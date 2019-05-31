前不久看到一则新闻：日本导演降旗康男逝世，享年84岁。看完新闻小编还没怎么样，旁边老妈倒是唏嘘不已：这是《血疑》的导演啊！





日本导演降旗康男





对影视方面属于路人的老妈突然感慨，把小编看得一愣一愣的。





在老妈他们开始看剧的80年代，《血疑》曾经让全国万人空巷，日本黄金情侣山口百惠和三浦友和就此大红大紫，成为一代人的时代记忆。









相比电影，电视剧往往有着较长的播放周期，如果如美剧或韩剧是周更的季播剧，将和观众一起度过很长一段时间，甚至成为一代人的记忆。几乎每一代，都会有类似这样的体验。





对于我们这一代，比如《生活大爆炸》和《权力的游戏》。





近来这两部剧也都宣布了告别。《TBBT》对得起观众，但《权游》的结局已经烂到惹了众怒！编剧肯定是要被寄刀片了，百万剧迷也请愿重拍第八季。





不管是好是烂，这样伴我们多年，最终成为我们记忆里非常重要的时代符号的剧集，其实记忆里还能找到不少。





以下为大家盘点一波寄托过一代人情怀的好剧，都曾在国内成为全民追捧的热剧。或许未必你都曾看过，但那些汇聚在其中的情怀和记忆，都值得我们细细回味。











国产剧

1

《渴望》（1990）

豆瓣评分：7.5

导演: 鲁晓威、赵宝刚



主演: 李雪健 / 张凯丽 / 黄梅莹 / 孙松

集数: 50





70、80后应该都看过的一部剧，伴随“漫漫人生路，上下求索”旋律响起，总能想起张凯丽饰演的刘慧芳。

《渴望》是中国电视剧里程碑式的一部作品，当时引发万人空巷的效应，“举国皆哀刘慧芳，举国皆骂王沪生，万众皆叹宋大成”，成为当年的一道独特风景。









还有，毛阿敏演唱的《渴望》和李娜演唱的《好人一生平安》至今还是我们耳熟能详的旋律。









这部电视剧不仅成功塑造了善良美丽的刘慧芳，而且，纠葛交缠的家庭伦理+揪心感人的三角恋情+描写改革开放后人民的真实生活，让这部剧拥有感人至深的力量。

2

《我爱我家》（1993）

豆瓣评分：9.2

导演: 英达

主演: 文兴宇 / 宋丹丹 / 杨立新 / 梁天

集数: 120





《武林外传》《家有儿女》都曾在国内大火，但是，作为情景喜剧类型，不得不提已经成为全民记忆的中国首部情景喜剧《我爱我家》。



扑面而来的是北京市民浓厚的生活气息，且每个人物个性饱满。打官腔也打得可爱的退休老局长爷爷，左右逢源有时闹笑话的文艺工作者妈妈，爱斤斤计较的公务员爸爸，无业却耍贫嘴的叔叔……









该剧播出之后带来的热潮是超乎想象的，原本制作了40集的剧集直接拉到了120集。时至今日，演员如宋丹丹、杨立新、梁天依然活跃，但非常可惜的是，文兴宇老爷子已于2005年离开了我们。

作为情景喜剧，除了人物，当然更重要的是要贡献让全国人民喷饭的经典台词，和平她妈说的那句：问苍茫大地谁主沉浮，母们母们母们！季春生那句：“伸手不见六指的夜晚”！相信都曾在你的青春中烙下深刻印记。





3

《北京人在纽约》（1993）

豆瓣评分：8.4

导演: 郑晓龙 / 冯小刚

主演: 姜文 / 严晓频 / 王姬 / 马晓晴

集数：21





“如果你爱一个人，送他去纽约，因为那里是天堂；如果你恨一个人，送他去纽约，因为那里是地狱。”这句经典台词可以说曾经影响了一代人，而这正出自《北京人在纽约》。







伴随着刘欢“千万次我追寻着你”的旋律，该剧展开了一段非常伤感的出国奋斗故事。





无论是姜文饰演的不得不弃艺从商的音乐家王启明，还是王姬饰演的智慧与美貌并存的阿春，都给我们展示了了一个不同于时人想象的纽约。





这是中国第一部全程在美国拍摄的影视剧，而且还有当时人看来非常大胆的故事主线（情人、异国恋、离婚等话题）。而且，剧集非常契合当时“出国热”的社会现实，也造就了此剧当时万人空巷的社会效应。





制作班底今天看堪称奢华，而当时的冯小刚和郑晓龙是从《遭遇激情》到《大撒把》一路合作的好基友，加上在国际上崭露头角的姜文，造就了那个时代的经典。

4

《还珠格格》（1998）

豆瓣评分：8.3

导演: 孙树培

主演: 赵薇 / 苏有朋 / 林心如 / 周杰 / 陈志朋

集数：24





《还珠格格》真的是90后的童年记忆了，赵薇饰演的小燕子，苏有朋饰演的五阿哥，林心如饰演的夏紫薇，周杰饰演的尔康，还有一生气就要瞪眼吹胡子的皇阿玛，都是烙印在我们记忆深处的鲜活形象。





《还珠格格》属于戏说历史系列，所以很多细节都非常诙谐有趣，还记得小燕子写的打油诗吗？比如，“师傅眼睛圆又圆，一拳过去少半边，大家笑得乱糟糟，皇上一哼静悄悄”。

另外，《还珠格格》是琼瑶阿姨的代表作，可以说造星能力是RIO厉害了，赵薇、林心如、苏有朋在这部剧播出之后彻底火透半边天，让内地终于有了偶像的概念。









这就是妥妥的时代记忆了。到现在《还珠格格》也不失它的魅力，“大明湖畔的夏雨荷”，“大鼻孔”尔康都曾重焕生机，再火一波。

5

《大宅门》（2001）

豆瓣评分：9.3

导演: 郭宝昌

主演: 斯琴高娃 / 刘佩琦 / 陈宝国 / 蒋雯丽

集数：40





正像主题曲《大宅门》“由来一声笑，情开两扇门，乱世风云乱世魂”，这部剧的魅力在于既有宅斗，讲述“百草厅”药铺及医药世家白府三代人半个世纪的恩恩怨怨，又在纷纭乱世中展现了中国人的民族气节和精神。









陈宝国饰演的白七爷成为一代人的记忆，那时候作为小学生的我们都能来几句“看前面，黑洞洞”，迷这个混不吝的当家人迷得不行。









导演郭宝昌自己是“同仁堂”乐家收养的养子，他把自己童年起耳濡目染的故事和情感，全都写进了剧本。作为受人尊敬的第四代导演，他多年来积累的人脉，让这部的星光堪称耀眼！







我们家还有谁来着？





主演就不说了，无论是陈宝国饰演的白家当家白景琦，还是斯琴高娃饰演的当家主母，还是刘佩琦饰演的三叔白颖宇，都是经典。







除了他们，你能看到张艺谋饰演的李莲英，陈凯歌饰演的衙差，田壮壮饰演的日本军官……他们都曾受郭宝昌的提携之情，所以有着报恩的性质。不过也只有郭宝昌，能打造中国电视史上的如斯盛事。



















台剧

6

《新白娘子传奇》（1992）

豆瓣评分：9.1

导演: 夏祖辉 / 何麟

演员：赵雅芝/ 叶童/ 李美琪

集数: 50





这部剧自不必说，很多人都看过，叶童反串的许仙和赵雅芝饰演的白娘子一直是我们的童年回忆。







这是一部带神话色彩的电视剧，白蛇与许仙和所有的情侣一样，经历种种劫难。无论是白娘子喝雄黄酒现真身吓死许仙，还是白娘子被法海困于雷峰塔下，都给这个故事增添波澜和传奇。

而这部剧的成功，离不开里面动听的歌曲，无论是片头《千年等一回》，还是剧中时不时穿插的唱腔对话，都非常好听。









特别是许仙和白娘子西湖断桥相会后乘着艄公的船时，艄公唱的《渡情》里的歌词“有缘千里来相会，无缘对面手难牵”，一直深深烙在我脑海里。







7

《流星花园》（2001）

豆瓣评分：8.2





导演: 蔡岳勋

主演: 徐熙媛 / 言承旭 / 周渝民 / 朱孝天 / 吴建豪

集数: 20

如果说是小燕子让内地知道了什么是偶像，那么《流星花园》则让大家明白了什么是偶像剧。









虽然该剧在内地播放了没几集就被强行下架，但随后大行其道的光盘让杉菜和F4走进千万人的视野。“陪你去看流星雨”一唱就到了现在，当年的翩翩少年，也都各有发展方向。









许多经典台词到现在都还耳熟能详，“道歉有用，要警察干嘛”、“多少人想当我女人，你居然拒绝我”。现在看，中二风满满，但当年怎么看都觉得帅。





这是偶像剧教母柴智屏的起飞之作，前两年她亲自选人重制的《流星花园》，也并没有很好的反响。有些故事，注定要留在那个时代。











港剧

8

《上海滩》（1980）

豆瓣评分：9.0

导演: 招振强

主演: 周润发 / 赵雅芝 / 吕良伟 / 刘丹 / 汤镇业

集数: 25





1980版《上海滩》是经典中的经典，即使后来有多次翻拍，但成绩和影响力都难以望其项背。而这部作品后来引进内地的偌大影响，甚至让香港方面都觉得吃惊。





周润发饰演的许文强太帅了！西装笔挺，礼帽风衣白围巾，浊世佳公子，有理想有抱负，但在黑社会横行的上海，不得不“曲线救国”；赵雅芝饰演的冯程程，美丽漂亮，用情专一，虽然父亲是大佬冯敬尧，但心地善良、品行正直。









即使在黑帮类剧集同类中对比，这部剧在人性和兽性之间游走的人物都堪称经典。每个人都有充分动机做自己的事，所以每个形象都鲜明好看。

而故事结局相当黑色，曾经风光一时的许文强，本来是去赴冯程程的约，结果却被半路暗杀，这一幕相信剧迷们久久难忘。正如同主题曲《上海滩》里的歌词那样，“淘尽了、世间事、混作滔滔一片潮流。”。

9

《大时代》（1992）

豆瓣评分：9.2





导演: 韦家辉

主演: 郑少秋 / 刘青云 / 周慧敏 / 郭蔼明 / 李丽珍

集数: 40





即使是在港剧序列里，《大时代》也是绝对的里程碑式作品。





《大时代》是TVB25周年台庆剧，所以卡司阵容非常强大，郑少秋、刘青云、周慧敏、郭蔼明，还有已故的蓝洁瑛。剧中刘青云和郭蔼明还从戏中恋情走到戏外，成为夫妻。





这部剧是关于商战题材，里面刘青云饰演的方展博为父报仇，和郑少秋饰演的丁蟹在商场上你争我夺，人性的复杂和股市的搏杀相互交织。而其中掺杂的方展博三角恋，也让激烈的剧情外多了一些柔情元素。





或许直到现在，华语商战题材的剧集都很难找出一部与大时代相抗衡的作品。这部剧的节奏和表演，都堪称百看不厌。











日剧

10

《东京爱情故事》（1991）

Tokyo Love Story

豆瓣评分：9.4

导演: 永山耕三 / 本间欧彦

主演: 铃木保奈美 / 织田裕二 / 江口洋介

集数：11





《东京爱情故事》一定是很多人青春懵懂期关于爱情的启蒙教科书，里面的四角恋现在看起来很俗套，莉香爱完治，完治爱关口，关口爱山上，形成一个“爱的魔力圈”，但是这部剧在当时却影响了一代人。







听听这熟悉的旋律，是不是超有穿越感？









里面最难忘的一定是铃木保奈美饰演的莉香那月牙般的笑吧。她的爱让人心疼，她是一位全心全意投入爱情的女生，把爱当成生命的全部，这注定和只把爱情当成生活一部分的完治走向悲剧结局。

故事最后，完治和山口在一起了，三年后，完治和莉香重逢，莉香脸上流露出的带着无奈伤感的笑，一直在脑海中挥之不去。

11

《悠长假期》（1996）

Long Vacation

豆瓣评分：9.2

导演: 永山耕三 / 铃木雅之 / 臼井裕词

主演: 木村拓哉 / 山口智子 / 竹野内丰 / 松隆子

集数：11





《悠长假期》是我的偶像木村拓哉初次闪耀银屏的代表作，他饰演的落魄钢琴家濑名秀俊，被逼和落魄模特叶山南（山口智子）同居，在经历了一系列有趣温馨的事后，两人走到了一起。







如果说《东爱》是沉浸了不少的伤感，让人有点难受，那么《悠长假期》则会让人感觉平实又温暖人心的魅力。傲娇、开朗、纯真的“南”， 看似懦弱、心思细密的宅男“濑名”，两人在不自觉中互相吸引，非常动人。

主题曲《La La La Love Song》非常好听，应该是很多人的歌单曲目吧。







韩剧

12

《蓝色生死恋》（2000）

Autumn Fairy Tale

豆瓣评分：8.2

导演: 尹锡湖

主演: 宋承宪 / 宋慧乔 / 元斌 / 韩彩英 / 文根英

集数：16





《蓝色生死恋》可以说是韩流的开山鼻祖，乔妹因为此剧一举成名，而元彬、宋承宪更是开启了“欧巴”潮流，相信很多人贴纸没有少买。







现在看该剧是汇集了好多狗血桥段，比如医院抱错小孩人生命运扭转、两男爱上女主角而且男二特别好、恋人相爱却要因病去世...但在当时真的是赚了好多少男少女的眼泪。

影片最后恩熙（宋慧乔）死在恋人（俊熙）的身边，当时记得哭惨了。

13

《请回答1988》（2015）

Reply 1988

豆瓣评分：9.7

导演: 申源浩

主演: 成东日 / 李日花 / 罗美兰 / 金成钧

集数: 20





《请回答1988》是请回答系列的第三部，前两部《请回答1997》（2012年，豆瓣评分9.0）、《请回答1994》（2013年，豆瓣评分8.7）都取得非常不错的口碑，感动了很多人。







如果说之前的《1997》讲的是爱情，《1994》讲的是友谊，那么《1988》的主打题材就是亲情。居住在一块儿的5户人家，邻里之间温情脉脉。





晚饭时间，每户人家都会让孩子们端着自家餐桌上的菜串门，这家那家送一点又拿一些，原本并不丰富的菜色一下子就多了起来，非常有年代感，也打动人心。





而且，“请回答”系列一直走的是“铁打的爸妈，流水的子女”风格，成东日、李日花两张标准的“父母”面孔一直都在；演员也带着一种素颜感，朴素、生活化，真实不造作，仿佛是发生在我们自己身边；里面还涉及一些电视上当时正当红的张国荣，周润发，让人充满怀念。





不过，好像最近说内地拍一个什么《相约九八》……满心满眼想的都是求放过！

14

《来自星星的你》（2013）

豆瓣评分：8.3

导演: 张太维

主演: 金秀贤 / 全智贤 / 朴海镇 / 刘仁娜

集数: 21





2013年最火最忙的估计就是都教授了，《来自星星的你》这部剧让新人演员金秀贤晋升成韩国“最帅欧巴”，也让全智贤重新焕发女神光芒。



拥有超能力、活了很多年的外星人都敏俊，和国民级顶级女演员千颂伊，两个本来很不搭的人，最后却陷入爱情，走到了一起，更重要的是，千颂伊就是都敏俊前世的情人，这样剧情设置，非常有新意了。









韩剧最重要的是给人营造浪漫的感觉，不得不说，剧中都敏俊和千颂伊的每一次恋情进程，真的是牵动很多追剧迷妹的心啊。比如他们第一次kiss，都教授耳朵都泛红的。





而且，许多朋友追剧的习惯好像就是从《来自星星的你》开始的。











美剧

15

《老友记》（1994-2003）

Friends

豆瓣评分：9.6-9.8

导演: Kevin Bright

主演: 詹妮弗·安妮斯顿 / 柯特妮·考克斯

季数：10





《老友记》是中国观众最熟悉的情景喜剧吧。这部剧从1994年开播，到2003年结束，总共拍摄了10季，不仅没烂尾，而且每一部都保持高水准，豆瓣评分都在9.6以上，可见剧迷们对这部电视剧的喜爱。







《老友记》又名《六人行》，六个来自不同阶层、身份各异的朋友，也拥有不同的性格，但在相处相知中发展出友谊。





作为一个粉丝来说，《老友记》最成功、最能打动人心的地方，是他们之间相互信任，相互依靠，但是又彼此相互独立，并不依靠的真挚友谊。









他们在一起分享自己的理想，青春，爱情，一起度过各种开心的时光，和伤心的日子，而且还在自己的糗事和窘境中，打趣着前进。这部剧里，有最美好的爱情和友情。

16

《权力的游戏》（2011-2019）

Game of Throne

豆瓣评分：7.3-9.6

导演: 蒂莫西·范·帕腾 / 布莱恩·柯克

主演: 伊萨克·亨普斯特德-怀特 / 查尔斯·丹斯 / 约翰·C·布莱德利

季数：8

《权游》我们已经说了很多次。曾经这部剧是很多人的熬夜好伴侣，因为太精彩，看起来根本停不下来！真的好可惜，前七季都保持超高水准，结果却烂尾了。





《权游》改编自小说《冰与火之歌》，塑造了一个宏大的新世界和复杂的人物关系，堪称有史以来最有野心的剧集制作。





当你以为它是一部奇幻剧，却发现它是不折不扣的历史权谋剧。你以为只有男人们的争权夺利，却发现女性的自我成长更为重要，特别是龙妈，深得剧迷们喜爱。





这部剧诞生了太多经典角色，比如龙妈、雪诺、小恶魔和马王；也有太多经典的 桥段，比如“血色婚礼”和“黑水河之战”。





真的不想承认，现在这个毁三观的结尾就是《权游》大结局。陪了我们八年的神剧，受委屈了……





17

《生活大爆炸》（2007-2018）

The Big Bang Theory

豆瓣评分：9.0-9.5

导演: 马克·森卓斯基

主演: 吉姆·帕森斯 / 约翰尼·盖尔克奇 / 凯莉·库柯

季数：12

和《老友记》一样，《生活大爆炸》也是情景喜剧，每一季都保持超高水准，好到观众无论从哪一集开始点播放，都能快速哈哈大笑，获取欢乐。

该剧看似满是与高深的科学有关，但没有费脑的门槛，普通人都能get到笑点。也正是从这四个理工宅身上，我们看到了这一类人可爱的一面。





吉姆·帕森斯饰演的谢耳朵一定是我们很多人的回忆。最后他终于和艾米结婚，也是完成了剧迷们的心愿了。











最后一集，电梯终于修好了，谢耳朵得了诺贝尔奖，而莱纳德和潘小花即将有他们的小宝宝。一切都是最好的安排。









18

《绝命毒师》（2008-2012）

Breaking Bad

豆瓣评分：8.9-9.6





导演: 亚当·伯恩斯坦 / 文斯·吉里根

主演: 布莱恩·科兰斯顿 / 亚伦·保尔 / 安娜·冈

季数：5

《绝命毒师》真的是一部很神奇的剧集，美国电视剧很容易一季不如一季，但这剧是一季高过一季，从开播第一季的8.9分到第五季的9.6分，可以说是观众对它的最佳赞誉。





而且，它当年在艾美奖完虐《纸牌屋》《权力的游戏》等高分剧集的神剧，可见它的受欢迎度。





故事表面看起来是一个中年男教师的逆袭记，一个拮据的高中教师得知身患绝症后开始利用化学知识制毒售毒赚钱。





但是，深层次挖掘的是人性，在《绝命毒师》的众多角色中，其实没有什么好人坏人，无分道德高低，也无论是非善恶，有的只是人性，有的只是不得已。









我们在剧中的每一个角色身上都看到了某一个部分的自己。说这部剧深刻和真诚，核心原因就在这里。











英剧

19

《神探夏洛克》（2010-2017）

Sherlock

豆瓣评分：8.4-9.5



导演: 保罗·麦奎根 / 尤洛斯·林

主演: 本尼迪克特·康伯巴奇 / 马丁·弗瑞曼 / 鲁珀特·格雷夫斯

季数：4





《神探夏洛克》是本尼迪克特·康伯巴奇闪耀银幕的代表作，因为他，我们发现“马脸”竟然也可以这么帅气。





剧中他身着黑色西装，外罩一件黑色长毛呢风衣，围深蓝色围巾，外加他心细如发，洞察每个细节，知识丰富，真是集才华和颜值于一身的美男子。





作为改编自《福尔摩斯探案集》的剧集，仍然保留了夏洛克和华生的搭档破案模式，只是把背景时间改到了21世纪，作为悬疑刑侦推理剧，剧情跌宕起伏，波澜叠起，每破一起案件，我们剧迷也收获了惊险和刺激。

此外，由于夏洛克和华生都是男人，相信那些年吃下“腐”梗的追剧迷应该不在少数。

20

《唐顿庄园》（2010-2015）

豆瓣评分：8.3-9.3

导演: 布莱恩·派西维尔 / 本·博尔特 / 布莱恩·凯利

主演: 休·博纳维尔 / 米歇尔·道克瑞 / 劳拉·卡尔迈克尔

季数：6





一部大咖云集的剧集，一共拍摄6季，每一部水准都很高，讲述的是类似《红楼梦》贾府的唐顿庄园里，关于遗产继承引发的一系列波澜起伏的故事。



罗伯特公爵的三个女儿玛丽、伊迪丝、杰西卡必须争夺指定继承人——远方亲戚马修，以期获得财产。同时，有人的地方就有江湖，庄园里的仆人们也暗流涌动。





这部剧对1910年代上流社会的生活描写得极其动人。就像我们通过《红楼梦》可以窥见封建社会大家族的生活和命运，通过《唐顿庄园》，我们可以了解英国上层贵族与其仆人们在森严的等级制度下的人间百态。





时光荏苒，当我们回首这些曾经的记忆，许多在制作和故事层面已经显得没那么出色，但放在当时当地，它们确实分别成为了一个时代的文化符号。而再过几年，或许下一代人的情怀剧又会有所不同。





管中窥豹，以上小编盘点的还只是一部分，还有哪些你记忆中的成为一个时代烙印的好剧，欢迎留言区和我们分享哦~















