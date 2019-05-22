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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《权游》最终集，真的，就是个笑话！

藤井树 发布于：

《权游》烂得太快就像龙卷风。


尽管在第六集之前，我们已经基本认定，这部我们追了八年、吹了八年的神剧，已经无法改变烂尾的现实。但当大结局这样摆在我们面前，还是觉得烂得无法接受！


剧透预警，还没看的建议先收藏哦。



遥想一个半月之前，我们还满怀兴奋地掰着指头数能看到《权游》最终季的日子，第一集出来还盘点那些致敬情怀，猜后面的剧情走向……结果等到夜王稀里糊涂送了人头，终于发现好像不对了。


结果第六集告诉我们：那远不是我们的下限！


如果说第三到五集还觉得是掉到了平庸美剧的水准，第六集已经和抗日神剧一个档次了。什么叫逻辑？什么叫人物？都被龙炎烧了！本来抱着要被气哭的心态来看的，居然不但没哭还有点想笑。




一夜之间，第八季豆瓣评分终于“破8”掉到了7.4，烂番茄新鲜度71%，爆米花指数低至40%。而最后一集的IMDb评分，已经达到了4.4的新低。这个表现，已经在美剧的平均水准之下了。




一部神剧，怎么就成了“神剧”？演员演技在线，制作也算在水准之上，但仿佛闹着玩的情节，把整个故事线剁成了饺子馅。


合称“2DB”的两位编剧仿佛在玩一场蹩脚的“权游”cosplay。比如，没事杀几个人玩。



每集至少写死一个，毕竟在权游世界，“死人的事情是经常发生的”。但我们爱看的，只是死人吗？


是因为那些死亡或许是“意料之外”，但都是“情理之中”，每个人都要为自己选择付出代价。没有什么主角光环，凡人皆有一死，凡人皆需供奉。




但现在的剧情里，每个人都在作死，都仿佛石乐志！小恶魔出卖了瓦里斯又转头去作死，攸伦全军覆没还非要跟詹姆打一架，雪诺的身世恨不得传得人尽皆知……意料之外没问题，“情理之外”是不是太过分了？




最终，还非要凹个造型不搞大团圆，好不容易活下来的史塔克一家还不好好过日子，非要跑得山南海北，显出编剧一副“你们没想到吧”的得意嘴脸。


得意个啥？不客气地说，辛辛苦苦埋了八年的人物线，最后一季全给毁得干干净净。“辛辛苦苦走八季”结果不知道为了啥的，何止一个夜王！




接下来，为您列举人物设计和情节上的槽点，这个最终集，真的，就是个笑话！

 

1

龙妈之死



编剧为了搞死我们心爱的龙妈，可以说是煞费苦心了。至少，他们试图给她一个合理的逻辑链条：她做了太多正确的事，于是坚信自己所做的都是正确的。



这至少算是一个理由，但是，死活非要跟雪诺在一起是为什么？对自己手下动辄施以龙炎是为什么？屠杀君临城又是为什么？


如果她的骨子里真的是一个疯子，会被弥桑黛的死轻易挑动起来，那么只能说明一点：之前她所有做的正确的事，都只是为了聚拢人气和民心，所有的奴隶解放都只是噱头。但凡她对平民有一点悲悯，绝不会走到这一步。



真的是这样吗？


当年被哥哥动辄以睡龙之怒恐吓的少女，当年陶醉于卓戈卡奥爱情的少妇，坚信心底美好并愿意为之而战的龙妈、锁链破碎者，只是她给所有领民画的一个饼？



虽然在历史上，这样的事情曾经一再上演，但最初的他们，总还是怀着一颗改变世界的心开始的这一切，甚至会表现出政治上的幼稚，比如龙妈曾试图以和平方式说服奴隶主。


但那个说“轮不到其他人说话”的龙妈，根本就是个怪物。或许总有一天，她会蜕变成这样，但绝不是以剧中这种一时被激怒后急转的方式。




龙妈死了，形象也就这么崩了。



2

渣男雪诺



想想看，雪诺的命运是何其坎坷，我们带着宠溺的目光，看着他从一个无名无分的私生子，变成黑衣人司令官，变成北境之王，变成坦格利安；看着他从天真的“啥也不懂”，到不天真但愚蠢到家的“啥也不懂”……



而现在，他已经成了渣男的代名词！最气人的是，为什么要在520这天给我们看这种东西！




他一直是最好的骑士，忠勇、诚恳、责任心强、悲天悯人，却在阴差阳错之下成为气运加身的北境之王。我们曾经嘲讽他莽，也看不上他在政治上的低能，但他像极了养父奈德·史塔克，非常可敬。



而这次，这个可敬的人，在嘟囔着“你是我的女王”的同时，捅了自己女王一刀。



同样是面对疯王，与他性情相近的奈德选择和拜拉席恩家发兵起义，而从背后刺杀了王的詹姆，则被嘲讽为“弑君者”。


在注重荣誉的年代，雪诺做出这样的事，简直愚蠢得可笑。更别说，还是被小恶魔几句话撺掇的。



雪诺，也崩了。


3

小恶魔疑似被洗脑



既然说到了小恶魔，那我们一起来说说这个“权游第一聪明人”是怎么变身为道德X的。


阅读、游历令他智慧，身体的缺陷让他能敏锐感知别人的眼光和心思，这个永远笼罩在别人负面眼光里的矮人，长大后成了洞察人心的高手。



他知道如何争取佣兵对抗斯塔克夫人，保住自己一条命；他知道如何驭使瓦里斯的利益，让他在黑水河之战成为自己的同盟；好几次，他抓住小小的人心缝隙，从各种危机里死里逃生。


一生高峰：黑水河之战


可是自从他脑子一热杀了自己老爸逃亡到弥林，这个聪明人似乎被洗脑了。


面对风起云涌的叛军，他只知道求和；回到维斯特洛之后，各种脑残的决策层出不穷，攻打凯岩城、试图说服瑟曦结盟、举报瓦里斯背叛。他突然不知道自己该做什么了。



这一集开头就看不下去了，愤怒的他当面摔了龙妈专门给他做的国王之手。这种作死行为历史上也不少，但这么干的基本都是烈士。但以小恶魔的人设，谁当烈士也轮不到他！




更何况，那个叫嚣着自己“恨不得自己就是那只野兽”、仇恨着仇恨自己的世界的小恶魔，怎么就对自己的兄姐有如此深的感情，为了他们失去理智？



从“国士无双”到“嘴炮无双”，小恶魔用了三季，如今这副见谁都是“不打针不吃药，坐下就是跟你唠”的派头，看得人牙根痒痒。


 

4

布兰躺赢




布兰也崩了。也没别的，这个全程翻白眼，跑了七季支线剧情终于回来的绿先知，第八季整整一季啥都没干不说，还捡了最大一块蛋糕。捡就捡吧，能不能解释下“你以为我扛了这么久到底是为什么”是啥意思！




把当国王说成“带领七国民众走向安定与繁荣”，小恶魔的话术很溜，布兰拿得也是毫不手软。


可问题是，他凭什么成为国王？小恶魔说：因为他有一个好故事。靠讲故事骗投资、卖古董、拉选票的故事都合理，但除了故事以外什么都没有的人，到底凭什么引领七国？（这是不是又在黑他们的总统？




布兰此前的定位，已经是现任的绿先知，全知全能的神使。也就是说，他不但已经不是布兰，甚至可能不是一个真正的人，对世界都已经是一个旁观者。这么个立场，能当好国王？


唯一值得自豪的大概是詹姆，他这辈子差点杀了两个国王，实力诠释什么叫“真·弑君者”！


 

5

从封建制到议会制



国王选举这个桥段，充分说明了一件事，两位编剧兼导演，根本毫无政治常识！让这么两位写“权力”的游戏，不崩就怪了。


他们凑到一起的开议会的，到底是一群什么人？能看到的大概是十六个，其中有此前提到的新一任多恩亲王，有长大的罗宾·艾林，奔流城的艾德慕·徒利，这都没问题。



洋葱骑士、美人、山姆，甚至包括二丫，到底是怎么坐到这个分赃会议上，参与瓜分这场大战之后最大的一块蛋糕好的，大概是大胜之后都升官了，毕竟后来都是内阁成员。


但山姆那段超时空的“全民公投”讲话绝对是笑柄，这在剧情里到底想说什么？说时代的局限性？说权力高层的虚伪？背后那股子白左的骄矜劲儿，太别扭。




而后面所有人投票给布兰，已经搞笑的脱线了。一帮贵族投票，只有一种可能，那就是每人一票，全都投给自己！想让他们选国王，就一条，谁拳头大，谁来当！这才是权力的游戏。


历史上，从贵族政治走向议会政治都只有一个原因，就是为了分国王的权。贵族自发走向进步，这根本就是谬论。


但什么政治规则，咱们也不说了，波隆都拿到了高庭，这根本就是把逻辑当球踢……


 

6

山姆献书



看起来虽然不像，但现在的结局根本就是一个大团圆，甚至大团圆得有点魔幻。洋葱、美人、山姆这帮“从龙之臣”全都进了内阁，但山姆这个首席学士……真是开挂没商量啊，学城那边根本没有门槛和级别的吗？


最搞笑的是，他居然拿出了一本《冰与火之歌》，劳勃去世后的维斯特洛战争史，而且里面没有写到小恶魔……这个笑话真的，太冷了。




虽然应该说，我们看惯了山姆开挂，但是这一波拿老马丁化身蹭本尊热度，一点都不讨喜。


 

7

二丫·史塔克·哥伦布



二丫为什么要离开？因为她从来都不是个循规蹈矩的人。奈德让他结婚，她说“这不是我”；大牛向她求婚，她也说“这不是我”。我们能理解，她注定是要有自己的一番事业的。



但这趟说走就走的旅行，是不是太仓促了？前面一点都没有铺垫的啊！


其实完全就是为了不留一个大团圆结局呗，大家都明白。为了不让史塔克一家聚齐，我们的二丫硬是自我放逐了，决定去看看“维斯特洛大陆的西边有什么”。嗯，下一步估计就能证明他们星球是圆的了。




知道“权游”有一定历史原型，但这个借鉴真尬出天际，写得跟闹着玩似的！

 

8

三傻的北境凭什么独立



一路走来，三傻的改变我们有目共睹，这位曾经没什么脑子的大小姐，已经成长为深谙权谋之道的老油条。但让她成为北境之王，真的合适吗？


别的不说，北境独立这件事首先就很扯。家里老四当了国王，先让自己姐姐独立了，这到底是什么执政思维？排排坐分果果？




如三傻此前告诉龙妈的：我们北境已经宣布独立了，新的王国能不能承认这一点？龙妈当时翻脸了，但说实话，搁谁不得翻脸啊！这种事情，就怕有先例。


北境独立了，那舅舅的河间地要不要独立？老朋友大牛的风息堡，此前反叛的多恩，首相自己的凯岩城，是不是都独立算了，大家搞个邦联国家？



而且，三傻真的会是一个好君主吗？她是一个好的权谋家，得益于老师小指头的谆谆教诲，但这和治理一个国家需要的完全是两种素质。主要人物心满意足之后，小老百姓的福祉真的没人管了吗？


 

9

龙妈的人在干嘛？



最可笑的是，龙妈的人到底在干嘛


龙妈所有最可靠的盟友，其实都是从大陆对岸带过来的，大陆这边基本上是雪诺攒的局。唯一的例外，大概是大会上发言的雅拉，但是，一向冷酷自私的铁民怎么就对龙妈忠贞不二了？要洗白，也不是这么个洗法。


灰虫子已经是最高军事长官了，竟然就把小恶魔带到了一大帮明显拉偏架的家伙面前，听从他们安排此事，小恶魔几句“这事儿你说了不算”就给打发了？



那些多斯拉克人呢？那些无垢者呢？狭海对面的次子团呢？就没个人打算给龙妈报个仇吗？指望那帮维斯特洛人给龙妈报仇怕不是石乐志。




结果，杀死龙妈的凶手逍遥自在地去塞外遛狼（gou）去了，撺掇的人摇身一变成了首相。而灰虫子居然就带着人走了！根本不要逻辑了。

 

10

铁王座到底惹谁了！



这场斗争之后，受了最大损失的，就是可怜的铁王座啊！


其实此前有过这样的设想：就是在大战之后，铁王座不复存在，被龙炎融化。虽然这一幕确实有很大的心理上的震撼，争夺数百年的人们，所有的勾心斗角仿佛黄粱一梦。



问题是，为什么！有一点“我妈得不到谁都别想得到”的感觉，但在剧情处理上也太粗糙了吧！仿佛本来打算喷雪诺，结果瞄歪了似的。


这种仓促和做作的感觉，成为整个大结局的质感。所有人的安排都显得毫无来由，随意为之，对于已经和剧中人物建立了相当感情的观众来说，不啻是对他们的谋杀！



八年等待，最终换来这么个结果，让人根本无法接受。无论是观众投票要求重拍，还是对两个编剧的全网追杀，实在是因为愤怒无法发泄。



小编不愿意说什么“无论如何已经结束了”。我们庆幸自己没有错过这部杰作，也不会放弃等待一个更好的结尾。或许等得到马丁的原著，或许未来会有翻拍，爱它的我们，会知道怎样的结局才配得上《权力的游戏》


因为那个故事里，有我们八年的时光。




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藤井树

藤井树 (上海)

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