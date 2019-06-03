夏天来了，上影节的脚步近了。







不知不觉，上海国际电影节已经举办了22届。而今年的上影节格外热闹，可谓是新闻不断了。早在今年三月，黄海一手打造的电影节主海报就已经大受好评，尤其是在同行衬托下……









随后的每一则消息都是重量级的。今年的评委会主席，是土耳其大导演努里·比格·锡兰！他如诗一般的镜头语言，永远献给自己的故乡小亚细亚，最新作品《野梨树》在去年戛纳也广受好评。













评委当中，新科柏林影帝王景春和女演员赵涛我们相当熟悉，还包括执导过《完美陌生人》的意大利导演保罗·杰诺维塞、打造印度神片《三傻大闹宝莱坞》和《我的个神啊！》的导演拉吉库马尔·希拉尼等。





目前主竞赛单元片单尚未公布，但先期福利已经到位了：今年上影节展映单元，将会有“主席影展”单元，锡兰从《茧》到《野梨树》的九部电影，都将在上影节期间展映。





《野梨树》





也就引出了影迷们每年最关注的上影节项目：展映单元！





每年上影节的到来对于影迷都像是盛大的节日。不吹不黑，上影节展映单元的质量，在内地也算是首屈一指了。所谓质量不仅是指他们选片、采片的能力，更是因为他们能带来许多特别高质量的版本。





也因此，每年的上影节抢票经历都仿佛一场战争！战争！





去年抢到13张票的大爷！





别的不说，都听说过许多电影会存在“秒光”的情况，遇到这种情况，到底该怎么办？小编在去年撞得头昏脑涨之后，今年再也不想重蹈覆辙了！





于是，特别找了个去年抢了十几张票的大牛（差点上新闻的网红哦），问了一些小窍门，跟大家分享下。













首先，硬件条件肯定要跟得上，宽带流量啊手机速度啊这些就不必多说了，软件嘛也只有上影节官方合作的淘票票能买。开票前两天，提前在线上选好你要买的片单整理日程，这都是应有之意。





其次，从前年开始，淘票票就没有再出现软件崩溃，尤其是去年线下开票时间已经晚于软件，大家也千万别再去电影院排长队咯，踏实地软件抢就行。













特别需要强调的是：





第一：如果可能，尽量每场只抢一张票，千万别干“我多买一张咱们一起去啊”这种傻事，每多一张票成功率都是指数级下降（看着一脸严肃的大牛，终于发现他是凭实力单身的）；





第二：按照电影热度排行，提前制定抢票次序，这就是个看人品的活了，比如大牛到现在也没明白，为什么《人生果实》这种纪录片去年居然会秒光……





第三：一般出票会比说好的时间快几十秒，排好场次之后，就进入排片表疯狂刷新吧，千万别卡着点开手机！









不说别的，就祝愿各位团友们都能在电影节有个好日程哦~





接下来，就跟大家分析下今年可能的大热电影吧。毕竟，哪些票先抢，也是深刻影响到你的成功率的哦~





要先强调的是，上影节的观众素质还是非常高的，那些视效大片通常未必抢得最快，去年的《复联》系列反而有票。





倒是那些剧情类的经典电影、甚至迷影向的作品抢得飞快，比如《四百击》和马勒的《通往绞刑架的电梯》，排在去年抢票榜二三位。













虽然目前上影节还在持续不断地放出展映单元内容，但结合目前已知的框架信息，我们暂时为大家梳理出今年恐怕要抢疯的十部影片。





虽然后续可能还会有《寄生虫》这样的屠榜神片驾到，但这些电影，也绝对是抢票的重灾区！如果我们的推荐你有感兴趣，记得要提前标记起来哦~





1



《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》（2015）

Mad Max: Fury Road

展映单元：万花筒







导演: 乔治·米勒

主演: 汤姆·哈迪 / 查理兹·塞隆 / 尼古拉斯·霍尔

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 澳大利亚 / 美国





这部电影就不用多介绍了，2015年点燃了全球票房口碑、屠榜无数的神作。今年北影节刚刚放过四部连看的《疯麦》，但上影节肯定要来点差异化竞争，这次引进的版本帅炸：黑白导演剪辑版！









导演乔治·米勒在一开始就想把这部电影做成黑白色的，如果看了这一版，你会发现虽然场面的视觉冲击略减，但那种后启示录质感的绝望，直接推到了极致。





早在2017年，上影节曾经展映过黑白版的《金刚狼3》，那种视觉体验令人久久难忘。这一次的《疯麦4》，也必须去影院一看！





2



《海上花》（1998）

展映单元：4K修复





导演: 侯孝贤

主演: 梁朝伟 / 羽田美智子 / 刘嘉玲 / 李嘉欣

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国台湾





侯孝贤在内地文艺片影迷这里，简直是信仰级别的大神，他拍摄的这部《海上花》，如今已经可以说是华语电影中的瑰宝。





虽然全片以40个长镜头组成，但那些教科书级别的镜头内调度，勾勒出清末书寓中的别致风情，加上全古董家具的布景、极致的光影塑造，每一帧画面都是一种享受。









此次上映的《海上花》，是根据日本松竹公司的35毫米底片在意大利博洛尼亚电影修复所进行的4K修复，李屏宾和侯孝贤重新进行了调色。





同时，原片中有大量沪语对白，但因为导演侯孝贤和编剧朱天文都不懂粤语，字幕一直都有表达上的瑕疵甚至错谬，此次则邀请了同济大学的汤惟杰副教授和影评人吴李冰、徐鸢，重新修订了沪语部分的字幕。





这是所有人都从未看过的，最好的一版《海上花》。





3



《阿涅斯论瓦尔达》（2019）

Varda by Agnès

展映单元：SIFF纪录片







导演 / 主演: 阿涅斯·瓦尔达

类型: 纪录片

制片国家/地区: 法国





对新浪潮教母阿涅斯·瓦尔达的悼念，已经延续了几个月，包括今年戛纳的戛纳海报，都选用了瓦尔达青年时的照片作为主体。





而《阿涅斯论瓦尔达》，这个自己评论自己的纪录片，是阿涅斯·瓦尔达在世界各地举办讲座过程中，对自己创作生涯整体回顾的内容整理。你会看到这位电影人对于作品的热爱，以及她幽默而轻松的表达。









同时，如果你对瓦尔达的作品足够熟悉，该片将以作者的视角带你读解作品背后的个人表达。从大名鼎鼎的《五至七时的克莱奥》《天涯沦落女》，到相对小众的《墙的呢喃》《纪录说谎家》等等。





这部电影此前在柏林电影节首映，上影节将是大陆首次上映。继瓦尔达奶奶在今年三月离开之后，这会是我们怀念她最好的方式。





4



《哭泣的草原》（2004）

Trilogy: The Weeping Meadow

展映单元：向大师致敬|安哲罗普洛斯





导演: 西奥·安哲罗普洛斯

主演: 吉欧格·亚曼尼斯 / Nikos Poursadinis

类型: 剧情 / 爱情 / 历史

制片国家/地区: 希腊 / 法国 / 意大利 / 德国





这是安哲罗普洛斯大师单元的一部。今年上影节将放映七部安哲罗普洛斯的电影，致敬这位希腊电影之父。





而《哭泣的草原》和《雾中风景》，都是这位大师跻身经典的作品，此次在上影节都将以35毫米胶片的原格式进行播放。









从1970年的第一部作品《重建》，安哲罗普洛斯已经表现出相对成熟的个人风格，确定了他对个人、现实政治、历史和神话寓言的审视性电影表达，希腊这片诞生过神话的热土，哺育了他写实却神奇的电影艺术。





而《哭泣的草原》则搬演了1919年俄国内战期间的一段往事，以一家人的命运，串联起历史与时代，长镜头的运用堪称恢弘。也是小编悄咪咪画了必看的一部。





5



《斯巴达克斯》（1960）

Spartacus

展映单元：4K修复





导演: 斯坦利·库布里克

主演: 柯克·道格拉斯 / 劳伦斯·奥利弗 / 简·西蒙斯



类型: 剧情 / 动作 / 传记 / 历史 / 冒险

制片国家/地区: 美国





库布里克在电影界的地位已经快要封神了，这部《斯巴达克斯》显然有在他逝世20周年的时候做一致敬。





有趣的是，因为在拍摄期间和男主角柯克·道格拉斯的纷争，他一直不承认自己是这部电影的导演。显然即使是库神，来到好莱坞拍摄第一部电影也受了不少气。









但后来，库布里克全盘负责了对这部影片的修复，并在上世纪九十年代初完成了这一工作。目前这一版本，是根据他的修复做的4K版本。





如果你看过这部电影，你会惊叹于每一帧仿佛油画般华美的质感。当时拍摄这部电影动用了上万人，耗资巨大，是好莱坞史上最负盛名的史诗电影之一。如果有机会在大银幕上看到，一定不要错过！





6



《阿基拉》（1988）

Akira

展映单元：SIFF动画







导演: 大友克洋

主演: 岩田光央 / 佐佐木望 / 小山茉美

类型: 动作 / 科幻 / 动画

制片国家/地区: 日本





今年上影节对于动画迷来说，应该算是一次大福利了。无论是《EVA》的两部剧场版，还是《金星战记》，都是满满的情怀。但如果一定要选出一部必看的，应该会是《阿基拉》。





这部大友克洋1988年的神作，是一则关于核威胁的经典寓言。第三次世界大战的31年后，暴走族少年在战后重建的新东京郊外，获得了神秘的力量。









这个故事，可就是发生在动画时空的2019年哦~在今年观看这部对现实世界颇多映射的作品，感受应该格外不同。





自诞生以来，这部电影已经影响过无数经典的动画和科幻作品，无论是动漫《攻壳机动队》或《铳梦》，还是电影《黑客帝国》《黑暗骑士》《盗梦空间》等等，都找得到这部动画的影子。这样的神作，怎能错过？





7



《罗丹的情人》（1988）

Camille Claudel

展映单元：4K修复





导演: 布鲁诺·努坦

主演: 伊莎贝尔·阿佳妮 / 热拉尔·德帕迪约 / 玛德琳尼·罗宾森

类型: 剧情 / 爱情 / 传记 / 历史

制片国家/地区: 法国





关注这部电影，只因为一位美女：伊莎贝尔·阿佳妮。





这位法国国宝级美人的美，早已跨越国度，而上影节也已经多次展映她的作品。而此次4K修复单元有这位美女的两部作品：《勃朗特姐妹》和《罗丹的情人》。虽然前者的阵容更豪华，但后者的影响显然大得多，更是阿佳妮在柏林的封后之作。









她的光彩让彼时当红的杰拉尔·德帕迪约也黯然失色。而该片的导演布鲁诺·努坦，当时已经和阿佳妮离婚五年，当他筹备自己的第一部长片，想到的只有阿佳妮。





这部4K修复版今年4月刚刚在法国上映，立刻敲定了上影节展映事宜。所有爱阿佳妮的文青们，快来朝拜吧~





8



《东京物语》（1953）

Tokyo Story

展映单元：4K修复





导演: 小津安二郎

主演: 笠智众 / 原节子 / 杉村春子 / 东山千荣子

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 日本





这确实不是《东京物语》第一次在上海电影节上映，但4K修复版的第一次内地亮相，依然值得期待。而且，小津安二郎啊，那是小津啊！





关于这部电影的公案，可以回溯到电影1953年上映前。因为洗印公司发生火灾，底片在上映前期付之一炬，所有影院版本都只能从正片上再翻录，图像质量自然惨不忍睹。









而经历了2003年和2011年的两次修复，此次的4K修复版则是根据1960年的35毫米翻底片直接扫描，并邀请了小津长期合作的制作人山内静夫监制，尽最大可能复原了影片的原貌。





小津影迷出动，秒杀那是小意思。





9



《大闹天宫》（1961）

展映单元：SIFF动画







导演: 万籁鸣 / 唐澄

主演: 邱岳峰 / 富润生 / 毕克 / 尚华

类型: 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 中国大陆





说《大闹天宫》是上海电影的一个标志，绝对没有问题。这部由美影厂打造的经典动画，至今还是中国动画电影的一个高峰，其中孙悟空的形象，甚至是中国动画的一个符号。









这部动画当初是按照上下两集制作的，分别于1961年、1964年面世，上下集相加片长总计114分钟。但2004年的纪念版DVD把上下两集合并之后，却只剩下了84分钟的版本；而2012年的3D宽银幕版本，增加到了93分钟。









虽然这两版都可圈可点，但当初画师们一帧一帧画出来的杰作，依然期待唤醒。这一次美影厂负责修复的版本，对原始底片进行扫描和重新调色，终于恢复了114分钟的片长。





这是我们目前所能看到的最好的一版《大闹天宫》，如果对这部电影感兴趣，千万要快点下手，反正小编是要给情怀票了！





10



《撒旦探戈》（1994）

Satan's Tango

展映单元：4K修复

导演: 贝拉·塔尔

主演: Mihály Víg / Putyi Horváth

类型: 剧情 / 悬疑

制片国家/地区: 匈牙利 / 德国 / 瑞士





匈牙利电影大师贝拉·塔尔1994年的《撒旦探戈》无疑是可以载入影史的杰作，此次出现在4K修复单元，太令人兴奋了！





贝拉·塔尔的作品曾经多次试图登陆上影节，但最终失之交臂。而此次，能将贝拉·塔尔最杰出的《撒旦探戈》的4K修复版，在柏林电影节之后带来上海，着实令人兴奋！









苏珊·桑塔格评价这部电影“片长七小时却每一分钟都雷霆万钧，引人入胜。”从开场八分钟的那个推进镜头，观者将慑服于电影无比出色的史诗气质。





可能会让许多影迷们望而却步的是，这部杰作的时长达到了7个半小时！曾经在2013年上影节共同看过9小时纪录片《浩劫》的朋友，不知道是否会再度加入一次马拉松式的观影。可以肯定的是，这一定是会铭记一生的观影体验！









港真，在上影节展映片单里挑出这些并不容易，因为能感觉他们在片单选择上确实是用心的，争取每一场都有花头，例如《绣春刀2：修罗战场》的杜比视界放映，还请来了导演路阳做导赏。







但电影节总是私人的，每个人的心里都有自己的一份片单，也就祝大家都能看到最想看的电影吧~





最后跟大家对个表：整体排片预计在6月6日前后出炉，约8日上午开放抢票，准确信息还是等通知哦~





总之，今年的上海电影节必须抢到票，共勉！



