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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 比恐怖片更恐怖，一个真实的人间地狱《切尔诺贝利》！

藤井树 发布于：

福利提示：本文有赠票！


俄罗斯以西，白俄罗斯与乌克兰交界，在小城普里皮亚季旁边不远，是一片至今让人望而却步的死亡之地——切尔诺贝利。


这片土地所承载的苦难，是曾经震惊世界的“切尔诺贝利核事故”


2014年的切尔诺贝利


1986年4月27日，瑞典某家核电厂在进行例行检查时，发现有异常的辐射粒子粘在他们的衣服上，根据化验，他们怀疑是俄国的核电站出了问题。


他们的目光，投向了东方。这家核电站距离切尔诺贝利直线距离1100公里，当他们检测到辐射，意味着半个欧洲已经笼罩在核辐射的威胁之下。



而在辐射源，那里的人们到底在经历着怎样的灾难？


这段往事，近来被HBO拍摄为一部口碑爆棚的神剧。


《切尔诺贝利》


《切尔诺贝利》

Chernobyl

导演: 乔韩·瑞克
编剧: 克雷格·麦辛
主演: 杰瑞德·哈里斯 / 斯特兰·斯卡斯加德 / 艾米丽·沃森
类型: 剧情
制片国家/地区: 英国 / 美国
集数: 5


目前，该剧刚刚放出3集，口碑不但没有下降，反而还在不断上升。豆瓣评分从第一集不可思议的9.6分，上升到了9.7！




这部只有5集的剧集，已经锁定了一个美剧界的神位。手法写实、故事平铺直叙，人物也没什么俊男美女，到底是怎么征服了全球观众的心？


无他，一场真实的灾难，一段全人类的痛苦。


1

真相


全剧的第一幕，发生在1988年4月26日，切尔诺贝利事件两周年。当年调查该事件的负责人瓦列利·列加索夫，在家中写完了一段文字，借倒垃圾的机会把文稿塞到了隐秘的暗处。



他观察到，楼下一辆车里的一个人一直在监视他。


几分钟后，他回到家中，上吊自杀。


为什么？怯懦，负罪还是明志？



一切，要从两年前的那个深夜说起。


1986年，普里皮亚季熟睡的人们感觉到一阵震动。而没睡的人们会看到，不远处的切尔诺贝利核电站上空出现了一道颜色艳丽的光柱。



消防员瓦西里接到了总部的电话，急匆匆地走了。新婚妻子柳德米娅把这次紧急出动当作了其他任何一次行动，只是心里似乎有些不安。


对于那颜色妖异的火焰，瓦西里认为是核电站沥青屋顶燃烧导致的，这也是消防队方面接到的解释：这只是一次火灾。



但当他们到达时发现，燃烧的四号反应堆大门周围，散落着许多大块的黑色物质。消防员米沙捡起了一块摸了摸，几分钟后，他的手发生了严重的烧伤和溃烂。



瓦西里感到事情不妙。如果他能看到，会发现自己的脸上泛着不正常的血红色。


他们不知道，当晚在四号反应堆的调试时，发生了严重的操作失误。反应堆的核聚变导致了严重爆炸，门前散落的黑色物质，正是反应堆的堆芯。



也就意味着，整个反应堆完全泄漏。


最先对此做出反应的是核电站总工程师迪米特洛夫，他认为这是反应堆内部的燃烧，解决方案就是往堆芯里大量放水。而且他第一时间向区委报告：爆炸完全在控制之内。



若干面色血红、呕吐中的职员找到他说：堆芯炸了，到处都是，但他只是瞪大了眼睛问：石墨的堆芯怎么会爆炸？你给我解释！



是啊，石墨是不可燃的。但当门口的石墨块散落一地的时候，问这个解释有什么意义？



问题是，这个结论一层一层地被传递了上去。地区告诉相关部门，相关部门告诉克里姆林宫，每一层的结论都是：事情在控制之内。



科学家在质疑，现场的亲历者在质问，但他们被当头一棒：你为什么总是危言耸听？


此时，天色将亮，普里皮亚季的五万人，基辅州上百万人将开始新的一天。所有人对不远处的灾难一无所知，而为了平定局势，普里皮亚季进行了封城。



没有人面对真相，甚至没有人愿意往坏处想。


这似乎是一个现代版“皇帝的新衣”的故事。所有人众口一词地说出了一个最合适的答案，而不管这个答案到底是不是真相。当初说了真话的是个孩子，而现在，没人愿意当“傻子”。



上百万人的生命、上千万人的健康，被当作代价押上了赌桌。抓住他们的是一个大国的面子，以及若干层官员的个人利益。


构成一个真实地狱的，核辐射是凶器，谎言是元凶。而后来，这些谎言甚至湮没了真相。


2

恐怖



许多人说，这看起来像是一部恐怖剧。相比于那些鬼神之类的恐怖，这个真实存在的事件，让我们在知道了结局之后，更不敢面对过程。


结局是什么？



事故现场，死亡32人；事件发生后，参与清理工作人数高达50万，其中2万死亡，20万患绝症27万人因切尔诺贝利事件致癌，其中又有9.3万人死于癌症；全球共有20亿人受到事件的影响。


纪录片《抢救切尔诺贝利》


剧中看到的消防员、研究员，都在事件发生后不久相继病危甚至死亡；从阿富汗紧急调回的600名飞行员，负责从高空向反应堆空投硼砂填坑，基本全部死亡。


他们面对的不是任何有形的敌人，甚至不是鬼怪。我们都知道，那个可怕的屠夫叫“核辐射”。



无形，无色，却是世界上最可怕的杀手。


剧中把这种恐怖拍到了极致。普里皮亚季的民众对灾难一无所知，他们拥挤在高处，看着远处极为美丽的火光，仿佛欣赏每种美景。


令人毛骨悚然。



他们不知道，那是核泄漏之后的切伦科夫效应。孩子们在蹦跳，大人们相互依偎。


天空中，隐约可见有粉尘正在飘落，那是死神的使者。



我们始终看得到死神在那里，但死神到底有多强大？剧集在这玩了个悬念。


事件发生后，总工程师迪米特洛夫要求测试辐射情况，答复说是3.6毫伦琴，但同时测量者也说了，这个小测试仪最高只能测到3.6毫伦琴。



但迪米特洛夫满足了，地区领导也满足了：3.6伦琴，不太好，但也不算坏。克里姆林宫的会议上，副主席鲍里斯·谢尔比纳说：基本相当于一次X光的辐射。



但其实不是，3.6已经是X光的好几百倍，让瓦列利·列加索夫觉得应该疏散群众。更何况，数据远不止3.6。



随后，白俄罗斯核研究所测到了一个2000毫伦琴的数据，因为他们的测试仪只有2000。



终于，鲍里斯·谢尔比纳和列加索夫组成的工作组到了现场，一位少将开着车拉着大型测试仪到了反应堆边上，得到了准确的数据：15000毫伦琴。现实中，这位少将在一周后死去。



这场核泄漏造成的污染，是广岛原子弹的四百倍。


就像很多恐怖片，人类的傲慢和自大让他们在未知的恐惧面前作死。而这一次，他们作的代价是核辐射下的半个欧洲。


普里皮亚季城内，疯狂离开的人群中，一只鸟落在路上，就此死去。



恰似在反应堆上空空投硼砂的飞机，在烟雾中直接散架坠落。



在这片土地上，死亡已无处不在。


3

灾难


该剧并没有过多描写事件是如何发生的，而是在拍这之后种种近乎魔幻的现实。从第一分钟开始，在这件事上负责做决策的人，似乎一直就没对过。



迪米特洛夫后来成为为整个核泄漏背锅的人。如果他第一时间封死反应堆，疏散市民，一切都还有可挽回。


但他没有，他坚持堆芯没有爆炸，坚持事情还在可控范围内，甚至要求往堆芯放水。



地区领导第一时间报告克里姆林宫事态已经控制，并且不断驳斥堆芯已经爆炸的说法。而某地区大佬在一番激情洋溢的演讲之后，下达了封城的命令。



克里姆林宫里的会议似乎和地区没什么不同。他们考虑国际影响，考虑国内稳定，对核泄漏本身不屑一顾，站起来发言的列加索夫仿佛一个异类。



每个人都在做错误、却在个人的立场上正确的决定。


在这场灾难的背后，有太多的如果。如果反应堆封闭及时，如果人群疏散及时，如果处理方法少一些牺牲……



一切都没有意义。换来的，只是三十年后，依然宛如死地的上千平方公里土地。


2006年的“鬼城”普里皮亚季


与灾难相对应的，是我们看到被毁灭的东西是何其美好。


核泄漏不同于战争，没有宣言，没有战备，所有人都依然在生活的状态。孩子们打闹着上学，恋人亲密地吻别。



甚至于，那些苏联的人们比我们想象的更可爱和可敬。


当谢尔比纳需要三个核电站工人去反应堆底下把水放掉，开了多高的待遇也没人去；但当他说，这一切是为了几千万人的生命，三个志愿者站了起来。



他们到了辐射最严重的地下，刚走了没几步，剧烈的辐射直接让他们的手电没了光。一闪一闪的，一切归于黑暗，恰似他们的生命。



我们痛恨灾难，是因为我们看到其毁掉了怎样的美好。但这灾难的背后，那些暧昧不清的历史面孔，让人忍不住感到酸楚。


在这场大灾难的背后，为我们提供的是一个观察和反思的视角。有自私，也有无私；有苟且，也有牺牲。



唯一缺少的，是直面真相的勇气。相比核泄漏，这更像是造成了整场灾难的元凶。


不妨把剧集开头的这段台词作为结尾。如果有一天，当我们要做某种决策的时候，不妨想想《切尔诺贝利》




看完了这出令人毛骨悚然的神剧，是不是吓得小心脏碰碰乱跳？那就赶紧来看个法国爱情片回回血吧，看看人间美好的东西~


法国人的浪漫和温暖，让他们拍出了很多精彩的爱情片，例如今天上映的《真爱百分百》。单身多金的商人乔斯兰喜欢勾搭漂亮女孩，在一次他假装残疾去勾搭女邻居的时候，却爱上了对方坐轮椅的姐姐……


那些关于爱情、生活的智慧，法国爱情片永远不缺。






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