今年的戛纳电影节,随着奉俊昊捧起那片无比珍贵的金棕榈叶,正式落下了帷幕。









过去的十二天,我们看到了太多关于戛纳的消息。哪部电影爆了,谁的红毯造型亮了,包括巩俐的法国电子乐大师老公也吸足了眼球。全球顶级的电影盛会,诞生了无数顶级的话题。





而昨晚的戛纳闭幕式红毯这场压轴大戏上,各位嘉宾的造型也绝对惊艳。不多说,美图走一波!





“每毯必仙”的评委艾丽·范宁





跟主席伊纳里图突然的转头合影也是笑翻一片





奉俊昊和宋康昊,哥俩好!





昆汀与娇妻红毯秀恩爱





在戛纳宣布定档的《刀背藏身》剧组,许晴美爆!





黄璐





颁奖嘉宾维果·莫滕森





史泰龙携妻女亮相





影帝安东尼奥·班德拉斯与夫人





本届大师班成员、颁奖嘉宾章子怡





这是让无数电影人和影迷都无比兴奋的一夜,有太多的话题可说了!奉俊昊的《寄生虫》拿到了韩国电影的第一个金棕榈大奖,《大西洋》爆冷拿下评审团大奖,《好莱坞往事》失意,每一项都值得大书特书。





伊纳里图领衔的本届评审团







这是让全球影迷都为之痴狂的十二天,有人二话不说打飞的赴戛纳共赴盛会,有人则守着手机关注着戛纳的每一条新闻,拼出那个法国南部小城里的所有最新动态。





那可是戛纳!





戛纳卢米埃尔电影宫







这个全世界最具影响力的国际电影节之一(甚至可以拿掉之一),已经成为电影界的一次盛会,创作者们在此接受最严肃的审视,影迷们每天在各家电影院赶场却乐此不疲,全球最大的电影市场吸引着整个行业的目光。













如果电影好看,如《寄生虫》和《好莱坞往事》可以赢得全场自发的长时间掌声。





如果电影不好,也会有人站起来对多兰大喊《马蒂亚斯与马克西姆》烂透了;会有人质问阿布戴·柯西胥的《宿命,吾爱:幕间曲》为什么需要冗长无聊的三个半小时,而老人家黑脸说正打算恢复到四小时。





阿布戴·柯西胥在发布会上





今年的戛纳绝对不令人失望,妥妥的电影大年!场刊评分最高的《寄生虫》顺利拿下金棕榈大奖,而21部主竞赛单元电影,有12部的评分在2.5以上!这比例,历年罕见。





遗憾的是,虽然《南方车站的聚会》拿下超高的2.7分,最终却未能捧得奖项。本次参与戛纳的华语作品中,唯一拿奖的是邱阳的短片《南方少女》,拿下影评人周单元最佳短片。





《南方少女》发布剧照





那么,本届戛纳的获奖影片,有哪些非常值得关注?这就为您一一推介,虽然短时间内还看不到,但赶紧加进年度必看片单,准没错~





1

《寄生虫》

Parasite



导演:奉俊昊

场刊评分:3.5

获奖:金棕榈奖

主演: 宋康昊 / 李善均 / 赵汝贞 / 崔宇植

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国





韩国电影人终于创造了历史!连续第二年制霸戛纳电影节场刊,《寄生虫》弥补了去年《燃烧》错失大奖的遗憾。这部作者风格显著却故事性很强的高质量类型片,成为奉俊昊个人和韩国电影极为出挑的一部作品。









评委会主席伊纳里图透露,九位评委全票通过,一致推选影片获得最高大奖。这也打破了这几年场刊最高分无法拿奖的魔咒。





就目前的信息来看,这是一部关于两个家庭的“寄生”关系。和去年的《燃烧》一样,电影以极为精彩的手法呈现了韩国社会严重的阶层差异;它也像《小偷家族》,进行了一次出色的家庭叙事。









已经通过《雪国列车》征服好莱坞的奉俊昊,此次征服戛纳,印证了他“亚洲类型电影之王”称号的同时,也确认了其完美融合“商业与艺术”的能力。同时,演员的表演也全员超预期!









遗憾的是,宋康昊这位小编心中演技超神的演员并没有顺便拿个影帝(口气是不是有点大哈哈)。为了弥补已经合作第五次的好兄弟,奉俊昊在媒体席以金棕榈给宋康昊来了个加冕,本柠檬精……









2

《大西洋》

Atlantique

导演: 玛缇·迪欧普

场刊评分:2.8





获奖:评委会大奖

类型: 剧情

制片国家/地区: 塞内加尔 / 法国 / 比利时





塞内加尔裔法国导演玛缇·迪欧普电影《大西洋》拿下象征二奖的评委会大奖,算得上爆冷了,毕竟这不是一部广受关注的作品。但场刊2.8的高分,已经足够说明质量。









该片翻拍自同名短片,讲述的是一个非洲非法移民的故事,有趣的是,电影里使用了极为奇妙的奇幻设定,非洲风情的神秘主义气息非常迷人,甚至被对比去年的《幸福的拉扎罗》。









虽然非洲的元素用得有些过剩,但电影本身对于阶级和社会正义的探讨相当有趣有着非常有趣的视角。女主角的情感线索处理得也极为细腻和克制,足够深刻,却也足够好看。





从以上两部电影来看,这届评审团对于电影的可看性还是颇有要求的,影迷福音哈哈。





3

《年轻的阿迈德》

Young Ahmed

导演: 让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内

场刊评分:2.4





获奖:最佳导演奖

类型: 剧情

制片国家/地区: 比利时 / 法国







作为戛纳的嫡系,达内兄弟只参加戛纳电影节,并且在此前几年拿下了两个金棕榈。许多人此前都预测,这对现实主义大师会不会第三次获最高奖。





虽然没有卫冕,但拿到最佳导演奖让两位导演破了另一纪录:拿下主竞赛单元所有大奖!迄今为止,他们拿了两个金棕榈、一个评委会大奖、最佳男演员、最佳女演员和最佳编剧,加上最佳导演这就算齐了!









这个关于被极端思想影响的少年刺杀老师的故事,是当下欧洲穆斯林化的一个剪影,带来了不少争议,但电影本身的呈现受到了广泛好评。







达内兄弟依然以手持摄影拍摄电影,并很好地调教了非职业演员。极端穆斯林问题和青春期的巧妙碰撞,加以穆斯林社群生存和家庭教育等内容,让人看到了两位导演内容处理的超强能力。









复杂社会问题与青春期话题的交融,让人想起两人此前备受赞誉的《单车少年》。一部非常达内兄弟的作品,视听感受堪称完美。





4

《燃烧女子的肖像》

Portrait of a Lady on Fire

导演: 瑟琳·席安玛

场刊评分:3.3





获奖:最佳编剧奖

主演: 瓦莱丽亚·戈利诺 / 阿黛拉·哈内尔

类型: 剧情 / 同性 / 历史

制片国家/地区: 法国





今年在戛纳获得普遍赞誉的电影不少,但《燃烧女子的肖像》的反响堪称轰动。作为近年来颇受关注的法国青年女导演,瑟琳·席安玛这部电影依然是关于同性,被誉为是“女性版《请以你的名字呼唤我》”。









电影的背景被放在一个复古的时代,女画师玛丽安应邀到岛上为即将出嫁的女孩埃洛伊斯绘制肖像画,在画像过程中,随着两人的交往,脾气古怪的埃洛伊斯逐渐打开了心防,而两人也发展出了一段爱情。





一开始,这看起来像是一场精致的室内年代剧,但渐渐会明白电影想传达的:历史尘埃之下,女性被禁锢的身体和话语。









电影出色的摄影技术和画面质感,让人仿佛置身于一个唯美浪漫的童话,但现实却形成了极大的反差。在两个女性的相处中,话题展开的能力令人惊叹。





两位女主演的演技相当值得一提,瓦莱丽亚·戈利诺已经两度威尼斯封后,而阿黛拉·哈内尔是法国中生代的宝藏演员,两位不同时代的女演员同台飙戏,太令人期待。









5

《痛苦与荣耀》

Dolor y gloria

导演: 佩德罗·阿莫多瓦

场刊评分:3.3





获奖:最佳男演员奖

主演: 安东尼奥·班德拉斯 / 阿谢尔·埃特塞安迪亚 / 佩内洛普·克鲁兹

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 西班牙





算上《痛苦与荣耀》,阿莫多瓦已经六次从戛纳失意而归了,这堪称本届戛纳最大遗憾。从此前媒体疯狂的喜爱来看,他本来是最接近金棕榈的那个,可惜多少有些造化弄人。





与他合作多次的安东尼奥·班德拉斯表示,这个奖他要献给并未到场的阿莫多瓦,让人有点心酸。





章子怡为班德拉斯颁发奖牌





如《不良教育》一样,这依然是一部导演具有自传性质的作品,只是时间更晚。《痛苦与荣耀》讲述一名老导演的晚年生活,通过他的回忆,影片会展现1960年代、1980年代和现在的故事。









令人惊叹的是在这部电影里,阿莫多瓦难得的柔和了、包容了,关于电影、童年、母亲的呈现都带着温和的意味。一如往常的强烈色彩对比,光影摇曳的长镜头,以微妙的一幕结束电影。









安东尼奥·班德拉斯呈现了惊艳的平实演出,在他身上你能看到阿莫多瓦,也能看到他自己,但更是角色萨尔多瓦本人,生理不适感的部分极为生动,影帝实至名归。可惜阿莫多瓦的金棕榈梦,不知道还有没有机会……





6

《小小乔》

Little Joe

导演: 杰茜卡·豪丝娜

场刊评分:2.3





获奖:最佳女演员奖

主演: 本·卫肖 / 艾米丽·比查姆 / 利安娜·贝斯特

类型: 剧情 / 科幻

制片国家/地区: 奥地利 / 英国 / 德国





《小小乔》是一部科幻惊悚片,讲述女主角的团队培育了一种能够让人快乐的植物“小小乔”,但在最后的研究阶段,她与自己儿子的关系因为这种植物出现了危机。









这种类型元素明显的作品,在戛纳评价不温不火倒也正常。但这还真不是一部软科幻作品,里面的理论和科研过程做得相当扎实。整体视觉感觉也颇为惊艳,清新里居然带着诡异。





凭借在《小小乔》中的演出,英国女演员艾米丽·比查姆获得戛纳影后。据说艾米丽本已在酒店中收拾好行李,临时收到组委会的电话通知出席颁奖礼,才知道自己居然获奖了!











电影里角色的表演克制到无表情,对她和男主角本·卫肖提出了不小的挑战,而他们的表演也确实为电影的诡异质感增色不少。而惊悚之下,一个单身母亲的困境或许会引起不少共情。





7

《悲惨世界》

Les misérables

导演: 拉吉·利

场刊评分:2.4





获奖:评审团奖(并列)

主演: 让娜·巴利巴尔 / 达米安·勃纳尔

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国





今年的评审团奖下了个双黄蛋,但两部作品看完之后,你会明白评审们要从中选一个会有多纠结:都非常出色!





作为法国队的种子选手,导演拉吉·利又是非裔,《悲惨世界》从一开始就被投以不少期待的眼光。从最终的成色来看,相当令人满意。









千万别以为这是雨果小说的又一版改编。这是一个巴黎非裔社群生存的故事,但有经典意味的名字,确实让人颇有时空交错的感觉。





电影里涉及到的包括非裔穆斯林、毒贩子以及少年们的不同状态,发生了利益冲突和话语权争抢,勾勒出了几分当代史诗的味道,却又足够日常。









如果观影者对巴黎足够熟悉,会找到2005年法国暴乱和之后影响的影子。虽然结尾显得过于戏剧化,但人物刻画的成功和社区生活状态的描写,让电影已经足够出色。





8

《巴克劳》

Bacurau

导演: 儒利亚诺·多赫内利斯 / 小克莱伯·门多萨

场刊评分:2.6





获奖:评审团奖(并列)

主演: 乌多·基尔 / 索尼娅·布拉加 / 乔尼·马尔斯

类型: 剧情

制片国家/地区: 巴西 / 法国





《巴克劳》在放映之后口碑是有争议的,毕竟,如果你此前曾接触过巴西青年导演小克莱伯·门多萨的作品,你会被吓一跳:这是一个人拍的吗?





不再是故乡累西腓面朝黄土背朝天的生活状态,居然成了一个巴西版的《饥饿游戏》,当然设定上更现实:巴西内陆一个名叫巴克劳的小镇,被市长候选人从地图上抹掉,卖给白人做猎杀游戏的靶场……









门多萨骨子里依然是那个爱说殖民主义和后殖民时代影响的导演,但在类型叙事上做得也令人满意,惊悚质感很有特点,以一种寓言性质的方式展开故事。





后面的剧情暂不剧透,但整个电影看下来,非常爽。





9

《必是天堂》

It Must Be Heaven



导演:伊利亚·苏雷曼

场刊评分:2.6

获奖:评审团特别提及奖、国际影评人费比西奖

主演: 伊利亚·苏雷曼

类型: 喜剧

制片国家/地区: 巴勒斯坦 / 法国 / 卡塔尔





《必是天堂》是以色列导演伊利亚·苏雷曼阔别六年之后带来的作品,也是他第三次入围戛纳主竞赛单元。









在拍摄了著名的“以色列三部曲”之后,苏雷曼跳出了以色列,回到家乡拿撒勒和巴黎,以一个观察者的视角,经历着各种平凡的日常和偶然的相遇。





这不是一部叙事电影,但也不是纪录片,它有着介于两者之间的奇妙质感,以导演个人对所处环境的透彻观察,记录着世界的变化。镜头在主观和客观之间反复切换。









他奇妙地找到了不同世界之间的共通点,每一种繁荣,都有破败与之相对。而这种尖锐却被表现为幽默和戏谑,他的玩笑,是一种另类的失语。





10

《我们的母亲》

Nuestras Madres

导演: 凯撒·迪亚兹





获奖:金摄影机奖

主演: Armando Espitia / Emma Dib / Aurelia Caal

制片国家/地区: 危地马拉





千万别以为金摄影机奖和最佳摄影有什么关系,这个奖项,是每年戛纳组委会颁给影评人周佳作的,也就是最佳处女作奖。今年拿下这个大奖的,是危地马拉女导演凯撒·迪亚兹。





故事以2013年的危地马拉内战期间的大屠杀为背景,法医中心的年轻人类学家伊涅斯托的工作,是确认在战争中失踪的受害者的身份。









在跟一位老妇人的谈话中,伊涅斯托意外发现了一条引向他父亲行踪的线索。而后者是在内战中失踪的一名游击队员,从而引起了一系列关于身份、家庭、群体的问题。

凯撒·迪亚兹长期在法国学习电影,曾拍了很多纪录短片,这种强纪录的平实质感也表现在电影中,可惜或许显得太平实而有些平淡。









以上是今年戛纳主竞赛单元的所有获奖影片,有没有让你特别心动的?别着急,还有几部电影虽然没有拿下大奖,但口碑也挺不错,在戛纳亮相之后,也已经进了小编的必看!







这就推荐给你,如果喜欢,也关注起来吧~





1

《好莱坞往事》

Once Upon a Time in Hollywood

导演:昆汀·塔伦蒂诺

场刊评分:3.0





主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特 / 玛格特·罗比

类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





《好莱坞往事》这种电影,就是从立项的那一秒开始就注定天下皆知。且不说小李+皮特外带半个好莱坞的神仙阵容,单说昆汀的第九部电影这种噱头,有多少人扛得住?





电影在戛纳首映那天,全城轰动,整个城市到处都是高价求票的招牌。结果完全不令人失望,全场结束时起立鼓掌长达6分钟之久,场刊评分3.0。









昆汀这次算是玩嗨了,大家都猜到,到了他最爱的西部片时代肯定要加数不清的私货进去,但没想到居然还有他自己此前八部电影的经典元素,昆汀粉估计要嗨翻了。用导演自己的话说:这部电影代表我的电影生涯。





昆汀对小李的爱这次表现得淋漓尽致,加了大量的戏中戏,让小李好好发挥了一把。这些无厘头的桥段也只有昆汀想得出来。









电影或许会将许多对迷影梗没那么熟悉的观众拒之门外,但昆汀的作品本就是有人爱到狂,有人吃不惯的类型,这是风格化导演的必然,而昆汀的风格化那是深入骨髓的。





2

《叛徒》

The Traitor

导演:马可·贝洛基奥

场刊评分:2.6





主演: 皮耶尔弗兰切斯科·法维诺 / 马丽娅·费尔南达·康基多

类型: 剧情

制片国家/地区: 意大利 / 法国 / 巴西 / 德国





意大利导演马可·贝洛奇奥今年已经80岁了,他的作品给人的感觉,就是一个“稳”字,所有的叙事都是如此游刃有余而成熟洗练。







又是一个关于黑手党的故事。大佬巴斯切塔与检方合作,告发了昔日的黑手党同僚,引起了整个黑手党的大动荡。









但和一般的黑帮电影很不一样,故事的核心塑造了一个极为复杂的男主。作为“叛徒”,他恰恰是将黑手党家族荣誉看得极重的一个人,他为什么背叛,为什么充满愤怒,为什么深怀恐惧?他的神秘构成了他的丰富。





写实的手法和节奏,让电影看起来显得有些艰涩,但耐心看的话,会发现这位老导演的手法妙趣无穷,太有味道了。





3

《隐秘的生活》

A Hidden Life

导演: 泰伦斯·马力克

场刊评分:2.5





主演: 奥古斯特·迪赫 / 马提亚斯·修奈尔 / 迈克尔·恩奎斯特

类型: 剧情 / 传记 / 战争

制片国家/地区: 美国 / 德国





《隐秘的生活》是一部二战题材的电影,改编自真人真事,是泰伦斯·马力克跳票三年的回归之作。以泰伦斯·马力克的声名,这部电影自然是万众期待。





两位主演奧古斯特·迪赫和瓦莱丽·帕赫纳的表现绝对出色,其中迪赫饰演一个奥地利农民,战时为了保护妻子和女儿,勇敢地站出来对抗纳粹统治势力。以振奋人心的力量,该片获得了今年戛纳的“天主教人道精神奖”。









本来大家觉得这部电影必然有所斩获,映后反响也相当不错,加上评委里的帕夫利科夫斯基是他的忠实拥趸。但最终空手而归。





或许是电影长达3小时的片长太不讨喜,冗长的第一个小时也显得可看性较差,反复重复的镜头甚至有些赶人。









但这不就是泰伦斯·马力克吗?他有在叙事上任性的一面,也有在摄影上如诗人般伟大的一面。那些美如油画的镜头,就完全值得观看。而且如果耐得住性子,最后一个小时的戏份非常动人。





4

《南方车站的聚会》

导演:刁亦男

场刊评分:2.7





主演: 胡歌 / 桂纶镁 / 廖凡 / 万茜

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆 / 法国





金熊加身的刁亦男在今年戛纳的表现也足够亮眼。场刊评分2.7,在一众大导演里也毫不逊色。最为影迷们津津乐道的是,昆汀也出席了电影的首映式,并表示看这电影看嗨了!





剧组在戛纳首映红毯





该片有着同类型的影片中显得完全不同的一种气质,视觉上的表现尤其出色。如果你看过《白日焰火》,会明白那种在空气里隐约的躁动。





《南方车站的聚会》将故事背景设定在武汉,在这个被称为“四大火炉”之一的城市,胡歌饰演的盗车贼周泽农在火拼中意外枪杀了一名警察,逃入野鹅湖,却与陪泳女刘爱爱有了一段邂逅。









胡歌的表演获得了许多好评,很多记者根本不相信我胡是第一次主演电影。有趣的是,不管演员们自身有怎样的质感,在刁亦男的作品里都显得极为不同,完成着导演构想中的一部分叙事。









无论是色彩渲染的视觉震撼,还是整体叙事上的韵味,电影的整体观感都颇受认可。接下来,就等它在内地上映啦~





5

《鹿皮》

Deerskin

导演: 昆汀·杜皮约



主演: 让·杜雅尔丹 / 阿黛拉·哈内尔 / 艾伯特·德尔佩

类型: 喜剧

制片国家/地区: 法国





今年戛纳导演双周单元的开幕影片,首映之后口碑已爆,公认是不逊色于主竞赛单元电影的一部佳作。





该片的导演昆汀·杜皮约也是法国近年来颇受关注的导演,如果你看过他此前的《橡胶轮胎杀手》或《真实》,这部《鹿皮》还是那种风格,极度荒诞,却又妙趣横生。









一个男人在看到一件鹿皮外套之后沦陷了,他疯狂地渴望成为这件独一无二的外套,学他说话,把自我意识投射到鹿皮上。可想而知能玩出多少花样。





在电影前一个小时,你基本都会在笑声中度过,但是之后堪称全程高能,各种反转和玩梗极为精巧。一部看起来绝对过瘾的电影,而曾经出演《艺术家》的让·杜雅尔丹简直是个宝贝,演绝了!









以上这些,其实还远远不能概括今年戛纳的佳片,但每一部都绝对值得推荐!如果你喜欢,接下来我们约好一起看~





又是一年戛纳电影节结束了,作为影迷来说,遇到这样的电影大年感觉相当幸福。生活,当然要有好电影相伴!





第72届戛纳电影节主竞赛单元获奖名单





【主竞赛单元】

金棕榈奖:《寄生虫》奉俊昊

评委会大奖:《大西洋》玛缇·迪欧普

最佳导演奖:达内兄弟《年轻的阿迈德》

最佳编剧奖:瑟琳·席安玛《燃烧女子的肖像》

最佳男演员奖:安东尼奥·班德拉斯《痛苦与荣耀》

最佳女演员奖:艾米丽·比查姆《小小乔》

评审团奖:《悲惨世界》拉吉·利

&《巴克劳》小克莱伯·门多萨、儒利亚诺·多赫内利斯

评审团特别提及奖:伊利亚·苏雷曼《必是天堂》

金摄影机奖:《我们的母亲》凯撒·迪亚兹

短片金棕榈奖:《我们与天空的距离》Vasilis Kekatos





【一种关注单元]

一种关注大奖:《看不见的女人》卡里姆·埃诺兹

评审团奖:《大火将至》奥利维尔·拉克谢

最佳导演奖:康捷米尔·巴拉戈夫《瘦人》

最佳演员奖:齐雅拉·马斯楚安尼《212号房间》



评审团特别奖:《自由》阿尔伯特·塞拉

评审团心仪奖:《兄弟的女人》&《爬坡人生》

评审团特别提及奖:《贞德》布鲁诺·杜蒙





【导演双周单元】

最佳欧洲电影奖:《爱丽丝和市长》尼古拉斯·帕里泽

SACD奖:《水性杨花》丽贝卡·兹罗托斯基

意利短片奖:《Stay Awake, Be Ready》Pham Thien An

金马车奖:约翰·卡彭特





【影评人周单元】

最佳长片:《我失去了身体》杰赫米·克拉潘

最佳短片:《南方少女》邱阳

新星奖:英格瓦·埃盖特·西古德松《白色白色的一天》

发行奖:《生态箱》法国发行The Jokers Films

SACD奖:《我们的母亲》Cesar Diaz





【电影基石单元】

一等奖:《Mano A Mano》Louise Courvoisier

二等奖:《HIEU》Richard Van

三等奖:《Ambience》&《Duszyczka》





【国际影评人费比西奖】

主竞赛单元:伊利亚·苏雷曼《必是天堂》

一种关注单元:康捷米尔·巴拉戈夫《瘦人》

导演双周单元:罗伯特·艾格斯《灯塔》





酷儿棕榈奖:《燃烧女子的肖像》瑟琳·席安玛