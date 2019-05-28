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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【藤井树】戛纳是什么？

藤井树 发布于：

文 | 藤井树



这是我第二年来戛纳，但是很遗憾，并不是因为我们自己的电影入围戛纳，而是被邀请来参加戛纳电影节期间举办的一些活动。


藤井树小姐与徐展雄导演


每一个第一次来戛纳电影节的人都会被这里的节日气氛所感染，每天都有盛大的首映礼，每个观众都必须盛装出席。


盛装的意思是：男士必须黑西装、黑皮鞋、配领结（注意：领带不行，领结才行）；女士则以礼服为主，当然女装礼服的款式比较多样，很难具体界定。


中国青年导演代表团盛装出席红毯仪式


但无论怎样，肯定是有别于日常装扮的那种正装，这也意味着，要穿高跟鞋，以及配上合适的小包。


导演和制片人难得的正装打扮


天哪，像我这种平时穿惯了休闲服，永远双肩背包走天下的“侠女”，到了戛纳就很“痛苦”。


刚开始的头两天，总会忍不住抱怨：不就是看个电影吗？至于这么麻烦吗？


小城戛纳


是的，就是要这么麻烦。因为在戛纳，电影很神圣。


这是一种仪式，一种对待电影和电影人的无比崇高的敬意。


戛纳电影宫卢米埃尔大厅



戛纳电影宫卢米埃尔大厅有2300个座位，所有主竞赛单元入围影片都将在这里举办全球首映。这是真正意义的世界首映，全世界的媒体都聚焦在卢米埃尔。




通往大厅的红地毯一定比你想象的短很多，正常走路的话，大概只要一分钟就能走完。


可是没有一个女明星会一分钟走完，每个人都希望能多拍些照片多停留片刻，真的，这条红地毯有一种魔力，再普通的人走在上面都会感觉“光芒万丈”。




除了电影主创和受邀嘉宾能走红地毯之外，部分红毯票也会被普通观众拿到。


这也成了饱受诟病的国内十八线网红蹭戛纳红毯的源头，其实戛纳红毯票不难获取，用记者证、嘉宾证等证件都可以事先在官网申请，运气好的话，就可以拿到一张红毯票，据说这是随机分发的。


我去年拿到过四张红毯票，今年则有三张，可见随机概率还挺高。



走完这条全世界最短却含金量最高的电影节红地毯，便可以走上台阶，进入卢米埃尔大厅。


2300人盛装出席，全体起立鼓掌欢迎入围影片的主创，这份至高无上的荣誉，充满了对电影和电影人的致敬。那一刻，置身其间的所有人都会被感染，会由衷地爱上电影。



在戛纳的时间总是过得匆忙慌张，每天都要看很多电影，见很多人，说很多话，吃很多东西。


戛纳影节宫对面的咖啡馆和餐厅里

整天聚集了全世界的电影人


24小时根本不够用，最早场的电影从上午8：30就开始了，直至午夜。


闻名遐迩的沙滩影院


戛纳的日照很长，深夜10点还有光亮。


电影之外，还有数不清的酒会、派对、海鲜大餐。


这次参加戛纳中国馆系列活动的中国青年导演团

（左：周全，右：徐展雄、唐高鹏、霍猛）


整个电影节期间，夜夜笙歌。以影节宫为轴心，在狭长的海岸线上如扇面般展开。




这就是戛纳，一切以电影的名义。




戛纳观影手记

1

《南方车站的聚会》

导演：刁亦男


主演: 胡歌 / 桂纶镁 / 廖凡 / 万茜
类型: 剧情 / 犯罪
制片国家/地区: 中国大陆 / 法国


顶着柏林金熊盛名的刁亦男，再度出手就入围戛纳主竞赛，可见其在国际影坛的影响力。“南方”依旧延续了刁亦男强烈的导演风格，把环境的营造推到一个更高境地。



藤井树与该片制片人沈旸女士


本片呈现的影像质感是无与伦比的，每个镜头都精心设计，野心毕露。


《白日焰火》是冰冷的哈尔滨，《南方车站》则是潮湿的武汉。地域风貌与人物心境相结合，产生出奇妙的化学反应，令观影充满趣味。



故事本身并不复杂，却因叙事方式的改变而有了非同一般的体验。全片主要围绕胡歌演的通缉犯和桂纶镁演的陪泳女展开，有着极大胆和富有想象力的电影语言。



主题的多样性，也值得深入探讨。多元暧昧的指向，提供了足够丰富的解谜般的快感。


无论从何种角度看，《南方车站》都是特别的，令人印象深刻的电影。


2

《寄生虫》

Parasite

导演：奉俊昊

主演: 宋康昊 / 李善均 / 赵汝贞 / 崔宇植
类型: 剧情
制片国家/地区: 韩国


《寄生虫》的时候，就已经确定这部电影一定会拿奖，非常好看！


这是一部雅俗共赏的电影，有点像《杀人回忆》，以强叙事、强结构来表现，商业上完全不弱于好莱坞类型片，但又有非常深的社会现实接入。



奉俊昊做导演到现在，当他对于一个话题感兴趣、想讲好一个故事的时候，表现出一种极致的精确。所有的镜头、演员表演甚至一束光，都是为了主题的呈现而出发，丝毫没有想从导演角度上做任何炫技。


第一个镜头，就开始讲述什么是“寄生虫”，他们如何寄生，寄生环境又如何改变，包括最终的反转，都是关于主题而存在。



和奉俊昊第五次合作的宋康昊没让人失望，可惜这毕竟是群戏，角色上并不像《杀人回忆》那么突出，反而浑然天成地融在了集体表演中。


仿佛工匠般的熟练和细致，奉俊昊用一个个非常扎实的镜头堆积成了一部佳作，令人叹为观止。他已经不需要向评委或任何人证明自己有导演能力，只需要做一件事：讲故事。



这部电影也让我们有所反思，这个故事其实完全是可能从中国的土壤里生长出来的，甚至是不存在审查障碍的。当中国电影人抱怨在创作现实主义题材束手束脚时，一位韩国导演用《寄生虫》的故事，让我们看到了自己在创作上的局限性。


3

《六欲天》

导演：祖峰


主演: 祖峰 / 黄璐 / 陈明昊 / 田雨
类型: 剧情 / 犯罪
制片国家/地区: 中国大陆


临上映前的一波三折，令本片在戛纳的华人群里“备受关注“。可惜真正观看后发现，影片主题模糊，手法青涩，令人失望。




作为一部演员转型导演的处女作，《六欲天》入围”一种关注“本身已足够有资本傲视群雄。但就电影本身而言，真的离期待值还有不小距离。


这是一部包裹着碎尸案的心理探索片，男女主角都受困于自己的内心而不能自拔。尽管能够体察到导演的创作意图，但支离破碎的表达和一再错乱的节奏，还是显得过于稚嫩。



希望祖峰导演能有更好的第二部，或者还是继续踏实演戏吧！


4

《亚当》

Adam

导演：Maryam Touzani 


主演: 卢巴纳·阿兹巴尔 / Nisrin Erradi 
制片国家/地区: 摩洛哥
语言: 阿拉伯语


一部非常女性主义的电影，全片聚焦于两个女人的彼此救赎。




一个丈夫过世的单身母亲，收留了一个无家可归的未婚先孕的单身女子。从剑拔弩张到打开心扉，两个女人在相处中慢慢靠近，走出各自的困境，得以自救。


几乎全是室内戏，人物也精简到最少。完全聚焦于两个女人的关系和情感，非常动人。所以片子不分大小，好看和走心才最重要。


5

《好莱坞往事》

Once Upon a Time in Hollywood

导演：昆汀·塔伦蒂诺


主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特 / 玛格特·罗比
类型: 剧情 / 传记 / 犯罪
制片国家/地区: 美国


首映当晚整个戛纳全城轰动，一票难求。莱昂纳多和布莱德皮特的组合，让这个电影成了本届戛纳的人气担当。



电影宫外聚满了求票的人群


被抢疯的首映票


光红毯就走了足足一个小时，所有明星和名人都来了，当昆汀、小李和皮特三人入场时，掌声欢呼声简直要把卢米埃尔厅的天花板都掀翻了。




大家都以一种狂欢的心情来看这场首映礼，当然电影本身也不负期待。


这是昆汀写给好莱坞的一封情书，太多迷影梗，若是对60年代的洛杉矶和好莱坞电影不甚熟悉，可能会看的比较吃力。但是对于资深影迷来说，本片简直遍地是宝藏。



看完才知道为什么昆汀要再三强调不能剧透，确实耗费160分钟的精心铺陈，只为了最后一个Surprise，可谓用心良苦。


英文无字幕版还是非常考验人的听力，很多地方看的一知半解。好在，博纳是资方之一，所以国内肯定会引进。从尺度来看，将来国内版也不会有太大的删减困扰。



所以别急，咱就安心等国内二刷三刷吧。


最后要说，皮特好硬，小李很糙，都是好汉！


6

《恶人传》

The Gangster, The Cop, The Devil

导演：李元泰


主演: 马东锡 / 金武烈 / 金成圭
类型: 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 韩国


一个黑帮老大和一个警察联手擒拿一个连环变态杀手的故事，很套路、很类型片，很具娱乐性。充满了韩式暴力，全片几乎全是男人，霸气阳刚非常硬！



首映礼的主创也是一排的男人，合影拍出来相当拉风。




电影可看性很强，大家都看的很HIGH。李元泰被称为低配版奉俊昊“，可能思想深度不足，但技术和叙事都没问题。散场时掌声雷动，可见午夜场需要血腥重口味。


7

《叛徒》

The Traitor

导演：马可·贝洛基奥


主演: 皮耶尔弗兰切斯科·法维诺 / 马丽娅·费尔南达·康基多
类型: 剧情
制片国家/地区: 意大利 / 法国 / 巴西 / 德国


一部关于意大利黑手党的电影，开篇一个小时相当精彩，尤其是黑手党家族遭遇不测，一个个家族成员被杀的场面设计非常独特。


同时本片没有过分渲染暴力，而是聚焦在黑手党大佬心理层面的崩溃和转变，有大量庭审戏，可谓视角新颖，手法老道，可看性也相当不错。


8

《必是天堂》

It Must Be Heaven

导演：伊利亚·苏雷曼


主演: 伊利亚·苏雷曼
类型: 喜剧
制片国家/地区: 巴勒斯坦 / 法国 / 卡塔尔


导演本人出演，仿纪录片手法，独自游走在全球多个城市，视角自由切换于虚实之间。


并无具体连贯的叙事情节，极具风格的表现主义，将自我表达高度提炼；同时还保持着相当程度的幽默感和娱乐性。电影结束，全场起立鼓掌，导演眼眶潮湿。




这是一部相当成熟的大师之作，区别于任何一部叙事电影而自成一体。模糊了剧情片与纪录片的界限，亦打破了导演的幕后创作者身份，将创作本体前置化和演绎化，是非常大胆的尝试。


对于观众而言，能够看到这部有趣而奇怪的电影，一定是年度记忆的高光时刻。


9

《热带离魂》

Ghost Tropic

导演：巴斯·德沃斯


类型: 剧情
制片国家/地区: 比利时


导演双周的电影就是部部都很奇怪，有时候甚至是”奇葩“。


首映式上的主创们


这部片足够考验观众的观影耐心，一开场五分钟是完全静止的画面，只有窗外的光线由明到暗的变化，没有音乐，没有旁白，没有人，就是对着一个屋内的客厅一角，静默的拍了五分钟。


以至于观众席中有人以为是放映机出现故障，开始咳嗽和抱怨。就在观众濒临崩溃前，才出现了女主角的旁白。



再之后就开始跟踪拍摄女主角，一个看起来好像无家可归者的冬夜行踪。她坐了很多车，走了很多路，尝试救一个人，却也见证了一个人的意外死亡。


当她终于回到家，天亮了，电影也结束了。


相当具有实验性的电影，我只能说，有这个时间，我还不如自己出去游荡一下呢。







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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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