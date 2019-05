文 | 藤井树









这是我第二年来戛纳,但是很遗憾,并不是因为我们自己的电影入围戛纳,而是被邀请来参加戛纳电影节期间举办的一些活动。







藤井树小姐与徐展雄导演





每一个第一次来戛纳电影节的人都会被这里的节日气氛所感染,每天都有盛大的首映礼,每个观众都必须盛装出席。





盛装的意思是:男士必须黑西装、黑皮鞋、配领结(注意:领带不行,领结才行);女士则以礼服为主,当然女装礼服的款式比较多样,很难具体界定。





中国青年导演代表团盛装出席红毯仪式





但无论怎样,肯定是有别于日常装扮的那种正装,这也意味着,要穿高跟鞋,以及配上合适的小包。





导演和制片人难得的正装打扮





天哪,像我这种平时穿惯了休闲服,永远双肩背包走天下的“侠女”,到了戛纳就很“痛苦”。





刚开始的头两天,总会忍不住抱怨:不就是看个电影吗?至于这么麻烦吗?





小城戛纳







是的,就是要这么麻烦。因为在戛纳,电影很神圣。





这是一种仪式,一种对待电影和电影人的无比崇高的敬意。





戛纳电影宫卢米埃尔大厅









戛纳电影宫卢米埃尔大厅有2300个座位,所有主竞赛单元入围影片都将在这里举办全球首映。这是真正意义的世界首映,全世界的媒体都聚焦在卢米埃尔。













通往大厅的红地毯一定比你想象的短很多,正常走路的话,大概只要一分钟就能走完。





可是没有一个女明星会一分钟走完,每个人都希望能多拍些照片多停留片刻,真的,这条红地毯有一种魔力,再普通的人走在上面都会感觉“光芒万丈”。













除了电影主创和受邀嘉宾能走红地毯之外,部分红毯票也会被普通观众拿到。





这也成了饱受诟病的国内十八线网红蹭戛纳红毯的源头,其实戛纳红毯票不难获取,用记者证、嘉宾证等证件都可以事先在官网申请,运气好的话,就可以拿到一张红毯票,据说这是随机分发的。





我去年拿到过四张红毯票,今年则有三张,可见随机概率还挺高。









走完这条全世界最短却含金量最高的电影节红地毯,便可以走上台阶,进入卢米埃尔大厅。





2300人盛装出席,全体起立鼓掌欢迎入围影片的主创,这份至高无上的荣誉,充满了对电影和电影人的致敬。那一刻,置身其间的所有人都会被感染,会由衷地爱上电影。









在戛纳的时间总是过得匆忙慌张,每天都要看很多电影,见很多人,说很多话,吃很多东西。





戛纳影节宫对面的咖啡馆和餐厅里

整天聚集了全世界的电影人





24小时根本不够用,最早场的电影从上午8:30就开始了,直至午夜。





闻名遐迩的沙滩影院







戛纳的日照很长,深夜10点还有光亮。





电影之外,还有数不清的酒会、派对、海鲜大餐。





这次参加戛纳中国馆系列活动的中国青年导演团

(左:周全,右:徐展雄、唐高鹏、霍猛)





整个电影节期间,夜夜笙歌。以影节宫为轴心,在狭长的海岸线上如扇面般展开。













这就是戛纳,一切以电影的名义。











戛纳观影手记

1

《南方车站的聚会》



导演:刁亦男





主演: 胡歌 / 桂纶镁 / 廖凡 / 万茜

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆 / 法国





顶着柏林金熊盛名的刁亦男,再度出手就入围戛纳主竞赛,可见其在国际影坛的影响力。“南方”依旧延续了刁亦男强烈的导演风格,把环境的营造推到一个更高境地。









藤井树与该片制片人沈旸女士





本片呈现的影像质感是无与伦比的,每个镜头都精心设计,野心毕露。





《白日焰火》是冰冷的哈尔滨,《南方车站》则是潮湿的武汉。地域风貌与人物心境相结合,产生出奇妙的化学反应,令观影充满趣味。









故事本身并不复杂,却因叙事方式的改变而有了非同一般的体验。全片主要围绕胡歌演的通缉犯和桂纶镁演的陪泳女展开,有着极大胆和富有想象力的电影语言。









主题的多样性,也值得深入探讨。多元暧昧的指向,提供了足够丰富的解谜般的快感。





无论从何种角度看,《南方车站》都是特别的,令人印象深刻的电影。





2

《寄生虫》

Parasite



导演:奉俊昊

主演: 宋康昊 / 李善均 / 赵汝贞 / 崔宇植

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国





看《寄生虫》的时候,就已经确定这部电影一定会拿奖,非常好看!





这是一部雅俗共赏的电影,有点像《杀人回忆》,以强叙事、强结构来表现,商业上完全不弱于好莱坞类型片,但又有非常深的社会现实接入。









奉俊昊做导演到现在,当他对于一个话题感兴趣、想讲好一个故事的时候,表现出一种极致的精确。所有的镜头、演员表演甚至一束光,都是为了主题的呈现而出发,丝毫没有想从导演角度上做任何炫技。





第一个镜头,就开始讲述什么是“寄生虫”,他们如何寄生,寄生环境又如何改变,包括最终的反转,都是关于主题而存在。









和奉俊昊第五次合作的宋康昊没让人失望,可惜这毕竟是群戏,角色上并不像《杀人回忆》那么突出,反而浑然天成地融在了集体表演中。





仿佛工匠般的熟练和细致,奉俊昊用一个个非常扎实的镜头堆积成了一部佳作,令人叹为观止。他已经不需要向评委或任何人证明自己有导演能力,只需要做一件事:讲故事。









这部电影也让我们有所反思,这个故事其实完全是可能从中国的土壤里生长出来的,甚至是不存在审查障碍的。当中国电影人抱怨在创作现实主义题材束手束脚时,一位韩国导演用《寄生虫》的故事,让我们看到了自己在创作上的局限性。





3

《六欲天》



导演:祖峰





主演: 祖峰 / 黄璐 / 陈明昊 / 田雨

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆





临上映前的一波三折,令本片在戛纳的华人群里“备受关注“。可惜真正观看后发现,影片主题模糊,手法青涩,令人失望。













作为一部演员转型导演的处女作,《六欲天》入围”一种关注“本身已足够有资本傲视群雄。但就电影本身而言,真的离期待值还有不小距离。





这是一部包裹着碎尸案的心理探索片,男女主角都受困于自己的内心而不能自拔。尽管能够体察到导演的创作意图,但支离破碎的表达和一再错乱的节奏,还是显得过于稚嫩。









希望祖峰导演能有更好的第二部,或者还是继续踏实演戏吧!





4

《亚当》



Adam

导演:Maryam Touzani





主演: 卢巴纳·阿兹巴尔 / Nisrin Erradi

制片国家/地区: 摩洛哥

语言: 阿拉伯语





一部非常女性主义的电影,全片聚焦于两个女人的彼此救赎。













一个丈夫过世的单身母亲,收留了一个无家可归的未婚先孕的单身女子。从剑拔弩张到打开心扉,两个女人在相处中慢慢靠近,走出各自的困境,得以自救。





几乎全是室内戏,人物也精简到最少。完全聚焦于两个女人的关系和情感,非常动人。所以片子不分大小,好看和走心才最重要。





5

《好莱坞往事》

Once Upon a Time in Hollywood

导演:昆汀·塔伦蒂诺





主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特 / 玛格特·罗比

类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





首映当晚整个戛纳全城轰动,一票难求。莱昂纳多和布莱德皮特的组合,让这个电影成了本届戛纳的人气担当。









电影宫外聚满了求票的人群





被抢疯的首映票





光红毯就走了足足一个小时,所有明星和名人都来了,当昆汀、小李和皮特三人入场时,掌声欢呼声简直要把卢米埃尔厅的天花板都掀翻了。













大家都以一种狂欢的心情来看这场首映礼,当然电影本身也不负期待。





这是昆汀写给好莱坞的一封情书,太多迷影梗,若是对60年代的洛杉矶和好莱坞电影不甚熟悉,可能会看的比较吃力。但是对于资深影迷来说,本片简直遍地是宝藏。









看完才知道为什么昆汀要再三强调不能剧透,确实耗费160分钟的精心铺陈,只为了最后一个Surprise,可谓用心良苦。





英文无字幕版还是非常考验人的听力,很多地方看的一知半解。好在,博纳是资方之一,所以国内肯定会引进。从尺度来看,将来国内版也不会有太大的删减困扰。









所以别急,咱就安心等国内二刷三刷吧。





最后要说,皮特好硬,小李很糙,都是好汉!





6

《恶人传》

The Gangster, The Cop, The Devil

导演:李元泰





主演: 马东锡 / 金武烈 / 金成圭

类型: 动作 / 犯罪

制片国家/地区: 韩国





一个黑帮老大和一个警察联手擒拿一个连环变态杀手的故事,很套路、很类型片,很具娱乐性。充满了韩式暴力,全片几乎全是男人,霸气阳刚非常硬!









首映礼的主创也是一排的男人,合影拍出来相当拉风。













电影可看性很强,大家都看的很HIGH。李元泰被称为”低配版奉俊昊“,可能思想深度不足,但技术和叙事都没问题。散场时掌声雷动,可见午夜场需要血腥重口味。





7

《叛徒》

The Traitor

导演:马可·贝洛基奥





主演: 皮耶尔弗兰切斯科·法维诺 / 马丽娅·费尔南达·康基多

类型: 剧情

制片国家/地区: 意大利 / 法国 / 巴西 / 德国





一部关于意大利黑手党的电影,开篇一个小时相当精彩,尤其是黑手党家族遭遇不测,一个个家族成员被杀的场面设计非常独特。





同时本片没有过分渲染暴力,而是聚焦在黑手党大佬心理层面的崩溃和转变,有大量庭审戏,可谓视角新颖,手法老道,可看性也相当不错。





8

《必是天堂》

It Must Be Heaven



导演:伊利亚·苏雷曼





主演: 伊利亚·苏雷曼

类型: 喜剧

制片国家/地区: 巴勒斯坦 / 法国 / 卡塔尔





导演本人出演,仿纪录片手法,独自游走在全球多个城市,视角自由切换于虚实之间。







并无具体连贯的叙事情节,极具风格的表现主义,将自我表达高度提炼;同时还保持着相当程度的幽默感和娱乐性。电影结束,全场起立鼓掌,导演眼眶潮湿。













这是一部相当成熟的大师之作,区别于任何一部叙事电影而自成一体。模糊了剧情片与纪录片的界限,亦打破了导演的幕后创作者身份,将创作本体前置化和演绎化,是非常大胆的尝试。





对于观众而言,能够看到这部有趣而奇怪的电影,一定是年度记忆的高光时刻。





9

《热带离魂》

Ghost Tropic



导演:巴斯·德沃斯





类型: 剧情

制片国家/地区: 比利时





导演双周的电影就是部部都很奇怪,有时候甚至是”奇葩“。





首映式上的主创们







这部片足够考验观众的观影耐心,一开场五分钟是完全静止的画面,只有窗外的光线由明到暗的变化,没有音乐,没有旁白,没有人,就是对着一个屋内的客厅一角,静默的拍了五分钟。





以至于观众席中有人以为是放映机出现故障,开始咳嗽和抱怨。就在观众濒临崩溃前,才出现了女主角的旁白。









再之后就开始跟踪拍摄女主角,一个看起来好像无家可归者的冬夜行踪。她坐了很多车,走了很多路,尝试救一个人,却也见证了一个人的意外死亡。





当她终于回到家,天亮了,电影也结束了。





相当具有实验性的电影,我只能说,有这个时间,我还不如自己出去游荡一下呢。









​