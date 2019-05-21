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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 提前预定年度十佳，这部华语版“菊次郎的夏天”太让人惊喜。

藤井树 发布于：

去年的平遥国际影展，导演霍猛凭借电影《过昭关》拿下费穆荣誉·最佳导演大奖，而凭该片拿下平遥影帝的，正是已经79岁的男主角杨太义，而这居然是老爷子第一次拍电影！



没想到的是，首次触电的杨太义，奉献了令人叹为观止的演出！岁月给予他的安静与平和，成为他表演时无形的助力，绝对惊人的表现，让提前看片的鲍起静都大呼他是偶像。


但看过《过昭关》你会觉得，影帝级别的表演，或许还不是这部电影最值得称道的地方。


《过昭关》

导演 / 编剧: 霍猛
主演: 杨太义 / 李云虎 / 万众 / 聂栋才 
类型: 剧情 / 家庭 / 儿童
制片国家/地区: 中国大陆
语言: 河南方言
上映日期: 2019-05-20(中国大陆) 
片长: 93分钟


这是一部再奇妙不过的公路片。路不是什么好路，盘山路有之，田间土路有之；车也不是什么好车，一辆摩托三轮；人是祖孙俩，车上拉着被子和桌椅，晚上就露宿在路上。一千里地，却足足要走五六天。



可这一路走过去，我们却看到了一幅如此美好的土味风情画。不需要蓝天绿地，也不需要普罗旺斯的地中海小屋，最美的，是在我们熟悉的土地上，在漫漫人生路上或刚刚启程、或已走到尽头的那些人。



电影很简单，所有情节都是那么生活化；又很复杂，关于时间、城乡、生死、宿命的话题，都在随口之间展开。那种温情，令你心向往之；这部电影，令你叹为观止。


虽然刚刚五月，但这部华语版“菊次郎的夏天”，一定要排进今年的十佳了！


1

被遗忘的人与时代


开头的第一场戏，让我们认识了老汉李福长，家里的房顶瓦片松了，有点漏水。年近八十的他二话没说，搭梯子上房，拿木棍捅着瓦片，一着急还往瓦片上爬。看得人直害怕，老爷子还真硬朗！



其实他儿子李运生就是搞装修的，一年到头在外面跑装修队。小孙子宁宁也不明白，为什么不让爸爸给他修，老人只是淡淡地说：等我干不动了再让他修。


他的“翘家”，正是因为这种“干不动”的恐慌感，想趁着还能跑动，抓紧办点事。



从一个三门峡瓜农那里，李福长得知了下放时候的朋友韩玉堂的下落，后者已经偏瘫在床半年。当年相依为命的四个朋友，如今已经只剩下两人，李福长恍然觉得，死亡似乎已经悄然接近了自己。


于是，他近乎任性地骑着摩托三轮，带上小孙子，踏上了去三门峡访友的路。明明儿子开车只需要四五个小时，他却要足足花上五天。


李福长始终有着一套自己的行事逻辑。比如，他会毫不犹豫地把三轮借给路上结识的卡车司机，也会诚心地留给路边悼亡的寡妇留点钱，甚至毫不犹豫地在路边养蜂人的家里住一晚上。



这是一种割裂于当下我们行事习惯的生活方式，人与人更亲密，也更信任，更不愿意给他人添麻烦。


其实在这套体系里，许多事早已遭遇了时代的冲突，当小孙子问爷爷，一车瓜卖六七十为什么还种地，李福长只能一笑而过；卡车司机说这条路上没好人，老人也不知道怎么劝，又是一笑了之。



宁宁是无意中闯入了爷爷所在的生活和话语体系，他不理解为什么修车的叔叔反而比自己低一辈，也不明白为什么爷爷不收那个卡车司机的钱。


宁宁被送回老家，是因为他妈妈正在生二胎，而李运生天天忙于工作，根本照顾不来孩子。于是，生活方式大相径庭的祖孙俩，硬是被塞到了一个屋檐下，无奈的宁宁，逐渐走进了属于爷爷的自留地。



于是，当祖孙俩行驶在路上，他们无意中构建了一个割裂当代社会的复古空间，这里车开得很慢，人可以交心，快乐也可以很简单。这对被遗忘的人，带回了那个被遗忘的时代。


有趣的是，电影开头李运生送宁宁到家，直到离开村庄，始终没有一个镜头给到他一个清晰的正脸。直到他后来出现在三门峡，堵到了爷孙俩，镜头才让我们看到了他长什么样。但这个时候，他的心才真正回到了家。


2

宝藏爷爷骑行记


对于这种生活的体系，导演并没有用镜头渲染得多么美好。我们看得到乡村土地的泥泞，也看得到老人家里脱落的墙皮。



如果宁宁没有硬被父亲拉回老家，他永远都不会有这些经历。他会玩几百块一个的玩具，但没人会用纸给他扎一个风车；他会在拿得动鱼竿之后，和爸爸去郊区的鱼塘，但不会知道怎么用玻璃罐头在河里捞鱼。


但当孩子因为爷爷说出发要停一天（等一天）大发脾气的时候那句“就知道停一天，跟我爸一样”，我们能看到都市生活给童年带来的影响：极为敏感和计较。


还好，他遇到了爷爷。




电影塑造的李福长这个人物，真的充满闪光。他有着许多老人的毛病，也有着来自个人的经历的心得。甚至许多时候，这个看起来土里土气的老人，会突然有哲人般的探讨。


一路上，祖孙俩遇到了许多人，卡车在山路上抛锚的司机，河边觉得生无可恋的小伙子，一个人搬离了村子的养蜂哑老人。他们各有自己的人生，也与李福长有过不同深度的交流。



许多时候，他是说不出道理的。比如对着河边的小伙子，他只是说了个村里哑巴叔叔的故事：一个小伙子一句推卸责任的话，怎么惹得一家子家破人亡，结果一辈子为这件事赎罪。他说不出，但是他懂：人世无常。


所有这一切，潜移默化地对孙子产生着影响：河边的小伙子送了孙子两个泡泡糖，其中一个被他留给了路边丧父的孩子，另一个留给了爷爷。小孙子离开爷爷身边时，有许多地方已经不再一样。



老人又何尝不是？他已经变得软化，愿意放下身段告诉李运生：小时候不应该老打你，反而搞得儿子有点尴尬。


也正因如此，这段妙趣横生的旅行，显得更加富于公路片的意味：行万里路，见世间事。这是公路片能给我们的，最美好的滋味。


3

每个人都要过自己的昭关


“我好比哀哀长空雁，我好比龙游在沙滩，我好比鱼儿吞了针线，我好比波浪中失舵的舟船……”


这是电影里的老汉李福长一直在唱的《过昭关》戏文。


春秋年间，楚国大夫伍子胥因被楚王灭门追杀，亟待逃过昭关到吴国借兵报仇。不料昭关内外贴满了他的海捕文书，根本过不去；为此他发愁得厉害，居然一夜白头，看起来像个老年人，这才顺利过了关。


在这个故事里，有两个关键词，一个是“愁”，一个是“改变”。



李福长看起来平凡极了，穿着蓝粗布制服，带着短沿帽子，沟壑纵横的脸上拉里拉杂的白胡子，像是每个村里能看到的纳凉的老汉。但家里那些穿着军装、面容英俊的照片告诉我们，他的曾经也是精彩纷呈。


这趟“翘家之行，正是为了弥补曾经的苦难留下的伤痕，想要找回已经失落多年的友谊。但当他真的见了老友，却只是坐了没有五分钟。


两个人什么都没说，对话也没营养到了极致，似乎都只是“你吃了没”这种俗到家的话，只是不撒开那双紧紧握着的手。甚至李福长走到了楼底下，老友要托人叫住他，也只是为了说一句：路上慢点。



这是我们的年纪或许无法理解的。渡尽劫波之后，他们似乎永远是那么平静，甚至显得有些麻木。但也唯有如此，他们才能看淡许多事。


照片上的四个人，三个被李福长画了黑圈之后，时日无多的感觉扑面而来。但他还是那么木着一张脸，对死亡的话题更是毫无避讳。


他与小孙子也有许多关于死亡的话题，非常有趣。小孙子问他死后会不会变成鬼，他反而笑着说：那还好呢，想见的人都能见到了。



这种平静，是“过昭关”之后的改变，恰如他和养蜂老人说的：咱这辈子就跟过昭关一样，过了昭关还有潼关，还有山海关嘉峪关。现在，就剩下最后这一关了。


这当然算不上一个精彩的故事，只是一段生活片段的截取，却因为这个片段本身的丰富和有趣，充满了温情和善意，而让人欲罢不能。


导演霍猛创作这部电影，是因为他的爷爷去世前曾经屡次絮叨要找一位老友，最终也未能成行，竟成为永远的遗憾。而找到了老友的李福长，代替爷爷弥补了这一切，有了电影里的那般深情。



经历过世事沧桑，老人李福长所拥有的温和与善意，让人忍不住想起家中的老人。或许生活方式与我们格格不入，但他们所代表的的许多东西，真的是永恒的财富。





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