游戏的规则啊。





这位小人接下来的下场，还真非常好奇，但如果他真得到了高庭，那也是非常黑色的结果。









10

次子团，铁民和野人











这三个放在一起说，是因为这是目前没有直接卷入权力游戏，却有可能改变局面的三股势力。





次子团大家是不是都快忘了？他们还在大陆彼岸的弥林，替龙妈看守老家。但是现在，眼看龙妈自己都快保不住了，要个老家有什么用？他们的老大达里奥对龙妈那叫一片痴心，为了龙妈这位什么都干得出来。









铁民此前分为两部分，攸伦带着绝大多数跟随瑟后，结果在龙息之下伤亡惨重，自己也被独臂大侠詹姆一剑钉在了海岸边。









另一边的雅拉已经回到了铁群岛，她或许会继续追随龙妈，整合攸伦的残余势力之后也不可小觑。或许，他们将秘密去狭海另一边把次子团带过来。









野人托蒙德已经带人去了塞外，他们是雪诺最可信赖的盟友。在决战中他们直接来君临或许不现实，但雪诺很可能调动这支力量，在北境完成某种布局，比如兵临铁群岛兑子。





说不定，美人这次就跟他走了呢？詹姆不值得啊！













以上这些《权游》的坑，说实在话，在最后一集全部填上也根本不现实。但是，我们还是希望所有前面的线索，能有个尽量说得过去的结局。虽然从现在来看，编剧根本没这个意思。









从第一季到现在，这部神剧给我们留下了太多经典的回忆。看着它就这么烂尾，真的是让人心疼又愤怒。





明天，最后一集即将出炉，无论我们满意与否，八季《权游》将就此画上句号。可对于这个结局，我们还有多少期待呢？

















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