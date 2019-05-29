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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 震撼视界的怪兽大战，简直要相信哥斯拉真的存在！

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《哥斯拉2：怪兽之王》绝对是近来视效最惊艳的一部大片！观影团和团友们于5月26日超前打卡了这部电影，而且选了最新的影厅、最大的屏！


这让整个观影过程，变成了一场惊喜不断的视听盛宴。令人感慨大洋彼岸的好莱坞，真的是已经把特效的使用达到了如臂使指的程度。


同时，电影关于人与自然的思考也在警告我们：人类并不是什么天选之子，我们只是大自然无数生灵之一；当人类轻视自然，自然的责罚我们根本无法想象。


观众们对这部视效大片当然相当满意。他们还有哪些观点，我们不妨一起来听一听吧~



采访人：魏铭

职业：体育解说


电影对我的吸引力首先是“怪物宇宙”此前两部电影的口碑，包括之前的漫画。特效做得非常精良，带来了非常大的震撼。最喜欢的肯定是哥斯拉。


整部电影的层次感非常好，大概每15分钟会有一只怪兽出来，节奏的感觉很棒，让观众一直沉浸其中。


电影肯定会推荐的，已经推荐给朋友了，必须让他们了解下。


采访人：叶鸣

职业：舞蹈老师


我觉得章子怡的表现还不错，很喜欢她的角色。怪兽里面很喜欢哥斯拉。


电影在特效方面做得非常好，一定要看大屏版本的，效果真的非常震撼。    


采访人：言志琴

职业：PR专员


我觉得怪兽出来的节奏做得很好，而且我很喜欢摩斯拉。最后它替哥斯拉挡住基多拉的光波，这个可能就是整部电影当中怪兽和怪兽之间，情感也好，或者是他们之间的连接感也好，最爆发的一个片段。


会推荐给朋友，虽然之前对哥斯拉没什么了解，但接下来会补一下哥斯拉的课。



采访人：张利会

职业：外贸文员


电影的特效和音响效果都特别好，前期刚进去的时候，还觉得有点吓到了。


我最喜欢的是三头王者基多拉，很厉害！它其实主要想在怪兽中争霸，人类对它来说就太渺小了。如果哥斯拉不是有主角光环，结果可不一定哦。从彩蛋来看，可能会有新的怪兽出来。


一定会推荐，而且会去看一下第一部补补课。


采访人：施建萍

职业：业务主管


我其实是为了《哥斯拉》系列的口碑来的，之前没有看过系列作品。首先是电影的3D效果非常不错，另外电影的线索还是家庭叙事，有点像《流浪地球》；然后还希望人们保护环境，很让人满意。


最喜欢的怪兽还是哥斯拉，它本来就是个主导者，完成了地球上各方势力的一个平衡，很有王者之风。


印象最深的是芹泽博士去喂食而自我牺牲。不管此前看没看过，你看完之后都会期待下一部。



电影《哥斯拉2：怪兽之王》

部分观众真实反馈




接下来看看问卷情况吧~


特效好，能无缝连接《哥斯拉》第一部。



震撼！



值得二刷！


十分震撼，比第一部更精彩，场面更宏大！


很爽，震撼！


值得推荐的一部电影。


打斗场面逼真，意在提醒人们保护环境、不要破坏生态平衡。


还是很震撼的，内容的卖点同保护环境相关联，一个对人类的暗示。


非常震撼的大片。



很震撼！



一部更胜一部，第二部更好看！



霸气外露，帅气！


场面火爆，特效炸裂、震撼！



地球不是人类的地球！


全程无尿点。


震撼！


特效好。


视觉震撼。


精彩！


很棒。


燃爆感官的特效！


打斗场面激烈。


剧情刺激。


怪兽并不是人们想象的那样，最邪恶的其实是人类。


太帅了。


 

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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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