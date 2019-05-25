本周末上映的《龙珠超：布罗利》，引起了许多新老漫迷的兴奋。实际上，这部动画在此前已经完成了许多破次元壁的壮举。





拿下日本的系列最佳并不意外，但北美票房破3000万美元，全球票房1.11亿美元，这样的成绩对于一部剧场版动画来说堪称奇迹了，被海外媒体及粉丝赞为“史上最强龙珠电影”。





而在日本国内，被誉为“平成后最强动作电影”。









这是《龙珠》系列的第二十部院线电影，与此前不同的是，鸟山明此次并非挂名，而是亲自加入到了电影的创作中。





于是，我们看到了一个和此前那个疯子完全不同的布罗利，却看到了更加熟悉的孙悟空、贝吉塔和弗利萨，看到了那些曾经深深感动或感染我们的细节和精神。





《龙珠》，回来了！





《龙珠超：布罗利》

Dragon Ball Super: Broly

导演: 长峰达也

编剧: 鸟山明

主演: 野泽雅子 / 堀川亮 / 中尾隆圣 / 岛田敏

类型: 动画

制片国家/地区: 日本

上映日期: 2019-05-24(中国大陆) / 2018-12-14(日本)

片长: 100分钟





1

好一场大战！







在日漫体系里，《龙珠》堪称是开创了全新打斗流派的，继承了港片里高速剪辑的动作体系，加以大量划线渲染动作。所以，打斗戏肯定是大看点，更何况，片长100分钟，高潮那场打斗戏竟长达45分钟！







而放在大银幕上看，《龙珠超：布罗利》打得也太好看了吧！









不同于动画里相对固定的镜头，该片打戏使用了堪称惊艳的长镜头，但镜头内调度好看到飞起。当然，固有的快速剪辑和波线渲染也必不可少，整个节奏绝对的酣畅淋漓。













这是真人电影目前还无法做到的打斗节奏和呈现方式，近乎瞬移的身影和破碎但完整的动作线索，目不暇接但连贯性很好。









那些称自己从动漫汲取了养分的动作片导演们，你们有新教材了！









在《龙珠》里，这样密集的大战节奏，也是相当少见的。





悟空和贝吉塔在这场大战中，用尽了目前所知的所有赛亚人形态。从超级赛亚人一阶、二阶、三阶，一直变身到了超红，超蓝！当然，超四、超五是没有的，鸟山明一直不承认《龙珠GT》的存在……









而号称“最强赛亚人”的布罗利确实让人瞠目结舌，不变身只靠着肉体的力量已经可以硬扛超二的贝吉塔！而后，除了变身超一，我们还见证了绿发的“传说级超级赛亚人”，也就是“传超”！









面对这样的布罗利，贝吉塔和悟空合体为悟吉塔！每一幕，都堪称名场面。





而且，《龙珠》系列最具人气的反派弗利萨，是这场大战背后的阴谋人士，这次也展示了他的最强形态：黄金弗利萨！









所有龙珠高级形态依次亮相，在南极之地展开一场终极对决。这样的戏码，恐怕是会载入动漫经典记忆了。









2

迷人的布罗利







除了打戏，《布罗利》的文戏也相当出色。最抢眼的是，塑造了一个无比出色的反派：布罗利！









相比于此前剧场版里实力超人的战争疯子，鸟山明塑造的布罗利颠覆，却更丰富。





出生时战斗力就高达一万的布罗利，当时引起了贝吉塔王的嫉妒和仇视，怕他夺去了儿子贝吉塔王子的地位（贝吉塔在《贝吉塔篇》开始战斗力1.2万）。于是他被流放到荒芜的万帕星，逐渐长大。





传说中的战斗力“爆表”





愤怒的父亲帕拉伽斯大佐抢了一艘飞船来到万帕星，发誓要把布罗利培养为最强战士，于是从小对他进行训练。从小只知道战斗的布罗利，从没有感受过任何温情。





但他对每一段感情都无比珍惜。腰上的动物皮毛，是他唯一的野兽朋友“芭”的耳朵。当年为了让“芭”继续和布罗利战斗，帕拉伽斯砍掉了前者的耳朵。“芭”不再是朋友了，而布罗利从此把它的耳朵系在腰上。









先是被帕拉伽斯，再是被弗利萨，布罗利的前半生始终是在被利用中度过。甚至他的父亲用一个电击器控制他，仿佛在训练某种动物。









于是，这个会在战斗中失去本性的赛亚人战士，甚至失去了作为“人”的身份。他的一生，始终是一个悲剧。





因此，无论他如何恐怖，把孙悟空和贝吉塔虐成什么样，我们始终不会像对弗利萨那样恨他、怕他，而是会心生怜悯。









但谁知道呢，下一次，弗利萨还是不会放过利用他的机会。





而且，这个角色的特质也非常有趣。因为从小受到的训练很低级，他进行高等级战斗的时候完全不适应，可是成长速度堪称飞快，每次吃亏都会实力暴涨，完全深不见底！









这样有趣的角色，令人想起弗利萨和布欧的设定，恐怕只有鸟山明想得出来吧。





3

曾感动我们的《龙珠》







应该说，鸟山明的回归，赋予了《龙珠超：布罗利》最正统的《龙珠》特质。毕竟此前，除了一帮战斗疯子瞎打，我们已经看不到什么熟悉的东西了。





但是鸟山明一接手，立刻觉得：曾经令我们感动的《龙珠》又回来了！





首先，他太知道用什么料能让我们嗨起来。





悟空的父亲巴达克！





比如，在这部剧场版里，第一次全景展现了贝吉塔行星毁灭的情景。那个弗利萨用一根指头毁灭星球的场面，其实已多次出现，但那个巨大的阴谋一步步展开，还是有着名场面的震撼力。









比如，他带来了所有我们最喜欢的角色特质，弗利萨的阴险和诡异，贝吉塔的傲娇，布玛的娇蛮，悟空的痴狂。每个角色都像是他的孩子，鸟山明太了解他们。









除了激燃的打斗，那些最不靠谱的脱线也带来了不少笑点。比如布玛寻找龙珠的理由，只是想减少五岁；而弗利萨则是想要长高五厘米。为这，双方居然打得不可开交。









但最令我们感动的，是《龙珠》里那些让我们无法释怀的爱。





从对战雅木茶都吃力的野孩子，到可以对战破坏神的宇宙强者，悟空的每一次失败，每一次成长，每一次牺牲和复活，我们都历历在目。但长再大，他还是那个坐得上筋斗云的、心思单纯的小孩。









他尊重对手，也尊重生命。最终留下布罗利，不只是因为悟空是个武疯子，更因为他发自内心的怜悯和对强者的尊敬。





但他最在意的，是他是否足够强大，是否可以守护一些东西，面对布罗利的能量波，他的第一反应是“那不可以落在地球上”；在超红状态被打得奄奄一息的时候，他依然没有选择瞬移离开。









或许那些年刚刚明白有些事总是无能为力的我们，正是因为这种有温度的奋斗史被吸引。在《龙珠》里，没有什么轻而易举的胜利，也没有注定无法击败的敌人；没有会变心的朋友，只有惺惺相惜的敌人。





超红不行，我就超蓝；超蓝不够，我再想办法。总之，我一定可以。









看着银幕上那个款款离去的卡卡罗特，曾经让我们爱上的悟空回来了。





现在就一种想法，回家想要翻出来在床底下躺了好多年的《龙珠》漫画，重温当年的感动和热血，这么久都快忘了，我一直是爱着你的啊！











