网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 顶级电影工业的奇迹，《哥斯拉2：怪兽之王》绝对是超豪华视觉盛宴！【观影报告】

藤井树 发布于：

时间：2019年5月26日14:30

放映电影：《哥斯拉2：怪兽之王》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：齐伟


  


［ ▲全场大合影］



《哥斯拉2：怪兽之王》的观感，比预期的更好！


传奇影业的“怪兽宇宙”此前通过《哥斯拉》《金刚：骷髅岛》已经在小编这里立住了形象，人类扎实的文戏和怪兽们足够震撼的视觉效果，让电影具备了一部视效大片所有需要的要素。



而到了《哥斯拉2》，这种震撼变得更加立体了。还是有不少夜戏，但相比2014年的《哥斯拉》，光感和清晰程度已经不可同日而语！


而且，这部电影的优秀之处，绝不只是一帮怪兽的疯狂打斗。


1

打造怪兽之王！


如果说第一部的视效令人满意，那这一部的感觉绝对是瞠目结舌。无论是夜间的观感，还是怪兽皮肤的呈现，都更有呼吸感和生物感。看完之后，简直要相信真有大怪兽 ！



最惊人的几个镜头，包括芹泽博士去投喂的时候，我们以一个非常近的距离看到了哥斯拉的头吻部。上面粗糙的外皮组织和微微翳动的鼻孔，仿佛已经把气息喷到了我们身上。


包括哥斯拉蓄力准备喷射的时候，从尾部一点点顺着脊椎亮起，最终从口中喷射出巨大的蓝色光波，不但是视觉的震撼，更以这种过程完全唤起观者的期待。



事实上，这种镜头方面极佳的节奏感，让整部电影的特效镜头显得极具张力。尤其是后期，被召唤的所有怪兽逐个出现的戏码，简直是要让人吓得靠紧到椅子背上！


当然，最惊艳的莫过于电影里的几场大战！哥斯拉和基多拉疯狂的对战，是不让人失望的多场好戏。但特别值得夸赞的，是在应用特效时候的想象力。



基多拉有三个头，而我们会看到，这三个头似乎是有着各自意识的存在，还会彼此亲昵打闹等等，而到了对战中，这三个头各不相同的攻击能让最强壮的哥斯拉头疼不止。



还有飞天火鸟拉顿，跟战斗机大战的时候简直亮瞎！如果你熟悉战斗机战斗的画面，你会发现在拉顿的攻击和闪避动作里，有很多都有战斗机战术的影子，包括那个经典的“滚筒飞行。



大洋彼岸的好莱坞，真的是已经把特效的使用达到了如臂使指的程度。这样的水准打造的视觉盛宴，真的是一场好戏。


2

怪兽也动人


电影拍摄的这些怪兽，其实并没有实际原型。不过在他们的形象塑造方面，使用了不少动物电影的手法。



这种情感处理方式并非拟人，更像是拟态。因为这些怪兽如果有人类的情感也并不合适。反而是许多发自动物性的动作，让人更有触动。


电影里摩斯拉非常亮眼，可以说在怪兽片里出现这样的形象是非常少见的。而它表现出的忠诚和善良，在动物电影里比较多；而它表达情感的方式，也更动物化，比如在海面上围绕飞行的场面，颇为动人。



而哥斯拉在电影里则是一个被神格化的形象，几次三番人物遇险的时候，哥斯拉都仿佛救世主一样降临，甚至在人类要前往南极的时候袭击基地。令人想起第一部的台词：“它是最接近神的存在。”



想想看下一部，哥斯拉大战金刚？那可就是神之战了！


相对而言，基多拉就更像是一个心思深重的王者，意图掀起整个世界的浩劫。



虽然角色分配有些人格化，但是表现方式却完全是动物性的。以一种相近的方式触发我们对于动物的好感，这种处理方式是高明的，是电影进入工业化阶段才能生产的奢侈品。


3

人类不息，作死不止


如上面所言，所谓“怪兽片”这个题材可以视作是多重类型元素的组合，比如科幻、动物、灾难和惊悚。而和许多灾难片一样的是，大多数恶果都是人类在作死。



比如这一部《哥斯拉2》，我们开始逐渐揭开帝王组织和另一边势力的面纱。而两边在最终恶果的形成上，都没干什么好事。


从第一部开始，帝王组织其实始终有着利用和驯服远古巨兽的念头，包括养了足足十五年的穆托，最后毁了自己若干城市。而这一次，正是他们及背后军方的自作聪明，导致了基多拉力量的失控。



乔纳·艾伦领导的势力则会让我们想起一些末日派人士，将怪兽视为某种人类之上的存在。没到世界末日传说的日子，我们都能看到不少这种人。



而艾玛·罗素博士那一套靠释放怪兽来调控地球生态的学说，更是荒唐至极，不但从最开始就把人类放在了可调控资源的位置上，更认为可以预测怪兽的行为。但最终的结果，可想而知。


人类的作死，往往来自于自己的自大和狂妄，认为风险是可控的，而效果是长久的，但或许如哥斯拉、基多拉这样强大的存在，正是某种人类无法预知和控制的存在的象征。



低下高傲的头颅，保持谦卑，或许人类能在许多灾难片里活得长一点。但骨子里那点张狂，不也是人类的劣根性吗？


或许这是“怪兽宇宙”时刻提醒我们的：人类并不是什么天选之子，我们只是大自然无数生灵之一；当人类轻视自然，自然的责罚我们根本无法想象。




［ ▲藤井树和齐伟教授


5月26日下午，观影团一起打卡了好莱坞视效大片《哥斯拉2：怪兽之王》。这部已经累积了相当粉丝的“怪兽宇宙”电影，吸引了相当数量的影迷前来。



为了观看这部电影，观影团选择了最新的影院，而且是巨幕影厅，来达到最好的观看效果。


刚过了一点半，领票的团友就已经络绎不绝，但还是在取票处排起了长队！足足330多个座位的大厅很快座无虚席，好莱坞大片的人气不服不行~





而这部电影绝对没有让大家失望，整体的视觉效果太赞了！


朝天咆哮的巨兽、从火山里飞出的三头龙、喷涌而至的巨大能量波……超快的叙事节奏加上劲爆的搏杀戏码，必须是观众们的最爱！




影片的更多解读，我们来听听藤井树老师和嘉宾齐伟教授怎么说吧！



1

嘉宾齐伟说


【中国电影的方向】


这是一部完全没有尿点、非常震撼的一部电影。


要打分的话，这一部至少8.5分左右，我这几年一直在关注电影工业。在看片尾字幕的时候我是鼓掌了的，给数字特效的艺术家们。



好几百人的艺术家团队，贡献了这样一部数字特效大片，在这个层面上，这也是中国电影尤其是头部电影的一个方向。


前几天郭帆导演就说，中国科幻电影在工业水准层面，跟好莱坞基本有二三十年的差距，但是跟好莱坞顶级的科幻电影大师们至少差小一百年的水准。这不是一个艺术家创作的问题，而是一个整体的团队的问题。


【哥斯拉情怀与致敬】


在我眼里《哥斯拉》代表着怪兽电影的两个源头之一，一个源头是1933年的《金刚》，这是代表着以好莱坞为代表的、西方怪兽电影的一个源头；还有一个就是从1954年的《哥斯拉》，代表着东方元素的怪兽电影的源头。




在三十几部的哥斯拉电影当中，第一个阶段哥斯拉是人类理性的副产品这样的一个生物，作为恐惧的来源，他和人类文明有一个正面的对抗。


第二个阶段在六七十年代，哥斯拉的形象更加流行化，带有一些萌的、卡通的元素。到了八九十年代，又回归到了一个比较纯粹的怪兽的阶段。




从2014年到现在，又有改变，是和人类一起站在正义的一方，共同抵御地外生物。


在1954年第一部《哥斯拉》影片中，芹泽就是最后杀死哥斯拉的人。而这部《哥斯拉》中，秦泽这个人物的行为带有向那一部致敬的意味，但是同时又有所超越。那一段让我想到《流浪地球》里自我牺牲更多那种感觉。


【家庭叙事】


《哥斯拉2》的叙事依然是好莱坞电影传统的以家庭为核心的叙事机制，代表着美国中产阶级基本的价值理念。



2014年第一部也好，这一部也好，在怪兽打斗过程中还有另外一个叙事线索，就是家庭中的亲情，这是我关注到的人物层面的。


第二个是跨种族的元素，这里面不仅仅是怪兽层面的跨族群情感，还有就是照顾到亚洲电影市场的考量，加入了渡边谦和章子怡饰演的两个人物。


2

藤井树说


【电影工业的最高水准】


上千人的团队工作了两年都不止，为了这120多分钟的电影，这是代表着工业水准的最高水准。


《流浪地球》之后，大家都在喊中国电影进入了科幻元年，可能是即将迈入工业时代的一个标志，但是在《哥斯拉》这种巨型头部电影面前，就会发现我们的电影工业真的只是起步阶段。




这部电影的特效感觉也非常好，打斗本身发生在黑夜，又要有熔岩感，还要有身上出来的光透感，这从技术层面上来说非常难。


这个日本IP，被美国人拍得非常震撼。我儿子告诉我哥斯拉的劲敌是三头怪，他们会有一场大战。之前我不了解，今天一看真是一场大战。


【不仅是视觉奇观】


哥斯拉的出现本身也是核辐射的结果。而最近有一部很火的美剧叫《切尔诺贝利》，也是相关的题材，我看了之后觉得人类世界最终是会自我毁灭的，太能作了。



《哥斯拉2》有一点做得很好，他把电影变成了怪兽层面有灵魂跟精神的东西，还有和摩斯拉的情感交流，他不仅是有视觉奇观。


【电影业态的改变】


我刚刚从戛纳回来，今年在那边看了差不多十部电影，这是世界最高水准的电影艺术盛宴，而电影艺术应该是以工业基础为前提。


现在戛纳已经不再都是闷片了，类型化非常强，比如说得大奖的《寄生虫》，非常好看，可以说是雅俗共赏。



他是非常强的叙事推进的电影，讲贫富差距的，但是是强结构、强叙事的。在商业元素层面完全不输于好莱坞的类型片，但同时又有很深的社会现实的揭露。


现在主流的电影业态在发生变化，在强调叙事，但同时又并不削弱社会观察和作者表达；那些抗拒观众观影愉悦度的影片，在顶级的电影节已经不太好拿奖了，电影的好看才是王道。



细腻的人物关系，惊艳的视觉效果，这部电影带来的视听震撼，绝对是近来最爽的一次，也难怪大家如此喜欢。


感谢齐伟老师的精彩分享，也感谢各位团友的参与！


《哥斯拉2：怪兽之王》这样的电影，当然是要去电影院看的，而且屏幕越大越好！如果您喜欢的话，该片5月31日全国上映哦~



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！



P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



电影《哥斯拉2：怪兽之王》

将于5月31日上映

请去影院支持！






回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：奉俊昊众望所归摘得金棕榈，本届戛纳令人心... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>