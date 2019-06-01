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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 韩国电影凭什么这么厉害！

藤井树 发布于：

奉俊昊拿下今年金棕榈大奖，被认为是韩国电影的惊喜。



毕竟这是韩国影史上第一座金棕榈大奖！尤其是今年适逢韩国电影100周年之际（自1919年《义理的讨伐》始），这个奖来得可谓意味深长。


但如果回顾一下韩国电影此前在戛纳的战绩，金棕榈似乎也不能说是惊喜，甚至可以说水到渠成。



自2000年林权泽电影《春香传》入围戛纳主竞赛单元至今，几乎每年或每两年都会有韩国电影角逐金棕榈，20年来足足有17部！


多年来，韩国电影已经拿下了最佳导演（2002年林权泽《醉画仙》）、评审团大奖（2003年朴赞郁《老男孩》）、评审团奖（2009年朴赞郁《蝙蝠》）、最佳女演员（2007年《密阳》全度妍）、最佳编剧（2010年李沧东《诗》）。


2007年，全度妍凭《密阳》获封戛纳影后


除了金棕榈几乎拿了个遍，距离金棕榈，早已是一步之遥。


从去年《燃烧》以场刊3.8分的逆天表现一无所获，到现在韩国电影再度制霸场刊拿下金棕榈，已有声音在说这个奖是对去年的弥补，早就该拿了。



中国电影界一直不乏向韩国学习的声音，可以追溯到《我的野蛮女友》全亚洲屠榜的年代，我们对其在商业领域的神奇表现惊讶不已。


但如今的韩国电影，已进入了商业和艺术两条腿走路的成熟期。这个过程，他们只用了20年。


1

韩国电影崛起之路


提起韩国的电影制作环境，确实是有点让人羡慕：不但有引进电影份额的限制，还有对电影制作的基金扶持和免税优惠，而且还什么都敢拍……这个环境，是韩国电影人给自己争取来的。


韩国对于娱乐产业的关注，可以追溯到1997年，金大中政府正式提出“文化立国”的策略，电影产业成为了政府重点扶持对象，同时允许风投进入并享受减税政策。


但随之而来的是，因为韩美电影协定，韩国电影公司无需政府批准即可进口外片，导致美国大片长驱直入，称霸韩国本土市场。


金大中与美国财政部副部长


1998年，韩国国产电影数量从1990年前后的100-120部，锐减到43部，而外片每年的引进数量在400部以上，其中每年港片的进口就有近百部，这也是为什么成龙和王祖贤会成为韩国的国民记忆。


市场开放了，红利却没有被韩国电影人拿到。


1999年，以导演林权泽为首的七名导演，在韩国光华门前举行了游行，并当众剃光头来表达对政府的不满，史称“光头行动”，引起了世界范围内的舆论关注。


“韩国电影教父”林权泽剃光头


这场运动之后，韩国政府宣布每个放映厅必须放映满146天的本国电影。


这成为韩国电影发展的契机。份额给了，韩国电影能吸引民众进电影院吗？电影人选择用作品说话。


2000年的《生死谍变》，成为一部有着标志性意义的作品。这部电影有多火？以一片之力，把韩国国产片观影票房比从15%提升到了37%，抢了《泰坦尼克号》在韩国的年度冠军！


《生死谍变》


也就是从那前后，我们第一次听到了一个叫作“韩流”的词。覆盖电影、电视剧、音乐甚至综艺等各个层面，以具有强竞争力的作品不断进行对外输出。而韩国电影，成为韩流极其有力的发动机。


从开启韩国千万观影人次的《实尾岛》《太极旗飘扬》，到火遍亚洲的《我的野蛮女友》，再到后来佳片不断的时代，韩国电影早已不是吴下阿蒙。


席卷亚洲的《我的野蛮女友》


2006年的时候，卢武铉政府宣布实行新的电影配额制，将韩片每年的大银幕配额由146天减至73天，引发韩国演艺界超过2000人的大集会。但这一次，无论政府还是舆论的风向都不太一样



卢武铉表示：“韩国电影到底到了哪个水准，该是让自己判断的时候了。”而此时的韩国电影，脱离了要靠政策保护获得发展的阶段，真正地起飞了。


2

拍民众想看的电影


应该说，韩国的电影市场氛围是真的好。总人口5000万的国家，年度观影总人次在2.16亿！每个人平均一年要看超过四部电影，这个数字达到了世界最高。


也正因如此，韩国电影表现出和本国文化、社会现象高度的关注，甚至于从《熔炉》开始，“改变国家的电影”这个说法也不胫而走。也是从这部电影开始，大家越来越觉得韩国电影真敢拍啊！


《熔炉》


说起来，韩国敏感话题的电影绝对不少，前些年被认为尺度不逊于《熔炉》《辩护人》，直接把卢武铉年轻时候的事迹搬上了大银幕，直面军政府时代的政治迫害。


《辩护人》


他们的反思是关乎历史的，更是关于现在的，阶层固化、底层关怀、政治黑金……关于民众、国家、政治等的宏大命题解构成个人权利的表述，再用引人入胜的故事包装起来，形成了一批具有韩国特色的现实主义题材电影。


实际上，这些主题还不只是出现在如《燃烧》这样的艺术电影里，更会在《极限职业》《老手》这样的商业电影里挑大梁，或许没有那么深刻，但作为集体情绪的宣泄口是足够了，反而因为有了这些主题而“接地气”。


《极限职业》


也正因如此，许多韩国电影会表现出在外埠的水土不服，曾经票房大爆的《鸣梁海战》，在除韩国以外的市场全部遇冷。本土收益破7000万美元的《海云台》，大陆票房仅855万。


这也是韩国导演们在制作层面上注重本土观众的意识。毕竟，他们以自己的努力拿下的国内市场，还需要更多好的作品来守护。那些本土化的概念、历史、生活状态，都深深融化在电影的蛛丝马迹。


3

商业与艺术兼长


20世纪初，韩国生产的电影大部分还是传统类型的产出，林权泽那几年的《春香传》《醉画仙》都还是古装题材。甚至到2006年本土大卖的《无影剑》，还是传统的武侠电影。


《醉画仙》


此外，如《无影剑》在动作和造型上，明显有着香港电影的影子。事实上，从第一部完全复制好莱坞模式的商业大片《生死谍变》，到直接和香港电影人合作的《雏菊》，韩国电影一直在汲取其他地区电影的养分。


刘伟强导演的《雏菊》


许多人也因此说，韩国电影一直没有自己的内核，往往是在抄袭。但说韩国电影没有自己的东西，这就是胡说了。


韩国电影往往有一种非常贴近普通民众的情绪化表达。这是根植于他们民族性的，有民族主义的，有阶层分化的，也有关于贫富差距的，但都会显得非常极端化。



《杀人回忆》


奉俊昊曾经用一个例子来解释韩国人的口味：“韩国人哪怕在吃墨西哥菜的时候，也会加辣酱，因为我们受得了这种热辣。社会中的一切都是极端的，于是电影也是极端的。”


但也因此，他们表现出对其他文化的更大弹性。奉俊昊在执导好莱坞风格电影《雪国列车》《玉子》的时候，有着奇妙的融合感。


《雪国列车》


近年来，韩国电影在类型化的方向上已经相当成熟，甚至玩出了僵尸片《釜山行》这样的标准好莱坞风格。但有趣的是，即使是商业电影，导演们也表现出很强的作者性。


《釜山行》


到了03、04年，韩国文艺片迎来了丰收，奉俊昊的《杀人回忆》、朴赞郁的《老男孩》、金基德的《空房间》都获得了广泛的国际声誉，甚至被冠以“韩国新浪潮”之名。


但这些文艺导演，作品也往往表现出很强的可看性。在《老男孩》中，走廊对战的横移机位，让许多导演争相模仿。《蝙蝠》中一段音画不同步的蒙太奇转场，更是形象地展现出吸血鬼独特的听觉能力。


《老男孩》


而此次在戛纳获奖的奉俊昊，无疑是在商业和艺术领域的结合做的最好的导演。或者也可以说，奉俊昊的胜利，是韩国电影发展某种层面的成功。


商业和艺术在电影上的高度统一，实在令人叹为观止。文化背景相近的我们，对于韩国电影在20年间取得的发展，应该给予更多关注。




韩国顶级导演天团


以下为大家推荐非常值得关注的几位韩国导演，都已经获得了国际级的声誉。他们有的以文艺见长，有的则对商业电影情有独钟，甚至有的大玩cult重口。但无一例外，都是世界影坛不容错过的大师级人物。


如果有时间的话，他们的片单一定要一部一部看过来！

 

1

奉俊昊


代表作：《杀人回忆》《汉江怪物》《雪国列车》《寄生虫》


奉俊昊算是一鸣惊人的那种导演，他进入电影行业是1999年，也正是“光头运动”之年，来的适逢其会。第一部作品《绑架门口狗》获得好评，下一步《杀人回忆》就地封神！


《杀人回忆》经典镜头


他或许是韩国导演中把商业和艺术平衡得最好的一位，对故事的处理既不生硬也不过分煽情，而是以理性的立场对影片进行艺术化加工。这就让他的电影呈现出寓言化的基调。


《雪国列车》剧照


独特的人文关怀，加上故事叙述能力的娴熟，让奉俊昊不只成为了一个成功的商业导演，更升级为一个可以深入人心，刺痛社会的作者导演，所以才被“封神”。

 

正如昆汀所盛赞的：“他是我见到导演中最有趣的一个，斯皮尔伯格所展现的非凡才华，如今的奉俊昊身上同样存在。”

 

2

李沧东


代表作：《燃烧》《密阳》《薄荷糖》《诗》


李沧东有一个公认的称号，“电影诗人”，他的镜头和桥段往往有诗一般的美感，如《燃烧》中那段夕阳下的独舞；人物情绪也颇有诗化的内心挣扎，很擅长在隐忍的环境下描绘人物内心的煎熬。


《燃烧》


在做导演之前，他曾是大学教师和作家，小说还被选进韩国的大学教材。他是韩国少数几个作家导演中成就最为突出的一位。


李沧东电影最令人怦然心动之处，不在于技法，而是他能异常坚定地透过一个个缓缓逼近的悲伤故事，表现绝对韩国化的破碎和深重的无望，并借此与命运达成了明明惨不忍睹，却又必须面对的共识。


《薄荷糖》


例如《诗》中尹静姬饰演一位患有老年痴呆的66岁老妇，外孙卷入杀人案，而自己又在追求诗歌之美中深陷现实与理想的两难境地。


《诗》

 

3

朴赞郁


代表作：《小姐》《老男孩》《亲切的金子》《我要复仇》


朴赞郁是韩国式暴力美学的代表人物，作品风格以感官刺激著称，对血腥暴力场面毫不避讳。喜欢重口味的朋友，绝对对他是奉若圭臬。


朴赞郁的导演之路开始得并不顺利，早期的两部作品《月亮太阳之梦》《三人组》题材另类成本低廉，并不受欢迎，一度回家开过VCD店。


《共同警备区》


直到2000年《共同警备区》上映，他一举成名，该片在当年创下了票房纪录。2002年开始了“复仇三部曲”的拍摄，让他成为韩国最炙手可热的导演之一，其中一部《老男孩》更是赢得戛纳大奖。此前的《小姐》也在戛纳博得一片掌声。


《老男孩》


朴赞郁的作品不多，早期比较钟爱B级制作和有特定观众群的电影，其黑色诡异的风格甚至可以归入Cult片。近年来朴赞郁也开始往好莱坞发展，此前监制的英剧《女鼓手》颇受好评。

 

4

洪尚秀


代表作：《江边旅馆》《江原道之力》《我们善熙》《自由之丘》


洪尚秀在介绍的这几位导演里应该算最文艺的一位，被誉为韩国作家电影第一人，是目前韩国最具实验精神的独立电影导演。


他也是韩国第一代留学导演，曾在美国学习电影，将国外学到的实验电影精神融会贯通到本民族的电影之中。


《我们善熙》


1996年，他凭《猪堕井的那天》一鸣惊人，其后又拍摄了散淡平和并略带诗意的《江原道之力》。在2000年的《哦！水晶》中，他又以黑白摄影捕捉一对汉城男女情欲的起落，结构复杂而缠绵。


洪尚秀是典型的知识分子导演，从故事主题来看其实异常单调：一直是几个人唠唠叨叨，情感关系无外乎导演与女演员、男老师与女学生、油腻大叔与青涩小妹。可意蕴深长的空镜，突如其来的横移以及推拉镜头，让洪尚秀十次入围戛纳。


 

5

金基德


代表作：《坏小子》《空房间》《春夏秋冬又一春》《撒玛利亚女孩》


金基德，又一位国际各大电影节的拿奖专业户。他没有受过任何电影教育，作品却一直在各大电影节上大放光彩：《撒玛利亚女孩》获柏林电影节最佳导演奖，《空房间》威尼斯电影节最佳导演奖。


《空房间》


伴随着荣誉，他的作品一直以来都饱受争议。他的作品，题材十分大胆，以讲述底层、边缘化人物的生活为主，常以极端的方式来反映人性，拥有很浓厚的个人风格，观众往往会被影片中惊世骇俗的情节所震撼。


《坏小子》《漂流欲室》以妓女为题材，《撒玛利亚女孩》讲的是少女援助交际，《收件人不详》反映韩国和美国微妙的关系，《春夏秋冬又一春》以和尚为题，《空房间》则是家庭暴力受害者的爱情故事。


《春夏秋冬又一春》


同时，他也堪称镜头语言的大师，这或许与他长期学习美术有缘，很会用镜头语言来表达自己的想法，喜欢用各种隐喻，有的电影甚至没有台词。

 

6

林权泽


代表作：《醉画仙》《太白山脉》《西便制》《春香传》


相比于以上五位导演，林权泽或许显得过于老迈：出生于1936年。虽然近年来没有作品，但他老人家最近一部作品可是在2014年！这艺术生命必须令人敬佩。


2014年作品《花葬》


林权泽被誉为“韩国电影教父”，入行半个世纪导演了总计102部电影。是韩国最高产的导演之一，1962年以《再见了豆满江》成名。


他的作品呈现出风格、类型多元的格局，多表现韩国传统文化的精髓，体现出对传统艺术的热爱，画面充满了艺术的美感。


《醉画仙》


在2000年之后，韩国入围戛纳的前两部电影都来自林权泽，《春香传》讲民间传奇爱情，《醉画仙》拍草根绘画天才，“传奇+传记”的古典意味征服了西方观众。2002年的《醉画仙》让他获得了戛纳电影节“最佳导演”，创造了韩国电影历史上的“第一次”。



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藤井树

藤井树 (上海)

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