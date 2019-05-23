本周末的新片倒是有不少亮点，但是有一部电影，看见片名之后已经疯狂地想去看！





当年曾经让小编热血沸腾、热泪盈眶的作品，终于登上大银幕了。





《龙珠超：布罗利》。





《龙珠超：布罗利》

Dragon Ball Super: Broly

导演: 长峰达也

编剧: 鸟山明

配音: 野泽雅子 / 堀川亮 / 中尾隆圣等

类型: 动画

制片国家/地区: 日本

上映日期: 2019-05-24(中国大陆) / 2018-12-14(日本)

片长: 100分钟





或许对于小编前后几代人来说，《龙珠》或许都是记忆里最经典的回忆。对于小编来说，最早的记忆，还是三四岁的时候，邻居家大哥哥恋恋不舍地送来了十本漫画：《贝吉塔篇》和《弗利萨篇》。









完全打开了新世界的大门！从此一发不可收拾，后来2005年的42卷本《龙珠》刊印的时候，更是每次更新都会在班里疯传。









再后来，许多电视台开始不间断播放其中文版动画。于是，我们就这样结识了龟仙人、布玛、天津饭、贝吉塔……当然，还有那个天资平平，却始终在不断超越自己的大男孩，孙悟空。









从1984年在《周刊少年JUMP》连载到现在，打造为一个全球总销量2.5亿册漫画的超级IP，《龙珠》的创作者是如今日漫泰山北斗级的鸟山明。









许多朋友都会发现，其实这部热血漫的早期看起来有许多《西游记》的元素。又懒又宅的鸟山明当时刚刚结束连载，被逼着出创意，结果就说我干脆画一套《西游记》好了？当即被出版社无情镇压。





不服气的鸟山明在中国采风期间，决定就做个《西游》的魔改！同时，里面有相当多来自港片的创意，比如成年悟空的造型其实来自成龙，而变身赛亚人的造型（尤其是眼神）来自李小龙。









渐渐的，《龙珠》成为越来越多人的钟爱，那些格外强大的战士们，开始面对来自整个宇宙的最强者，曾经的轻松和搞笑，渐渐变成了成长和牺牲。我们给过《龙珠》多少欢笑，就付出过多少泪水。









《龙珠超：布罗利》当然是要去影院观看的，不过在此之前，我们还是一起回忆一下，那些年《龙珠》里最经典的、曾让你笑与落泪时刻。





如今，你还记得吗？





1

小悟空初遇布玛











《龙珠》的第一集，独自住在深山中的少年孙悟空，偶遇搜集七龙珠的少女科学家布玛，这可是他第一次见到爷爷说的女孩纸！









布玛为得到悟空拥有的四星龙珠，于是带同悟空踏上找寻七龙珠的旅程。一段热血的传奇故事就从这里开始了。





2

龟仙人初登场















为了送海龟找到主人，悟空和布玛第一次见到了龟仙人。这个看似贪财好色的老头，居然是曾经拿下武道会冠军的武道宗师！





龟仙人手里有一颗龙珠，为了拿到这颗龙珠，布玛……





3

筋斗云到手！









作为报答，龟仙人给了悟空筋斗云。这方云彩是从卡林塔外面的云里摘下来的，只有心地善良，毫无杂念的人才可以驾驭！





作为悟空学会舞空术之前最重要的交通工具，多少孩子的记忆啊。.





4

强盗雅木茶加入队伍











《龙珠》系列的千年龙套雅木茶亮相，他本来是一个抢劫的强盗，和此时的悟空打个不相上下，但后来渐渐落后了。





不过，《龙珠超》里雅木茶的牺牲，感动了无数人。









5

悟空变身大猩猩！















被比亚夫大人坑了的龙珠小分队被关了起来，可是盯着满月看的悟空居然变身为大猩猩！众人被吓坏了的同时，隐约猜到了当年爷爷孙悟饭死去的真相，那天，也是满月……





不过，悟空对此一直一无所知。













6

小林初次亮相









小林第一次亮相，是划着一条船来找龟仙人拜师（还是《西游记》）。他此前是少林寺的僧人，但相当六根不净，送的见面礼就很对龟仙人的胃口。









小林刚刚登场其实有点坏坏的，但是在成长之后他越来越正直单纯，终于获得了回报，由那美克星大长老激发潜能成为地球人中的最强者。









虽然实力在后期显得有些废，但娶了女神人造人18号，连头发都长出来了，妥妥的人生赢家。









7

龟仙门发制服了！











为了出战天下第一武道会，龟仙人给两个师兄弟制作了门派制服。这身武道服，也基本是后来的固定款式。只是悟空后来会在下面穿一身宇宙的战斗服，“龟”字也换成了“悟”。





8

小悟空对战龟仙人











第21届天下第一武道会的最终战，是龟仙人化妆的“程龙”和悟空的对决，他为了让徒弟明白山外有山，化妆出现在了比赛中。这一场大战，是全书第一次高质量的对战。









年纪尚小的悟空最终因为腿比龟仙人短落败，但龟仙人知道，自己的弟子很快将超越自己。





9

卡林塔的特训









悟空经历的第一次特训，爬上高入云端的卡林塔，为了拿到传说中的超圣水，和猫仙人各种争抢了足足三天，结果终于拿到了。





三百年前，龟仙人也爬过卡林塔，但他拿超圣水花了足足三年。但实际上，超圣水只是普通的水，仙豆倒是真的仙豆！





10

孙悟空对战孙悟饭











通过八卦婆婆，爷爷孙悟饭得以返回人间一天，带着面具和孙子悟空展开了对战。当他摘下面具，一直挂着笑脸的悟空泣不成声。





许多漫迷心中的《龙珠》最催泪记忆。





11

天津饭和饺子











第22届武道会的决战，是悟空和终于登场的天津饭展开的。因为天津饭的师父鹤仙人是龟仙人的同门死仇，更是桃白白的哥哥，两个人本来不死不休。













但因为龟仙人的点化，天津饭选择和悟空公平一战，拒绝使用师弟饺子的超能力意念控制。最终天津饭意外拿到了冠军，小悟空再度亚军。









12

龟仙人之死











《龙珠》整个第一部分的大boss短笛大魔王临世，还杀死了小林。





为了再次封印大魔王，龟仙人施展魔封波，不料不但功亏一篑，自己也油尽灯枯英勇就义。这个贪财好色的老头一直是英雄，这应该是他这一生最辉煌的时刻了。





13

弥次郎兵卫现身











弥次郎兵卫有着高超的剑术，这个带着武士刀的胖子是个举足轻重的人物，总是能在悟空最危险的时候救他一命。





当悟空被短笛大魔王打得奄奄一息，他背着悟空爬上卡林塔拿到仙豆，喝下了真正的超神水。后来他人生中最光辉的时刻，就是在贝吉塔变身大猩猩后切掉了他的尾巴。









14

悟空对战大魔王











《龙珠》第一部分的高潮，是悟空和短笛大魔王的对战。拥有了神仙帮助，悟空在天津饭的魔封波落空、顶不住的时候现身，用单手龟派气功击穿了大魔王的身体。





但大魔王垂死之际吐出了一颗蛋，就是后来的短笛。









15

悟空对战短笛















为了训练悟空之后对战短笛，天神给悟空进行了三年特训，回来之后就是第23届武道会。决战双方就是短笛和悟空，基本已经代表了此时地球上的顶尖战力。





他们又一次毁了擂台，但悟空这次终于获胜，拿下了冠军。这也是他最后一次好好参加武道会。









16

悟空和琪琪大婚











在这次武道会上重逢的悟空和琪琪订婚了。这个曾经对悟空一见钟情的小姑娘，终于得偿所愿。









他们的婚后生活其实矛盾重重，琪琪对悟空到处特训战斗非常上火。但他们始终相爱，并生下了孙悟饭和孙悟天。





17

“战五渣”











赛亚人拉蒂兹到达地球的时候，正式掀开了各类宇宙强者到来的序幕。不过，他最经典的时刻是刚刚到达的时候，留下了一个经典的名词：“战五渣”，也就是“战斗力只有5的渣滓”。嗯我们还在用它。





18

悟空之死











拉蒂兹到地球寻找孙悟空，由于孙悟空不肯和他们同流合污，拉蒂兹便拿悟饭来威胁他的亲弟弟。面对强敌，孙悟空牺牲自己缠住拉蒂兹不放，两人一起被短笛的绝杀魔贯光杀炮击毙。









悟空死后，短笛看出了悟饭的潜力，决心训练悟饭，迎接即将到来的另外两个赛亚人。





悟空死后到了北界王的地盘，学会了界王拳和元气弹，他已经准备好对决宇宙强者了。











19

悟空对战贝吉塔











高傲的赛亚人王子贝吉塔来到地球，悟空的小伙伴们遭遇的空前灾难，雅木茶、饺子、天津饭、短笛全部阵亡，直到悟空从界王星复活赶来，悟饭和小林才幸免于难。





短笛挡下对弟子悟饭的攻击





贝吉塔与悟空展开了一场生死之战，这是他们俩唯一一次死战，但后来曾多次交手。落入下风的贝吉塔甚至变身猿人，但最终被斩断尾巴击败。





20

弗利萨与基纽特战队









由于短笛在和赛亚人的大战中阵亡，本为一体的天神也一同消逝，地球的龙珠再也无法使用，悟饭、布玛和克林为了复活同伴们前往天神和短笛的故乡那美克星。













基纽特种部队，是弗利萨麾下的最强战力（搞笑担当），不过他们给人留下印象最深的，是每次亮相都必须来一个超级羞耻的pose，连弗利萨都扛不住。









最终，恢复过来的悟空击败了基纽，却身负重伤进入救生舱。当弗利萨到来，贝吉塔被迫与之单挑。





21

悟饭的第一次爆发











其实，孙悟饭小朋友的天赋可能比爸爸孙悟空要强得多。他与宇宙帝王弗利萨战斗时，曾一怒之下把第三状态下的弗利萨打得遍体鳞伤，逼迫弗利萨完成最后一次变身。









22

弗利萨四次变身











孙悟空与弗利萨之战前，弗利萨已经显示了他无限变身的能力，战斗力从最初的53万，一路涨到了300万以上，甚至最高达到6000万！









悟空与他的战斗在动画里时长足有三个半小时，堪称《龙珠》最强对决。他也成为系列经典反派，后来多次回归。









23

悟空变身超级赛亚人！











当弗利萨的强大已经无人能挡，悟空无可奈何时，小林竟然被弗利萨杀死，这彻底激怒了悟空，他的愤怒，让他瞬间变身为金发的超级赛亚人！





绝对龙珠系列最热血的一幕。变身之后，完虐弗利萨！









24

布玛初见贝吉塔











因为雅木茶的花心，布玛对他相当失望，少女时代认为实力高强的帅哥长大后已经看不上了，这时候，贝吉塔的出现让她相当兴奋。









第一次见面，高傲的王子居然脸红了！提示一句，在这次的《布罗利》里，也有贝吉塔脸红的戏码哦。





25

机械弗利萨一招被秒











被父亲库尔德王复活的弗利萨来到地球试图报仇，不料遇到了从未来来求援的特兰克斯（贝吉塔和布玛的儿子），一招就给秒了！复仇计划失败，弗利萨继续蛰伏。





26

悟饭晋级超二！











人造人来袭时，悟饭跟悟空到精神时光屋修练。后来当人造人16号被沙鲁杀死，悟饭在极度愤怒下，变成超级赛亚人二阶，终于打败人造人沙鲁，此时的他已经超越了父亲。









27

悟天克斯！











悟天和特兰克斯的第一次合体！两个不靠谱的孩子，琢磨出了一套动作来完成合体，爆发的力量远远大于两个人之和。从此之后，各种合体人在系列里层出不穷。





记忆最深的，当然是贝吉特！









28

瞬间移动











瞬间移动是龙珠里面超人气特殊技能之一，悟空从亚德拉特星人学来的特殊技能。





当沙鲁在地球上要自爆时，悟空对着伙伴一个微笑就瞬移了，带着沙鲁到了界王星。抱住了地球，却牺牲了自己，还坑了北界王。





29

悟空拥抱悟天











后来，从小没见过父亲的悟天，在悟空拜托八卦婆婆回到人间一天的时候，终于见到了悟空。当悟空就要离开，他微微张开手，却什么也不敢说，琪琪问是不是想让爸爸抱你。









悟空一把抱他起来的时候，悟天泣不成声。









30

还有你，卡卡罗特











贝吉塔对战布欧时选择了自爆。在这次出战之前，他前所未有地拥抱了特兰克斯。当他最终牺牲，他喃喃地说：“再见了，布尔玛；再见了，特兰克斯……还有你，卡卡罗特。”分别是他的妻子，儿子，和一生之敌。





曾经最冷酷的贝吉塔王子，为了家人和地球，选择了牺牲自己。













时间荏苒，第一代龙珠的粉丝现在可能孩子都能看《龙珠》了。但是，这部经典热血漫带给我们的感动，从来不会忘记。







《龙珠》的感动，来自成长和牺牲。孙悟空、贝吉塔他们从小孩甚至战争疯子，成长为对抗宇宙怪物的英雄。渐渐的，他们已娶妻生子，不再是一个人，正如陪着漫画一起长大的我们。













多年过去，我们或许已经分不清那些复杂的变身和合体，也并不清楚所谓“超蓝”、“超红”的概念。但是，当我们再度看到《龙珠》，依然听得到怦然的心跳。





仿佛我们，找回了十几岁时候的自己。









​