这周末上映的迪士尼真人电影《阿拉丁》，毫无疑问是最受关注的一部。但如今，影迷还有多少对迪士尼真人电影的期待？











从此前《小飞象》的票房来看，观众已不复《美女与野兽》的疯狂。过于求稳的迪士尼真人电影，或许在逐渐失去魔力。





面对《阿拉丁》的到来，影迷们显得有些冷静。毕竟，迪士尼真人电影的调性大家都熟悉了：做到极致的电影视听，中规中矩的故事，老套的人物关系。而这一次，迪士尼能有什么突破吗？





虽然不多，但确实有。





《阿拉丁》

Aladdin

导演: 盖·里奇

编剧: 盖·里奇 / 约翰·奥古斯特

主演: 梅纳·玛索德 / 娜奥米·斯科特 / 威尔·史密斯

类型: 爱情 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-05-24(美国/中国大陆)

片长: 128分钟





1

难得有些风格化





为了演绎这部1992年经典动画的异国风情感，《阿拉丁》找来了盖·里奇担当导演。此前我们判断：任何导演在迪士尼手里都不会有个人风格。但盖·里奇大概是个人风格太强了，所以多少有点私货~















从此前一败涂地的《亚瑟王：斗兽争霸》就能看出，这位导演能把任何题材拍出硬核的摇滚味道。





于是电影中的转场和闪回镜头，大量的特写切换，还有眼花缭乱的快速剪辑，都带着盖里奇强烈的个人风格。他永远是在玩电影的，人物自带段子手属性，似乎各个都能随口来段Freestyle。









盖里奇的幽默感充斥其中，或许是因为阿拉丁本来就是个小混混，这种气质倒也给电影增色不少。而电影中大量的追逐戏和“跑酷”，进一步帮“街头混混”阿拉丁立住了形象。





不过港真，这一套似乎在《波斯王子：时之沙》十年前就玩过了，现在看似乎只能评价为不错。









演员中，最受瞩目的莫过于威尔·史密斯所扮演的灯神。前作中的灯神精灵加上罗宾·威廉姆斯的配音，在动画电影中已经足够有趣。但史皇的塑造，还是有自己的一套。













还记得当初史皇这个选角还挺有争议：这个蓝胖子是谁？不过在电影中，他只是有时是蓝色的、有时候又像一般人类一样。他的角色也是电影里少有的风格化的形象，可以说成功抢了男女主演的风头。







也是他的存在，给电影带来了不少喜剧元素。精灵不仅会表演精彩的歌舞桥段，还会发挥威尔·史密斯妙语连珠的嘴炮天赋，挺有个人风格。





他和盖·里奇，真是相见恨晚了。













2

迪士尼式政治正确







但整体来说，迪士尼还是没有给主创们留出多少发挥空间。







与《美女与野兽》的翻拍一样，本片的故事其实和旧版动画差别不大，但相比《美女与野兽》原封不动地把旧版的剧情重新拍一遍，《阿拉丁》还是在一些故事情节、角色塑造上有所创新。













比如威尔·史密斯为本片带入的嘻哈饶舌，开头的说书人也从怪老头改成神灯精灵自己，

动画屏幕史上“最恶心的一个吻”的经典片段也被彻底删掉。（在大战贾方的时候，聪明机智的茉莉公主假装被施了咒语，为了迷惑贾方在关键时刻亲吻了他）





童年阴影







这个修改不知是否是受“女权风潮”影响。但可以看到的是，茉莉公主这一角色注入的女性自我意识，都非常符合当下迪士尼政治正确的改编。其中茉莉公主鲜明的自主形象，无疑是近年来迪士尼公主女权的强化版。









从维护家庭的仙度瑞拉，到爱读书的贝儿小姐姐，迪士尼真人电影总是会玩一些看起来并不高级的女权梗。相对来说，茉莉公主是有更好的改编基础的。





在动画版《阿拉丁》，茉莉公主的性格与形象已经显示出和其他公主的不同，“我不是别人（其他王子）赢得的一件奖品”的态度颇为讨喜。













既然到了21世纪，编剧也必须让茉莉公主更与时俱进，除了沿用著茉莉公主旧有的个性外，在政治上，她渴望参与国家大事、渴望继承父亲的王位为国家服务。





这参政意识倒是无比正确，但问题在于，动机呢？在保守落后的东方，她是因为什么有了这样的概念，又该如何实施？实在显得过于突兀。













在国王和大臣的立场上，找一个门当户对、又能互利共赢的夫婿联姻，就是“为她好”。茉莉显然对此不屑一顾。她偷偷溜出皇宫，与草根青年阿拉丁相爱，也是反抗的一部分。













这是公主电影里罕见的“女尊男卑”关系，还好两个人在生活理念上却是相当一致——都不是什么循规蹈矩的人。





在一众迪士尼公主中，茉莉这个角色的突破性可见一斑，但过于刻意的塑造，大大减弱了角色本身的魅力。









包括此前那些女权梗，如茉莉的反抗性一样，都因为其背后逻辑的薄弱而显得符号化且不堪一击。迪士尼的这套低阶玩法，带着点自作聪明的范儿。





3

玩视觉，还是专业的





当然一如既往的，迪士尼在视觉上不会让人失望。





从《沉睡魔咒》到《美女与野兽》，迪士尼的每一部动画电影真人版都能引起十足话题。前者暗黑的视觉风格，打破了大家对《睡美人》的固有印象；《美女与野兽》则是动画版的完美复刻，更加优美动人。













到了《阿拉丁》，美丽的东方古国，以及神奇的魔法、飞毯、魔神，借助电脑特效的渲染在大银幕上展示，同样是再现了动画版的奇幻世界。





当朗朗上口的《新的世界》（A Whole New World）旋律在电影院响起，相信许多人起了一身鸡皮疙瘩，这首脍炙人口的配乐来自迪士尼1992年动画版电影《阿拉丁》。









迪士尼已经摸索出了一套动画翻拍真人电影的标准模式：一类是以《阿拉丁》《美女与野兽》为代表的还原经典，主打情怀牌；另一类则是像《沉睡魔咒》《小飞象》这类偶有“暗黑”，但依然合家欢的故事新编。





这一波“新瓶旧酒”的操作目前看是成功的，但如开头所言。当大家已经摸清了迪士尼真人电影的套路，迪士尼该如何维持影迷的高期待值？

目前，除了今年7月的真“兽”电影《狮子王》，明年还有《花木兰》和《沉睡魔咒2》。已经宣布的翻拍计划，还包括《小姐与流浪汉》《小美人鱼》《星际宝贝》《白雪公主》《匹诺曹》等等。













而这部《阿拉丁》平心而论，惊喜是有的，如果周末闲来无事，纯粹想找地方放松眼球，这倒也是个不错的选择。





但整体上，电影里并不能看到迪士尼真人电影整体上有什么所谓突破。下一步，他们要如何夺回观众的欢心，为接下来的改编铺路，还需要再动动脑子。





不过，神仙姐姐的《花木兰》会拍成什么样，还是令人hin期待的~























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