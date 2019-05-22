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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【视频来了】《一条狗的使命2》感动全场，丧失理智打满分！

藤井树 发布于：

时间：2019年5月17日18:30

放映电影：《一条狗的使命2》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：程波


5月17日晚上，观影团和团友们一起打卡了温情宠物电影《一条狗的使命2》。这部电影是2017年大热电影《一条狗的使命》的续集，熟悉的感动和欢笑，再一次回到了我们身边！


正如我们所预料，这部感人的狗狗电影，收获了现场观众极为热烈的回应！可爱的狗狗，不时引起现场的一波波欢笑，但过程中，也不时有观众擦拭眼角。


那些宠物与人的情感互动，轻松打动了每一位观众，尤其是那些养过宠物的观众更是感同身受。相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！


温情而感伤的人宠深情



程波说


这种片子看起来很轻松，有离别有死亡，但是你会感觉挺暖的，电影有所谓“伤暖”，这个其实是“暖伤”，主要还是暖的感觉。


第一部和第二部基本设定是一致的，后者在前者的基础上有传承又有发展，狗狗的目的已经离开了一般意义上的陪伴，为人类的某种团圆做出努力，说他实际上有一个介入感，一个境界上的提升。


不仅是陪伴一个家人亲情的感觉，他已经可以让离别的人、产生误解的人，甚至是产生怨恨的人，能够消除怨恨回到家庭的和睦和团圆，其实是升华了主题和价值，汪星人换代升级了。


理性上其实我不认为有轮回，就像电影里有模糊地提到，男孩问：这是真的吗？女孩理清楚了告诉男孩的时候，似乎发现了一个真相，但是她回答的是：这可能不是真的，但我相信它是真的。



藤井树说


很厉害的一个地方是他的视角，宠物电影大部分都是站在人类的立场上来讲，但是他是把宠物拟人化，而且他完全是狗的视角，连镜头的水平线都低到了狗的高度。他完全是把狗做成视觉的主体。


而且它把狗拟人化了，把狗的心理活动完全配音出来，所以它制造了很多的笑点，让我们看到了狗狗的想法。这也是电影很特别的地方。


宠物电影有时候会特别煽情，煽情的点就很容易让人哭。以前有一个宠物电影叫《灵犬莱西》，想到那个剧情都很难受。


但是这部电影他不是刻意卖惨的，他一直在告别，一直是在告别的状态中，但是整体基调还是合家欢的。



电影《一条狗的使命2》正在热映

请去影院支持！







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