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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 黄渤带五个老人开了家《忘不了餐厅》，让人看着看着突然就哭了。

藤井树 发布于：

最近《极限挑战》回归了，很多人看后开始怀念这季离开的黄渤。黄渤离开鸡条去哪了？


答：一个新综艺《忘不了餐厅》。能把黄渤从《极限挑战》“抢走”的新综艺得多强？小编一看马上就懂了。



乍看这个综艺名字的第一反应：不会又是一个明星开餐厅的真人秀吧？你别说，还真是，节目里黄渤带着5个老人开了一家餐厅。


但这算是最“星光黯淡”的餐厅了，五个老人全部都是素人，最有趣的是：平均年龄70+



很多综艺巴不得天天请来超强卡司的明星阵容坐镇，这个综艺一大帮老人+素人，怎么看这个配置都有点站不住脚啊。


更意外的是，连担任店长的黄渤在节目里看着都像是幕后人员，这个综艺到底想拍谁？



你没猜错，就是前面提到的5位老人，这个餐厅的全部服务人员。他们还有一个共同的名字：阿尔兹海默症患者，也就是我们常说的认知障碍。


渤带着一群健忘的老人，一个奇怪的餐厅就这么开张了。


《忘不了餐厅》

导演: 王童 / 李纵苇
编剧: 王维莉
主演: 黄渤 / 宋祖儿 / 张元坤 / 李君沪 / 孙丽君
类型: 真人秀
制片国家/地区: 中国大陆
集数: 10


1

一家随时上错菜的餐厅


一个餐厅好不好，最重要的就是菜好不好吃，这点忘不了餐厅绝对在行，三位主厨单是亮出获奖证书就能镇住场，此前已经在《拜托了！冰箱》火了一把。


更别说这色香味俱全的招牌菜了，看得让人隔着屏幕流口水。



但这一次，厨师们和黄渤一样，也不是主角。


厨师稳了，剩下的就是餐厅服务了，说实话看之前小编还挺担心这五位服务员的，毕竟在很多人的第一印象里，阿尔兹海默症患者不仅仅只是记忆退化，甚至是目光呆滞，生活不能自理。



然而老人们报道的第一天就打破我的顾虑，他们不仅精神状态好得让人羡慕，而且越活越年轻了！穿上新的工作服都要开心地转圈圈展示，说话的声音里都带着撒娇。


老话说“老小孩”，就是他们的这种状态。



他们不喜欢被人叫爷爷奶奶，觉得自己还没那么老，比如孙丽君阿姨，就喜欢别人叫她“公主姐姐~生活中她也是实实在在的小公主，喜欢毛绒玩具和粉色，少女心十足。



非常值得肯定的是，这些经历了一辈子工作的老人们，责任感是真的很强，服务起客人来也是责任感爆棚。


客人来时点餐倒水摆盘，客人点完菜后，他们就齐刷刷站在吧台前化身催单大队，客人等餐无聊的时候还会陪你聊天。



他们的服务可能不是最专业的，但一定是你见过最热情的。热情到什么程度？有个孩子说公主姐姐看起来像姥姥，“姥姥”二话没说，在饭厅里教小姑娘东北大秧歌……


有时候干起活来，他们还特别的“护东西”，自己的客人就是自己的，别人帮忙干活了，还会一脸的不高兴，这个场景，怎么看都像是幼儿园里抢玩具的小朋友。



但他们还真就一点点活回去了，像小朋友一样喜欢被人关注、被人表扬。黄渤想鼓励他们认真工作，设了个最佳员工奖，没成想这个奖惹得公主姐姐哭鼻子了！她觉得应该是自己得到奖状，委屈的样子就像幼儿园里没得到小红花的孩子。



看着这5个每天都积极向上的老人，你都要忘了他们患有认知障碍，但是转折悄然而至。陪公主跳了秧歌的小姑娘第二天来跟公主告别，可是公主根本不记得她了。


小敏爷爷请自己五十年的好朋友来餐厅做客，可当老友站在他面前时他却记不起来……



看着老朋友从坚定地相信他不会忘记自己，到哭着接受他忘记自己的事实，这也是阿尔兹海默症最让人痛苦的地方。


生病的人不想忘记，身边的人自己回忆。


2

想活得精彩的老人们


我们为什么害怕变老？


怕老后的自己成为累赘，怕会经历那些毁掉自己一生精彩的尴尬。


然而《忘不了餐厅》却要让你直视衰老，甚至用最特殊的一群人让你看到什么是衰老，所以它从不回避这群老人的不靠谱。



开业前一天，黄渤带着老人们走服务流程，自告奋勇的老敏一趟流程下来贼稳，却忘记最重要的一步：买单！送走“逃单”的黄渤时还一脸热情的欢迎他下次再来，里头的厨师和伙伴们被他逗得笑成一团。




在珠珠阿姨的提醒下，老敏才发现自己忘记了。屏幕外的我们看到这一幕笑笑也就过了，但是对他们来说，忘记是最可怕也是最自责的事情。因为他们的遗忘，并不是因为不上心，而是根本无法控制。


老敏深深记住了自己的失误，正式开业那天，他服务的第一个客人是个小伙子，客人点餐完后，老敏却更不放心了，开始了长达半个小时的盯梢。



先是明目张胆在你身边看着你吃，左看看右看看，小伙子被盯得不好意思，黄渤看不下去了，安排老敏服务另一桌新客人。


人虽然离开了，但心还在小伙子身上，老敏上菜时都要绕几步路，就是为了多看小伙子一眼。



最后终于等来了结账这一刻的老敏，一个箭步跟了上去，把一早就攥在手里的结账单交了上去，这时候观众才发现那张单子因为握的太久，被揉得又皱又软。



同样的还有蒲公英奶奶，因为点菜时把6写成了9 ，她自责地念叨一天，哪怕身边没有任何人责怪她的失误。


看似每个人都会出现的失误，他们却觉得自己怎么连这点小事都做不好。



比起衰老更残酷的事实是，自己成了没用的人，然而他们真的那么没用吗？


蒲公英奶奶退休前是位英语老师，和餐厅外国人交流时流利的英语让很多人都自愧不如，不仅如此，生病后的她还坚持画画，跳舞，弹琴。



年纪最大的李东桥爷爷身材挺拔，练得一手好字；做过妇产科医生的公主摸一摸怀孕客人的肚子，就能知道孩子几个月；老敏就算病了算术能力都快过计算器；珠珠奶奶则是个天生的乐天派，每天都笑嘻嘻。



这群老人最让人动容的，就是他们依然热爱生活。


就像蒲公英奶奶的说的：“这批老人还不是没有用的，还是充满了对生活的希望的。”变老和忘记都不可怕，关键是，他们还没有输给人生。


也是因为如此，他们选择来到“忘不了餐厅”。


3

想起了家里的老人


从上述内容你觉得，这群老人是称职的服务员吗？


恐怕不算，如果一家饭店永远可能上错菜，服务员一直盯着你看，拉着顾客的小孩一起跳秧歌，这顿饭吃得实在是有点闹腾。


但这一切，看在眼里却显得顺理成章。他们只是扮演服务员，我们看到的，是五个亲切和蔼的老人，正努力和衰老进行对决。当他们亲切地哄着孩子，以自己的经验指点年轻人，你会突然想起自家的老人。


这也是忘不了餐厅的存在的意义，借助这群服务员搭建起普通人和认知障碍老人之间沟通的桥梁。



有报道显示，中国是阿尔兹海默症患者数量全球第一的国家，但确诊的人数才占20%，绝大多的患者并没有得到及时的治疗，为什么会这样？



因为很多人，害怕面对遗忘。


有个就餐的客人，她妈妈就患有阿尔兹海默症，但她迟迟不肯告诉妈妈，她怕别人知道妈妈的病情后孤立她，也怕有天妈妈把自己忘了，其实她的妈妈也察觉到自己的变化，但在她眼里人老了，出现健忘很正常。



甚至在许多人看来，年纪大了忘事儿也是病？但对于老人来说，这恰恰是最需要儿女们认真起来的时候，他们要战胜的，不是一般的病魔。


《忘不了餐厅》中的五位患病老人，都非常坦然地面对自己的病情，更积极参与到治疗和社会活动中，就像珠珠姨所说的“心态很重要，感冒也是病，胃病也是病，我只不过就是一种病”。



这是一档关于认知障碍的节目，试图打破对老人认知障碍的偏见，让更多像他们一样的老人积极面对剩下的人生。


哪怕终有一天他们会忘记，但在他们模糊的记忆里幸福的存在过。


 

这更是一档让我们关注老人生活的节目。他们想为自己争取幸福生活，努力不给孩子们添麻烦。但他们越是这么想，就越让人想抱紧他们。


这不就是我们家里老人的样子吗？年纪越来越大，记忆力越来越差，脾气也越来越“小孩”。但看到我们，就会找来家里所有好吃的塞过来，喜滋滋地看你全部吃光。


有空的时候，多回家看看老人吧。他们给自己规划的幸福晚年，还需要补上你的陪伴。





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