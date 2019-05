谁也没想到,五月天的一部演唱会纪录片,居然会空降成为周五的票房榜亚军,今天的票房也表现不俗。





或许在不少人看来,所谓的演唱会电影,只是粉丝电影的一种。其实千万别小看,它的魅力,远比你想象的要巨大。









高晓松此前评论《波西米亚狂想曲》的时候说:一个演员可以演一代巨星的生活,但演不出他们在舞台上的那种感觉。这种差别,此前我们在对比该片和“Live Aid”现场实况的时候就会发现。





如果你看过《人生无限公司》,看这五个已经出道20年的男人的舞台,看他们和现场观众聊生活,看他们在视频里搞怪,你会完全震撼于这场表演的魅力,甚至被圈粉。





演唱会纪录片,能做的可远不止听歌那么简单。





听歌当然是演唱会纪录片最基本的,而我们在电影里听到的音效确实相当震撼。Atmos的音效,赴美国请《变形金刚》团队制作音轨,64声道的配置,在影厅里也仿佛置身演唱会现场。











整个舞台也绝对是视觉震撼,漫天的烟花,极简或绚烂的屏幕视效,当然还有他们不靠谱的超级英雄短视频,也相当有让人入戏的资本。









而且,五月天在《人生无限公司》的巡回演唱会上,也确实奉献了他们艺术生涯里最值得我们记住的那些歌。虽然不是狂粉,但许多次,小编还是忍不住跟着唱了起来。





印象最深刻的是,小编去的提前点映场,有大批五月天粉丝驻扎!开场之后,现场骤然亮起的荧光棒,让人简直有穿越感!





影厅or演唱会?







让人想起陈奕迅的玩笑之语:我只是唱歌,但五月天是宗教。







为什么我们喜欢五月天?因为他们的歌里,有每个平凡人的生活。





梁家辉客串演出





青春飞扬的时候,你喜欢“我和我最后的倔强”;失恋后的某个夜晚,你会轻唱“我不愿让你一个人”;长大成人,历尽蹉跎,还可以唱“我知道潮落一定有潮起”。





《转眼》MV真的看哭了!





他们更有许多话想跟你们聊,聊“生存以上,生活以下”的状态,聊“人生有限公司,命运才是boss”,有《派对动物》的丧,也有《倔强》的燃,更有《知足》的暖。





滴滴点点,当更多人在讴歌生命和宇宙的时候,他们拨动了最靠近生活的那根弦。





黄渤角色抢镜





从1997年五个貌不惊人的年轻人,到后海“无名高地”酒吧对三十个人唱歌的新扎组合,再到巡回开122场演唱会、请420万歌迷一起拍《人生无限公司》的亚洲顶级组合,这是五月天留给这个时代的记忆。









好的演唱会纪录片,不只是听歌,更是把那些镌刻在某个时代的伟大音乐人永远记忆。同时,更会传递歌手的思想和智慧,关于时代,关于自由,关于人类和个人。





或许对于许多影迷来说,演唱会纪录片并不是一种熟悉的题材。因此,以下就为您盘点一份小编个人心水的十大演唱会纪录片。如果你爱电影也爱音乐,这里的每一部都能让你跳起来!





在这部纪录片发行时,封面上写着“有史以来最好的摇滚纪录片”。在当时这只是宣传口径,但随着时间的流逝,越来越多的人在认可:这是有史以来最不可思议的演出之一。











先说说这场演唱会的主人公:乐队(The Band),是的,没有名字,这是一支为歌手伴奏的乐队。他们经过无数次现场音乐会的打磨跻身世界一流组合。成员个个独当一面,不管歌手是民谣、蓝调还是福音歌曲,都可以自如切换。









但组合16年之后,因为内部矛盾,他们决定举办自己的告别演出,这在当时还是个创举。1976年的感恩节,“乐队”在旧金山温特兰剧院举行了明星云集的告别演唱会,5000名观众在舞池开放前享用了火鸡大餐。





参加的歌手是他们此前多次合作的音乐大师们,包括但不限于他们的老板鲍勃·迪伦、尼尔·杨、埃里克·克莱斯顿等。









这场极具纪念意义的音乐会请来了马丁·斯科塞斯担任纪录片导演,马丁找了好莱坞的七位顶尖摄影师掌镜,用了足足60万英尺胶片。





我们可以看到许多珍贵的画面:鲍伯·迪伦与乐队成员罗比·罗布森用眼神交流着即兴演奏;凡·莫里森在台上打醉拳;埃里克·克莱普顿在演奏时吉他背带突然脱落,罗比·罗布森用一段即兴solo化解意外……









后来,罗比·罗布森和老马丁建立了多年友谊,为后者的电影《愤怒的公牛》《喜剧之王》和《金钱本色》等配乐。乐队后来并没有重组。





乔纳森·戴米最具盛名的作品是《沉默的羔羊》和《费城故事》,但这部1984年的纪录片绝对是他艺术作品的一个高峰。





Talking Heads或许不像滚石或披头士这些英伦乐队那样大名鼎鼎,但摇滚名人堂成员的身份足以说明其成就。如果你没有听过他们的歌,那首《Psycho Killer》是必听的!









而这首歌也正是《别假正经》所记录的演唱会上第一首歌。主唱大卫·拜恩跟着卡带里的鼓点弹琴唱了起来,后来仓木麻衣在MV里曾致敬了这个场景。









彼时的Talking Heads正在为自己的第五张专辑《Speaking in Tongues》的推广进行巡回演唱会,年轻的导演乔纳森·戴米在看了现场之后主动找到他们,诞生了这部被认为“最完美的演唱会纪录片”。









凭借其新颖的拍摄手法和极具创意的表演方式,电影让Talking Heads出尽风头,如今它在烂番茄上依然有着高达97%的新鲜度。更重要的是,戴米让这部电影像是一个乐队的艺术声明。





如果你对纪录片有所了解,看见梅索斯兄弟应该会虎躯一震,这两位堪称纪录片领域的泰山北斗。而《给我庇护》在他们的职业生涯里也算得上杰作。70年代上映的时候,它被誉为“有史以来最伟大的摇滚电影”。





滚石乐队一生有许多著名的现场纪录片,但《给我庇护》记录的是1969年一段不堪回首的往事。那是伍德斯托克诞生之年,摇滚盛世开启,然而在滚石位于加州北部奥塔蒙特的演唱会上,一出悲剧诞生了。









这场演唱会聚集了超过30万来自世界各地的歌迷,为了维持秩序,主办方雇佣了臭名昭著的地狱天使组织。演唱会进行中,他们和歌迷发生了激烈冲突,甚至在离舞台十几米的地方刺死了一名持枪的黑人青年。









主唱米克·贾格尔从未承认这次雇佣,但此后六年他没有再唱过惨剧发生时那首《同情魔鬼》。负责录制的梅索斯兄弟无意中记录了历史,一个巨大神话的坍塌,一段美国梦的破碎。









另外,当时的其中一名摄影师叫乔治·卢卡斯,但他的画面摆拍过于明显,梅索斯兄弟没用他一个镜头。





这部由迈克尔·沃德利导演的纪录片,用三个多小时记录下了1969年8月这场为期三天、以“爱与和平”为主题的反文化运动——历史上最著名的音乐节:伍德斯托克。









通过李安的那部剧情片,我们对这个音乐节的地位和影响都有所了解,也知道那场音乐节怎样把一个高速公路旁的小镇搅得鸡飞狗跳。百万的人驾车从全国各地赶来,这是音乐的力量。





45万人聚集在舞台周围和小镇的草地上,在一片泥泞和糟糕的场地上疯狂呐喊和唱歌,更有一百万人堵在前往音乐节的路上。主办方不得不启用直升飞机接送演出的乐队和部分观众。









更难想象的是,在嬉皮士文化弥漫且没有警察的伍德斯托克音乐节,整整3天没有发生任何的暴力事件。就像组织者在音乐节现场激动的说:“这不是一个结束,这只是一个开始。”









这部影片获得1971年奥斯卡最佳纪录长片奖,以及最佳剪辑与最佳音响的提名。在这场音乐节上有多少伟大的演出不需细说,但最值得记住的,是音乐和爱在那个时代,播下了怎样的种子。





大卫·查普尔是一名黑人喜剧演员,在格莱美、奥斯卡等大型颁奖礼上都作过主持,脱口秀节目更是在美国火爆异常。但和很多出身布鲁克林街区的贫困黑人一样,当他们富有了、成功了,都想回到街区为老朋友献上自己的歌声。









于是,一群黑人嘻哈歌手开始了一次免费的美国巡回演唱会,每次就在街边,在他们熟悉的地方。他们不是那些讲开豪车、嗑药泡妞的low咖,而是真正用自己的音乐为黑人发声的大佬。









在纪录片里,我们能看到A Tribe Called Quest、KRS-One、De La Soul、Mos Def、Common、包括2Pac这些说唱界的传说和活化石,他们代表的音乐时代和态度,是说唱真正的力量和内涵。









如果你不了解黑人文化,其中黑豹党等政治意味明显的元素或许你不会懂,但看过这个,你才会知道嘻哈不是只关于吃喝玩乐。





涅槃乐队在摇滚史上的地位一直是饱受争议的,他们所倡导的垃圾摇滚的价值始终不受认可。但伟大的科特·柯本,早已是摇滚的代表人物。









这部纪录片其实是在电视播放的,是涅槃为MTV台制作的一场不插电演唱会。乐队的三个成员没有以往的“脏乱差”,穿着得体地进行了一次表演。他们一度认为自己会像个傻子,但这场演出实在是太惊艳。





5个月后,这部纪录片开始在MTV反复播出。那是1994年4月,科特·柯本刚刚吞枪自杀。但这场堪称绝唱的表演,却从此开辟了不插电演出的风潮。









一如所有MTV的纪录片,表演有成员自我介绍、邀请嘉宾等俗套桥段。但柯本拒绝了自我介绍,并始终在躲避对话。但是,他面对镜头给出了一个少有的微笑,那是他给世界最后的阳光。









如果你对摇滚不甚了解,这场看起来像是个家庭聚会的演唱会可能显得太温情和复杂,乔治·哈里森和乔·布朗等人的儿女还上来唱了歌。





但如果你认识这帮已经一把年纪的老头,你会知道这场演唱会的意义。









乔治·哈里森是披头士乐队的吉他手,2002年他与世长辞。这是约翰·列侬后离开世界的第二个披头士成员。





由埃里克·克莱普顿和杰夫·林恩发起,披头士另外两位成员保罗·麦卡特尼和林戈·斯塔尔带头,一大帮摇滚殿堂级人物在此汇聚。









这帮曾经用摇滚震撼世界的老家伙,都已经年过半百,却仿佛烈酒愈发老辣。当保罗扫着简单的和弦,唱起乔治的《something》,美好得让人伤感。









看着这些人物在此绽放最耀眼的芳华,大屏上乔治年轻时候迷茫而英俊的脸显得格外意味深长。我们不愿承认,但摇滚最好的年华真的渐渐远去了。





对于朋克音乐来说,绿日乐队是绕不过去的存在。他们2005年的“圣经上的子弹”演唱会,把他们最鼎盛时代的光彩完全记录。









演唱会在伦敦举行,超过6.5万人参加,开场的一首《American Idiot》直接点燃了全场!表演过程中,主唱比利·乔·阿姆斯特朗的个人魅力无比闪亮,火爆的演唱和耍宝一样精彩。









在曾获MTV音乐奖最佳导演奖的Samuel Bayer的执导下,除了完整演出纪实,纪录片里还有团员的深入访谈、火爆的现场,现场气氛的质感做得相当好。大量的特写与黑白片段融合,恍然如见证历史。









气势恢宏的演出,除了表达着朋克的音乐态度,更直接剑指911之后控制舆论媒介的美国政府,感染着每一个生活在谎言和操控下的人。









LIVE AID被称为是人类历史上最伟大的慈善演唱会,没有之一。为了给埃塞俄比亚的饥荒筹集资金,Bob Geldof和Midge Ure发起了这场规模宏大的活动,定名为LIVE AID也就是“拯救生命”——用音乐去改变世界。





而它的实况录像,足足长达10个小时!或许这并不是一部标准的纪录片作品,但港真,这10个小时,1分钟都舍不得删。











演唱会定在1985年7月13日,在英国伦敦和美国费城同时举行,其中伦敦温布利体育场的开幕式有多达76000多人挤进了现场,这一幕我们在《波西米亚狂想曲》里看到过。





皇后乐队成为这一场最亮眼的明星,也是累计演出时间最长的一个。但当天到场的上百位巨星,基本囊括了你所知道的殿堂级音乐人,包括MJ、麦当娜、保罗·麦卡特尼、U2、鲍勃·迪伦等等。









为人津津乐道、甚至许多歌手多年后还会回味的是,戴安娜王妃出现在了现场,就坐在表演区的第一排。









《就是这样》,中国内地上映的第一部演唱会纪录片。实际上,这并不是一部非常标准的演唱会纪录片,因为它只是剪辑了“This is it”演唱会的筹备阶段。但对于许多人来说,这似乎成为记忆里最深刻的一部。









因为它的主角是MJ,流行音乐界唯一的迈克尔·杰克逊。2009年,他刚刚逝世,对于所有80-90后,那个时候的所受到的心灵震撼简直无以言表。





从未有歌手像MJ一样,成为一个时代的文化印记和记忆。只需要站在台上,就可以引发台下长达十分钟的尖叫,甚至数人晕到被送往医院……









就在其去世的同年,原定于7月13日的复出演唱会,10场门票在数小时内销售一空;随后加演到50场,其他四十场门票都在开放四小时内全部售罄。但人们最终还是没能见到他的身影。





未成功的演唱会被制作为《就是这样》。迈克尔•杰克逊为了此次的演唱会,进行了大量的彩排工作,并亲力亲为地为选曲、编排、舞蹈、灯光等多个环节把关。





这不单单是一部纪录片,更是对这位天王巨星献上的最后的缅怀。