从西宁First影展，到上海电影节“一带一路”单元媒体关注，再到柏林电影节最佳处女作奖提名，讲述母女故事的《柔情史》，已经收获了不少赞誉。





导演杨明明亲自出演了片中的女儿角色。而饰演母亲的演员就更不一般了，由国内文艺片领域颇有名望的女制片人耐安亲自出演。这对母女的故事，可以说是相当精彩了。





《柔情史》

导演 / 编剧: 杨明明

主演: 耐安 / 张献民 / 杨明明 / 李勤勤

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2019-05-17(中国大陆)

片长: 116分钟(中国大陆)





又是一部讲母女关系的电影？讲母女关系的电影已经这么多，要叫人感动得一把鼻涕一把泪的故事也绝不在少数，珠玉在前，《柔情史》还能捯饬出什么新花样来？





不看不知道，这电影的母女关系赤裸裸四个大字：“现实主义！”典型环境中的典型人物，一个没缺，简直像是在看我和我妈的日常！





1

我和我妈，相爱相杀







故事的女主人公小雾，大龄未婚文艺女青年，和我们现在很多的年轻人一样，视结婚为洪水猛兽，宅女一个，但是也不啃老。





从艺术系毕业后，小雾就开始写剧本维持生活，因为意外得了一笔稿费，在北京胡同里租了房子准备开始自己快乐的生活。





不料母亲因为和爷爷相处不来搬来和小雾住。这一搬来不得了了，小雾的生活天翻地覆！母亲固执古怪的习惯，无时不刻不在折磨着小雾。









晚上睡觉必须关WiFi，因为不关有辐射影响健康；吃葡萄得吃葡萄皮，因为葡萄皮可以防癌；走路不许歪着头，歪着头会败运势……母亲的理论一套一套的，怎么说都是她有理。





小雾一和母亲顶嘴，母亲动辄就开始诅咒，诅咒小雾不得好死，开始哀叹自己人生不幸。这个老妈，根本没法沟通嘛！









她和传统的母亲一点也不像，自己其实也写写诗，是一个超龄文艺女中年，可是世事蹉跎，身上早没什么文人超然的气质，死死固守着拆迁的房款，心里还琢磨着怎么才能弄到爷爷的遗嘱，把爷爷的遗产尽早定下来。





又敏感，又尖酸，又希望女儿幸福，又处处看她不顺眼。





可是话说回来，龙生龙、凤生凤，小雾和她母亲的性格还是非常相似的。她是一个极度敏感，自尊心非常高，对外界很是戒备的女青年，对于自己的恋人张宪也不例外。













张宪其实是个很成熟的大人，心里很明白为什么小雾的剧本总是不好卖的原因。洞察人情，生活富足，能圆滑地和人相处，还很包容小雾的坏脾气。但是在小雾看来，就是没原则。





为了给小雾的剧本找路子，张宪好心带小雾去见投资方，没想到小雾进电视台的时候因为门卫老头儿要她填写登记信息，觉得自己大受侮辱，和门卫老头大吵一架，双方险些就动了手，匆匆赶来的张宪大感丢人。

成熟如张宪，最终和小雾分手也在所难免。









另一边，母亲也谈起了夕阳恋，没想到对方已经离婚了的妻子更不是个好惹的，虽然早就离婚了但还是大吵大闹起来，母亲这边的恋爱黄了。有意思的是，这两个针锋相对的女人，居然在此时惺惺相惜了起来。





彼此是对方最讨厌的人，偏偏，对方也是最了解自己的人。她们仿佛在照镜子，照着自己人生中最无奈的一块缺陷。

2

爱是怎么变成了伤害







这部电影应该很受“父母皆祸害”小组的欢迎，这种魔幻的母女关系只是更极端，其实在现实中恐怕是找得到不少例子。





母亲有那么点心高气傲，觉得自己颇有才华，但是她也是生活的受害者，在生活上被邻居折磨着，被脾气古怪的爷爷折腾着，在经济上没有丈夫的支持，眼巴巴守着那么点钱，使她变得市侩甚至鸡贼。













她能有多少人生经验能给小雾？自己的日子过得一塌糊涂，但是她仍然喜欢说教。





影片中，吃饭的场面很引人注目，多得超乎寻常，而且导演拍得滋滋有味，仰着头喝牛奶发出吨吨吨的声音，张大嘴啃食着羊蝎子，嘬着骨头里最后一点汁水，坐在沙发咔嚓咔嚓吃着甜脆的哈密瓜。





好像除了吃，这生活也没啥乐趣。









饭桌上是这两母女唯一能平静下来的地方，两个人能稍微和平地在一起分享同样的美味，但是一出去，不得了了，母亲看着小雾哪里都不好，小雾觉得母亲多管闲事。





母亲的市井样子让小雾浑身不自在，带母亲去买衣服，看到价钱贵不肯买，不是出于省钱，而是我们不能买这么贵的让服务员好过了；看到小雾半歪着脑袋走路，上去就是喋喋不休的责骂，话里话外其实是为小雾好。













小雾也看不惯自己的母亲，她涂口红涂得不好，小雾也横加指责，话语尖酸刻薄，她确实也是希望母亲更好看一点，但是这话说的却让人难以接受，也难怪母亲直淌眼泪。





明明相依为命，偏又互相伤害，中国的两代人之间，沟通问题从来都没有停止。









或许不像这对泼辣的母女这么极致，可是母亲唠唠叨叨的时候，你没有讨厌过吗？祭出大杀器“别人家的孩子”，哪次不把你气得跺脚？





换过来，我们现在或许再也不会对父母说重话，可是从叛逆期一路过来，谁没伤过父母的心？





但是在外面，要是有谁敢说自己家孩子或父母一句坏话，你能拿出自己全部的口才和体能疯狂进攻。











生活一地鸡毛，在如母女这样的亲密关系之间，从来没有赢家和输家。





3

柔情之下的残酷逻辑







说“柔情史”，当然少不了柔情。锋利的外壳下，母女都不乏柔软。





母亲非常爱小雾，这点毋庸置疑，别看她成天嘴巴臭骂着小雾，但是对于小雾的生活非常在乎，有没有好好吃饭，和男朋友怎么样，生活上的点点滴滴都是母亲的惦记。









小雾亦是如此，一和母亲吵架就拿拆迁款的事戳她痛点，一戳一个准，恨不得把老母亲气到晕厥才罢休，但是大吵过后又很在意母亲，偷偷摸摸从窗帘缝里观察她的动静。









在导演看来，母女之间的亲密关系不只是互相关爱这么简单。





这种关系更像是在互相较劲，谁也不服气谁。孩子渐渐地长大，母亲越来越显得无力，但是凭着自己多活了那么十多年总是不服气，不管是什么方面总还是想要教育一番，但是这样的说教，总不会止于建议。





孩子对待母亲亦是如此，尤其是母亲的人生没有那么成功，没有那么值得借鉴的时候。可是回头说，一方面，有多少人的人生算得上成功；另一方面，成功到什么程度，才能让小祖宗们低头？









都是解不开的扣。柔情之下，其实父母与孩子总是这么疙疙瘩瘩。互相没打过仗，好像还少了点亲热劲。可像小雾母女这个吵法，也实在不像一家人。









人与人之间关系的模糊甚至越界，导致了生活中的总是有各种鸡毛蒜皮的小摩擦，小到拌嘴吵架，大到摔锅砸碗。血脉里的亲情当然断不了，嘴里的口风却不能软一下。





导演说，这部电影是要把生活中柔情的面纱揭开来给人看，我想她已经做到了，纷扰中不缺柔情，柔情的表达又成了伤害。那些温和的拥抱和叮咛，其实我们根本不熟；与母亲的日常，哪有降低过嗓门说话！





刨去双方的性格问题，更需要看到的是，那些你认为永远不需要考虑感受的人，并不能无休止地承受你以柔情为名的伤害。





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