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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 被五月天的纪录片燃哭，还有这些演唱会，你也值得拥有！

藤井树 发布于：



谁也没想到，五月天的一部演唱会纪录片，居然会空降成为周五的票房榜亚军，今天的票房也表现不俗。


或许在不少人看来，所谓的演唱会电影，只是粉丝电影的一种。其实千万别小看，它的魅力，远比你想象的要巨大。



高晓松此前评论《波西米亚狂想曲》的时候说：一个演员可以演一代巨星的生活，但演不出他们在舞台上的那种感觉。这种差别，此前我们在对比该片和“Live Aid”现场实况的时候就会发现。


如果你看过《人生无限公司》，看这五个已经出道20年的男人的舞台，看他们和现场观众聊生活，看他们在视频里搞怪，你会完全震撼于这场表演的魅力，甚至被圈粉。


演唱会纪录片，能做的可远不止听歌那么简单。


《五月天人生无限公司》

导演: 陈奕仁
主演: 温尚翊 / 石锦航 / 蔡升晏
类型: 纪录片 / 音乐
制片国家/地区: 中国台湾
上映日期: 2019-05-24(中国大陆)
片长: 112分钟


听歌当然是演唱会纪录片最基本的，而我们在电影里听到的音效确实相当震撼。Atmos的音效，赴美国请《变形金刚》团队制作音轨，64声道的配置，在影厅里也仿佛置身演唱会现场。



整个舞台也绝对是视觉震撼，漫天的烟花，极简或绚烂的屏幕视效，当然还有他们不靠谱的超级英雄短视频，也相当有让人入戏的资本。



而且，五月天在《人生无限公司》的巡回演唱会上，也确实奉献了他们艺术生涯里最值得我们记住的那些歌。虽然不是狂粉，但许多次，小编还是忍不住跟着唱了起来。


印象最深刻的是，小编去的提前点映场，有大批五月天粉丝驻扎！开场之后，现场骤然亮起的荧光棒，让人简直有穿越感！


影厅or演唱会？


让人想起陈奕迅的玩笑之语：我只是唱歌，但五月天是宗教。


为什么我们喜欢五月天？因为他们的歌里，有每个平凡人的生活。


梁家辉客串演出


青春飞扬的时候，你喜欢“我和我最后的倔强”；失恋后的某个夜晚，你会轻唱“我不愿让你一个人”；长大成人，历尽蹉跎，还可以唱“我知道潮落一定有潮起”。


《转眼》MV真的看哭了！


他们更有许多话想跟你们聊，聊“生存以上，生活以下”的状态，聊“人生有限公司，命运才是boss”，有《派对动物》的丧，也有《倔强》的燃，更有《知足》的暖。


滴滴点点，当更多人在讴歌生命和宇宙的时候，他们拨动了最靠近生活的那根弦。


黄渤角色抢镜


从1997年五个貌不惊人的年轻人，到后海“无名高地”酒吧对三十个人唱歌的新扎组合，再到巡回开122场演唱会、请420万歌迷一起拍《人生无限公司》的亚洲顶级组合，这是五月天留给这个时代的记忆。



好的演唱会纪录片，不只是听歌，更是把那些镌刻在某个时代的伟大音乐人永远记忆。同时，更会传递歌手的思想和智慧，关于时代，关于自由，关于人类和个人。


或许对于许多影迷来说，演唱会纪录片并不是一种熟悉的题材。因此，以下就为您盘点一份小编个人心水的十大演唱会纪录片。如果你爱电影也爱音乐，这里的每一部都能让你跳起来！


1

《最后的华尔兹》（1978）

The Last Waltz 

主演：乐队、鲍勃·迪伦、尼尔·杨、埃里克·克莱普顿等

导演：马丁·斯科塞斯



在这部纪录片发行时，封面上写着“有史以来最好的摇滚纪录片”。在当时这只是宣传口径，但随着时间的流逝，越来越多的人在认可：这是有史以来最不可思议的演出之一。



先说说这场演唱会的主人公：乐队（The Band），是的，没有名字，这是一支为歌手伴奏的乐队。他们经过无数次现场音乐会的打磨跻身世界一流组合。成员个个独当一面，不管歌手是民谣、蓝调还是福音歌曲，都可以自如切换。



但组合16年之后，因为内部矛盾，他们决定举办自己的告别演出，这在当时还是个创举。1976年的感恩节，“乐队”在旧金山温特兰剧院举行了明星云集的告别演唱会，5000名观众在舞池开放前享用了火鸡大餐。


参加的歌手是他们此前多次合作的音乐大师们，包括但不限于他们的老板鲍勃·迪伦、尼尔·杨、埃里克·克莱斯顿等。



这场极具纪念意义的音乐会请来了马丁·斯科塞斯担任纪录片导演，马丁找了好莱坞的七位顶尖摄影师掌镜，用了足足60万英尺胶片。


我们可以看到许多珍贵的画面：鲍伯·迪伦与乐队成员罗比·罗布森用眼神交流着即兴演奏；凡·莫里森在台上打醉拳；埃里克·克莱普顿在演奏时吉他背带突然脱落，罗比·罗布森用一段即兴solo化解意外……



后来，罗比·罗布森和老马丁建立了多年友谊，为后者的电影《愤怒的公牛》《喜剧之王》《金钱本色》等配乐。乐队后来并没有重组。


2

《别假正经》（1984）

Stop Making Sense 

 主演：Talking Heads 

导演：乔纳森·戴米



乔纳森·戴米最具盛名的作品是《沉默的羔羊》《费城故事》，但这部1984年的纪录片绝对是他艺术作品的一个高峰。


Talking Heads或许不像滚石或披头士这些英伦乐队那样大名鼎鼎，但摇滚名人堂成员的身份足以说明其成就。如果你没有听过他们的歌，那首《Psycho Killer》是必听的！



而这首歌也正是《别假正经》所记录的演唱会上第一首歌。主唱大卫·拜恩跟着卡带里的鼓点弹琴唱了起来，后来仓木麻衣在MV里曾致敬了这个场景。



彼时的Talking Heads正在为自己的第五张专辑《Speaking in Tongues》的推广进行巡回演唱会，年轻的导演乔纳森·戴米在看了现场之后主动找到他们，诞生了这部被认为“最完美的演唱会纪录片”。



凭借其新颖的拍摄手法和极具创意的表演方式，电影让Talking Heads出尽风头，如今它在烂番茄上依然有着高达97%的新鲜度。更重要的是，戴米让这部电影像是一个乐队的艺术声明。


3

《给我庇护 (1970)

Gimme Shelter

主演: 滚石乐队

导演: 阿尔伯特·梅索斯 / 大卫·梅索斯 / 夏洛特·泽韦林



如果你对纪录片有所了解，看见梅索斯兄弟应该会虎躯一震，这两位堪称纪录片领域的泰山北斗。而《给我庇护》在他们的职业生涯里也算得上杰作。70年代上映的时候，它被誉为“有史以来最伟大的摇滚电影”。


滚石乐队一生有许多著名的现场纪录片，但《给我庇护》记录的是1969年一段不堪回首的往事。那是伍德斯托克诞生之年，摇滚盛世开启，然而在滚石位于加州北部奥塔蒙特的演唱会上，一出悲剧诞生了。



这场演唱会聚集了超过30万来自世界各地的歌迷，为了维持秩序，主办方雇佣了臭名昭著的地狱天使组织。演唱会进行中，他们和歌迷发生了激烈冲突，甚至在离舞台十几米的地方刺死了一名持枪的黑人青年。



主唱米克·贾格尔从未承认这次雇佣，但此后六年他没有再唱过惨剧发生时那首《同情魔鬼》。负责录制的梅索斯兄弟无意中记录了历史，一个巨大神话的坍塌，一段美国梦的破碎。



另外，当时的其中一名摄影师叫乔治·卢卡斯，但他的画面摆拍过于明显，梅索斯兄弟没用他一个镜头。


4

《伍德斯托克音乐节1969》(1970)

Woodstock

主演: 琼·贝兹、里奇·海文思、谁人乐队、吉米·亨德里克斯等

导演: 迈克尔·沃德利



这部由迈克尔·沃德利导演的纪录片，用三个多小时记录下了1969年8月这场为期三天、以“爱与和平”为主题的反文化运动——历史上最著名的音乐节：伍德斯托克。



通过李安的那部剧情片，我们对这个音乐节的地位和影响都有所了解，也知道那场音乐节怎样把一个高速公路旁的小镇搅得鸡飞狗跳。百万的人驾车从全国各地赶来，这是音乐的力量。


45万人聚集在舞台周围和小镇的草地上，在一片泥泞和糟糕的场地上疯狂呐喊和唱歌，更有一百万人堵在前往音乐节的路上。主办方不得不启用直升飞机接送演出的乐队和部分观众。



更难想象的是，在嬉皮士文化弥漫且没有警察的伍德斯托克音乐节，整整3天没有发生任何的暴力事件。就像组织者在音乐节现场激动的说：“这不是一个结束，这只是一个开始。”



这部影片获得1971年奥斯卡最佳纪录长片奖，以及最佳剪辑与最佳音响的提名。在这场音乐节上有多少伟大的演出不需细说，但最值得记住的，是音乐和爱在那个时代，播下了怎样的种子。


5

《大卫·查普尔的街区聚会(2005)

Block Party

主演: 大卫·查普尔、埃里卡·巴杜、茅斯·达夫等

导演: 米歇尔·贡德里



大卫·查普尔是一名黑人喜剧演员，在格莱美、奥斯卡等大型颁奖礼上都作过主持，脱口秀节目更是在美国火爆异常。但和很多出身布鲁克林街区的贫困黑人一样，当他们富有了、成功了，都想回到街区为老朋友献上自己的歌声。



于是，一群黑人嘻哈歌手开始了一次免费的美国巡回演唱会，每次就在街边，在他们熟悉的地方。他们不是那些讲开豪车、嗑药泡妞的low咖，而是真正用自己的音乐为黑人发声的大佬。



在纪录片里，我们能看到A Tribe Called Quest、KRS-One、De La Soul、Mos Def、Common、包括2Pac这些说唱界的传说和活化石，他们代表的音乐时代和态度，是说唱真正的力量和内涵。



如果你不了解黑人文化，其中黑豹党等政治意味明显的元素或许你不会懂，但看过这个，你才会知道嘻哈不是只关于吃喝玩乐。


6

《涅磐：纽约不插电演唱会》(1993)

Nirvana: Unplugged In New York

主演: 涅槃乐队

导演: Beth McCarthy-Miller



涅槃乐队在摇滚史上的地位一直是饱受争议的，他们所倡导的垃圾摇滚的价值始终不受认可。但伟大的科特·柯本，早已是摇滚的代表人物。



这部纪录片其实是在电视播放的，是涅槃为MTV台制作的一场不插电演唱会。乐队的三个成员没有以往的“脏乱差”，穿着得体地进行了一次表演。他们一度认为自己会像个傻子，但这场演出实在是太惊艳。


5个月后，这部纪录片开始在MTV反复播出。那是1994年4月，科特·柯本刚刚吞枪自杀。但这场堪称绝唱的表演，却从此开辟了不插电演出的风潮。



一如所有MTV的纪录片，表演有成员自我介绍、邀请嘉宾等俗套桥段。但柯本拒绝了自我介绍，并始终在躲避对话。但是，他面对镜头给出了一个少有的微笑，那是他给世界最后的阳光。



7

《乔治·哈里森纪念演唱会》(2003)

 Concert for George 

主演: 埃里克·克莱普顿、保罗·麦卡特尼、汤姆·佩蒂等

导演: David Leland



如果你对摇滚不甚了解，这场看起来像是个家庭聚会的演唱会可能显得太温情和复杂，乔治·哈里森和乔·布朗等人的儿女还上来唱了歌。


但如果你认识这帮已经一把年纪的老头，你会知道这场演唱会的意义。



乔治·哈里森是披头士乐队的吉他手，2002年他与世长辞。这是约翰·列侬后离开世界的第二个披头士成员。


由埃里克·克莱普顿和杰夫·林恩发起，披头士另外两位成员保罗·麦卡特尼和林戈·斯塔尔带头，一大帮摇滚殿堂级人物在此汇聚。



这帮曾经用摇滚震撼世界的老家伙，都已经年过半百，却仿佛烈酒愈发老辣。当保罗扫着简单的和弦，唱起乔治的《something》，美好得让人伤感。



看着这些人物在此绽放最耀眼的芳华，大屏上乔治年轻时候迷茫而英俊的脸显得格外意味深长。我们不愿承认，但摇滚最好的年华真的渐渐远去了。


8

《圣经上的子弹演唱会》(2005)

Green Day: Bullet in a Bible

主演: 绿日乐队、比利·乔·阿姆斯特朗

导演：Samuel Bayer



对于朋克音乐来说，绿日乐队是绕不过去的存在。他们2005年的“圣经上的子弹”演唱会，把他们最鼎盛时代的光彩完全记录。



演唱会在伦敦举行，超过6.5万人参加，开场的一首《American Idiot》直接点燃了全场！表演过程中，主唱比利·乔·阿姆斯特朗的个人魅力无比闪亮，火爆的演唱和耍宝一样精彩。



在曾获MTV音乐奖最佳导演奖的Samuel Bayer的执导下，除了完整演出纪实，纪录片里还有团员的深入访谈、火爆的现场，现场气氛的质感做得相当好。大量的特写与黑白片段融合，恍然如见证历史。



气势恢宏的演出，除了表达着朋克的音乐态度，更直接剑指911之后控制舆论媒介的美国政府，感染着每一个生活在谎言和操控下的人。



9

《拯救生命演唱会》（1985）

Live Aid

主演：皇后乐队、埃尔顿·约翰、大卫·鲍伊、MJ、麦当娜等

导演：Vincent Scarza



LIVE AID被称为是人类历史上最伟大的慈善演唱会，没有之一。为了给埃塞俄比亚的饥荒筹集资金，Bob Geldof和Midge Ure发起了这场规模宏大的活动，定名为LIVE AID也就是“拯救生命”——用音乐去改变世界。


而它的实况录像，足足长达10个小时！或许这并不是一部标准的纪录片作品，但港真，这10个小时，1分钟都舍不得删。



演唱会定在1985年7月13日，在英国伦敦和美国费城同时举行，其中伦敦温布利体育场的开幕式有多达76000多人挤进了现场，这一幕我们在《波西米亚狂想曲》里看到过。


 

皇后乐队成为这一场最亮眼的明星，也是累计演出时间最长的一个。但当天到场的上百位巨星，基本囊括了你所知道的殿堂级音乐人，包括MJ、麦当娜、保罗·麦卡特尼、U2、鲍勃·迪伦等等。



为人津津乐道、甚至许多歌手多年后还会回味的是，戴安娜王妃出现在了现场，就坐在表演区的第一排。



10

《就是这样》(2009)

This Is It

主演: 迈克尔·杰克逊

导演: 肯尼·奥特加


《就是这样》，中国内地上映的第一部演唱会纪录片。实际上，这并不是一部非常标准的演唱会纪录片，因为它只是剪辑了“This is it”演唱会的筹备阶段。但对于许多人来说，这似乎成为记忆里最深刻的一部。



因为它的主角是MJ，流行音乐界唯一的迈克尔·杰克逊。2009年，他刚刚逝世，对于所有80-90后，那个时候的所受到的心灵震撼简直无以言表。


从未有歌手像MJ一样，成为一个时代的文化印记和记忆。只需要站在台上，就可以引发台下长达十分钟的尖叫，甚至数人晕到被送往医院……



就在其去世的同年，原定于7月13日的复出演唱会，10场门票在数小时内销售一空；随后加演到50场，其他四十场门票都在开放四小时内全部售罄。但人们最终还是没能见到他的身影。


未成功的演唱会被制作为《就是这样》。迈克尔•杰克逊为了此次的演唱会，进行了大量的彩排工作，并亲力亲为地为选曲、编排、舞蹈、灯光等多个环节把关。


这不单单是一部纪录片，更是对这位天王巨星献上的最后的缅怀。



 


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