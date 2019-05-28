时间：2019年5月26日14:30



放映电影：《哥斯拉2：怪兽之王》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树



嘉宾：齐伟











［ ▲全场大合影］











《哥斯拉2：怪兽之王》的观感，比预期的更好！





传奇影业的“怪兽宇宙”此前通过《哥斯拉》和《金刚：骷髅岛》已经在小编这里立住了形象，人类扎实的文戏和怪兽们足够震撼的视觉效果，让电影具备了一部视效大片所有需要的要素。









而到了《哥斯拉2》，这种震撼变得更加立体了。还是有不少夜戏，但相比2014年的《哥斯拉》，光感和清晰程度已经不可同日而语！





而且，这部电影的优秀之处，绝不只是一帮怪兽的疯狂打斗。





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打造怪兽之王！





如果说第一部的视效令人满意，那这一部的感觉绝对是瞠目结舌。无论是夜间的观感，还是怪兽皮肤的呈现，都更有呼吸感和生物感。看完之后，简直要相信真有大怪兽 ！









最惊人的几个镜头，包括芹泽博士去投喂的时候，我们以一个非常近的距离看到了哥斯拉的头吻部。上面粗糙的外皮组织和微微翳动的鼻孔，仿佛已经把气息喷到了我们身上。





包括哥斯拉蓄力准备喷射的时候，从尾部一点点顺着脊椎亮起，最终从口中喷射出巨大的蓝色光波，不但是视觉的震撼，更以这种过程完全唤起观者的期待。









事实上，这种镜头方面极佳的节奏感，让整部电影的特效镜头显得极具张力。尤其是后期，被召唤的所有怪兽逐个出现的戏码，简直是要让人吓得靠紧到椅子背上！





当然，最惊艳的莫过于电影里的几场大战！哥斯拉和基多拉疯狂的对战，是不让人失望的多场好戏。但特别值得夸赞的，是在应用特效时候的想象力。











基多拉有三个头，而我们会看到，这三个头似乎是有着各自意识的存在，还会彼此亲昵打闹等等，而到了对战中，这三个头各不相同的攻击能让最强壮的哥斯拉头疼不止。









还有飞天火鸟拉顿，跟战斗机大战的时候简直亮瞎！如果你熟悉战斗机战斗的画面，你会发现在拉顿的攻击和闪避动作里，有很多都有战斗机战术的影子，包括那个经典的“滚筒”飞行。









大洋彼岸的好莱坞，真的是已经把特效的使用达到了如臂使指的程度。这样的水准打造的视觉盛宴，真的是一场好戏。





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怪兽也动人





电影拍摄的这些怪兽，其实并没有实际原型。不过在他们的形象塑造方面，使用了不少动物电影的手法。









这种情感处理方式并非拟人，更像是拟态。因为这些怪兽如果有人类的情感也并不合适。反而是许多发自动物性的动作，让人更有触动。





电影里摩斯拉非常亮眼，可以说在怪兽片里出现这样的形象是非常少见的。而它表现出的忠诚和善良，在动物电影里比较多；而它表达情感的方式，也更动物化，比如在海面上围绕飞行的场面，颇为动人。









而哥斯拉在电影里则是一个被神格化的形象，几次三番人物遇险的时候，哥斯拉都仿佛救世主一样降临，甚至在人类要前往南极的时候袭击基地。令人想起第一部的台词：“它是最接近神的存在。”









想想看下一部，哥斯拉大战金刚？那可就是神之战了！





相对而言，基多拉就更像是一个心思深重的王者，意图掀起整个世界的浩劫。









虽然角色分配有些人格化，但是表现方式却完全是动物性的。以一种相近的方式触发我们对于动物的好感，这种处理方式是高明的，是电影进入工业化阶段才能生产的奢侈品。





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人类不息，作死不止





如上面所言，所谓“怪兽片”这个题材可以视作是多重类型元素的组合，比如科幻、动物、灾难和惊悚。而和许多灾难片一样的是，大多数恶果都是人类在作死。









比如这一部《哥斯拉2》，我们开始逐渐揭开帝王组织和另一边势力的面纱。而两边在最终恶果的形成上，都没干什么好事。





从第一部开始，帝王组织其实始终有着利用和驯服远古巨兽的念头，包括养了足足十五年的穆托，最后毁了自己若干城市。而这一次，正是他们及背后军方的自作聪明，导致了基多拉力量的失控。









乔纳·艾伦领导的势力则会让我们想起一些末日派人士，将怪兽视为某种人类之上的存在。没到世界末日传说的日子，我们都能看到不少这种人。









而艾玛·罗素博士那一套靠释放怪兽来调控地球生态的学说，更是荒唐至极，不但从最开始就把人类放在了可调控资源的位置上，更认为可以预测怪兽的行为。但最终的结果，可想而知。





人类的作死，往往来自于自己的自大和狂妄，认为风险是可控的，而效果是长久的，但或许如哥斯拉、基多拉这样强大的存在，正是某种人类无法预知和控制的存在的象征。









低下高傲的头颅，保持谦卑，或许人类能在许多灾难片里活得长一点。但骨子里那点张狂，不也是人类的劣根性吗？





或许这是“怪兽宇宙”时刻提醒我们的：人类并不是什么天选之子，我们只是大自然无数生灵之一；当人类轻视自然，自然的责罚我们根本无法想象。













［ ▲藤井树和齐伟教授］





5月26日下午，观影团一起打卡了好莱坞视效大片《哥斯拉2：怪兽之王》。这部已经累积了相当粉丝的“怪兽宇宙”电影，吸引了相当数量的影迷前来。









为了观看这部电影，观影团选择了最新的影院，而且是巨幕影厅，来达到最好的观看效果。





刚过了一点半，领票的团友就已经络绎不绝，但还是在取票处排起了长队！足足330多个座位的大厅很快座无虚席，好莱坞大片的人气不服不行~

















而这部电影绝对没有让大家失望，整体的视觉效果太赞了！





朝天咆哮的巨兽、从火山里飞出的三头龙、喷涌而至的巨大能量波……超快的叙事节奏加上劲爆的搏杀戏码，必须是观众们的最爱！













影片的更多解读，我们来听听藤井树老师和嘉宾齐伟教授怎么说吧！









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嘉宾齐伟说





【中国电影的方向】





这是一部完全没有尿点、非常震撼的一部电影。







要打分的话，这一部至少8.5分左右，我这几年一直在关注电影工业。在看片尾字幕的时候我是鼓掌了的，给数字特效的艺术家们。









好几百人的艺术家团队，贡献了这样一部数字特效大片，在这个层面上，这也是中国电影尤其是头部电影的一个方向。





前几天郭帆导演就说，中国科幻电影在工业水准层面，跟好莱坞基本有二三十年的差距，但是跟好莱坞顶级的科幻电影大师们至少差小一百年的水准。这不是一个艺术家创作的问题，而是一个整体的团队的问题。





【哥斯拉情怀与致敬】





在我眼里《哥斯拉》代表着怪兽电影的两个源头之一，一个源头是1933年的《金刚》，这是代表着以好莱坞为代表的、西方怪兽电影的一个源头；还有一个就是从1954年的《哥斯拉》，代表着东方元素的怪兽电影的源头。













在三十几部的哥斯拉电影当中，第一个阶段哥斯拉是人类理性的副产品这样的一个生物，作为恐惧的来源，他和人类文明有一个正面的对抗。





第二个阶段在六七十年代，哥斯拉的形象更加流行化，带有一些萌的、卡通的元素。到了八九十年代，又回归到了一个比较纯粹的怪兽的阶段。













从2014年到现在，又有改变，是和人类一起站在正义的一方，共同抵御地外生物。





在1954年第一部《哥斯拉》影片中，芹泽就是最后杀死哥斯拉的人。而这部《哥斯拉》中，秦泽这个人物的行为带有向那一部致敬的意味，但是同时又有所超越。那一段让我想到《流浪地球》里自我牺牲更多那种感觉。





【家庭叙事】





《哥斯拉2》的叙事依然是好莱坞电影传统的以家庭为核心的叙事机制，代表着美国中产阶级基本的价值理念。









2014年第一部也好，这一部也好，在怪兽打斗过程中还有另外一个叙事线索，就是家庭中的亲情，这是我关注到的人物层面的。





第二个是跨种族的元素，这里面不仅仅是怪兽层面的跨族群情感，还有就是照顾到亚洲电影市场的考量，加入了渡边谦和章子怡饰演的两个人物。





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藤井树说





【电影工业的最高水准】





上千人的团队工作了两年都不止，为了这120多分钟的电影，这是代表着工业水准的最高水准。





《流浪地球》之后，大家都在喊中国电影进入了科幻元年，可能是即将迈入工业时代的一个标志，但是在《哥斯拉》这种巨型头部电影面前，就会发现我们的电影工业真的只是起步阶段。













这部电影的特效感觉也非常好，打斗本身发生在黑夜，又要有熔岩感，还要有身上出来的光透感，这从技术层面上来说非常难。





这个日本IP，被美国人拍得非常震撼。我儿子告诉我哥斯拉的劲敌是三头怪，他们会有一场大战。之前我不了解，今天一看真是一场大战。





【不仅是视觉奇观】





哥斯拉的出现本身也是核辐射的结果。而最近有一部很火的美剧叫《切尔诺贝利》，也是相关的题材，我看了之后觉得人类世界最终是会自我毁灭的，太能作了。











《哥斯拉2》有一点做得很好，他把电影变成了怪兽层面有灵魂跟精神的东西，还有和摩斯拉的情感交流，他不仅是有视觉奇观。





【电影业态的改变】





我刚刚从戛纳回来，今年在那边看了差不多十部电影，这是世界最高水准的电影艺术盛宴，而电影艺术应该是以工业基础为前提。





现在戛纳已经不再都是闷片了，类型化非常强，比如说得大奖的《寄生虫》，非常好看，可以说是雅俗共赏。









他是非常强的叙事推进的电影，讲贫富差距的，但是是强结构、强叙事的。在商业元素层面完全不输于好莱坞的类型片，但同时又有很深的社会现实的揭露。





现在主流的电影业态在发生变化，在强调叙事，但同时又并不削弱社会观察和作者表达；那些抗拒观众观影愉悦度的影片，在顶级的电影节已经不太好拿奖了，电影的好看才是王道。









细腻的人物关系，惊艳的视觉效果，这部电影带来的视听震撼，绝对是近来最爽的一次，也难怪大家如此喜欢。





感谢齐伟老师的精彩分享，也感谢各位团友的参与！





像《哥斯拉2：怪兽之王》这样的电影，当然是要去电影院看的，而且屏幕越大越好！如果您喜欢的话，该片5月31日全国上映哦~









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！









P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！









电影《哥斯拉2：怪兽之王》

将于5月31日上映

请去影院支持！





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