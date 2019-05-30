《权游》烂尾，美剧史上又一惨案。其中种种，我们此前也吐槽了个够，多少排遣了心中的苦闷……（欢迎回顾《<权游>最终季，真的，就是个笑话！》）





但不能否认的是，它确实给我们留下了太多经典的回忆，刻画了太多经典的人物。正因如此，《权游》系列的许多演员也通过这部剧大红大紫。









“龙妈”艾米莉亚·克拉克的星途相当顺畅，除了《权游》，还拿到了《游侠索罗》的角色，此前的爱情片《遇上你之前》反响也相当好，靠微笑和眉毛基本站稳了好莱坞二线。





《遇上你之前》剧照





目前和青年导演查理·麦克道维尔交往，后者出身好莱坞名门，老爸是《发条橙》的主演马尔科姆·麦克道维尔。





双方发同样ins图公布恋情





“小恶魔”彼特·丁拉基就不用说了，堪称《权游》最大惊喜。他本来就是好莱坞首屈一指的矮个演员，而这之后，他拿到了越来越多的其他类型角色，包括《X战警：逆转未来》里的Trask集团总裁。









八年的时间，一些演员开始变老，曾经的少女步入青年。那么，当年的孩子们呢？







权游的结尾，史塔克家族成了最大赢家。七个带着我们牵挂的孩子死的死，残的残，散的散，最终也没能团聚在一起。













但八年来，我们实实在在见证了他们的成长，既有剧中各自的故事发展，又有剧外的精彩生活。





2011年第一季播出的时候，最大的理查德·麦登也就25岁，最小的阿特·帕金森才10岁。













而如今伴随着《权游》终结，逐渐长大的他们，正开始人生的下一段精彩。





今天，我们就一起回顾在剧外史塔克的孩子们各自的精彩人生吧！













1

理查德·麦登

Richard Madden

饰演：罗柏·史塔克

年龄：33岁









理查德·麦登虽然出道很早，但演的角色都无足轻重。直到《权游》中，史塔克家的长子罗柏、人人拥护的北境之王一角让他声名鹊起。













在第三季领完便当之后，他陆续出演了真人版《灰姑娘》《查泰莱夫人的情人》，甚至英剧《美第奇家族》第一季，但还是陷入了不温不火的境地。

直到在去年大火的《贴身保镖》中，他完美诠释了禁欲系保镖角色，让他一举拿下金球视帝，打了个漂亮的翻身仗。













随之而来的是，他有望出演漫威新电影《永恒族》。这部影片将由中国女导演赵婷执导，朱莉将会出参演重要角色。小编觉得搭上超英这趟车，没有不红的道理。





而且此前还有传言，说他被007制片人看中有望成为下一任邦德！期待“少狼主”更上一层楼吧~













麦登的感情生活还是挺曲折的，先后交往过女演员、女主持和女模特。但往往都是分分合合无疾而终，或者惨遭人甩。上一段恋情结束之后，他就搬到了好莱坞。





前女友、演员珍娜·科尔曼





前女友、演员艾丽·巴姆博





最近关于麦登的瓜，就是他和室友布兰登·弗林（《十三个原因》中贾斯汀的扮演者）携手出街的新闻了逛街不要紧，关键是两个人勾肩搭背、偶尔壁咚就让人浮想联翩了。













到底是好基友还是真基友，也没有实锤肯定。不过，还是希望少狼主能拥有一段美好的爱情吧！





2

基特·哈灵顿

Kit Harington

饰演：琼恩·雪诺

年龄：33岁









囧雪在最终季活成了人人喊打的渣男，但在现实中算得上是“从一而终”的好男人。





《权游》让哈灵顿收获了知名度之外，最珍贵的东西大概就是爱情。去年年末，他和“火吻”萝斯·莱斯利结婚的照片流出，萝斯的笑脸让一众粉丝都欢呼祝福。













这对苦命鸳鸯在《权游》中未能得到好的结局，火吻死在雪诺怀里的时候，让人大呼心疼。剧中是悲情，但剧外囧雪说，对萝斯是一见钟情，与萝斯在冰岛拍戏的三年是最好的时光。













正如哈灵顿在采访中说的一样，在参演权游之前，他和罗柏包括席恩都是初出茅庐的新人，年纪又相仿，三人的革命友情就是在那时诞生的。哈灵顿可以说是真正意义上的一战成名，雪诺重情重义的角色为他圈粉无数。













名利双收的时候，他也迷茫过。一边说着再也不想演囧雪了，一边又在最终季杀青的时候舍不得脱下戏服。





他出演过迈克尔·巴塞特自编自导的《寂静岭2》，电影的口碑和票房一般，但却又和养父“奈德·史塔克”肖恩·宾合作了一把。





《寂静岭2》剧照

之后他还担任《驯龙高手2/3》中埃雷特的配音。在囧雪之外，尝试拓宽别的戏路。不过，囧雪肯定是他永远无法摘下的标签，眼见着雪诺人设崩塌，我看也只有哈灵顿赶快生娃能挽救这波形象了。





3

索菲·特纳

Sophie Turner

饰演：珊莎·史塔克

年龄：23岁









当初三傻蠢的有多令人讨厌，后来成长的就有多让人喜欢。和二丫不同，三傻的扮演者索菲·特纳剧里剧外都是个活脱脱的大美人儿。权游的八季里，她也是一路沿着lady的方向生长。















第一季中看到她和二丫时，还以为两个姑娘年龄相差很多。结果实际上，索菲仅比麦茜大一岁，姐姐发育之后，生猛长到了175，而妹妹却永远停在了157，最萌姐妹差就这样组成了!













虽然出演了魔幻剧，但索菲一直有着超级英雄梦，梦想很快就实现了。在新版的《X战警：天启》中她出演了凤凰女，受到了一致的好评。巧合的是，妹妹二丫将在明年上映的《X战警：新变种人》中饰演狼毒。果然是权游姐妹花，永远不分家。













算一下，96年出生的索菲今年其实只有23岁。但是你能相信她年纪轻轻就已经是已婚人士了吗！老公是DNCE主唱乔·乔纳斯（二乔），两个人恋爱不到一年便火速在2017年订婚，如今修成正果。真有种“吾家有女初长成”的欣慰。













二乔比三傻年长7岁，交往过的女友又都是霉霉、超模Gigi这种大美女，一开始亲妈粉表示很为女儿担忧啊。不过恋爱之初，二乔好友曾爆料二乔对索菲的认真“索菲不同于他之前的女友们，她是特别的”。













两个人的热恋也一直在狗仔眼皮子底下，索菲很感激对方在自己抑郁症期间给予的陪伴和鼓励。如今看到两人结为伉俪，让人感动。毕竟三傻在剧中可是情路坎坷到爆。





4

麦茜·威廉姆斯

Maisie Williams

饰演：艾莉亚·史塔克

年龄：22岁









说二丫是《权游》除龙妈外，最受喜爱的女性角色，没人反对吧？毕竟是，被马丁老婆喊话“写死，就离婚”的心头爱。当年的鬼精灵，不爱红装爱武装，一路走来，终于在最终季解锁床戏，差点吓掉粉丝狗头。













不过转念一想，二丫在经历过这一切后，也长成大姑娘了啊！谁让麦茜长着一张娃娃脸，太有欺骗性了。老觉得孩子还是个未成年。

戏外的麦茜·威廉姆斯已然是炙手可热的明星演员。期间也出演了不少作品，不过知名度都不如权游。比如《鬼宅秘闻》《中暑惊魂》评价就比较一般。





但是2014年她出演的悬疑片《堕落》，还有大胆的船戏镜头，二丫凭这部电影被伦敦影评人协会奖评为最佳英国和爱尔兰新人奖。







《堕落》剧照







在成长的过程中，麦茜又增加了一个身份——CEO。去年开始她进行了自主创业，开发了一款APP名为Daisy，是为文艺工作者创立的平台，希望帮助更多有才华的年轻人被伯乐看到。















权游让她收获了地位与名声，也收获了好姐妹一枚。戏外二丫和三傻的感情也是好到没话说，两人会定期见面。只是这对姐妹花，明明悬殊一岁，为何个头差辣么多！













显然二丫在发育之后，脸以肉眼可见的速度越来越宽，身高却惨兮兮的没变化。想当初，孩子的梦想是做舞蹈家，照今天看来……做演员这不挺好的么。

优秀如二丫，演得了戏，当得了老板，在爱情上更不会落后。别看她长得跟青少年似的，人家早就爱情开花啦。男票是一名赛车手，俩人经常在ins上撒狗粮，简直齁死人。













5

伊萨克·亨普斯特德-怀特

Isaac Hempstead-Wright

饰演：布兰·史塔克

年龄：20岁









谁能想到布兰在这漫长的八季过后，真的是躺赢铁王座呢？！还记得初见时那枚耀眼的小正太，让姐姐倾心好多年，不曾想后来还是没能逃脱童星长残定律。













长开后的伊萨克虽然也不能说是丑，但还是长歪了。尤其是20岁年纪不到，发际线是在开玩笑吗？在拍权游期间，和哥哥姐姐们努力扩展戏路不同的是，剧外的布兰也挺佛的。









2014年他参与了奥斯卡最佳动画提名的《盒子怪》的配音；2016年又参与了奥斯卡最佳动画短片提名的《反叛的童谣》的配音。





看之前的采访，总感觉布兰的心思也没有完全放在影视圈，毕竟20岁正值大学的年纪，他也许会有其他的想法。













只是，姐姐粉想劝一句，摘下眼镜，我们还能是朋友……













6

阿特·帕金森

Art Parkinson

饰演：瑞肯·史塔克

年龄：18岁





忙内瑞肯大概是最没存在感的史塔克了。仅有几次出场，要么是在逃跑，要么是被射杀。所以，在史塔克家的娃中真的很容易被遗忘。













现实中瑞肯的扮演者叫阿特·帕金森，是个标准的00后。除了《权游》外，参演的其他作品如《黑暗中的触摸》《德古拉元年》基本都在打酱油（《权游》其实也在打酱油……）





《德古拉元年》剧照

2016年他为奥斯卡和金球奖最佳动画提名的《魔弦传说》主角kubo配音，该片是一部定格动画，配音阵容十分逆天，包括查理兹·塞隆、马修·麦康纳、拉尔夫·费因斯以及鲁妮·马拉……













小小年纪的阿特发挥稳定，音色好听。









7

阿尔菲·艾伦

Alfie Allen

饰演：席恩·葛雷乔伊

年龄：33岁













《权游》中让人又爱又恨的角色，必须有阿尔菲·艾伦扮演的席恩。当初他背叛史塔克家族，让人恨得牙痒痒，后来被小剥皮虐到让人心生怜悯，好在最后他醒悟了。













不过和他在剧中得不到身份认同的悲剧境遇不同的是，现实中阿尔菲的家庭还是很有爱的。姐姐莉莉·艾伦是名歌手，曾经为弟弟写了同名歌曲，让他在英国收获了广泛的人气。





和其他几位史塔克不同的是，阿尔菲出演权游时，也不算是新人了。





和姐姐在一起







出身于电影世家，阿尔菲经验比其他人多一些。他在寡姐的《另一个波琳家的女孩》、凯拉·奈特莉的《赎罪》中都有过出场，并且还在基努·里维斯主演的动作片《疾速追杀》中饰演反派。





据悉，今天暑期要播出的英剧《名姝第三季》中会有他的出演，期待阿尔菲的演技。













《权游》大结局一直被呼烂尾，在柏林宣传《黑凤凰》的三傻坐不住了，对于结尾给出了她的看法：“人们把它贬得一文不值，只因为没看到自己想看到的东西，这是不尊重人的”。





这话说得显然没什么道理，但我们看得到，孩子们对于自己事业起步的《权游》有怎样的感情。





看着史塔克家的娃们最终还是各自天各一方，亲妈粉还是很感伤。不管怎么说，权游的故事结束了，但希望剧外娃们的故事会越来越精彩。













最后问一句，团友们最喜欢哪个史塔克呢？





















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