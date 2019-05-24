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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 【视频来了】《罗马》：电影语言所能达到的极致，宏大而私密的个人史诗。

藤井树 发布于：

时间：2019年5月15日18:30

放映电影：《罗马》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：黄望莉


5月15号，观影团和团友们一起观看一部值得久久回味的电影——《罗马》，导演独特的叙事手法，浑然天成的真实质感，仿佛将回忆里的童年直接搬到了我们眼前。


冷静克制的画面却饱含着对于旧日时光的怀念，又带着对残酷现实的刻意规避和淡化。我们像进入了导演的冥想盆，完全浸入式地感受着这个家庭的每一次悲欢离合。


看着电影里的两个女性，她们孤身一人拥抱属于自己的生活，现场很多观众都流下了眼泪。让我们来听一下嘉宾对谈，相信可以对影片有不一样的理解。


女人总是孤身一人



【黄望莉说


这部影片的视角非常的特别，主角是仆人，但是实际上仔细看，有几个镜头实际上是孩子的视角，是阿方索自己儿时记忆的角度。特别是最后一个镜头，看天空的角度，是一个比狗高一点的视角，其实就是一个孩子看天空，看飞去的飞机，看仆人的生活。


阿方索·卡隆在这个片子里面其实是盛赞女性的，在电影当中我们经常能看到对于女性的描写。女性经常作为“地母”形象在中国电影里面出现，这个片子里其实也有这个意思。


这部片子最有意思的是，所有女性的情感和她所经历的痛苦用的是极其冷静的手法表达。有一种电影是情节剧似的，音乐是一定要铺上去，要煽情。但这整部电影，没有任何音乐，但是声音却那么丰富。



【藤井树说】


电影以非常冷静的视角，把这段历史客观地描写了出来，而且是一个普通人的视角，不是带着宏大的视野去看。这种私体验非常动人的在于，其实是用非常客观的镜头呈现的同时，你又会有共情感。


可莉奥羊水破了，你会担心孩子有没有保住，大人有没有保住。这种共情感把你从当下的那种风云莫测的政治运动，拉回到普通人的生老病死。


看起来既是宏大叙事，又是这个仆人个人感情创伤的表达。墨西哥历史上那么大的、绕不开的一个学生运动，却成了保姆的个人创伤。导演把历史处理得像他的景深，给不断的推远，同时又拉近。


它不是那种我们常见的主流叙事手法，现在我们回头去想，全片是没有配乐的，但声音非常丰富，同时它又用黑白的画面，营造一种旧时感。第一个画面开始，你就知道它是属于回忆的。


图文完整版请戳：

不要怀疑，《罗马》当然是电影视听语言所能达到的极致高峰。【观影报告】

 8.4分，黑白影像下宏大而私密的墨西哥往事。【文末开奖】


电影《罗马》正在热映

请去影院支持！






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