随着六月的到来，电影行业所谓的“暑期档”也拉开了帷幕。







过去的两年，暑期档都诞生了当年度最值得关注的爆款。2017年自不必说，一部《战狼2》横空出世直接登顶内地票房榜影史冠军；2018年的《我不是药神》，也以十足的黑马之势拿下30亿票房，惊破一地眼球。









今年暑期档，国产片会有哪部电影成为新的爆款？值得期待。





因为某些大家都懂的原因，七、八月份内地上映的基本是国产电影，而摩拳擦掌的好莱坞大片会在六月份集中上映。因此，我们在梳理的时候，也会把电影按国内外分开介绍。

在盘点影片的过程里，令人惊喜的是，有不少国产片让人看到了爆款的成色；而引进片看起来也是来势汹汹，整体的感觉是，今年想看的电影如果都看了，应该是没钱买冰棍了！













话不多说，以下就为您介绍今年暑期档非常值得关注的的几部作品，供大家选择，反正肯定有你喜欢的一款！











国产电影

1



《追龙Ⅱ》

期待指数：★★★★

内地上映: 2019-06-06

导演: 王晶 / 关智耀

主演: 梁家辉 / 古天乐 / 林家栋 / 邱意浓

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪





王晶又来搞事情了。多年来被加封为“烂片之王”的晶爷，两年前认真拍了一部《追龙》，成功洗白了自己。这不，他发话说“又认真了一次”。









集结了四大影帝梁家辉、古天乐、任达华以及新晋影帝林家栋同场飙戏，故事和前作并无关联，梁家辉塑造的“大富豪”人物原型是一代贼王张子强。

梁家辉演贼，古仔演警，是港片擅长的警匪题材。《树大招风》中陈小春扮演的“张子强”已经非常成功，但梁家辉塑造这个人物能带来的惊喜，是不言而喻的。从预告片里看，恐怕梁家辉的风头这一次是要盖压全场了！









2



《最好的我们》

期待指数：★★★★

内地上映: 2019-06-06





导演: 章笛沙

主演: 陈飞宇 / 何蓝逗 / 惠英红 / 周楚濋

类型: 剧情 / 爱情





六月是毕业季，也是高考季。关于青春校园的往事，在这个属于盛夏的月份中，演绎得最为热烈。昊然弟弟的剧版《最好的我们》，曾为真青春开了一个好头，吃藕的校服、青涩的初恋唤起了老阿姨的同名青春。





在新一代小鲜肉中，飞鱼弟弟必须是最有青春感的少年了，不论年龄、长相还是气质，总让人自觉联想起关于校园那些暗恋的往事。在《秘果》中，刚出道还略显青涩的他，演技在《将夜》中得到了不少成长。





据说提前看片的人说，影版《最好的我们》，飞鱼弟弟感动哭了不少老阿姨。姐姐粉表示现在对影片充满了无限期待，希望到时候真的能在影院被感动的稀里哗啦。





3

《秦明：生死语者》

期待指数：★★★

内地上映: 2019-06-14





导演: 李海蜀 / 黄彦威

主演: 严屹宽 / 代斯 / 耿乐 / 郝劭文 / 杜鹃

类型: 悬疑 / 犯罪





港真，要不是因为之前撤档调档的骚操作，这部电影本来是可以给四星的，毕竟小编可是这个系列忠实的书迷~





从2016年的网剧《法医秦明》开始，这个IP改编系列收获了越来越多的粉丝。无论小说或者网剧，在线的智商和严谨的职业操守，成为这个系列最突出的亮点。











但网剧也点歪了科技树，从第一部开始，各种验尸的重口味场面成为系列的大亮点。于是电影里也不例外，光是预告片里，各种直接拍摄伤口和器官的镜头已经令人眼前一黑。





不知道之前调档是不是做了一些修改，要不然估计到了上映的时候，影院里怕是要吐几个……









以从剧情简介来看，电影将延续原作中“鬼手佛心”的法医群体描述，如果可能的话，这会成为华语电影中少见的暗黑系犯罪片。





当然，如果在cult片层面异军突起，也是相当令人欣慰的嘛~





4



《少年的你》

期待指数：★★★★

内地上映: 2019-06-27





导演: 曾国祥

主演: 周冬雨 / 易烊千玺 / 尹昉 / 黄觉 / 吴越

类型: 剧情 / 爱情





喧嚣了半年的四字弟弟的银幕首秀终于要来了！几乎从这部电影启动宣传就火了，每次释放物料基本都会上热搜，票房也是相当可期。









本片是《七月与安生》原班人马打造，演员出身的曾国祥，凭借导演身份开辟了新道路。而易烊千玺的银幕首秀从预告片来看，情绪抓得还相当好，而且他和周冬雨的寸头造型让人充满惊喜。









电影依然是讲述校园故事，但更多的是聚焦高考、家庭教育等与现实息息相关话题。周冬雨饰演的陈念是优等生，却因为同学的坠楼事件卷入其中，直到千玺饰演的少年小北闯入她的世界，“你保护世界，我保护你”。





期待这场不一样质感的青春战役！





5



《八佰》

期待指数：★★★★★

内地上映: 2019-07-05





导演: 管虎

主演: 张译 / 姜武 / 王千源 / 黄志忠 / 侯勇

类型: 剧情 / 历史 / 战争





给《八佰》打五星都嫌少，绝对的本年度最期待的影片之一！如果今年暑期档要选一部成为爆款，这部《八佰》是绝对候选，甚至可能没有之一。









两年的前期筹备，却是导演管虎念想了10年的心愿。摄影曹郁、美指林木，还有行业内最顶尖的ALEXA IMAX65毫米数字摄影机拍摄，实属华语电影首例。影片从开机到上映，吊足了观众胃口。





本片以1937年抗日战争中的淞沪会战为背景，再现国民革命军第88师524团“八百壮士”留守上海四行仓库，孤军奋战四昼夜的悲壮故事。





从预告片里也可以看到，战争质感的呈现简直燃炸！最重要的是，苏州河两岸一边歌舞升平看戏，一边浴血拼杀报国，那种极其矛盾的质感也完全表现了出来。









如管虎所说，比起战争，他更关注人性，“我希望能让观众看到中国人骨子里的硬气和血性”，作为非常个性的导演，他以现代角度回望历史，采用张译、王千源、姜武、欧豪、李晨等一众热血男儿，还原这场极具血性的战役，期待值爆棚！

6



《扫毒2：天地对决》

期待指数：★★★

内地上映: 2019-07-12





导演: 邱礼涛

主演: 刘德华 / 古天乐 / 苗侨伟 / 林嘉欣 / 周秀娜

类型: 剧情 / 动作 / 悬疑 / 犯罪





香港犯罪片的表现也是忽高忽低，不过该片前作《扫毒》的成绩相当不俗，豆瓣评分7.3。









前作导演陈木胜换成了邱礼涛，也是香港极具特色的导演，执导过的作品各种口味间杂。首作的铁三角，在本片中只剩了古仔，但随之加入的华仔和三哥苗侨伟组成新三巨头，风采丝毫不亚于前者。





前作中的大毒枭地藏（古天乐饰）遇上了麻烦，慈善大亨余顺天（刘德华饰）悬赏一亿花红要扫平他，这却让一心抓捕地藏归案的警官林正风头疼不已，却不知前两者早有私仇……









加上林嘉欣和周秀娜，这个班底在暑期档相当不弱了。像这样的电影，动作戏份肯定少不了，烧脑和反转可能兼而有之。警匪题材向来都是热门，又是暑期档，如果成色不差，或许会是一匹黑马也说不定。

7



《刀背藏身》

期待指数：★★★★

内地上映: 2019-07-19





导演 / 编剧: 徐浩峰

主演: 许晴 / 张傲月 / 春夏 / 黄觉 / 耿乐

类型: 剧情 / 动作 / 武侠





在今年戛纳期间宣布定档的《刀背藏身》，简直要让徐浩峰影迷的小编哭出声，终于定档了！











老实说，如果不是这部影片的上映之路一波三折，可能就给五星了。早在两年前电影已经完成，还参加了蒙特利尔电影节，却迟迟未能上映，甚至还传出过因改动过大徐浩峰放弃署名的传闻……





在武侠式微的当下，徐浩峰的新派武侠可谓是响当当的硬字招牌。“零特效、零威亚、零替身”的三零原则，早在《师父》《倭寇的踪迹》等影片中领略过风采。









本片的时代背景还是熟悉的民国时代，以动荡不安的社会下，围绕长城会战中杀敌制胜的“长城刀法”的起源问题逐渐展开。





看过的豆友评论说，“大概有一百个小高潮，意犹未尽”，让人心痒难耐，就等7月冲进影院欣赏这部佳作了！





8



《银河补习班》

期待指数：★★★

内地上映: 2019-07-26





导演: 邓超 / 俞白眉

主演: 邓超 / 白宇 / 任素汐 / 王西

类型: 剧情





邓超以往导演的两部喜剧，怎么说的，真是一言难尽的悲剧……他第三次拿起导筒，理论上小编不应该保持希望，但又隐约觉得可以期待下。









这次，他终于不再蹂躏喜剧了，为了拍这部剧情片，他还推掉了最新季的综艺《奔跑吧！》。当我们在预告片里看到邓超胡子拉碴、面色凝重的样子，感觉邓超这次，可能认真了。







但等我看到编剧之后，我又凌乱了……邓超+俞白眉的组合居然还在延续？





好吧，这就是一部看起来加分项和减分项一样突出的电影。影片到底怎么样还是影院见，但真诚希望超哥这次可以拿出那股子演员的劲头！





9



《上海堡垒》

期待指数：★★★

内地上映: 2019-08-09

导演: 滕华涛

主演: 鹿晗 / 舒淇 / 高以翔 / 石凉

类型: 爱情 / 科幻 / 战争

或许你对这部科幻片的认知是跟风《流浪地球》，这个可以肯定地告诉你不是，这部电影从2017年底就启动了。但在《流浪地球》大爆之后，面对着先行者的超高起点，这部电影面临的压力不可谓不巨大。









况且该片成本投入就高达3.6亿。收回成本是一方面，该片的表现，势必会关系到国内影迷对这一类型电影的观望度。

不同于《流浪地球》全世界合力的构架，《上海堡垒》的背景只发生在上海，这里将成为对抗外星黑暗势力最后的防线。而故事的重点也在于人，舒淇和鹿晗的角色在小说里的关系非常有趣。









原作小说作者江南，在国内科幻和奇幻领域颇有声望，是和今何在、刘慈欣同时代在杂志上写出名堂的作者。同名小说也非常有名，故事酷炸了！唯一的问题是，电影的情节改编和视觉效果能做到什么程度？





10



《哪吒之魔童降世》

期待指数：★★★★

内地上映: 2019-08-16





导演: 饺子

类型: 动画





暑期档怎么能没有动画片，只不过这部动画片的画风，似乎有些过于成人向了……没见过烟熏妆死鱼眼的哪吒啊，还我粉嫩穿肚兜的莲花童子！









电影的出品方是曾经打造《大圣归来》的十月文化，非常善于从传统文化的原文本解读具有解构意味的故事。此前燃到爆的大圣归来如是，这次“生而为魔”的哪吒也是如此。





随着文化发展，其实《封神》小说里哪吒的形象被越来越多地解读。闹东海、抽龙筋，最具有反抗意味的莫过于还父母血肉了，对于这个角色的解构，又会是关于原生家庭的一出好戏。









而在这部电影里，对于生而遭遇不公的哪吒，“若命运不公，就和它斗到底”或许将成为主情节驱动。总之，这个非主流哪吒，绝对值得关注。











海外电影

11



《X战警：黑凤凰》

Dark Phoenix

期待指数：★★★

内地上映: 2019-06-06





导演: 西蒙·金伯格

主演: 苏菲·特纳 / 詹姆斯·麦卡沃伊 / 迈克尔·法斯宾德

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





随着复联4终极之战落下帷幕，漫威宇宙第三阶段的初代复仇者们与我们作了不舍告别。然鹅，离愁别绪仍在上演，6月初首先要迎来二代X战警的落幕。









黑凤凰将是在大银幕上征战20年的《X战警》系列的终章，而原定的《X战警：新变种人》，目前看恐怕是遥遥无期了。未来的X战警们何去何从，就要看凯文·费奇爸爸的心意了。





在本片中，法鲨与一美终于冰释前嫌，快银、镭射眼和劳模姐统统聚集，但当仁不让的C位主咖属于黑凤凰，由《权游》中的“三傻”索菲·特纳扮演，演绎X战警中最受欢迎的成员之一琴·葛蕾的黑化史。









又是一场伟大的告别战役，面对堕入深渊的朋友，是拯救还是摧毁，相信这部影片会献上最后的精彩。





12



《黑衣人：全球通缉》

Men in Black International

期待指数：★★★★



内地上映: 2019-06-14





导演: F·加里·格雷

主演: 克里斯·海姆斯沃斯 / 泰莎·汤普森 / 丽贝卡·弗格森

类型: 喜剧 / 动作 / 科幻

制片国家/地区: 美国





史皇版的经典黑衣人形象还历历在目，这边雷神和女武神的最新拍档故事已然上演。新版的剧情将会继续处于之前的故事宇宙和世界观，本着男女搭配干活不累的原则，ACE锤哥带着菜鸟武神一起拯救世界。





F·加里·格雷必须也是王牌导演一枚，作品如《偷天换日》《王牌对王牌》等皆是精品，上一部作品是《速8》，玩这种商业喜剧应该不差，加上一众配角谍女郎丽贝卡·弗格森、艾玛·汤普森还有“不老打手”连姆·尼森坐镇，期待全新的感觉！









对于老版三部曲喜爱的朋友，除了看这部新作，也可以关注下上影节期间三部曲的联映。另外，威尔·史密斯饰演的特工会不会在这一部里做个告别，就像第一部里的老特工那样？





13



《玩具总动员4》

Toy Story 4

期待指数：★★

内地上映: 2019-06-21





导演: 乔什·库雷

主演: 汤姆·汉克斯 / 蒂姆·艾伦 / 安妮·波茨 / 托尼·海尔

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 美国





老实说，给这部电影打期待两星也是觉得自己很刚。但是皮克斯被迪士尼收购之后，赚钱真的是越来越没底线了。





“皮克斯出品，必属精品”的口号犹在耳畔。九年前的《玩具总动员3》曾为这个系列以提名奥斯卡最佳影片的方式划下完美终章。俗话说，见好就收才是明智之举。





对于即将上映的《玩具4》，比起兴奋之情，粉丝更多的是担忧。很多人认为故事在第三部结束是最好的圆满，而第四部的剧情没有打开全新的故事，而是承接上部的结尾，难免让人会有狗尾续貂的隐忧。









而且，这一次的背景是孩子们已经是青年，回归恐怕会尬出天际，真不想看见前面辛苦积累的口碑可能会垮掉（详情见《权游8》）。当然，我大皮克斯什么奇迹都干得出来，欢迎打脸！





14



《千与千寻》

Spirited Away

期待指数：★★★★★

内地上映: 2019-06-21





导演 / 编剧: 宫崎骏

主演: 柊瑠美 / 入野自由 / 夏木真理 / 菅原文太

类型: 剧情 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 日本

如果宫崎骏的电影只能看一部，如果日本动画只能看一部……毫无疑问都应该是《千与千寻》。有多少人是从看见定档信息开始就泪目了的！从此前的《龙猫》再到《千与千寻》，感觉宫崎骏的粉丝最近也太幸福了。









宫崎骏大师的巅峰力作，也是他最为人熟知的作品之一，以一个仿佛寓言般深刻的故事，令人回味无穷。虽然故事的主人公是个孩子，但其中关于亲情、友情和爱情的描述，能让任何人入坑。









总之一句话：看就完事了！毕竟这可是第一次在中国内地大银幕上映呢。在六月，让我们一起重温旧梦。





15



《蜘蛛侠：英雄远征》

Spider-Man: Far From Home

期待指数：★★★★★



内地上映: 2019-06-28





导演: 乔·沃茨

主演: 汤姆·赫兰德 / 赞达亚 / 玛丽莎·托梅 / 杰克·吉伦哈尔

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





先吐槽一句，这个系列画风之中二，从片名的翻译都能看出来，《蜘蛛侠：英雄远征》？一帮高中生去欧洲旅游顺带行侠仗义，叫远征也太……









但这丝毫不影响给这部电影五星期待，毕竟漫威宇宙。





“我爱你，不止三千遍”的钢铁侠牺牲了，但这个世界依然在运转，仍然有恶人存在。视钢铁侠为精神导师的小蜘蛛，即使难过也明白，这个世界需要他，需要平民英雄锄强扶弱。





《英雄远征》延续的是《复联4》的结局。小蜘蛛从美国来到了梦幻的欧罗巴，却不是游山玩水，肩负重任的他，将与杰克·吉伦哈尔饰演的神秘客展开对抗。此外，他的暧昧对象赞达亚、神盾局局长塞缪尔·杰克逊都将回归。期待荷兰弟耍得开心！









怎么样，这个暑期档的选择是不是非常多？别着急，这才刚刚六月，随后很可能不断有新的电影加入定档大军！赶紧把捂好的钱袋，速速献给热爱的电影吧，吃什么冰棍，电影院有空调！

































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