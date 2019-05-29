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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】最感动青春IP，暑期档开篇之作《最好的我们》免费抢票开始！

藤井树 发布于：


藤井树观影团

《最好的我们》观影活动


放映时间

6月2日（周日）18:30


放映地点

普陀大光明影城

（普陀区真光路1288号百联中环购物广场A区3楼）


主持人

藤井树


嘉宾

黄望莉


黄望莉，上海大学上海电影学院教授、博士生导师，上海电影家协会理事，中国电影评论学会理事。



▼抢票规则


1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止（你会不会带上“耿耿于怀”的他/她？）

4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+手机号+理由


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《最好的我们》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到黄望莉教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


如果提前离场，会留下不良记录哦！相信大家都是有信用的人。


另外，请记得带好一支笔，我们有一张问卷，需要看完电影的你认真填写~


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~链接请戳：

https://weibo.com/p/100120183391



谁的青春里，没有过一段“耿耿于怀”的记忆，一个绕不过去的人？


或许会是课间操站在你斜前方的女孩，或许坐在你后面的帅哥，亦或许，是隔壁班打球特别好看的男孩子。你们是朋友，甚至无话不说，但因为种种，最该说的话，却始终埋在了肚子里。



直到遗憾成了遗忘，伤心成了灰心，那个人，成了你心里永远的“耿耿于怀”。


而我们这段故事，就开始于这样一对男女，女孩叫“耿耿”，男孩叫“余淮”。他们从相识的第一天起，就因为名字被捆绑在一起。


《最好的我们》

制片人: 黄斌

导演: 章笛沙

主演: 陈飞宇 / 何蓝逗 / 惠英红 / 周楚濋
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 中国大陆
上映日期: 2019-06-06(中国大陆)
片长: 110分钟


早在今年三月，我们看到了这部电影的第一个片段：渡轮上，余淮靠在耿耿肩膀上睡着了；反复给自己鼓劲想亲余淮一下的耿耿，却被汽笛声惊到不敢乱动，而另一边，装睡的余淮嘴角露出一丝笑容。



这支充满少年感的视频，真的带我们回到了自己刚刚动心的时代，太甜了！


可那个当时不曾吻到的人，后来呢？


1

那些年，最纯美的情感


“十年后的你，还会不会记得，在你最好的年华里，出现过一个让你耿耿于怀的人。”


这个夏天，一个曾经让我们无比感动的青春故事，即将登陆大银幕。



电影《最好的我们》改编自八月长安的同名小说，作为华语青春文学的代表人物，这本书被认为是她最好的作品之一。出生于1987年的八月长安，讲述的是80后最熟悉的一切，却轻松打通了90后、00后的情感记忆。

八月长安自己是一名乖乖女，她写的“振华三部曲除了情窦初开的美好，还多得是对高中生活最细腻的记忆，军训、作业、晨读、家长会、文理分科、爱训话的教导主任……



在漫天堕胎打架的“青春”浪潮中，她的作品简简单单，却最有记忆的分量。根据这本小说改编的同名网剧，收官拿下了高达20亿点击量，豆瓣评分达到恐怖的8.9分！而大家对其的喜爱，是因为这是一部“不一样的作品”。


耿耿和余淮就是这样，同桌三年的两人一路打打闹闹，似乎从来等不及静下来好好说点什么。然而，当他们似乎下定了决心想说些什么，却再也来不及了。



那些没有说出的话，成为遗落在青春里，再也化解不开的遗憾。


这当然是属于那个纯美的时代的，更跨越时空属于所有情窦初开的年轻人。他们的欲言又止，他们的迷茫无措，甚至那种突然的胆怯；或许曾经的他们更单纯和笨拙，但谁的青春时代，不是这么一路长大？



无论是电影里的80后，还是任何一代人的青春，错失和遗憾，总是绕不过去的关键词。关于这样的故事，永远会戳中我们内心最深处的角落。


2

带你找回“最好的我们


当八月长安看到电影的两位主演陈飞宇和何蓝逗时，表示了由衷的惊喜：“这种青春感，自然而然的气质，让人难以形容，你会很想看他们的故事，对他们有一种好奇心。两个演员表现出了蓬勃自然的气息。”



事实上，在看到第一支预告片的时候，小编就已经大呼太带感了！


电影里这段学渣和学霸之间逗比有暧昧的青春故事，实则为我们整个呈现了一段高中生活的全貌。那难忘的三年，曾让我们苦不堪言，却又无数次在梦里怀念。


而电影本就是造梦的，梦里的年轻人，当然最好能让人一眼入戏。而陈飞宇和何蓝逗组成的“耿耿于怀CP”，堪称电影里的最大亮点。



如果你看过观影团之前推介的《将夜》，会记得其中那个意气风发的少年宁缺，彼时的陈飞宇就以充满少年感的形象为我们带来了冲击；这次，当他脱下铠甲，换上校服，瞬间校园气息满满。



而以短视频直播走红的少女何蓝逗，则更是古灵精怪，此前的《绝世高手》《结爱》等影视剧中都相当出彩，而这一次善良可爱却又敏感的耿耿，她收起来的演法更让人心生怜爱。



除了演员层面的出色，电影全程在校园内实地取景，斑驳的树影，一板一眼的教室，白色的校服和飞驰的单车，以极其简单的清新色彩呈现。没有可以做旧，没有浓艳逼人，一切都仿佛回忆里带着青草香的早晨。



我们的青春，本来也不需要刻意戏剧化，不需要太多煽情，只要两个人，两张桌子，一方校园，就说得清三年的点滴。一切只需简简单单，恰如当初简简单单的我们。


3

每个人都有一段耿耿于怀


每一段青春的情愫总是来得措手不及，但面对情感，我们却未必是已经做好准备的自己。或许若干年后，我们会对曾经无数次地复盘，但时光，却不可能为你停留片刻。


在作家八月长安看来，“耿耿于怀是一种挺好的人生状态……因为有所求才是活着的状态。”但当我们渐渐长大，当年的那份惦记，可还浓烈吗？



有些已经惦记成了习惯，苦苦追寻对方的消息，期待着有一天找得回当年的遗憾。渐渐的，成了最好的自己。


有些则看淡了，想与往日做一次断舍离。可是多年之后，喝醉了嚎啕大哭的你，会不会突然呢喃一个似乎忘了多年的名字。


青春就像一个公式，或许解法不同，但结果总有规律可循。走出青春的我们，已经走远了十年，但当年那个自己不管换了多少外衣，却换不了一颗耿耿于怀的心。



这或许就是青春的样子，当年的每一次伤痛、每一次欢笑，都是在顽石上留下的划痕，渐渐的，顽石露出玉质，成了精雕。只要青春还在，我们就有无限可能性。


八月长安说：“没有什么真正的最好。希望最好的我们不是一个过去式，它是永远的正在进行时、将来时。”或许，希望相遇时是“最好的我们”本就是伪命题，只是因为对方，才让彼此变成了最好。


既然如此，何妨抓住当下。耿耿于怀，终究不如勇敢。



或许，你也有自己的耿耿于怀；或许，你也有一句等了十年却没盼来的话。不妨来看看《最好的我们》吧，青春的遗憾各不相同，耿耿于怀却总是相似。电影里，说不定就有你的故事！


还等什么，赶快报名参加吧！每个人都可以拿到两张票。可以的话，不妨带上耿耿于怀的他/她。毕竟，当初的耿耿于怀，如今必有回响！



本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


6月2日，不见不散！




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